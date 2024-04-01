как обладатель почти такого же имени, как у папы, ответственно заявляю: ни фига не смешно и ужасно неудобно! и, главное, никто отчества запомнить не может! )))
20+ человек, которые чуть мозг не сломали, пока имя ребенку придумывали
Народное творчество
46 минут назад
Выбрать то самое имя для малыша из миллиона вариантов довольно сложно. Одни родители предпочитают модное, другие — редкое. Третьи продолжают семейную традицию и называют малыша в честь бабушки или деда. Героиня одной истории из этой подборки вообще получила имя благодаря совершенно посторонней девочке из автобуса.
- Мои родители были уверены, что я буду мальчиком. Мать упрямо желала сына. Еще и сон ей приснился, что она бобра видела. А бобер — это мальчик 100% (ведь бобров-девочек не бывает — логично же). УЗИ девочку показало, но мать упорно говорила, что у нее «сын — и точка!» Как же — ей же сон приснился с бобром! В итоге в роддоме положили ей на грудь девочку. Сколько расстройства было! Разочарование полное — она же сына ждала! И имя уже придумали ему — Игорь. Как раз примерно в это же время моя бабушка прислала телеграмму отцу, в которой написала, что если родится мальчик, то называйте, как хотите, а если девочка, то назовите Катей (в честь моей прабабушки, получается). Ну мама так меня и назвала — видать, ей вообще все равно было. © KatMi / Pikabu
- У бывшего коллеги в семье — сплошные Александры. Сын этого коллеги работает сейчас со мной, и у него тоже ребенка Александр зовут. И вот он сообщил, что будет еще одно пополнение в семье — дочка Сашенька. На мой вопрос: «Почему опять Александра?!» он не стал петь про традиции, а выдал: «Так смешно же». Ну да, ну да. © ktoTOneJA / Pikabu
- Мама с папой спорили, как меня назвать. Мама хотела, чтобы я была Ритой, а папа хотел Лейлу или Настю. Они спорили всю беременность. Когда я родилась, все передавали маме записки в роддом и поздравляли с рождением Кариночки. Она подумала, что это папа меня так назвал, и не стала спорить. А папка подумал, что так меня назвала мама, и тоже не стал спорить. Но оказалось, что меня назвала моя хитрая крестная, которой очень нравилась героиня Карина из бразильского сериала. Но мои родители поняли это только через пару месяцев. Я часто прикалываюсь над мамой и говорю, мол, твоего ребенка назвали без тебя и ты даже не поинтересовалась, кто это это сделал.
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- Когда родился мой дед, его решили назвать популярным тогда именем Владлен. Отправили бабушку регистрировать ребенка. А она либо не захотела давать малышу такое имя, либо забыла его по пути, но в итоге вернулась домой со свидетельством о рождении Владимира. Все бы ничего, но родного старшего брата моего деда тоже звали Владимир. Так и выросли в семье два Володьки. © Unknown author / Pikabu
- У моей бабушки была сестра, мама решила назвать ее Алевтиной. Все детство сестру звали Аля, Алечка. А в первом классе учительница, посмотрев в документы, спросила: «Какая же она у вас Алечка, если она Геточка?» «Какая еще Геточка?», — удивились родители и тоже посмотрели в документы. А в документах черным по белому написано: «Аргентина». Оказалось, если ты не последний человек в городе и идешь в паспортный стол, чтобы вписать свою дочь в светлое настоящее, паспортистки по твоей просьбе что угодно в документах напишут. Особенно, если кулаком по столу грохнуть еще. Отец-молодец потом оправдывался, что ради любимой жены был готов назвать ребенка как угодно, а то, что услышал неправильно, так всякое бывает же! © flaherty / Pikabu
- Я была долгожданным, выстраданным первенцем у своих родителей. Они договорились, что если девочка, то Виктория, если сын, то Виктор. И вот рождаюсь я, розовощекая, долгожданная. Папа в слезах от счастья, мама очухивается от сложных родов — ура! Выписали нас с мамой, все счастливы! Пришла моя бабуля на меня посмотреть, спрашивает: «Как назовем чудо?» Родители: «Вика, Виктория». Вторая бабуля приходит чуть позже и сходу говорит: «Я сейчас ехала в автобусе, и там девочка хорошенькая такая была, белобрысенькая, глазки зеленые. Когда ее спросили: „Как зовут тебя, девочка?“, она гордо так сказала, что ее зовут Екатерина!». И да, здравствуйте, приятно познакомиться, меня зовут Екатерина! Кого-то называют в честь родственников, а меня в честь девочки из автобуса. © merishuts / Pikabu
- Пришла к нам на работу молодая женщина, представилась Ишей. Мы такие в шоке, а она и рассказывает. Когда ее мама выписалась из роддома, позвонила бабушка и попросила: «Назовите дочку как меня — Изабелла». Но была одна загвоздка: бабушка слегка шепелявила и у нее по телефону получилось «Ишабелла». Вот так с детства и закрепилась за ней эта Иша. А по паспорту она Изабелла.
