12 вещей, на которые мы тратим деньги, а они нужны нам, как рыбе зонтик

С помощью яркой рекламы производители умудряются втюхать нам совершенно бесполезные вещи. Мы старательно ищем эти предметы на полках магазинов, тратим немалые деньги, честно советуем друзьям и близким, а после с разочарованием выясняем, что толку от них ноль. Или же они неплохо работают, но мы безбожно за такие штуки переплачиваем.

Женские дезодоранты

Рекламные объявления, утверждающие, что формулы мужских и женских дезодорантов существенно различаются, мягко говоря, лукавят. На самом деле компании используют только разные ароматические добавки при изготовлении этих продуктов, а вот химические соединения, которые нейтрализуют запах пота, во всех дезодорантах практически одинаковые. И покупать дезодорант, которые предназначен именно для женщин, совершенно бессмысленно.

Витамины

Большинство людей принимают витаминные комплексы, чтобы повысить иммунитет и укрепить здоровье. На самом деле, если человек правильно питается, никакие дополнительные добавки ему не нужны. Врачи говорят, что особого вреда здоровью эти средства причинить не могут, но и польза от витаминов тоже сомнительная. Ни один комплекс не может полностью заменить разнообразный рацион.

Ионный очиститель воздуха

Ионные очистители воздуха, которые не снабжены фильтрами, не только малоэффективны, но и могут быть опасны для здоровья. Эти приборы должны улавливать микроскопические частички с помощью отрицательно заряженных ионов, но в результате вырабатывает небольшое количество озона, который опасен для дыхательной системы. Лучше просто купить очиститель воздуха со сменными фильтрами.

Чистящее средство для труб

От специальных жидкостей, которые призваны прочищать засоры, больше вреда, чем пользы. Соляная кислота, входящая в состав этих средств, может растворить не только жир и грязь, но и частично сами трубы. К тому же она портит покрытие раковин и унитазов. В некоторых случаях, если засор приключился из-за случайно попавшего в канализацию плотного материала, толку от этих средств вообще ноль. Лучше уж обзавестись вантузом и сантехническим тросом, которые действуют более эффективно.

Средство для чистки экранов

Эти жидкости неплохо работают, но и стоят при этом порядочно. По мнению экспертов, для очистки мониторов и экранов можно использовать и простую воду. Смоченная в ней тряпочка из микрофибры очищает поверхности так же эффективно, как и специальное средство.

Плетеные корзины для грязного белья

Выглядят эти предметы симпатично, но они не слишком удобны в использовании. Если запихнуть в корзинку слишком много белья, она может деформироваться. К тому же белье часто цепляется за выступающие ветки и сучки, так что нередко корзинка только испортит вещи. Разумнее купить изделие из плотной ткани, которою в случае чего можно легко сложить и убрать на полку.

Большие упаковки специй

Покупка приправ в больших банках кажется отличным вариантом для экономии семейного бюджета. Но у специй ограниченный срок годности, а мы редко используем их в большом количестве. Скорее всего приправа просто испортится еще до того, как мы ее всю израсходуем. Лучше приобретать такие продукты в небольших емкостях.

Ржаные хлебцы, рисовые чипсы и прочие «полезные» закуски

Все эти продукты кажутся отличной альтернативой чипсами и сухарикам, ведь предполагается, что они полезны для здоровья. На деле же в состав таких снэков входят различные добавки и масла. Они достаточно калорийны, но питательных веществ в них немного. Лучше уж сделать палочки из свежей моркови или заморозить виноград. Такие закуски дешевле и полезнее.

Шампуни с термозащитой

По мнению некоторых специалистов, покупая шампуни и кондиционеры с термозащитой мы просто выбрасываем деньги на ветер. Вреда от их использования не будет, но и пользы тоже немного. Куда логичнее купить термоспрей, который реально помогает защитить локоны от воздействия высокой температуры. Покупка увлажняющего шампуня тоже может стать бессмысленной тратой денег. Вещества, используемые в этих средствах, утяжеляют локоны, так что шевелюра быстрее становится жирной. Получается, голову в итоге придется мыть чаще.

Тканевые маски для лица

Эти косметические средства обрели небывалую популярность. Некоторые дамы отмечают, что кожа после их использования действительно выглядит лучше. Но на деле эффект от применения масок временный, а стоят они немало. При этом маски по своему воздействию ничем не отличаются от увлажняющих кремов и лосьонов, так что тратить на них большие деньги просто глупо.

Увлажняющие кремы

Чрезмерное их использование не только не помогает, но в некоторых случаях может даже навредить нашей коже. Дерматологи утверждают, что слишком частое использование увлажняющих кремов затруднит отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса, нарушит естественный баланс кожи, замедлит естественную выработку липидов и белков. Если кожа кажется сухой, нужно потреблять достаточное количество жидкости. Кроме того, не стоит переплачивать за увлажняющие кремы, содержащие в своем составе витамины. Обычно объем этих веществ слишком маленький, чтобы как-то повлиять на состояние кожи. Но даже если их в составе много, это тоже не плюс — витамины быстро распадаются под воздействием солнечных лучей и кислорода.

Гель для интимной гигиены

Деликатные части женского тела совершенно не нуждаются в специальных косметических продуктах. Более того, гели с ароматическими добавками могут нарушить естественный барьер, защищающий организм от бактерий и инфекций, а еще вызвать раздражение. Оптимально использовать для гигиенических процедур простую воду. На худой конец можно взять мыло для чувствительной кожи без всяких добавок и отдушек.