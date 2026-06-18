18 светлых историй из детства, которые пахнут парным молоком и первой клубникой
Ностальгия
18.06.2026
Детство — это удивительное время, когда для абсолютного счастья достаточно бабушкиных пирожков, маминой улыбки или чтобы папа пораньше забрал из садика. Иногда, чтобы вернуться в те беззаботные годы, достаточно почувствовать вкус клубники с грядки или аромат блинчиков. Наша новая подборка объединила простые воспоминания читателей, в которых маленькие радости, объятия родителей и теплые встречи с друзьями согревают душу сквозь десятилетия. Эти добрые и невероятно светлые бытовые зарисовки позволяют мгновенно окунуться в детство, где деревья были большими, а мы еще нет.
- Был 1999 год, мне 6 лет. Мы с мамой стояли на балконе, отец вышел по делам. Видим через дорогу идет семья с большим розовым надувным зайцем. Он мне так понравился! Я тоже захотела себе такой. Говорю маме: «Вот бы папа такой же мне купил!» Проходит пара минут, и идет мой отец с таким же зайцем. Моему счастью не было предела!
meewol_07
- 1982 год, мне 9 лет, июнь, каникулы. Отлично нагулялся на улице с друзьями, пришел домой, есть хочу, а там прабабушка блины печет. Дымящиеся ароматные блины, чай с сахаром и долькой лимона... Как здорово я наелся! Включил телевизор, а там начинается первая серия «Приключений капитана Врунгеля». А потом вторая, третья, четвертая серии подряд! Запомнил на всю оставшуюся жизнь эти ощущения. И больше мне так хорошо уже не было никогда.
- Cамое счастливое воспоминание из детства: мне 7 лет, родители купили мне новую куклу Валю. Я играла, мама с папой сидели в другой комнате и разбирали какие-то документы. Я слышала фоном их голоса, а потом они на секунду замолчали. Я посмотрела и увидела, как они поцеловались: мама смущенно вырывалась, папа не отпускал. Я тоже тогда смутилась. Мне сейчас 50, родители живы и здоровы, но каждый раз я вспоминаю этот момент жизни и мне так тепло! Кто-то скажет, мол, что такого... Но это был 80-й год, все были сдержаны в чувствах, и такое проявление чувств было редкостью.
_gulshara24
«Это я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов. Лето 1998 года»
- Мне было 6 или 7 лет. Послали меня за хлебом в магазин. Иду, а на дороге гусь сидит. Меня увидел, кинулся щипаться. Но я не из робких! Дал ему отпор, он в кусты сиганул. Купил я хлеба, иду назад, снова гусь. Только я подошел, он как загогочет! И тут из кустов как выскочит еще десяток гусей, и все на меня ринулись. Я драпанул от них как Усейн Болт! Спас меня сосед — на машине довез до дома. А гусь смотрел на меня с прищуром, мол, он победил!
- В холодильнике у нас ничего особо не было. Помню, мы завтракали лепешкой и чаем. И тут папа говорит: «Дочка, иди в холодильнике возьми сникерс!» Сейчас я могу позволить себе купить их штук сто, но тот сникерс был самым вкусным лакомством на свете!
Еще помню, когда папа привез из столицы жвачку с изображением Брюса Ли и сказал, что это только мне. До сих пор помню этот вкус! Как хотелось бы сейчас обнять папу и сказать ему спасибо за те мгновения счастья!
xadiyaguz
«С друзьями детства на гараже: Я, Леха Рыжий, Джонни и Илюха длинный»
- Каждое лето ездил в поселок под Оренбургом. Однажды мы с братьями сделали плот, купили соки и пряники, попросили старшего брата отвезти нас в 5 утра за поселок на тележке с лошадью. Он нас оставил около реки на 5-8 км выше поселка, мы сели на плот и отправились в путешествие (течение шло в сторону поселка). Плыли и представляли, что мы — первооткрыватели, изучали места, плавали, и к обеду приплыли уже в поселок. Шли домой, и радости предела не было... Пишу и улыбаюсь от воспоминаний.
aza__abel
- Я в 7 лет решила что мне надо выйти замуж. Было два кандидата из моего класса. Я им сказала, что они должны принести мне какое-нибудь приданое. Валерка взял дома деньги и купил мне какую-то дребедень. Но я «вышла замуж» за Сашку, который ничего не принес, так что мы просто «расписались» и поцеловались для приличия. А потом классная наша учительница вызвала мою маму в школу и поведала ей про мои похождения и замужество.
