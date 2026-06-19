15 школьных историй, которые возвращают во времена больших надежд и дневников в яркой обложке

Время стирает из памяти школьные формулы и правила. Но стоит только открыть школьный альбом с фотографиями, как тут же ощутишь мел в руке, вспомнишь шумных и веселых одноклассников и почуешь аромат сирени в конце учебного года. За этими кадрами прячутся настоящие уроки искренности и доброты от учителей и смешные случаи на уроках. Спустя годы понимаешь: школа была не просто про парты и звонки, она была про жизнь.