- У нас в группе в саду есть девочка по имени Доминика. И вот как-то встречаю ее с бабушкой в магазине. Когда девочка, заглядевшись на полки, отстала, бабуля позвала ее: «Домик, иди сюда», а потом печально добавила: «Надо ж было так назвать». © Allitabad / Pikabu
- Одну мою знакомую назвали так: мама мечтала о Леночке, папа топил за Катю, никак не могли договориться. А когда в роддом со схватками приехали, то воды отошли зеленые, у плода пропало сердцебиение. В общем, ребенка еле-еле откачали. И когда встал вопрос об имени, папа сказал как отрезал: «Марией назовем, в честь врача, которая нашу доченьку спасла». Ну, собственно, вот...
А к некоторым людям прозвища приклеиваются почище имен.
- Я родилась 26 января, сразу после Татьяниного дня. Все родственники давили на родителей, мол, надо девочку Таней назвать, но они сопротивлялись. В конце концов отец вышел на улицу и спросил первого прохожего: «Таня или Ксения?» Спасибо, что теперь я Ксения. Иногда думаю, а был ли этот прохожий вообще... © Рамбацамба / ADME
- Я должна была быть Кириллом. До последнего УЗИ показывало парня. А тут я родилась. И все что-то растерялись. Ну, говорят, раз в мае родилась, пусть Майя будет. А маме нравилось имя Марьяна. И Оля. А потом пришла бабушка и сказала: «В сериале „Богатые тоже плачут“ актриса красивая. Давайте в честь нее назовем!» Так я стала Вероникой в честь Вероники Кастро. © clubnika1992 / Pikabu
- А мои родители хотели назвать меня Димой или Антоном. Но зашел к ним в гости соседский пацан (жили в общаге) и сказал, что Димы и Антоны рыжими не бывают, только Андреи рыжие. Так что имя мне дал сосед Сергей Кузнецов. © tUmour / Pikabu
- Когда была беременна, ни с кем не делилась вариантами имен, чтобы не отговаривали. Но как-то на эмоциях сказала маме, что один из вариантов — Мартин. Ох, чего я только не услышала! Имя плохое, гусь такой есть, кошку у родственников так зовут. Когда выписалась из роддома, никакого настроя на это имя не было уже, назвали Клим. © Confituree / Pikabu
- Дед мой всю жизнь был заядлым рыбаком. В один не очень прекрасный день, когда еще совсем молодым был, он провалился под лед. Мимо шел мужик, который и спас его. Познакомились, выяснил, что спасителя зовут Виктор. Дед пообещал, что если родится у него когда-нибудь сын, он обязательно мальца назовет этим именем. Бабушка родила моего отца в Михайлов день. «Ну, вот и Мишенька родился!», — радовалась она. «Нет! Это Виктор», — отрезал дед. И да, я Викторовна. © 9Svetliy9 / Pikabu
- Хотела я сына назвать Мечиславом (в книге одного из главных героев так звали, и я просто влюбилась в это имя!) Но почему-то все ополчились против этого. Я тогда пошла, что называется, «от противного» и назвала сына самым нелюбимым моим мужским именем — Владимир. И, знаете, и имя мне скоро понравилось, и все остальные Володи тоже. А после выписки из роддома через пару дней пришла к нам тетя врач и звали ее — вы не поверите! — Вита Мечиславовна! © Ольга Гуденко / ADME
- Бабушка хотела назвать моего брата в честь своего отца Антоном, а мама — Никитой. Скандал был такой, что держись! Бабуля заявила, что даже не подойдет к этому Никите. Мама в ответ выдала, что не подойдет к Антону. А мне в то время было 4 года и я постоянно пела: «Ой, Леха, Леха, мне без тебя так плохо», в итоге брат стал Алексеем. © lunetta / Pikabu
