20+ ситуаций, когда жизнь словно сказала: «Лови бонус!»

Слова благодарности, цветы, песни, танцы - всё это хорошо конечно. Но если бы ещё подкрепили "жирными" чаевыми, вот это настоящая "вышка"!
Вам когда-нибудь действительно везло? Не просто найти монетку на улице, а чтобы сама Фортуна повернулась к вам лицом в самый неожиданный момент? Герои нашей статьи могут считать себя настоящими счастливчиками, ведь однажды им несказанно повезло. Кто-то из них получил пятизвездочный отель вместо трехзвездочного, а кто-то и вовсе нашел две пиццы в одной коробке! Реальные истории о счастливых совпадениях, неожиданных подарках и внезапно свалившейся удаче — читайте о них прямо сейчас.
- Однажды купила путевку в один европейский отель, он был хоть и трехзвездочный, но очень хороший, рядом с морем. По прилету выяснилось, что с бронью что-то пошло не так. Мы в растерянности, не знаем что делать. Но тут нам в качестве извинения предложили поселиться в пятизвездочном отеле. Мы с радостью их простили. © natalinaumova.saratov / Dzen
- Мою дочку коллега решила подставить, узнав, что дочка хочет уволиться. Настучала начальству, что вот, мол, хочет уволиться. Начальство ценит мою дочь и подняли ей зарплату на 25000, лишь бы не ушла. Спасибо стукачке! © Резида Шайхлисламова / Dzen
- А мне однажды реально «с неба» деньги упали. Правда, не особо много. Лет 18 назад иду, думаю, где бы сотку на парикмахерскую взять? Финансовый кризис у меня тогда был жуткий. И вдруг прямо под ноги откуда-то прилетает ровно сотка. © Sharikoff / Dzen
- Инoгдa пoдpaбaтывaю oфициaнткoй нa бaнкeтax. Bчepa oбcлуживaли больших шишек. C утpa и дo глубoкoй нoчи бeгaли и oбcлуживaли иx: зaвтpaк, кoфe-бpeйк, oбeд и бaнкeт. Hoги oчeнь бoлeли, a бeгaть пpиxoдилocь пo paзным этaжaм. Ho в кoнцe бaнкeтa oни cдeлaли нeвepoятнoe: coбpaли вcex oфициaнтoв (девушек) и cкaзaли пpocтыe cлoвa блaгoдapнocти, пoдapили цвeты, cпeли пecню и пpиглacили нa тaнeц. Этo тoгo cтoилo. Tы зaбывaeшь o cвoeй уcтaлocти, нacтpoeниe — вышкa. © Сокровенные истории / VK
«Мне попалось две пиццы в одной упаковке».
- Сдавала экзамен по философии. Мне попался билет, который я особенно хорошо запомнила. Отвечала я бойко, но преподавательница постоянно дополнительно что-то спрашивала. Мочалила меня почти час. И тут она говорит: «Последний вопрос. Если ответишь правильно, ставлю отлично». И спросила у меня, какая у клятвы Гиппократа главная заповедь. А я как раз в тот период досматривала сериал «Доктор Хаус», и в одной из недавних серий это обсуждалось. Я выпалила: «Не навреди!» Преподавательница вздохнула, но все-таки отлично поставила.
- Устроился как-то в одну фирму престижную, а они как раз переезжали по причине расширения штата сотрудников. Но что-то пошло не так и переезд затянулся на почти три месяца. Зарплату при этом платили в полном объеме, правда, попросили прийти для обучения, но это буквально пару раз за все время. По итогу я жил в свое удовольствие и получал зарплату просто так. Наверное, лучшее время в моей жизни. © Юрий Сергеевич / Dzen
- Отец решил показать нам свой родной город, и мы отправились в путешествие на машине. Он провез нас мимо дома, в котором вырос, затем мимо своей старой школы. Когда мы подъехали к ней, заметили, что там проводят какое-то мероприятие. Отец захотел заскочить и быстренько осмотреться в память о старых временах. В итоге оказалась, что там как раз проводят встречу выпускников! Люди, которые ее организовали, безуспешно пытались разыскать моего отца в течение многих лет. Он обменялся контактами с кучей старых друзей. Это было безумное совпадение. © clap_yo_hands / Reddit
О, да! Три месяца не ходить на работу и получать полную зарплату- кайф! Но не больше трёх месяцев. Потом можно привыкнуть к халяве. А халява не бывает бесконечной. И на работу будешь ходить, как на каторгу. Если конечно работа не очень любимая.
