15 историй о незнакомцах, которых не забудешь, даже если очень постараешься

Истории
8 минут назад
Иногда человек появляется в нашей жизни всего на несколько минут — в магазине, в лифте или на остановке. Но бывает, что именно такие случайные встречи запоминаются надолго — благодаря эксцентричному поступку или метко брошенной фразе. Наша подборка — про тех самых незнакомцев, которые доказали: даже мимолетное общение может стать историей, которую пересказывают спустя годы.

  • Ходили с подругой по ТЦ, увидели 9D кинотеатр. Я до этого была только в 5D. Решила спросить кассира — молодого парня, — что это значит. Спросила, чем это отличается от 7D. Объяснил, что качество очков, графики лучше, спецэффекты тоже лучше. Окей, тогда спросила чем отличается от 5D. Объяснил. Потом, раз уж разговор пошел, чем же отличается от 8D, на что он сказал: «Знаете, девушка, на самом деле ничем оно все не отличается. Просто чем больше D, тем круче». Видимо, уж сильно я его достала... © Не все поймут / VK
  • Сидела на выходных в одном фастфуде. Рядом женщина лет 30 с ребенком, которому года четыре. Судя по всему, ребенок в подобном заведении впервые, поскольку, попробовав бургер, он стал просто светиться счастьем, после чего сказал: «Мама! Этот бутер — самое вкусное, что я когда-либо ел в жизни!» На что мама безразлично ответила: «Боже, как же хорошо, что я не готовлю, а то обиделась бы». © Не все поймут / VK
  • Ранее утро. Я сижу на лавочке в парке, негромко слушаю музыку, ем вкуснейший чизбургер и попиваю вкуснейший напиток. По тропинке идет молодая девушка в строгом костюме. Видно, очень спешит, наверное, опаздывает на работу. Взгляд ее падает на меня, в нем одновременно читается и глубокое восхищение, и легкое презрение. Она проходит мимо и бросает: «Молодой человек, я хочу вам сказать, что вы сделали мой день печальным...» — и уходит. Понимаю, не возражаю. © Не все поймут / VK
  • Еду на пикапе в горах. И внезапно проколол колесо. Запаски нет. Хожу кругами, ругаюсь, думаю: «Где ж я теперь найду колесо в такой глуши?» Останавливается какой-то старик на грузовике, выходит и начинает втирать мне байку в стиле настоящего горца — надо сказать, очень даже убедительно. Потом говорит: «У меня есть подержанное колесо. Отдам за десять баксов». «Идет, — отвечаю. — А вот еще десятка — за твой рассказ».
    Он расплывается в широкой улыбке: «Побольше бы таких, как ты, здесь, в горах». А я, чтобы его повеселить, добавляю: «И побольше бы колес тоже не помешало!» © PuzzleheadedSand3112 / Reddit
  • В самолете рядом со мной сидела красивая девушка. Я устроился поудобнее и начал украдкой бросать взгляды в ее сторону — не мог удержаться, взгляд сам приковывался к ее красивому, очаровательному лицу. Долго думал, как завести разговор, и вот решился спросить: «Приятный парфюм. Что это за аромат? Хочу подарить сестре». А она такая: «Не стоит. Какие-нибудь странные люди обязательно найдут повод с ней заговорить».
    Весь оставшийся полет я смотрел исключительно в иллюминатор. Vikas Yadav / Quora
  • Мне тогда было около 16 лет, я была в торговом центре с двумя друзьями-парнями. Мы разошлись по фудкорту, и пока я бродила, пытаясь выбрать, что поесть, кто-то подтолкнул меня сзади. Я решила, что это кто-то из друзей, но когда обернулась, мне в руки сунули младенца — мужчина, которого я никогда раньше не видела. Он тут же начал пятиться назад к женщине, они вдвоем засмеялись, а женщина еще начала фотографировать меня на телефон. Они говорили на незнакомом мне языке и продолжали отходить все дальше.
    Прошло всего, наверное, минуту, но казалось, что целая вечность. Тут подошли мои друзья — в полном недоумении, почему у меня на руках младенец. И прежде чем я успела хоть что-то сказать, мужчина и женщина подбежали, забрали ребенка и ушли.
    С тех пор прошло долгие годы, и у меня все еще нет объяснения, что это вообще было. © olivebean217 / Reddit
  • Мне было 18 или 19 лет, когда я попала на свадьбу своего дяди. Она проходила в очень жаркий день, а кондиционера в помещении не было. В какой-то момент мне мне стало дурно от жары, и я вышла во дворик к фонтану, села на его край и уткнулась лицом в ладони.
    Следующее, что я помню — рядом раздалась речь на испанском и плеск воды в фонтане. Я подняла голову, и увидела пожилую женщину, которая негромко причитала и отжимала тряпку. Она мягко опустила мою голову, подняла волосы и прижала холодную тряпку к затылку. Она просидела со мной до конца церемонии, несколько раз споласкивала тряпку и обмахивала меня. А когда мои родные вышли, удивляясь, куда я пропала, она похлопала меня по плечу и растворилась в толпе.
