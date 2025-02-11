16 совпадений, о которых хочется сказать: «А так бывает?»

Иногда события в нашей жизни так ловко переплетены, что остается только воскликнуть: «Ну не может такого быть!» Ну вот как могут встретиться спустя 20 лет ребята, видевшие друг друга один раз в жизни? А еще и не такое бывает. Герои нашей статьи поделились самыми необычными совпадениями, которые с ними случились.

А в конце статьи есть бонус, доказывающий, что иногда странное стечение обстоятельств — никакая не случайность.