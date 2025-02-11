16 совпадений, о которых хочется сказать: «А так бывает?»
Иногда события в нашей жизни так ловко переплетены, что остается только воскликнуть: «Ну не может такого быть!» Ну вот как могут встретиться спустя 20 лет ребята, видевшие друг друга один раз в жизни? А еще и не такое бывает. Герои нашей статьи поделились самыми необычными совпадениями, которые с ними случились.
А в конце статьи есть бонус, доказывающий, что иногда странное стечение обстоятельств — никакая не случайность.
- Пошла выпить кофе с потенциальной соседкой по общаге, позвала с собой двоих других соседок, с которыми уже точно буду жить. Пообщались с этой потенциальной соседкой, она рассказала, что приехала из Испании. А одна из моих соседок тоже испанка, ну и спросила, откуда та. Короче говоря, оказалось, они обе из одного города, ходили в одну школу и жили поблизости друг от друга. Дальше выяснилось, что они и в детстве были в одной компании детей, чьи родители дружили. И они обе уехали из Испании в одно и то же время, чтобы поступить в один и тот же университет. © daisychaingirl93 / Reddit
- В детстве дядя привез мне из Венгрии книжку. Она была о сером медвежонке с заплатками — о Тедди. Я так мечтала получить такого же плюшевого медвежонка, но родители, выслушав мою просьбу, подарили обычного коричневого медведя. Я не обижаюсь — наверное, серых тогда было не достать. Я полюбила и коричневого, но назвала его Винни, а о Тедди не забывала. И вот на мои 35 лет муж подарил мне мою мечту — моего Тедди. И cамое интересное, что он даже не знал ту мою детскую историю. Такое замечательное, но очень счастливое для меня совпадение. © Карамель / VK
- Однажды поехал в командировку, а мой багаж потеряли сначала на пересадочном рейсе, а потом и в конечной точке. Та же беда и у двух моих коллег. И вот выходим мы с пустыми руками из аэропорта, коллега показывает на ближайшие кусты и с сарказмом говорит: «Где-то там, видимо, твоя сумка и валяется». Я смотрю, а там именно она! Причем ни одна вещь оттуда не пропала. До сих пор не понимаю, как это могло случиться.
- Я ездила к бабушке в гости и на пляже познакомилась с мальчиком — мне было 10, ему 14. Мы из разных стран. Много лет спустя я обсуждала один сериал на форуме и разговорилась с незнакомцем. В итоге оказалось, это тот самый парнишка. Мы встретились, а через несколько месяцев сыграли свадьбу. С тех пор прошло 20 лет, и у нас трое детей. © HmNotToday1308 / Reddit
- Продавала я две детские автолюльки, известного бренда, недешевые. Синюю и красную, от двойняшек. Не продавались они несколько месяцев, а тут пишут мне два разных человека в один день, хотят приехать за люльками. Я второго даже спросила, мол, это не ваша жена только что писала? Нет, говорит. Приехали одновременно два незнакомых между собой человека, мужчина забрал красную девочке, а женщина — синюю для мальчика. До сих пор не поняла, как так синхронно у них получилось. © EmilyaM / Pikabu
у меня бывает такое же срабатывание н а детские вещи. Висят долго несколько объявлений н а продажу, потом н а одно находится покупатель, и тут же за несколько дней разбирают вещи и по остальным объявлениям) ТОже удивляюсь как это работает))
- Снег у нас в городе убирают по принципу «весной растает». Что примечательно, как раз была весна, и снег уже таял. На всю глубину сразу. Иду и вижу, машина в колее подзасела. Я подошел, рукой водителю показал, чтобы заднюю скорость включил, и совместно ситуацию победили. Через пару часов выезжаю на своей машине со двора и соскальзываю в колею с предсказуемым результатом. Тут подходит кто-то сзади и рукой машет, чтобы я дальше ехал. Выехал, вылезаю из машины поблагодарить — а это тот человек, которому я помог 2 часа назад. Он пешком, километрах в двух от первого места. © MercatorNSK / Pikabu
- Однажды мы с сестрой решили пойти на парное свидание. Я год как одинока, и ее парень пообещал пригласить своего друга, чтобы мы познакомились. Сестра рассказала, что этот друг очень успешный, и заверила, что он мне понравится. И вот прихожу я в кафе, сидит моя сестра со своим парнем, а рядом с ними мой бывший. Только я хотела развернуться и уйти, они меня заметили. Я сделала удивленно-радостный вид, но на деле я этой встрече совсем не радовалась — разошлись мы не совсем друзьями. После ужина сестра извинялась и говорила, что не знала, что ее парень знаком с моим бывшим. © Карамель / VK
- Вывихнул как-то коленку на горнолыжке. Пацан по имени Миша поделился эластичным бинтом, мол, при случае отдашь. Вернулся в город, коленка через пару недель уже не беспокоила, бинт я свернул в рулончик и поставил на тумбочку к выходу. Тут собрался по весне (уже пару месяцев прошло) прогуляться с девушкой, поехали на трамвае в какие-то дали на другой конец города, и перед выходом я зачем-то этот бинт в карман положил. Приезжаем на остановку, я через окно вижу, что этот Миша стоит на остановке. Мы выходим, он заходит в трамвай, я ему навстречу, отдаю бинт со словами: «Миша, вот твой бинт», и мы идем дальше. © StivMalder / Pikabu
- Больше всего я боялась выйти замуж беременной. Но несмотря на то, что я этого не хотела, именно такая ситуация у меня сложилась — выходила замуж на четвертом месяце. Под свадебным платьем был виден живот. Просто получилось так, что именно в тот день, когда любимый сделал мне предложение, я рассказала ему, что беременна. Вот такое совпадение — ни я, ни он не догадывались о сюрпризах друг друга. © Мамдаринка / VK
