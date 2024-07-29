19 чисто европейских вещей, которые выглядят как что-то инопланетное
Путешествуя, мы сталкиваемся с разными бытовыми привычками других культур и национальностей. Находим необычные девайсы, продукты и порой странные вещицы, которые вводят нас в ступор. Люди в этой статье наглядно показали, что так сильно удивило их в европейских странах.
«Этот „умный“ магазин аренды в доме моего друга»
«В моем городе в последнее время заделывают неровности на дороге мозаикой»
ну я так и знала, что Караганда идет в ногу со временем, следует всем нововведениям. Вот уже года 3-4 все сильно надоевшие ямы на дорогах закладывают брусчаткой
«Нашли в Италии специальное мусорное ведро для коробок из под пиццы»
«В Германии кетчуп и майонез продаются в одном тюбике. Немного похоже на полосатую зубную пасту»
«В некоторых автобусах Швейцарии теперь есть USB порты разных видов»
«Обед в моем итальянском университете за € 4,32»
- Смешно, но, по крайней мере, дешево. © Mean-Ad-6246 / Reddit
«Белый баклажан из Альмагро, Испания»
«Небольшая задержка на станции Мидделбурга»
«В Германии есть автоматы с колбасными и мясными изделиями для барбекю. Они работаю круглосуточно»
Фото со скотиной на рельсах, следом фото торгового автомата с мясом. Совпадение или?..
«Увидел в бельгийском ресторане вот такую необычную дверь в туалете. Она прозрачная и становится темной только, когда вы ее запрете»
- Мои проблемы с доверием не дадут мне воспользоваться этим туалетом. © WizzzardSleeeve / Reddit
«Шведская колокольня»
Чья?
Вот что значит "смотреть со своей колркольни". Применимо к шпиону Швецу, певице Алине Швец и иным прочим Швецам ...
«Пакет чипсов размера XXL в Германии»
«Крышка люка во Франции потеряла голову»
«Круговой перекресток внутри туннеля в Норвегии»
«В Италии можно купить вот такую маленькую упаковку свежих яиц, внутри 2 штуки»
«Сегодня я узнал, что багет можно купить даже в французском McDonald’s»
Формулировка здорового человека: «Сегодня я узнал, что во Франции багет можно купить даже в McDonald’s»
«Круглый столик для пинг-понга в Германии»
«Нашел эту крутую точилку для моркови, когда был в Норвегии»
«Семейный ресторан в Бельгии поразил своим креативом. Раковины здесь имеют разную высоту»
- Считаю, что все общественные туалеты должны быть такими! © D144y / Reddit
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Комментарии
Многие фото из этой подборки уже были и не раз, поэтому однозначный диз. А в целом только один вопрос: aвтop Кaринa, в каком лесу вы живете? Вам уже много раз в комментах писали, что USB-порты уже давно нормальное явление в транспорте и в России, как и большие упаковки чипсов. А у Вас это по-прежнему нечто фантастическое? Открою Вам еще одну страшную тайну: не только во французском маке есть багеты, мак вообще славится тем, что в разных странах у них есть что-нибудь локальное. Например, в Швейцарии есть мак-рёшти, когда рёшти это их нац.блюдо. В Индии есть дези кебаб ролл, тикки-бургер и доса-масала-бургер с кучей специй. И т.д. Выбирайтесь из леса и поищите в сети реально интересные фотки из разных стран, в конце концов Вы за это зарплату получаете, а нам всё скучнее и скучнее с вами, унылыми, только болтать в комментах и остается
Мдаа.. офигеть какое инопланетное.. =// Особенно крышка люка.
У меня даже в ближайшем к дому МакДаке есть раковины для взрослых и детей, расположенные на разной высоте