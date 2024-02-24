20+ покупателей, которые будто рождены для того, чтобы трепать нервы продавцам

Народное творчество
1 час назад

Пожалуй, уже все знают, что если продаешь в интернете какую-то вещь б/у, то нужно быть готовым к общению с не совсем адекватными людьми. Одни предлагают купить за полцены, другие слезно просят никому не продавать, так как «сегодня точно» заберут, и пропадают с радаров. А третьи вообще будто описание объявлений не читают и при встрече с продавцом устраивают настоящий цирк. Хотя порой встречаются и вполне нормальные покупатели. Даже образцовые, о чем доказывает история в конце статьи.

  • Из категории «фееричное». Продавала за смешные деньги обычное автокресло. Во избежание недоразумений сразу отметила «самовывоз». Но нет! Нашлась-таки дама, которая спросила: «Почтой отправите?» © Svetlanych / ADME
  • У меня недавно сосед пытался сторговать компьютерную мышку. Я продавала за 150 рублей, а он торговался до посинения за 100. Пришлось послать бедолагу подальше. Он начал писать матом, заявляя, что у него чемпионат через час. На что был послан в ближайший магазин в шаговой доступности. Так он потом писал с другого аккаунта теми же словами, но требовал продать за 150. Ну его, думаю, знакомство с невменяемым соседом. Отдам на благотворительность. © Skunk / ADME
  • Давно это было, но все помню хорошо. Решил я продать машину, опубликовал объявление в интернете. Приехал один покупатель, посмотрел, пощупал, поездил. Сказал, что ему подходит, он купит, если я немного сброшу цену. Ну я пошел навстречу ему, договорились на следующий день оформлять. Приезжаю я оформлять, а он, мол, ой, я менял деньги, получал в банкомате, что-то там еще, теперь не хватает, уступите еще. А ведь мы же уже договорились, но я скрепя сердце согласился. Пошли занимать очередь на оформление, а он: «Ой, я еще забыл, откройте капот». Ну я открыл. Он: «Что-то мне не нравится двигатель... Я решил дать вам еще меньше денег». Тут я не выдержал, сел в машину и уехал. Думаете, это конец истории? Нет. Он под объявлением стал добавлять комментарии типа: «Машина битая, крашеная, украденная». Хорошо, что там была возможность заблокировать комментарии. © Ник Грабовский / ADME
  • Продавала я щенка стаффорда с документами, прививками и амуницией. Мне его подарили, а о том, что я постоянно на работе, не подумали. Пишет мне один тип: «Так уж и быть, я заберу у тебя собаку, привози». И адрес пишет — [от меня] далеко, в области. Я ему ответила, что собака вообще-то небесплатно отдается, тем более цена указана в объявлении. И если доставка, то только за его счет. Ответ меня поразил: «Я что, еще и платить должен? Сама привезешь. Радуйся, что вообще согласен забрать твою шавку».
    Дорогой, я тебя не заставляю и даже не просила ее забирать. Я просто выставила объявление о продаже породистой собаки. Делать одолжение и «так уж и быть забирать» ее у меня не нужно. © Рина / ADME
  • Было у нас с женой два велосипеда. Родились дети — стало не до велосипедов, решили их продать. Выставляю я их в интернете и буквально через пару часов раздается звонок по поводу велика жены, мол, так и так, хочу приехать и посмотреть. В назначенный час стою с велосипедом у подъезда, подходят два здоровенных мужика. Один подходит к велику и сразу смотрит на переднее крыло. После осмотра еще пару секунд делает вид, что рассматривает весь велосипед, но уже как-то без энтузиазма. Поворачивается ко мне и говорит: «Извини, мужик, не тот велик. У моей дочери 3 дня назад такой же украли, я объявления мониторю. У нас районы соседние, а у нее велик прямо один в один как этот. Только на переднем крыле царапина, а у тебя явно почти новый аппарат». Извинился, пожал руку, потом они оба ушли. © Pro100Nnck / Pikabu
  • Продавала свой старый горный велик, ему лет 8 было. Не сложилось у меня с велосипедами, я на нем ездила мало, а места он занимал прилично. Стоил он около 600 евро, продавала за 350. Технически велик был в идеальном состоянии, в объявлении большими красивыми буквами я указала, что цена фиксированная. И тут народ начал задавать вопросы вроде: «А за 100 отдадите?», «А чек и паспорт на велосипед есть?», «А техосмотр с сертификатом?». Но в итоге приехал колоритнейший чувак с двумя детьми покупать велик для сына. Сыну он оказался великоват, но дочка сказала, что она прямо не против этот велик назвать своим. Забрали за 350 без разговоров, я девице еще мешок всякого велообмундирования выдала. © Marina El Mapache / ADME
  • Периодически продаю или отдаю вещи на известных сайтах. Там очень много собирателей и занятных личностей, но один случай я никак не могу забыть. За погружным блендером приехал парень в костюме и на «лексусе». Когда звонил по телефону и расспрашивал, работает ли блендер, обмолвился, что этот в машине возить будет, мол, как запасной.