- Я тогда учился в универе, на дворе где-то конец 90-х. В последний день занятий у меня был самолет — я летел на каникулы в Англию. И именно в тот день мне нужно было сдать работу по английскому, профессор настоял, чтобы она была у него на столе к полудню. Конечно, я дооткладывался и сдал ее только в час дня (а моя работа была там единственной). Я был уверен, что сдал все слишком поздно, но мне нужно было успеть на рейс. В общем, прилетел в Лондон, из метро звоню другу и рассказываю, что наверняка завалил английский, потому что препод так и не получил мою работу. «Я всю поездку буду об этом думать», говорю. «Я никак не узнаю, увидел ли он работу». Поезд прибыл на станцию,двери открылись, а там стоит мой препод. Спрашиваю: «Вы успели посмотреть мою работу?» «Э-э... да, смотрел». «Отлично, спасибо», — сказал я и потом уже спокойно наслаждался каникулами. © tadhg555 / Reddit
- Я записалась на татуировку, и адрес показался мне знакомым. Решила спросить у мамы, а она напомнила, что там стоял дом, где она выросла. По чистой случайности она была в том же городе в тот день (она туда не ездит, живет в 2 часах). В итоге мы пошли вместе перекусить, и она показала мне свой старый дом. Оказалось, что я сделала татуировку в ее старой спальне. Старый встроенный шкаф, в который она обычно забиралась, все еще был там. Не думаю, что моя мама в 9 лет могла вообразить, что ее собственная дочь сделает татуировку в этой комнате 45 лет спустя. © Art-Soft / Reddit
в истории с татуировкой было бы смешнее, если бы заканчивалось все словами: "мама рассказала, что она в 9 лет мечтала, как ее дочь через 45 лет будет делать татуировку в ее комнате")))
- Мой друг подошел ко мне на автобусной остановке, пожал мне руку, а потом сказал: «Ой, извините, вы просто на моего знакомого похожи». И тут я понял, что это не мой друг, а просто мужик, очень на него похожий. Выходит, мы оба случайно оказались похожими на друзей друг друга. © reearemadeofbark / Reddit
- Переехали на новое место жительства. Соседом по площадке оказался мой бывший парень, с которым расставание было не из лучших — застала его с лучшей подругой. А недавно мой муж познакомился с ним при странном стечении обстоятельств: тот помог мужу толкать машину. В итоге теперь я знакома с его будущей женой, мы дружим семьями и будем свидетелями на их свадьбе. Как все-таки тесен мир. Жесть. © Подслушано / Ideer
- Узнали с парнем о беременности и решили собрать всех родственников, чтобы радостно сообщить. Пока выбирали день и подстраивали планы, чтобы все съехались к нам, мама меня опередила. Позвонила и закричала в трубку, что беременна от моего отчима. Разница наших сроков буквально 1,5 недели. Это непередаваемые ощущения: ходим вдвоем по магазинам, выбираем все. Рожать решили в одном роддоме. В голове не укладывается, что стану сестрой, а спустя считанные дни после этого — и мамой. © Мамдаринка / VK
Есть такой ритуал, позвать всех родственников нa застолье и в торжественной обстановке сообщить о беременности. Все удивляются, радуются и поздравляют со скорым пополнением в семье. Иногда беременные затягивают с этим сообщением настолько, что живот уже виден. Но всё равно, вся родня делает удивлённые лица, ликует, поздравляет.
- Моя подруга на вечеринке познакомилась с девочкой: та попалась ей на глаза, потому что у них были одинаковые вещи — телефоны, сумочки, браслеты... Они поболтали, посмеялись над удивительным совпадением — обеим эти вещи дарили парни. А потом они в шутку показали друг другу фотки своих парней, и оказалось, у них один и тот же парень. С первой он встречался три года, со второй год, а насчет подарков не парился и брал сразу по два набора. © Карамель / VK
- Лет 5 назад ехала на утренней электричке и красила глаза, т.к. не успела с утра. Напротив сидела старушка, которая, конечно же, выдала: «Ишь, вертихвостка, красится на людях, с ночи не успела, что ль?» Я выдала в ответ что-то вроде «не ваше дело». Вечером того же дня на другой станции я выхожу из вагона и наталкиваюсь на ту же старушку. Мы были так удивлены этим совпадением, что радостно приветствовали друг друга, расспросили, как прошел день, и разошлись с довольными улыбками. © Подслушано / Ideer
Бонус: а иногда совпадение — вовсе не совпадение
- Когда ходили большой компанией на вечеринки или в кафе, мой молодой человек говорил, чтобы я себе ни в чем не отказывала. А сам начинал без повода психовать, обижаться и уходить — именно в те моменты, когда мы расплачивались по счету. Платила я и думала, что это совпадение, пока он не рассказал общему другу, что он просто не хотел платить за нас двоих, да и за себя тоже. © Подслушано / Ideer
- На протяжении года у меня проблема: только рассказываю маме про очередного ухажера, он тут же прекращает со мной общение. Думала, совпадение, но после разрыва с пятым юношей задумалась. Начала верить в «счастье любит тишину», стала чуть ли не параноиком, однако все оказалось проще. Как выяснилось, моя мать выведывала телефонные номера моих ухажеров, звонила им и ставила условие — «либо бери мою дочь замуж, либо не общайся». © Подслушано / Ideer
Жизнь вообще иногда такие приколы подкидывает, закачаешься. Герои другой нашей статьи в этом убедились на собственном опыте.
Комментарии
"С первой он встречался три года, со второй год, а насчет подарков не парился и брал сразу по два набора".
Ну прямо как в "О чём говорят мужчины":