20+ покупателей, которые будто рождены для того, чтобы трепать нервы продавцам

Пожалуй, уже все знают, что если продаешь в интернете какую-то вещь б/у, то нужно быть готовым к общению с не совсем адекватными людьми. Одни предлагают купить за полцены, другие слезно просят никому не продавать, так как «сегодня точно» заберут, и пропадают с радаров. А третьи вообще будто описание объявлений не читают и при встрече с продавцом устраивают настоящий цирк. Хотя порой встречаются и вполне нормальные покупатели. Даже образцовые, о чем доказывает история в конце статьи.