    Очень интересно, кем он работает, раз ему нужно возить в машине блендер. Мог бы купить новый в магазине. © Подслушано / Ideer
  • Я ну очень воспитанный кролик, но одну мадам аж прямым текстом послала. Я что-то продавала за 1 000. Она пишет:
    — Скидочку не сделаете?
    — Ну окей, 800.
    — Ой, а я за 200 хотела... © КолоБася / ADME
  • После многих лет счастливой жизни опять пришлось прибегнуть к помощи сайта с объявлениями. Что могу сказать? За те почти 10 лет, что я не продавала через интернет, ничего не изменилось: бо́льшая часть покупателей по-прежнему не умеет читать, хочет доставку на дом и так далее. Те, кому вещь действительно нужна, очень быстро находят способ приехать и купить ее. А вот долгие переговоры — к погибшим нервным клеткам, однозначно. © Просто птичка / ADME
  • Ненавижу продавать вещи через интернет. В основном из-за странных покупателей. На днях выставила на продажу диван в хорошем состоянии за сущие копейки. Звонит женщина и просит назвать точный адрес, чтобы подъехать и посмотреть. Через три часа от нее ни весточки. Звоню ей уточнить, когда мне ее ждать. Ответ был шикарен: «А я подъехала, увидела, в каком доме вы живете, и решила не связываться». А живем мы в новом комплексе. Не знаю, что это было. © Подслушано — Здесь говорят о тебе
  • Продавала я как-то через интернет корсет для постоперационного периода — не пригодился. И приехал за ним мужичок на BMW. Договаривались на сайте на 5 тысяч — он мне предложил 3 тысячи со словами: «Вам что, жалко?! Он вам все равно не нужен!» Не продала, потому что нечего давить на жалость. © RinaS1 / Pikabu
  • Я как-то заказала диван в другом городе, но мне в итоге не понравилось, как он в квартире смотрится. Выставила на продажу за цену вдвое ниже в одной группе. Несколько человек написали, что такой им даром не нужен, потому что ткань «плешивая» (вельвет, на фотках отсвечивает). Господи, зачем мне эта информация?! В итоге в тот же день его забрал адекватный парняга, который был счастлив урвать новый диван за полцены. © Бутербродик / ADME
  • Однажды продавала ремень за 50 рублей. Попросили привезти в центр. Проезд стоил в одну сторону 22 рубля. © Елена Федорович / ADME
  • Продавала куртку. Женщина говорит: «Хочу купить, давайте встретимся. Дадите номер?» Дала номер, через час она звонит и говорит: «Могу забрать завтра». Я согласилась. Через час опять звонит: «Ой, а завтра у меня дела. Можно сегодня через час?» Отвечаю, что я уже ушла из дома. Договорились на другой день. Он наступает, клиентка не звонит, не пишет, на сообщения не отвечает. Я отправляю куртку другой покупательнице. Вечером объявляется пропавшая. Я говорю: «Вы не отвечали, я отправила следующей в очереди покупательнице. А она выдает: «Ой, а можете отменить?»
  • Продавала детскую игрушку. В магазине стоила 3,5 тысячи, я выставила за 1 тысячу (новая, но упаковка была помята, побыстрее продать хотела). Приехал парень, все пощупал, потрогал, покрутил, повертел. Попросил скинуть три сотки на такси. Отказала. Он купил, а вечером вдруг пишет мне, что отпала одна деталь, и просит вернуть три сотки. Предложила ему вернуть игрушку в любое удобное для него время. Почему-то отказался. © LegendaNajada / Pikabu
  • Продавала я ноутбук через соцсети. Хороший новый ноутбук. Неопознанное лицо с аккаунта 20-летнего юноши долго доказывало мне, что дорого, хотя покупать и не собиралось, просто мимо шло. Был не очень тактичен, взбесил. Я потратила 5 минут и узнала, что это школьник 15 лет от роду и учится он там, где я работала до декрета. Сказала, что передам привет через классного руководителя. Такой стерильной вежливости от девятиклассника даже мама не видела, наверное. © Подслушано / Ideer
  • Пару лет назад продавала синтезатор. Приехал приятный мужичок, забрал его и подарил мне сделанный из железа цветок, на котором сидела бабочка. Я поблагодарила. На следующий день он пишет: «Девушка, а у вас парень есть?» Я напряглась, но честно сказала, что нет. А он говорит: «Я вам бабочку подарил, так что скоро появится. Вы, главное, живите так, будто он у вас уже есть». И уж не знаю, бабочка или что-то другое, но в личной жизни поперло, хотя до этого и намека не было. © Подслушано / Ideer
  • Бывает, куплю себе дорогую вещь, а она висит без дела. Продаю через интернет максимум за треть цены. Как же бесит, когда покупатель наглеет: «Привезите мне ее сюда, мне до вас ехать неудобно!» Ты договариваешься, подстраиваешь планы, а за час до встречи получаешь: «Сегодня не поеду, у меня косметолог». А потом: «Как вы посмели ее другому продать?» © Подслушано / Ideer
  • Продавала детские ходунки за копейки. Написала одна женщина, попыталась провернуть обмен на какой-то суперпупершоколад. Говорю, мол, мне шоколад не нужен, мне деньги нужны. А она: «Нет, вы попробуйте! Такого шоколада у нас нигде нет». Короче, приехал ее муж на «лексусе» и перед тем, как отдать деньги, выдал еще раз: «Не хотите ли шоколада?» Ну что за люди! © Haltijatar / Pikabu

