16 доказательств того, как трудно порой мужчинам и женщинам понять друг друга
Никогда не знаешь, что в голове у другого человека, чужого или близкого, своего или противоположного пола. В этой статье пользователи рассказали, к каким курьезным, неловким, а порой и драматичным ситуациям привело недопонимание между мужчиной и женщиной.
- День свадьбы. Встала рано, раз 10 примерила платье, музыку веселую включила. Пришла ко мне визажист, как вдруг звонит жених и сообщает, что в больнице, так как его укусил дворовой пес. Мчусь к жениху, однако было уже поздно. Нет, он жив и здоров, вот только в больнице он встретил свою школьную любовь и так с ней разобщался, вспомнил былое, что сообщил мне об отмене свадьбы. В день свадьбы! А с ним все нормально, будет жить. Идиот. © Не все поймут / VK
- Пригласила к себе любимого — фильм посмотреть и чего-то вкусненького поесть. Мы заказали пиццу, валялись в кровати. Так тепло и уютно было, я чувствовала максимальный комфорт рядом с ним. Смотрим фильм, я прижимаюсь к нему сильнее, смотрю в глаза и спрашиваю: «Жень, мы же с тобой поженимся когда-то?» А он тяжело вздыхает и говорит: «Да нет... Кому мы вообще нужны» © Карамель / VK
- Мой муж - очень закрытый и тихий человек, он ничего о себе не рассказывает, а я, напротив, выбалтываю ему все подробности своей жизни. И меня это бесит! Произойдет в его жизни что-то важное, так он мне сообщит об этом дня через два, как бы мимоходом. Однажды он два месяца был без работы, общался с рекрутерами, и его пригласили на собеседование. Так он мне об этом только на следующий день сказал. Но ведь это же не ерунда! Не могу понять такое поведение. Я бы тут же мужу все рассказала, все обсудила бы с ним. Что поделаешь, живем уже так четыре года. © mootiechazam / Reddit
- Мы с мужем театралы, но перед походом в театр всегда ругаемся, потому что муж уверен, что в театр надо одеться «подобающе», то есть строго. Я же считаю, что дресс-код в театре — пережиток прошлого, и что надо одеваться просто опрятно, а стиль значения не имеет. У меня в гардеробе нет строгой одежды, я ношу только кэжуал, спорт, ну и иногда на праздники выбираю очень нарядные вещи. И вечно у мужа истерика, что я его позорю в джинсах и ботинках. Он даже сам купил мне для театра жуткие брюки и блузку. Казалось бы, такая мелочь, одежда в театр, но каждый выход для нас — это квест. Мне кажется, он скоро вообще будет делать вид, что меня не знает, и покупать билеты на разные ряды. © Подслушано / Ideer
- На первом свидании парень пригласил меня в шикарный ресторан. Думаю, ну ничего себе, повезло! Заказываем напитки, еду, все супер. И тут под конец ужина он вдруг достает телефон и спрашивает: «А тебе несложно будет заплатить за себя?» Я аж рот открыла. Он вроде как нормально сказал, но я все равно офигела. В итоге заплатила, но домой ехала в полном шоке. До сих пор не понимаю, зачем звать в дорогой ресторан, а потом такие сюрпризы устраивать. И интересно, это была разовая акция или мне теперь постоянно платить придется? © Карамель / VK
Ну, если будете постоянно принимать приглашение в дорогой ресторан - то и платить придётся постоянно
- На работе приходится очень много общаться с людьми. Вот я прихожу домой, мне нужно время, чтобы перезагрузиться. А моя жена весь день, наоборот, сидит дома одна и ей не терпится со мной поболтать. Это реально стало проблемой. © Douglas______ / Reddit
- Я парень, у меня есть подруга. Она частенько ночует у меня, но между нами ничего нет: не хотим разрушать нашу дружбу. А тут несколько недель назад она мне выдает: «Я хочу чего-то более серьезного». У меня душа - в пятки, а подруга воодушевленно продолжает: «Давай я у тебя поживу, буду аренду оплачивать, а то меня бесят мои соседки в общаге!» Фух, а я-то подумал, что она отношений хочет. © Не все поймут / VK
- Собрались с женой в город. Я оделся раньше и вышел погреть машину. Завел, и, чтобы зря не терять время, решил поколоть дрова. Прошло довольно много времени, а супруга все не выходит. Захожу, а она в телефоне. В полном облачении. Спрашиваю: «Ты чего?» А драгоценнейшая отвечает: «Выхожу на улицу, а ты дрова рубишь. Думаю, чего на улице мерзнуть, дома подожду». © NurLand / Pikabu
А зачем из 4 миллиардов женщин выбирать ту, которая любит общаться? Найди себе интовертку и разговаривай с ней раз в три года.
