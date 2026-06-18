18 светлых историй из детства, которые пахнут парным молоком и первой клубникой

Детство — это удивительное время, когда для абсолютного счастья достаточно бабушкиных пирожков, маминой улыбки или чтобы папа пораньше забрал из садика. Иногда, чтобы вернуться в те беззаботные годы, достаточно почувствовать вкус клубники с грядки или аромат блинчиков. Наша новая подборка объединила простые воспоминания читателей, в которых маленькие радости, объятия родителей и теплые встречи с друзьями согревают душу сквозь десятилетия. Эти добрые и невероятно светлые бытовые зарисовки позволяют мгновенно окунуться в детство, где деревья были большими, а мы еще нет.