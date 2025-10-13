15 историй о незнакомцах, которых не забудешь, даже если очень постараешься

Иногда человек появляется в нашей жизни всего на несколько минут — в магазине, в лифте или на остановке. Но бывает, что именно такие случайные встречи запоминаются надолго — благодаря эксцентричному поступку или метко брошенной фразе. Наша подборка — про тех самых незнакомцев, которые доказали: даже мимолетное общение может стать историей, которую пересказывают спустя годы.