- Была у нас девочка в чате, с простым именем и фамилией. Муж тоже. Так вот они своему ребенку долго выбирали имя, хотели оригинальное. Назвали Магдалина. Через года 2 она рожает сына. И опять им хочется имя интересное. Я бы ни за что не поверила в это вот все, если бы не видела своими глазами фото со свидетельства о рождении. Короче, они сына назвали Царь. © CrazyChupakabrra / Pikabu
- Очень я хотела дочку и назвать ее Шуркой, но, во-первых, папа дочки был против, а во-вторых, Александра Владимировна не очень легко выговорить. Муж хотел Вику, а у меня «Вика, Вика, чечевика» в голове. А еще мне нравилось имя Василиса — на нем мы с мужем и сошлись. И Васька она, и Василиска, а для меня она стала Лисенок (и дочь обожает лис, ее комната — это сплошные лисы). А потом оказалось, что Василис сейчас как грязи... Но что поделать — у нас уже Лисенок. © Дарья Кудряшова / ADME
- Одноклассница рассказывала историю, как ее дружная толпа родственников пыталась назвать красиво, со смыслом и чтоб никого не обидеть новорожденную дочку брата. Вся родня переругалась, но так и не пришли к единому мнению. Отец малышки вместе с тестем сидели в машине и ждали, когда же уже народ определится и можно будет поехать в ЗАГС зарегистрировать ребенка. Тесть сидел-сидел и озверел от длительного ожидания, залетел в дом и как заорет: «Ну, как будут внучку звать?!» Сестра бабушки по отцовской линии не выдержала и рявкнула: «Женей!» В общем, через час, когда все наорались до хрипоты и решили взять кофе-паузу, из ЗАГСа приехали отец и дедушка со свидетельством о рождении где черным по белому было написано: «Евгения». Народ пытался наехать на двух самостоятельных товарищей, которые отчебучили такой номер. Но мужики все стрелки перевели на ту, что это имя им сказала. В общем, девочка так и осталась с этим именем и вполне довольна. © Катюша Азаренко / ADME
- Все детство и юностью я прожила под именем Мария. Детсад, школа, всякие кружки, выступления, соревнования — все Мария. В 9 классе проверяли документы, чтобы выдать аттестат за среднюю школу. Отношу я свое свидетельство о рождении, и тут выясняется, что по нему я — Ирина. Сколько насмешек по этому поводу и обидных прозвищ на стыке двух имен пережила — и не вспомню. А история вот в чем была: после моего рождения у родителей был месяц, чтобы дойти до ЗАГСа и переименовать ребенка. Вся семья звала Марией, но в силу общей безалаберности к документам, совершить простую процедуру не могли. В итоге отец пошел и назвал Ириной. Ну а потом он свалил на заработки, пропал, и имя обратно не вернули. В итоге я в семье и для друзей Мария, на работе — Ирина. © hopsia / Pikabu
- Я решила, что сменю имя. Благо, мне уже столько лет, что могу сделать это сама, не спрашиваю разрешения. Ведь мои родители тоже, наверное, ни с кем не советовались, когда решили назвать меня Феклистой! Феклиста! Понятия не имею, где они такое имя услышали или как придумали. Я все детство страдала от насмешек и глупых кличек типа «Фекля». Буду заурядной Ириной, зато без тупых кликух. © Не все поймут / VK
Когда споры о том, как называть ребенка, утихают, в семьях разворачиваются целые баталии по поводу того, как его воспитывать.
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