«Заказал одно зарядное устройство, а мне прислали 2».
- Для меня самая ценная находка — это пакетик кошачьего корма. До получки тогда оставался день, дома кончилось все, а денег только или коту купить (он ел только влажный корм), или себе. Решила, куплю себе, поделюсь с котом, будет голодный — съест. И вот стою я, складываю в сумку покупки, а рядом корзина, и в ней боком к стене прилип пакетик с кормом, и рядом никого. Ох, столько счастья ощутила! © Здрастьэтояцветовненадо / ADME
- Не планировала выходить на свою основную работу после окончания декрета, так как график был скользящий и абсолютно не вписывался в график детского сада. Думала, что напишу заявление ближе к концу декрета. Ровно за 2 недели до его окончания мне позвонили с отдела кадров и предложили увольнение по соглашению сторон с выплатой всех компенсаций по закону, потому что фирма серьезно сокращала штат в нашем регионе. Так быстро я даже на предложение руки и сердца не соглашалась. © Мария Аллаярова / Dzen
- Мне тогда было 19, у меня сломалась машина на обочине. Я был без денег и с разряженным телефоном. Провел всю ночь в машине, дрожа и размышляя о том, что же я буду делать. На следующее утро странный мужчина на оранжевой машине остановился, чтобы узнать, что случилось. Я объяснил, а он пожал плечами, отвез меня в город и дал мне $100 на буксир и завтрак. Он пожелал мне удачи и сказал, что хотел бы сделать больше, но ему нужно уезжать. Я никогда не узнаю, кем он был, но запомню этого парня и его мгновенную щедрость навсегда. Именно таким человеком я хочу быть: тем, кто дает, не спрашивая, просто потому, что кто-то другой нуждается. © Jeffy / Quora
Чтобы быть таким, как тот парень на оранжевой машине, не надо этого хотеть. Надо просто начать приглядываться к окружающим, предлагать свою помощь и помогать людям.
«Сегодня в парке у меня вылетел из кольца бриллиант. Но я нашла его в траве, как же повезло!»
- Ехал из Лондона в Нью-Йорк по делам и нашел водительские права на заднем сиденье такси. Посмотрел на них, оказалось, мне был знаком район, где жила владелица прав. Кстати, она была невероятно привлекательной. Я попытался разыскать ее через социальные сети, но она мне не отвечала. Когда я уже вернулся в Лондон, решил отправить ей права по почте. Написал ей письмо, все объяснил и заодно пригласил на свидание. Она согласилась. Встретились с ней примерно через 2 недели. Ужин прошел великолепно, между нами пролетела искра. Мы начали переписываться, потом она приехала ко мне. А затем уже я переехал к ней. Это было самое счастливое событие в моей жизни. Жаль, что через пару лет я все испортил, и мы больше с ней не общаемся. © Unknown author / Quora
- В новогоднюю ночь играли во дворе в снежки. У брата слетело с пальца обручальное кольцо. Жене не говорил. В апреле, накануне 10-летия свадьбы она, наконец, заметила, что нет кольца, расстроилась. Вовка сказал, что у меня забыл, мне позвонил, рассказал. На следующий день выхожу из дома, чтобы ехать к ним на десятилетие совместной жизни. На нижней веточке сирени, у самой земли, что-то блестит... Кольцо! Привезла, Вовка надевает — велико! Посмеялись, что похудел. Вечером возвращаюсь — на той же сирени, чуть повыше и левее, что-то блестит.... Кольцо! Это уже оказалось Вовкино. А вскоре выяснилось, что первое кольцо — старшего брата, который потерял его 2 года назад. Опознали по гравировке внутри. © С / Dzen
- Экзамен по термодинамике, моя очередь сдавать. Сажусь к преподавателю, начинаю отвечать, а у меня все руки исцарапаны: мне подарили ангорку недели за 2 до этого. Преподаватель увидела и вместо ответа мы разговаривали о кошках. Как результат — пятерка в зачетке. © Александр / ADME
Настоящий джекпот -это потный грязный, мятый, криво сшитый, старый пиджак какого-то Джека.
