18 фото, которые идеально описывают фразу «и так сойдет»
58 минут назад
Не всегда удается довести работу до идеала. Кто-то спешил, кто-то не заметил, а кто-то просто решил не заморачиваться. Каждое из этих фото — маленький шедевр человеческой смекалки и воплощение фразы «ну и ладно».
«У моей подруги выдалась так себе неделька, решила порадовать ее букетом»
- Ее хотя бы удалось рассмешить «этим»? © Malevolent_Teaparty / Reddit
«Мой наряд Микки Мауса»
«Не хотел переплачивать за дом на колесах»
Если эта хибара не развалится во время движении, то можно считать что им повезло.
«Так выглядит умывальник в местной конторе. Экономит место, так сказать»
- Эта фотография прям мешает моей душе спокойно жить! © xHAcoreRDx / Reddit
«Очень практично»
«„Гениальная“ идея моего отца, как починить ручку двери. Ей уже пару лет»
«У нас с соседом не было стола для паззла, поэтому мы придумали такой выход»
«Спускайтесь аккуратно»
«Вот это ручки»
«Признаться, не думал, что увижу такое вживую»
- Что это вообще такое может быть? © warkyboy77 / Reddit
«Бесконечная энергия!»
«Извела весь клей, но сделала это!»
«Какой тут вообще может быть смысл?»
Смысл в перемычке!Задумано верно,но исполнение...Промолчу,а то удалят😂
«Золушка»
«Сделал наушники, которые можно регулировать»
«В душевой течет дверь. Вот моя попытка сделать временную шторку из мусорного пакета и скотча»
«Мой дядя нарядил елку»
«Как думаете, для чего это было сделано?»
Вот уж кто точно не парится по поводу идеала. Главное — фантазия и немного смелости, чтобы воплотить свои идеи. А если хочется увидеть, как люди творят всякое своими руками — вот целая подборка для вдохновения.
Фото на превью CaptainParkingspace / Reddit
