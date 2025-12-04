20+ ситуаций, когда жизнь словно сказала: «Лови бонус!»

Вам когда-нибудь действительно везло? Не просто найти монетку на улице, а чтобы сама Фортуна повернулась к вам лицом в самый неожиданный момент? Герои нашей статьи могут считать себя настоящими счастливчиками, ведь однажды им несказанно повезло. Кто-то из них получил пятизвездочный отель вместо трехзвездочного, а кто-то и вовсе нашел две пиццы в одной коробке! Реальные истории о счастливых совпадениях, неожиданных подарках и внезапно свалившейся удаче — читайте о них прямо сейчас.