«Сегодня я сорвала настоящий джекпот в комиссионке. Шелковый пиджак с бисерной вышивкой. Цена показалась высоковатой, но я знала, что просто не могу уйти домой без него».
- Была я как-то в торговом центре и вдруг услышала женский крик с верхнего этажа. Обернулась, быстро посмотрела вверх и поняла, что мне прямо в руки падает ребенок. Он каким-то образом протиснулся через заградительные перила, а я рефлекторно подставила руки. Поймала идеально, на нем ни царапины. Я прокручивала это происшествие в голове десятки раз и до сих пор не понимаю, как это у меня получилось. © Emma Steven / Quora
- Спускаюсь в лифте. Доехал до 2 этажа — выключили свет. Вызвал аварийку. Спустя какое-то время меня открывают и парень спрашивает: «Пятисотка есть?» И пока я тихо офигевал от нынешних расценок, он мне вдруг протягивает тысячу со словами: «С фонариком тут рыскал, смотрю, на дне шахты тысяча лежит. Ну я дверь раздвинул, забрал, решил с тобой поделиться». © Chanishe / Pikabu
- Я купила телефон, заказала доставку курьером. Он приехал, принес коробочку. Я расписалась и вся в радостном предвкушении открываю коробку, а там 2 мобилки. Я удивилась, ведь заплатила только за одну. Думаю, может, муж решил и себе приобрести? Звоню ему, а нет, не решал. Беру телефон, иду в контору. Так, мол, и так. Весьма удивленная девица лет 20-ти позвала даму постарше, та куда-то звонила. Потом пришел ко мне директор этой чудо-конторы. Сказал, что они разберутся и мне перезвонят, а пока «вы телефон заберите, мы не знаем, что с ним делать». Мы с мужем терпели полгода. Ждали звонка. Не дождались. Теперь так и вышло, что один у меня, а другой у мужа. Года 2 уже прошло с тех пор. © Jasmyne75 / ADME
Если переодически рыться в мусорке ещё и не такую "красоту" можно найти!
«Увидел эту красоту в одном из мусорных баков. Чувствую себя таким счастливчиком».
- Лично в моем списке удачи встреча с двумя парнями, которые на машине меня везде возили. Мне надо было съездить в несколько корпусов института с дипломом, чтобы все поставили свои подписи, 2 из которых в другом городе. Не удалось добыть подпись преподавателя нашего филиала, потому что он слишком старательно отдыхал в выходные и не вышел в понедельник. И вот сижу я, жду его, пью кофе и дергаюсь в нервном припадке. А рядом сидят эти 2 второгодника, которых я впервые вижу. По их разговору я понимаю, что им надо того же, что и мне. Как староста, я знаю все телефоны, пароли и явки, кто у кого руководитель и кто и где сидит. У них есть машина, а я знаю, куда и к кому ехать. Вот если бы не они, я не знаю, как бы я меж городов и корпусов металась в последний день. © Дождь Из Мужиков / ADME
- В юности мы большой компанией проводили ночь на пляже, и одна девушка потеряла там цепочку. Мы искали уже утром, на участке, куда она примерно указала, и это было, конечно, практически пустой тратой времени. Но удивительно, я нашел эту цепочку и получил поцелуй в щечку от сногсшибательно красивой девушки. Правда, в это время я уже был обручен с другой, 2 года осталось до серебряной свадьбы. © Vladislav Kisselev / ADME
«Я чуть не заплакал, когда нашел это. Я коллекционирую старое стекло, реагирующее на УФ-излучение. Это так красиво».
