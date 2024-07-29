19 чисто европейских вещей, которые выглядят как что-то инопланетное

Фотоподборки
59 минут назад

Путешествуя, мы сталкиваемся с разными бытовыми привычками других культур и национальностей. Находим необычные девайсы, продукты и порой странные вещицы, которые вводят нас в ступор. Люди в этой статье наглядно показали, что так сильно удивило их в европейских странах.

«Этот „умный“ магазин аренды в доме моего друга»

«В моем городе в последнее время заделывают неровности на дороге мозаикой»

МарияМирабела
5 часов назад

ну я так и знала, что Караганда идет в ногу со временем, следует всем нововведениям. Вот уже года 3-4 все сильно надоевшие ямы на дорогах закладывают брусчаткой

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«Нашли в Италии специальное мусорное ведро для коробок из под пиццы»

«В Германии кетчуп и майонез продаются в одном тюбике. Немного похоже на полосатую зубную пасту»

«В некоторых автобусах Швейцарии теперь есть USB порты разных видов»

O_о
6 часов назад

У нас в спб тоже есть юэсби, но разные ли - не проверяла

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«Обед в моем итальянском университете за € 4,32»

«Белый баклажан из Альмагро, Испания»

«Небольшая задержка на станции Мидделбурга»

«В Германии есть автоматы с колбасными и мясными изделиями для барбекю. Они работаю круглосуточно»

Ushwood
51 минута назад

Фото со скотиной на рельсах, следом фото торгового автомата с мясом. Совпадение или?..

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«Увидел в бельгийском ресторане вот такую необычную дверь в туалете. Она прозрачная и становится темной только, когда вы ее запрете»

  • Мои проблемы с доверием не дадут мне воспользоваться этим туалетом. © WizzzardSleeeve / Reddit

«Шведская колокольня»

Anna Gavrilova
37 минут назад

Чья?
Вот что значит "смотреть со своей колркольни". Применимо к шпиону Швецу, певице Алине Швец и иным прочим Швецам ...

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«Пакет чипсов размера XXL в Германии»

«Крышка люка во Франции потеряла голову»

Marletka
4 часа назад

Это случайно видать потерялась из статьи "боль перфекциониста"

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«Круговой перекресток внутри туннеля в Норвегии»

«В Италии можно купить вот такую маленькую упаковку свежих яиц, внутри 2 штуки»

«Сегодня я узнал, что багет можно купить даже в французском McDonald’s»

«Круглый столик для пинг-понга в Германии»

«Нашел эту крутую точилку для моркови, когда был в Норвегии»

La
2 часа назад

Это такой квест " Подбери морковку под размер точилки"?

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«Семейный ресторан в Бельгии поразил своим креативом. Раковины здесь имеют разную высоту»

  • Считаю, что все общественные туалеты должны быть такими! © D144y / Reddit

Узнавать мир можно не только путешествуя, но и читая наши статьи:

Фото на превью archon810 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Вианна
4 дня назад

Многие фото из этой подборки уже были и не раз, поэтому однозначный диз. А в целом только один вопрос: aвтop Кaринa, в каком лесу вы живете? Вам уже много раз в комментах писали, что USB-порты уже давно нормальное явление в транспорте и в России, как и большие упаковки чипсов. А у Вас это по-прежнему нечто фантастическое? Открою Вам еще одну страшную тайну: не только во французском маке есть багеты, мак вообще славится тем, что в разных странах у них есть что-нибудь локальное. Например, в Швейцарии есть мак-рёшти, когда рёшти это их нац.блюдо. В Индии есть дези кебаб ролл, тикки-бургер и доса-масала-бургер с кучей специй. И т.д. Выбирайтесь из леса и поищите в сети реально интересные фотки из разных стран, в конце концов Вы за это зарплату получаете, а нам всё скучнее и скучнее с вами, унылыми, только болтать в комментах и остается

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