Бонус: идеальные покупатели существуют

  • Однажды продавала клавиатуру, так написал чувак в 6 утра с просьбой продать сию минуту, потому что его сломалась, а работу нужно было доделать срочно. Мне было не сложно, все равно уже проснулась. Примчался, заплатил вдвое больше и написал отзыв, как я его спасла. © Мама Дорогая / ADME
  • Я делаю разные украшения из бисера и продаю онлайн. Недавно написала девочка. Захожу на ее страницу — лет 13 ребенку. Пишет, что хочет сделать маме подарок. Говорит, что деньги честно собирала, даже фотку прислала! Мелкие купюры, мелочь всякая. Ну, думаю, такой ребенок! Даже если хватать не будет, все равно продам. Она из моего города, договорились встретиться у памятника в центре. Девочка пришла вовремя, принесла в кошельке деньги, попросила меня еще раз все пересчитать. Такая милашка! Я ей не говорила, что к основной покупке положила подарочек. Через пару дней присылает мне фотку, где они с мамой счастливые с новыми бусиками. © Палата № 6 / VK
  • Разместили объявление об обмене/продаже излишка клубней георгин. На объявление откликнулся некий Александр. Со знанием дела предложил поменяться луковицами, когда подморозит (тогда самое время выкапывать). Пришло время. Договорились о встрече. Каково же было наше удивление, когда к нам пришел Александр, который оказался одиннадцатиклассником! Он специально приехал из соседнего города (40 км) на автобусе за луковицами и привез на обмен свои, грамотно обработанные. Сказал, что увлекается садоводством и собирается поступать на агронома.
    Саня, у тебя все получится! © alex7332 / Pikabu

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