5 лет назад я отказалась от празднования Нового года, и это было одним из лучших моих решений
Вы любите праздники? Я вот люблю. Точнее, раньше любила, особенно Новый год. Причем даже не сам праздник, а вот эту вот всю предновогоднюю суету по магазинам в попытках купить подарки всем, включая пятиюродных бабушек в третьем колене. Мне нравились украшенные витрины и играющие повсюду новогодние песни, а моя собственная квартира превращалась в своего рода музей новогодних символов. Сейчас мне 35, и последние годы я не отмечала этот праздник, и вот почему.
На самом деле все началось с того, что меня прямо перед Новым годом бросил молодой человек. Более того, произошло это 30 декабря — в мой день рождения. В этот день мы должны были купить подарки друзьям, а вечер провести в ресторане. И, пока люди бегали из магазина в магазин, я просто бродила по сияющим разноцветными огнями улицам опустив голову. Меня раздражала эта предпраздничная суета, елки, гирлянды — все это было в каком-то другом мире, в то время как мой собственный внезапно рухнул.
Самое плохое, что мы должны были отмечать праздник и заодно мой день рождения в кругу общих друзей, и от того было еще тяжелее — надо было как-то сказать им, что меня бросили, а сил на это вообще не было. Поэтому я просто отключила телефон, предупредив маму, что в новогоднюю ночь буду недоступна, и одной из подруг, с которой мы хотели праздновать, сказала о том же. Да, может, это эгоистично, но у меня не было сил даже улыбнуться, не то чтобы разделять веселье с друзьями. К тому же, я боялась, что меня начнут жалеть, а я это категорически не люблю.
В моем детстве обязательным блюдом в нашей немногочисленной семье была запеченная курица с картофельным пюре. И я решила, что приготовлю то же самое, чтобы ощутить хоть немного равновесия и предсказуемости, и буду смотреть сериал, для которого никак не могла найти время. Именно так я и сделала — за час до нового года я поставила на журнальный столик свои нехитрые яства, обняла кота, включила сериал, а в полночь выпила стаканчик любимой газировки. Так я просидела почти всю ночь и даже почти не плакала. А вот утром меня накрыло — впрочем, это уже совсем другая история.
Я включила телефон и увидела кучу поздравлений от друзей и родных. Может, это неправильно с моей стороны, но я ответила только самым близким. Я не чувствовала в себе сил на общение и села работать, чтобы отвлечься от мыслей о бросившем меня парне. На улице продолжалось новогоднее веселье, а я топила себя в работе, чтобы ничего не чувствовать. И, кстати, я заметила первый плюс от «неотмечания» — в желудке нет привычного для 1 января чувства переедания.
Моральное мое состояние было плохим, а вот физическое — просто идеальным. И еще один плюс: я посчитала, сколько сэкономила на подарках, и решила отложить эту сумму на отдельный счет — я как раз хотела научиться водить машину. А после работы я поехала к маме, захватив остатки курицы и пюре. У нее дома я почувствовала удивительный покой. Я рассказала ей о том, что случилось, она меня обняла, и мы просидели так минут 10.
Год пролетел незаметно, и на горизонте опять замаячил следующий. Все друзья и коллеги снова начали обсуждать подготовку к празднованию, а я решила, что несмотря на неприятные обстоятельства, которые вынудили меня не справлять прошлый новый год, то празднование было идеальным — оно было только для меня и про меня. Ну, и, конечно же, так у меня получится сэкономить на подарках друзьям и родным разной степени близости — я решила, что преподнесу презент только маме.
Все разговоры на работе были посвящены празднованию Нового года, не обошли стороной они и меня. Когда я говорила, что буду отмечать дома с котом, сериалом и газировкой, кто-то пытался пригласить меня к себе, а кто-то чуть ли не вертел пальцем у виска. Но в глазах и тех и других я видела непонимание, а в глазах первых — сочувствие. А один женатый коллега даже удумал позвать меня справлять праздник с его женой и детьми. Словом, меня как будто уговаривали стать нормальной.
Наступила новогодняя ночь. Я снова приготовила курицу и пюре, достала из холодильника любимую газировку и торт — в общем, приготовилась кайфовать. Но в половине первого мне позвонили в дверь. Я не планировала ее открывать, но заглянула в глазок — там стояла компания, с которой мы хотели отмечать Новый год 365 дней назад. Более того, с ними был и тот самый бывший, бросивший меня в день рождения.
Они стучали в дверь, кричали, что видели свет в моих окнах, но я молчала. Они потарабанили еще минут десять, а потом ушли, громко обсуждая мою «странность». А утром я увидела на входной двери записку, на которой рукой бывшего было написано «Может, нам надо попробовать еще раз?» Не помню, когда в последний раз так смеялась и, более того, я наконец-то поняла, что отпустила ситуацию и больше не горюю по нашей несостоявшейся любви.
Следующие два года я встречала Новый год точно так же — в компании кота, жареной курицы и сериала. Правда, в прошлом году я праздновала, точнее, не праздновала, с мамой — ее подруга заболела и она оставалась одна. Из тех денег, что у меня копились на обучение вождению, я купила хороший подарок для нее — массажер для ног. А ведь могла бы потратить эти деньги на подарки друзьям — какие-нибудь безделушки, о которых забудут на следующий день. Кстати, свои дни рождения я эти годы тоже не праздновала и попросила всех не дарить мне ничего.
А еще я задумалась о том, почему люди вообще придают такое значение этому празднику. Мне кажется, он хорош именно когда ты ребенок и ждешь Деда Мороза, который обязательно дарит подарки. А когда ты взрослый, то сам можешь позволить купить себе любую вещь. А еще меня смешит составление планов на будущий год — ну серьезно, кто-то осуществлял задуманное в праздничную ночь? Вот и я нет.
Раньше я думала, что справлять Новый год только с самим собой — это про одиночество. На самом же деле это про выбор: себя, своей жизни, своих желаний. Я уверена, что многие из тех, кто отмечает праздник шумно, мечтает запереться в одиночестве с котом и любимым сериалом, а не строгать салаты тазами и делать вид, что счастлив.
А еще я задумалась о том, нужны ли мне курсы вождения, или я хочу научиться исключительно потому, что все остальные умеют? Свою машину я покупать не планировала, она в большом городе не нужна, так что я просто хотела получить навык. Значит, не так уж это мне и нужно. И я приняла решение потратить накопленные деньги на поездку в город, куда давно мечтала поехать на Новый год — снять квартиру, а в праздничную ночь пойти гулять и смотреть на салюты. В самой лучшей компании на свете — с самой собой.
А вы когда-нибудь отмечали Новый год в одиночестве? Если да, то поделитесь с нами вашей историей. А если хотите погрузиться в атмосферу ожидания праздника, то загляните сюда.
Комментарии
Интересно, а у барышни вообще есть какие-то праздники, которые она отмечает? ДР - нет, НГ - нет. Про сексистское 8 марта я уж и не спрашиваю.
Экономия на подарках - о да! Это важно.
Вот если честно, может и ну его, это пюре с курицей? Как говорит один из знакомых, "НГ - это всего лишь смена одной даты другой". Смысл полночи сидеть за сериалом?
В общем, мнение может и альтернативное, но очень сильно в меньшинстве...
Посмотрите на фото автора, и все вопросы отпадут , не родившись
Надеюсь, это у нее просто период. Это проще всего - спрятаться от мира. Для взаимодействия с людьми нужны усилия. Но в сравнении с дружеским и семейным теплом эти усилия стОят того