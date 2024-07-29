19 чисто европейских вещей, которые выглядят как что-то инопланетное

Многие фото из этой подборки уже были и не раз, поэтому однозначный диз. А в целом только один вопрос: aвтop Кaринa, в каком лесу вы живете? Вам уже много раз в комментах писали, что USB-порты уже давно нормальное явление в транспорте и в России, как и большие упаковки чипсов. А у Вас это по-прежнему нечто фантастическое? Открою Вам еще одну страшную тайну: не только во французском маке есть багеты, мак вообще славится тем, что в разных странах у них есть что-нибудь локальное. Например, в Швейцарии есть мак-рёшти, когда рёшти это их нац.блюдо. В Индии есть дези кебаб ролл, тикки-бургер и доса-масала-бургер с кучей специй. И т.д. Выбирайтесь из леса и поищите в сети реально интересные фотки из разных стран, в конце концов Вы за это зарплату получаете, а нам всё скучнее и скучнее с вами, унылыми, только болтать в комментах и остается