- Я никогда не ношу белье другого цвета, кроме черного. Ну вот обожаю его, выглядит всегда отпадно. Но тут на прошлой неделе что-то влетело мне в голову, и я решила купить белый набор нижнего белья. Так муж вечером увидел его на мне и как давай скандалить: «У тебя есть любовник! Белые трусы только для любовников надевают!» Какой же дурачелло, я просто не могу. © Мамдаринка / VK
- Мой муж убежден, что у меня любовник. А все потому, что я несколько раз не смогла с первого раза захлопнуть дверь в машине. Из чего он сделал вывод, что у меня любовник с машиной, на дверях которой стоят доводчики. © len4ik.sf / Pikabu
- Недавно муж в общем семейном чате после моего комментария написал: «Да эта как всегда». Я на него наехала, мол, какого фига ты про меня так сказал? Если ты написал «эта», значит, это про меня, блин! А он сделал большие глаза и сказал, что это вообще не про меня, мол, при чем тут я. Он написал «Это как всегда», а телефон взял и исправил «это» на «эта». И он не сразу заметил. Судя по его удивлению, не врет. © Zita1979 / Pikabu
- Подвозил после работы девушку-коллегу, которая, как оказалось, живет в паре кварталов от меня. Жалко мне, что ли? Работать заканчиваем в одно время, от маршрута стандартного отклоняться не надо, а дорогу можно скрасить беседой. Так и ездила она со мной практически каждый день месяцев 5. Однажды зашел к ней в кабинет, где сидел и мой приятель, поболтать. Моя пассажирка похвалилась, что вчера испекла пирог. Я в шутку спросил, почему она мне один кусочек не принесла в знак благодарности. Ответа не последовало. На следующий день она со мной уже не поздоровалась, а приятель сказал, что она назвала меня ужасно алчным. © Ryl0n.0b0ev / Pikabu
- Каждый год я езжу отдохнуть с одними и теми же приятелями — вот уже 23 года. Мы все живем в разных городах, и каждый год мы встречаемся на длинные выходные. И я до сих пор не знаю всех деталей их жизни. Я не могу сказать, чем именно Пол зарабатывает на жизнь. Знаю, что у Рори вроде двое детей, и точно есть сын. А вот моя жена в шоке, как так можно. Но мы с друзьями просто не поднимаем эти темы в разговорах! Мы говорим о видеоиграх, о соусе для пасты, который Джон делает каждый год и все такое. О реально важных вещах, понимаете? © pudding7 / Reddit
Соус для пасты- это, конечно, реально впжная вещь. А вроде двое детей -это так, побочный продукт жизнедеятельности
- Переписываемся с парнем, он остался посидеть с друзьями, задерживается. Я говорю, что тогда уже не буду дожидаться его и ложусь спать. На что он написал мне штук 10 сообщений: мол, я опять обиделась и все такое. Хотя я не обиделась, а просто хотела спать! В итоге написал мне: «Ну и ладно, если ты просто ляжешь спать без меня, так и скажи». Ответила: «Да, я уже легла». Позвонил и сказал, что уже в такси домой едет. Истеричка. © Карамель / VK
- Появился у меня сосед-красавчик. По утрам я с кофе стою на балконе, а он круги на стадионе наматывает. Решила соответствовать и купила скакалку для занятий дома. И вот занимаюсь вчера, вдруг звонок в дверь. Это он. Сейчас увидит меня в спортивной форме и влюбится! А красавец выдал: «Не знаю, чем вы тут занимаетесь, но у меня штукатурка сыпется. Прыгайте на улице». И ушел. © Карамель / VK
- Никогда не смотрим с мужем вместе фильмы и сериалы, потому что он ненормальный. В самом начале отношений он еще скрывал эту свою особенность, но вскоре выяснилось, что он смотрит все фильмы на скорости 1,5 или 2 раза. Ему все равно, что это рушит всю задумку режиссера, ему хочется побыстрее узнать, что там происходит и чем кончилось, чтобы можно было пойти заниматься своими делами. И если это я еще хоть как-то могу понять, то он пошел дальше и вообще перестал что-либо смотреть. Нашел канал с пересказами и вместо фильма или сериала смотрит, как какой-то мужик просто пересказывает весь сюжет за 10 минут. Я в ужасе. © Мамдаринка / VK
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Комментарии
Последняя история: всё время так делаю. И судя по существованию таких каналов, нас таких много.
Как же я понимаю мужчину из последней истории... Терпеть не могу тратить время нα фильмы/сериалы, могу воспринимать их исключительно нα фоне, как белый шум, пока занята своими делами. Зато муж - заядлый киноман, но без меня смотреть ничего не хочет, говорит, что хочет посмотреть что-то именно со мной вместе. Приходится искать компромиссы 😮💨
девчонки ее из общаги бесят, ага ага🤣 а он то думал она отношений хочет 😅
вспоминается песня "несчастного случая" : " но я не понял что конкретно ты имела ввиду?"