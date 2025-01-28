16 доказательств того, как трудно порой мужчинам и женщинам понять друг друга

Как же я понимаю мужчину из последней истории... Терпеть не могу тратить время нα фильмы/сериалы, могу воспринимать их исключительно нα фоне, как белый шум, пока занята своими делами. Зато муж - заядлый киноман, но без меня смотреть ничего не хочет, говорит, что хочет посмотреть что-то именно со мной вместе. Приходится искать компромиссы 😮‍💨