15 школьных историй, которые возвращают во времена больших надежд и дневников в яркой обложке
Истории
19.06.2026
Время стирает из памяти школьные формулы и правила. Но стоит только открыть школьный альбом с фотографиями, как тут же ощутишь мел в руке, вспомнишь шумных и веселых одноклассников и почуешь аромат сирени в конце учебного года. За этими кадрами прячутся настоящие уроки искренности и доброты от учителей и смешные случаи на уроках. Спустя годы понимаешь: школа была не просто про парты и звонки, она была про жизнь.
- Писали сочинение: «Школа — мой дом». Ну я и выдал подробненько, почему школа — не мой дом, а место, в которое приходится тащиться через пару кварталов ранним утром. Лукаво посмотрел в глаза учительнице, сдал свой опус. Как же я удивился, когда за сочинение получил пять с минусом, причем минус был исключительно за грамматику. Возможно, именно в тот момент я узнал, что система не всегда так однозначна, и каким бы ты ни был, всегда найдется тот, кто оценит твои старания.
- На всю жизнь запомнил свое первое сентября в пятом классе. Новые одноклассники, новая учительница — первая наша классная руководительница. Я собираюсь на линейку, весь красивый такой, в костюме, но вот цветов нет. Поэтому мама придумала гениальную идею. Взяла большой кочан капусты и замотала его в фольгу из-под старого букета. Замечательный праздник получился. Все дети стоят с красивыми цветами, а я — с букетом капусты. Зато учительница оценила, для нее это было оригинально и необычно.
- В школу, где работает моя мама, пришла совсем молоденькая учительница. Такой диалог состоялся между ней и мамой будущего первоклассника:
— Артемий у меня не ест мясо, так что на обеде выковыривайте у него это из тарелки.
Учительница растерялась и спрашивает:
— А если будет гречка?
— Ну, тогда заранее спускайтесь, минут за 15.
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«Каждый день учителя в школе моей дочери делают ей прическу. Пока что это лучший результат»
- Учитель химии обещал автоматом поставить пятерку тому, кто принесет на урок пример химической реакции в быту. Все притащили банальщину: ржавый гвоздь как пример окисления, термос с накипью и лимонную кислоту. Мой парень-одноклассник, заядлый троечник, принес кусок домашнего пирога с капустой. Класс захихикал, но парень гордо сказал: «Это пирог моей мамы. Реакция брожения дрожжей, тепловое разложение соды и химия золотистой корочки». Химик молча съел кусок, зажмурился от удовольствия и вывел в журнале жирную пятерку. Мама пекла не зря.
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- Одно из самых теплых воспоминаний о школе — это родительское собрание. В тот день мама вернулась домой с собрания вся гордая, сияющая. Говорит: «Учительница тебя хвалила! Сказала, что ты стал примером для остальных, тянешься к знаниям». Я киваю, пытаясь вспомнить хоть один момент, когда бы я тянулся к знаниям, но виду не подаю. Вечером устроили ужин. Все хвалили, говорили, что «молодец, собрался», «парень растет». Я аж поверил, что и правда стал лучше. Даже тетрадки в тот вечер разложил по порядку. А через пару дней выяснилось, что учительница перепутала наших родителей и хвалила моего тезку.
«И победителем в номинации ’’Лучшая фотография первого дня в школе’’ становится...»
- У нас когда-то в школе ввели дресс-код: парням нужен был черный низ и белый верх. А за день до этого мама купила мне обалденную кофту, белую, но со скандинавскими узорами. Иду, значит, в школу с уверенностью, что попадаю под дресс-код, ведь штаны черные, кофта светлая. На пороге встречает меня директор и говорит, чтобы я шел домой переодеваться, так как кофта должна быть без рисунков. Понимаю, что домой идти далеко, решил сымпровизировать. Завернул за угол и надел ее наизнанку. Иду обратно. Директор посмотрела на меня и говорит: «Ну вот, Сергей, это совсем другое дело». Зашел в школу, сразу вывернул кофту и пошел в класс. Все одноклассники удивились, что меня так пропустили.
- Долго нравился один одноклассник. Как-то опаздывала на биологию и столкнулась с ним в коридоре. Он предложил пойти в актовый зал. Сидели с ним за кулисами, и он признался, что я ему нравлюсь, а потом поцеловал. И тут кулисы открылись, а там директриса комиссии рассказывает, как здесь прекрасно проводятся разные мероприятия.
«Играл в школьном театре. Тут я мим»
- Как-то наш и параллельные классы поехали с учителями на экскурсию. После мы устроили небольшой пикник, а когда собрались уезжать, поняли, что одного одноклассника не хватает. Больше часа все его искали, мы уже не знали, что делать, потому что на звонки он тоже не отвечал. В конце концов кто-то заметил этого одноклассника. Он залез высоко на дерево, включил музыку в наушниках и смотрел сериал в то время, как все его искали. Мне бы такой уровень дзена.
