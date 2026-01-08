5 лет назад я отказалась от празднования Нового года, и это было одним из лучших моих решений

В моем детстве обязательным блюдом в нашей немногочисленной семье была запеченная курица с картофельным пюре. И я решила, что приготовлю то же самое, чтобы ощутить хоть немного равновесия и предсказуемости, и буду смотреть сериал, для которого никак не могла найти время. Именно так я и сделала — за час до нового года я поставила на журнальный столик свои нехитрые яства, обняла кота, включила сериал, а в полночь выпила стаканчик любимой газировки. Так я просидела почти всю ночь и даже почти не плакала. А вот утром меня накрыло — впрочем, это уже совсем другая история.

Я включила телефон и увидела кучу поздравлений от друзей и родных. Может, это неправильно с моей стороны, но я ответила только самым близким. Я не чувствовала в себе сил на общение и села работать, чтобы отвлечься от мыслей о бросившем меня парне. На улице продолжалось новогоднее веселье, а я топила себя в работе, чтобы ничего не чувствовать. И, кстати, я заметила первый плюс от «неотмечания» — в желудке нет привычного для 1 января чувства переедания.

Моральное мое состояние было плохим, а вот физическое — просто идеальным. И еще один плюс: я посчитала, сколько сэкономила на подарках, и решила отложить эту сумму на отдельный счет — я как раз хотела научиться водить машину. А после работы я поехала к маме, захватив остатки курицы и пюре. У нее дома я почувствовала удивительный покой. Я рассказала ей о том, что случилось, она меня обняла, и мы просидели так минут 10.