20+ человек, которые чуть мозг не сломали, пока имя ребенку придумывали

Выбрать то самое имя для малыша из миллиона вариантов довольно сложно. Одни родители предпочитают модное, другие — редкое. Третьи продолжают семейную традицию и называют малыша в честь бабушки или деда. Героиня одной истории из этой подборки вообще получила имя благодаря совершенно посторонней девочке из автобуса.