- Мы в детстве ловили мальков майкой. Речка у нас была мелкая, воробью по колено, но для нас это был целый океан. Заходишь в воду, растягиваешь старую застиранную футболку как невод и стоишь, ждешь — главное, не дышать и не шевелиться. Солнце печет в макушку, уже зябко долго стоять на месте, а ты все ждешь, когда стайка этих полупрозрачных рыбешек зайдет в твою ловушку. Потом резкий рывок вверх. Вода стекает, а на мокрой ткани бьется пара крошечных серебристых запятых. Скидывали их в трехлитровую банку, смотрели на них до вечера, а потом выливали обратно. Смысла в этом не было никакого. Зато было время. Столько времени, что можно было тратить его на такую ерунду часами, не думая ни о кредитах, ни о работе. Сейчас бы так постоять.
«Расцвет фоточек на „мыльницы“, 1997 год. Мне 12. Я забралась в дедушкину сливу ради красивого кадра, но и тут что-то пошло не так»
- Летом перед первым классом бабушка повела меня в универмаг, чтобы купить мне портфель. Сказала: «Выбирай любой, какой нравится!» Ну, я и выбрала красный из кожзама с изображением пожарной машины посередине. Бабушка с мамой такие: «Ну, может, передумаешь? Смотри, какая милая фея! Или вот зайчик красивый...» Я в ответ: «Нет! Только эта пожарная машина!» Купили. До сих пор не знаю, что такое со мной тогда случилось...
ttaskina
- У меня каждое лето с 10 до 16 лет — это постоянное ощущение праздника, так как меня отвозили в деревню к бабушке. Из северной Карелии в Тамбовскую область, практически с июня по конец августа. А там друзья, речка, велик, телевизор, в котором «Гостья из будущего», блины, сенокос, сельская библиотека, где книги просто на полках, а не по карточкам. Малина, коров идем пасти сегодня с дедом, так как его очередь. Пруд и караси. Полевой стан, где добрые поварихи кормили нас, пацанов. Сельский клуб, где сегодня идет «Зита и Гита». Штабик на раскидистом тополе. Сельская кузница, где можно полдня смотреть, как кузнец кует подковы и разный инструмент. Сепаратор вечером после удоя, из которого текут сливки. Эти сливки через пару дней превратятся в сметану, вкуснее которой я не ел больше никогда. Помню, как собрали с бабушкой 5 ведер клубники, и завтра она повезет продавать их на базар, а сегодня можно есть, сколько влезет. Баня по субботам, в которую идешь с дядьями и дедом, а выходишь красный как помидор и чистый до скрипа. Печь, в которой бабушка испекла хлеб, и он пахнет на весь дом так, что не можешь удержаться, чтобы не поесть с вареньем. А вечерние зарницы? Я написал только малую часть того, что вспомнил.
«Ностальгическое фото из детства. Эх, хорошо было!»
- Помню, к часу дня я возвращалась из школы, ела обед, было время отдохнуть, и в 15:15 начинался детский блок по телику: «Зов джунглей», «Царь горы», «Звездный час», «До 16 и старше». Я делала с этими передачами домашние дела, уроки, да просто смотрела. И в 17:25 программы заканчивались, я шла готовить ужин, а в 18:00 приходили родители с работы. Как же обалденно было!
- Я в детстве ходила с братом и его классом в поход в Саблинские пещеры. Пещеры мне не очень понравились: темно, сыро, измазались все в красном песке... Зато на обратном пути в какой-то луже на дороге мы нашли «серебро»: кусочки то ли слюды, то ли кварца, блестящие такие. И начали «мыть серебро» как золото: по колено в мутной воде, шаря руками по дну. Намыли полные карманы! Потом набрали песка — он там очень мелкий, красноватый. Потом мама этот песок грела на сковородке, засыпала его в старый носок и прикладывала к моему уху, когда оно болело, вместо грелки.
«Это же было совсем недавно! Родители подарили нам с братом марс и сникерс. Мы честно разделили их на всех членов семьи. Это был вкус счастья!»