- Был у нас в классе один парень, который плохо учился, бегал по коридорам и бездельничал. Как-то раз он сорвал урок биологии, запустив в кабинет мышь, и учительница сразу поставила ему двойку за четверть. Он на эмоциях решил завести собственный видеоблог про всяких грызунов. Спустя год он уже получал оттуда больше денег, чем любой из наших учителей. На выпускном он подошел к нашей биологичке и подарил ей коробку с мышью. Сказал: «Спасибо за вдохновение».
- Место действия — начальная школа в небольшом селе. Я во втором классе. Все готовятся к новогоднему утреннику. Мне досталась роль Фили из «Спокойной ночи, малыши!» По сценарию я должен был съесть сникерс. Я не поверил, что мне дадут настоящий сникерс, но на генеральной репетиции учительница подтвердила, что так и будет. Я даже помню, как спрашивал: «Мне его правда есть?» На что мне сказали: «Нет, просто откуси, потом дома съешь». День Х. И мне правда его дали! Мне кажется, вкуснее я ничего не ел. Я до сих пор покупаю сникерсы, режу их ножом и ем маленькими кусками с чаем, чтобы почувствовать тот вкус, но... Сникерсы уже не те. Самое удивительное, что со мной в классе учились сын и племянник этой учительницы, а эту роль дали мне. Спасибо, Татьяна Викторовна.
«Сладкие детские воспоминания»
- В 9 классе у нас сменилась учительница физики. Гоняла всех, меня валила у доски, а у нас экзамены на носу! После очередной тройки я не выдержала и выдала тираду. Она смерила меня взглядом из-под очков и выдала: «Ты вообще способная ученица. Приходи на факультатив, я тебя к олимпиаде подготовлю!» Я не сразу проследила логику, но, видимо, она сгоняла с меня семь потов потому, что видела потенциал. Мы даже потом находили общий язык. А экзамен в итоге сдала на пять.
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Я тираду выдала биологичке за тройку в 9 классе. В итоге пришлось свалить из школы, чтоб дальше мне жизнь не портила)))))
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- Наша учительница Галина Андреевна как-то вызвала меня к доске что-то там доказывать. А я не только выучила, я поняла! Но осторожничаю, потому что на мне мини-юбка. Рассказываю. Она перебивает, отвлекает и в итоге объявляет: две пятерки. За то, что не мямлила, хотя она перебивала и отвлекала. Видно, что действительно знаю, а не зазубрила. Я потом еще и выпускные, и вступительные сдала на 5, хотя вечно в троечницах у нее ходила.
«Помогаю жене-учительнице сделать барометр настроения для школы»
- Когда я была в 11 классе, встал вопрос о формате выпускного. Спросили мы у нашего педагога-организатора и получили 11 страничек А4 со стишками. Никого такой расклад не устраивал, нас с подругой тем более. Идея появилась случайно и всему классу зашла: сделать церемонию в стиле «вручение Оскара». Красная дорожка, красивая одежда, речь директора. Все стишки долой, представления на себя берут ведущие. Все были в восторге, и в первую очередь мы сами, ведь заслуга в этом была исключительно наша. Так что не нужно бояться отходить от традиций! К слову, школа еще долго восхищалась, какую точку мы поставили в своей школьной истории.
- Помню, у нас возле школы была теплица, и зимой на задней стороне этой теплицы я нашел огромную сосулину. И вот после школы я оторвал ее и понес домой. Зачем? На вопросы друзей я отвечал, что мой батя сделает из нее скульптуру. Поскольку я был еще мелкий, она довольно тяжелая, а от школы до дома было 15 минут ходьбы, нести ее я немного устал. Положил на задней стороне дома по дороге и, возвратившись на следующий день, продолжил свое путешествие. Донес до дома, и тут меня осенила мысль, что хранить ее дома — не вариант, потому что она растает, да и у родителей возникнут вопросы. И я ее положил возле своего дома. Ну а через пару дней потеплело, и моя большая сосулька испарилась, оставив лишь воспоминания.
- У нашей учительницы литературы стояла на подоконнике любимая ваза. Однажды мы с одноклассниками дурачились, меня пихнули в сторону окна. Ваза полетела на пол, раскололась на две части. В голову пришла идея склеить ее. Пока спорили, как это делать, и вырывали друг у друга вазу, она снова рухнула вниз. Откололся еще один кусок. Поняли, что времени мало, и принялись клеить. Собрали ее как конструктор и поставили на окно за штору. А потом забыли об этой истории, пока на День учителя педагог не решила поставить букет в свою любимую вазу. Налила в нее воду, а ваза начала немного протекать. Учительница с недоумением ее осмотрела, покрутила в руках. Пожала плечами и взяла другую. Так она и не узнала о нашей шалости.
Нашим педагогам и репетиторам тоже есть что рассказать о своих учениках:
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