    Я даже не успела сказать ей «gracias». И до сих пор не знаю — была ли она хоть как-то связана с этой свадьбой. Но я до сих пор ей благодарна за то, что помогла мне прийти в себя. © Amanda Justamanda / Quora
  • Как-то я зашел в одну незнакомую мне кафешку возле дома. Внутри было темно, почти пусто, с одной стороны стоял музыкальный автомат. Я взял напиток и пошел выбрать пару треков. И тут мне подошел мужчина. Вроде приятный, но с какой-то очень странной, сильной энергетикой. Я представился и протянул руку. И вот в тот самый момент, когда наши руки соприкоснулись, во всем здании отключилось электричество.
    Полная тишина. Темнота. Меня это офигеть как напугало. Я расплатился и сбежал оттуда, и больше никогда не возвращался. © the_iraq_such_as / Reddit
  • Несколько лет назад я привела свою дочку (тогда она еще училась в начальной школе) в школу позже обычного — утром у нее была запись к врачу. Ее класс в тот момент был на физкультуре, так что я повела ее прямо в спортзал. У них тогда был замещающий учитель.
    Дочка убежала, даже не попрощавшись, и я в шутку крикнула ей вдогонку: «А как же обнимашки?!» В этот момент учитель физкультуры обернулся, и пошел ко мне с объятиями! Я тут же развернулась и ретировалась. Даже не знаю почему. До сих пор сгораю от стыда. © wigglyworm- / Reddit
  • Как-то раз ехала в переполненной маршрутке. Стою, держусь за ближайшее сиденье, в котором сидит девушка лет 15-16. Встала, уступила место. Я подумала — ну окей, поблагодарила и села. Впереди сидел парень такого же возраста, что и она. Они были вместе, и он спросил у нее: «Зачем ты встала?» — «Уступила место ребенку». А я, конечно, 155 см ростом, но уже 18 лет. © Не все поймут / VK
  • Как-то завтракала в кафе. Не смогла доесть всю порцию, и тут ко мне вежливо подошел молодой человек и спросил, закончила ли я есть. Я сказала, что да, и хотела предложить ему присесть, чтобы заказать ему завтрак... но не успела. Он схватил мою нетронутую тарелку с панкейками, вылил на них целый кувшин сиропа, взял мою вилку — и выбежал за дверь. Я расплатилась и тоже вышла, пыталась его найти — но он уже исчез. © Rad_Mum / Reddit
  • Пришла как-то в поликлинику на прием к травматологу; народу тьма, врач должен будет пойти только через 30 минут, дети от скуки бегают туда-сюда. Вот один маленький мальчик добегался и упал на ровном месте, из-за чего начал плакать. Женщина в возрасте рядом начала ему говорить: «Ты чего это захныкал? Давай прекращай, мужчины не плачут». Мужчина рядом со мной наклонился к своей жене и, тихо угорая, сказал: «Ну правильно, мы не плачем, мы — рыдаем». © Не все поймут / VK
  • Выгуливал свою мелкую собачку. Вдруг к ней побегает малец лет 7, тут же хватает на руки и начинает тискать! Я еще даже рот открыть не успел, как следом подбегает мамочка и орет на меня: «Заберите свою собаку от моего сына!» Дамочка, вы серьезно?! © Не все поймут / VK
  • Я — очень стеснительный парень. На улице никогда не знакомился, но недавно увидел просто волшебную девушку. Сначала стеснялся, потом, все же, решил подойти познакомиться: «Девушка, вы очень красивая». А она прищурилась и выдала: «Спасибо. А вы? У меня просто зрение плохое». Кстати, когда мы увиделись, она была в очках, и больше мы не встречались. © Не все поймут / VK
  • Работаю продавцом в небольшом придомовом магазинчике. Заходит как-то дама. Спрашиваю, чем помочь, а она: «Я посмотрю, что мне надо и скажу вам, не надо на меня давить». Через пять минут она же заявляет: «Вы меня обслуживать собираетесь, сколько мне ждать?!» И начала накидывать вопросы вперемешку с претензиями: дайте масло, а срок годности там какой, а, наверное, перерисовали срок годности, не надо масла, дайте хлеба, а он сегодняшний, а дайте пощупать, вроде мягкий, но все равно не буду, и колбаса у вас из картона. И все в таком духе.
    Минут через 20 мы дошли до печенья, взвешиваю его, получилась небольшая сумма. Дамочка торжествующе достает крупную купюру, меньше нет. А мне размен привезли с утра, я отсчитываю ей все до копеечки, вежливо прощаюсь. В итоге она выдает: «Спасибо, но я к вам больше не приду, потому что у вас...» — тут она осознает, что прикопаться не к чему, и наносит завершающий удар: «... потому что вы вежливая слишком, аж противно». И уходит, торжествующе хлопнув дверью. © Палата № 6 / VK

А у вас бывали такие встречи с незнакомцами, о которых вспоминаете до сих пор? Делитесь в комментариях! И почитайте еще подборку случайных встреч, которые превратились в настоящий истории.