- Отыграли свадьбу, заехали домой, переоделись и уже в 22:00 мчали на поезде, чтобы потом попасть в аэропорт. Приехали, зарегистрировались на рейс, сюрприз произошел при посадке, ибо места у нас оказались в бизнес-классе. Оказалось, наш турагент везде, где только можно, указал, что мы молодожены. © AsyaKorotkaya / Pikabu
- Реальная история. Однажды в субботу мне позвонила подруга и попросила одолжить ей немного денег. У меня самого оставались только копейки, а до зарплаты еще неделя. Она умоляла приехать к ней на работу и привезти ей немного еды. Хотя у меня и бензина оставалось мало, я поехал к ней. Денег на парковку не было, оставил машину на улице, где было не очень оживленное движение. И вот иду я по улице и вдруг вижу какую-то кучу бумажек. Поднял одну из них, а это оказался новенький хрустящий доллар. Насобирал себе около 25 таких и пошел на работу к своей подруге. Дал ей $10, пригласил на обед. Самый счастливый день в моей жизни. И все потому, что я не был эгоистом. © El Smith / Quora
«Сорвала настоящий джекпот. Купила за $1 это кольцо из 10-каратного золота с бриллиантами и изумрудами».
- Я как-то в студенчестве паспорт потеряла. А мне тогда пенсию по потере кормильца перекидывали на сберкнижку. Нет паспорта — нет денег. Пригорюнилась. В кошельке денег аккурат на автобус до милиции и на булочку. Пешком километров 5, зима, мороз. Уже почти выхожу, решила напоследок почту проверить. А там от подружки ручной спам, типа, отправь письмо счастья 10 адресатам, и желание исполнится. О, подумала я, отличный способ отложить выход на мороз. Загадала, чтобы нашелся паспорт, и села отправлять. Отправила, одеваюсь, звонок в дверь. Открываю, а там на пороге 2 каких-то неухоженных мужичка паспорт мой принесли. Фантастика прямо. Выгребла им в благодарность все деньги из кошелька. И ведь что самое прикольное: если бы я не заморочилась с этими письмами, я элементарно бы с ними разминулась. © littlegreen2 / Pikabu
- Нам повезло с отелем в 2018 году. Сделали раннее бронирование, месяцев за 7, наверное. Пока суд да дело, там не просто поменялся хозяин, а даже отель начал относиться к другой сети. То есть как бы мы туда уже не можем попасть. Стали возмущаться, в результате отдохнули в отеле классом выше, да еще заселили нас в большой номер. Хороший получился отпуск. © Ку-ку / ADME
- Знакомая бабуля нашла забытый на остановке чемоданчик. Аккуратно вскрыли, а там документы и очень много денег. Пачки аккуратно сложены. По документам нашли растеряху. Мужик приехал бледный, но счастливый. Сказал, что жизнь ему спасли. Поблагодарил, дав 50 тысяч. © devorina / Pikabu
Я минуту смотрел на это фото , чтобы понять в чем прикол! Я думал , что машины встали очень хорошо, а потом увидел дерево! Капец конечно , как оно спряталось!
«Тот самый день, когда особенно пригодилась удача».
- Я сильно задержался в лондонском метро, поэтому был уверен, что пропущу свой предоплаченный поезд. И вот приезжаю я на вокзал, уверенный, что придется заплатить огромную доплату, и обнаруживаю, что сам поезд сильно задерживается. В качестве извинений оператор поезда дал мне незаслуженный частичный возврат денег! © Novel_Friend675 / Reddit
Моя дочь со своим мужем должны были лететь домой из-за границы. Но они опоздали на регистрацию. Дочь стала уговаривать работниц аэропорта пропустить их на посадку. Те ни в какую не соглашались. Ребята отчаялись, сели и стали думать как им быть. Вдруг объявили что рейс отменяется из-за неполадок с самолётом. Все пассажиры вернулись обратно. И примерно через полчаса рейс возобновили. Мои ребята прошли регистрацию и благополучно сели на самолёт. Вот это им повезло!!