- Летом мама отправила нас — папу и меня — купить мне обувь на 1 сентября. Приехали мы с папой в город на ярмарку. Ходили и смотрели. Папа сказал: «Выбирай!» Ну, я и выбрала самые красивые и яркие красные туфельки с белым бантиком на них. Просто влюбилась с первого взгляда! Показала папе пальчиком на них, и папа молча мне их купил. Счастью не было предела! И вот наступает 1 сентября. В первый раз — в первый класс. На мне был джинсовый сарафан с карманом на груди в виде сердечка, белые колготки и мои самые красивые красные туфельки. Я чувствовала себя самой красивой девочкой в этот день, и улыбка не сходила с моего лица. И сейчас с трепетом вспоминаю об этих туфельках.
aliakassandra
- А у меня счастье пахнет тиной и лягушками. Мне лет 10. Мы с дедом едем на речку на велосипедах. Мне только что купили велосипед «Уралец». Жара +30, речка ледяная. После купания лежишь, дрожишь на горячем речном песке. Сквозь закрытые веки видны тени от колыхающихся плакучих ив. Медленно отогреваешься. И чувствуешь запах тины от илистых берегов. Во сне я часто вижу этот момент из счастливого детства.
«Это я на первой своей машине. Год, наверное, 1988»
- Папа работал на двух работах — видел я его редко. Помню, однажды он забрал меня из садика в обед, до сна, и лукаво намекнул, мол, у меня для тебя есть подарок! Было очень волнительно. А дома я ахнул, когда папа достал из пакета банку сгущенного молока и вручил мне. Наверное, сейчас это все звучит странно и дико, но тогда пить чай с куском белого хлеба и сгущенкой было для меня просто волшебством! И, наверное, дело не в недостатке денег — родители старались, чтобы у нас все было. Дело именно в сочетании факта того, что меня забрали из детского сада до обеденного сна, и не кто-то а папа, да еще и со сладким презентом! Этот случай остался в моей памяти как одно из самых светлых и добрых воспоминаний из детства.
- Я в детстве нашла в шкафу крутую оранжевую курточку. На ней был узор в виде сердечек, проткнутых стрелами. Мама сказала, мол, если хочешь, носи. Я очень хотела, но знала, что в этой куртке мне будут кричать: «Ты что, влюбилась?» И все равно я вышла в ней гулять! Пацаны, конечно, смеялись и кричали «влюбилась!», а куртка все равно мне нравилась. Я так рада, что тогда не испугалась и носила ее, хоть и не часто. До сих пор обожаю необычные принты и узоры.
s_leshukova_art
«Это я и мой эрдель Терентий. Он казался мне медведем!»
- А я хочу в 2008 год, где мне 15. Сходить с подружкой на третьих «Пиратов Карибского моря» в кино, обрызгаться в «Лэтуале» всеми доступными пробниками, взять по баночке газировки и по шоколадному батончику и отправиться в «кругосветку» на трамвае. Конечно, я могу все то же самое сделать и сейчас, но я больше не умею так смеяться...
- Пошла сегодня по делам, и 9-летняя дочка звонит, мол, где ты. А я уже к дому подхожу. Говорю: «Посмотри в окошко, увидишь меня». Она выглядывает из-под шторки в наше окно на третьем этаже и машет. И я машу в ответ, и обе улыбаемся во весь рот. И тут как накрыло меня...
Когда я была маленькая, мы жили на первом этаже. Одни окна выходили во двор, другие — на улицу. У нас было так заведено: когда кто-то уходит из дома, всегда махать в окошко ему, сначала в одно, потом в другое. И тот, кто уходит, машет в ответ, и мы улыбаемся друг другу. И так тепло от этого было! Такая связь неразрывная. Потом мы переехали, а с пятого этажа и не помашешь особо, поэтому махали стоя у двери. Потом махать стало некому.
И вот мне уже 42, и детство было давно... Но вот оно — рядом. Счастье. Я снова машу в окошко. И такое что-то родное, теплое в груди разливается. Детство, уже не мое, но как будто и мое немножко. И я всем желаю, чтобы был у вас тот, кто махнет вам в окно, встречая или провожая.
А если вы хотите оставаться на доброй и позитивной волне, то вот вам статья про путешественников, у которых в чемоданах впечатлений больше, чем вещей.
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