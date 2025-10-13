18 фото, которые идеально описывают фразу «и так сойдет»

Фотоподборки
58 минут назад
18 фото, которые идеально описывают фразу «и так сойдет»

Не всегда удается довести работу до идеала. Кто-то спешил, кто-то не заметил, а кто-то просто решил не заморачиваться. Каждое из этих фото — маленький шедевр человеческой смекалки и воплощение фразы «ну и ладно».

«У моей подруги выдалась так себе неделька, решила порадовать ее букетом»

«Мой наряд Микки Мауса»

«Не хотел переплачивать за дом на колесах»

«Так выглядит умывальник в местной конторе. Экономит место, так сказать»

Vasja
9 часов назад

это фигня, а не экономия места!
экономия места выглядит так:

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Очень практично»

«„Гениальная“ идея моего отца, как починить ручку двери. Ей уже пару лет»

«У нас с соседом не было стола для паззла, поэтому мы придумали такой выход»

«Спускайтесь аккуратно»

«Вот это ручки»

«Признаться, не думал, что увижу такое вживую»

«Бесконечная энергия!»

«Извела весь клей, но сделала это!»

«Какой тут вообще может быть смысл?»

Shutnik0242
только что

Смысл в перемычке!Задумано верно,но исполнение...Промолчу,а то удалят😂

-
-
Ответить

«Золушка»

«Сделал наушники, которые можно регулировать»

«В душевой течет дверь. Вот моя попытка сделать временную шторку из мусорного пакета и скотча»

«Мой дядя нарядил елку»

«Как думаете, для чего это было сделано?»

Вот уж кто точно не парится по поводу идеала. Главное — фантазия и немного смелости, чтобы воплотить свои идеи. А если хочется увидеть, как люди творят всякое своими руками — вот целая подборка для вдохновения.

Фото на превью CaptainParkingspace / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее