20+ репетиторов, чьи трудовые будни уж точно не опишет ни один учебник
Работа репетитора — это далеко не только правила грамматики и решение логарифмов. Это уникальная возможность увидеть изнанку чужих семей, столкнуться с невероятной детской логикой и иногда даже узнать тайны, которые люди годами скрывают от близких.
Мы собрали 20+ историй от преподавателей, чьи рабочие будни по накалу страстей легко обходят любой ситком.
- Оканчиваю журфак, подрабатываю репетитором. И вот однажды мама моего ученика рассказала фееричное. Она застала своего мужа под столом во время видеоурока сына со мной. Он сидел там, чтобы в камеру не попасть, слушал, записывал. Ни благодарные ученики, ни их баллы на экзаменах не подстегнули меня стать учителем так, как этот взрослый человек, которому вдруг стало интересно заниматься. Мечты о «быть в телевизоре» как рукой сняло, буду поступать в пед. © Подслушано / Ideer
- Преподаю английский, параллельно работаю репетитором. Учеников у меня немного, но есть одна женщина, которая занимается со мной, сидя на унитазе. То есть его самого не видно, но по обстановке я понимаю, что она именно на нем и что, скорее всего, каждый раз сидит там не просто так. Поначалу меня это немного смущало, но она так усердно трудится, все схватывает на лету, и никаких замечаний, кроме одного, у меня к ней нет. Сейчас почти не обращаю внимания — кто знает, может, это у нее особое место силы. © Карамель / VK
- Звоню ученице в назначенное время, она не выходит на связь. Через несколько минут подключается. Делаю замечание за опоздание. Занимаемся, смотрю в окно и думаю: «Как светло. В прошлый раз мы занимались, уже было темно». И тут до меня доходит, что сейчас я должна заниматься не с Машей, а с Петей! © Подслушано Репетиторы / VK
- Я репетитор. Иногда дети доверяют мне больше, чем родителям. Так я узнала раньше мамы, что ученик месяц прогуливал школу, и никто его не «спалил» — я аж восхищаюсь сообразительностью! Потом он пришел ко мне, я спрашиваю, что делать будет, а он пожал плечами: «Ну придется сдать все, что пропустил». Но больше всего мне льстит, что мои занятия он не пропускал. © Карамель / VK
Иногда репетиторам приходят странные сообщения
- Мой муж — репетитор. Занимается с мальчишкой, который сильно отстает в школе. И вот он пропал: на урок не пришел, домашнее задание не прислал. Муж звонит, пишет — тишина. Звонит его маме, и тут она отжигает. Заявляет: «Я знаю, что он без связи — я же сама у него все гаджеты забрала. Он наказан!»
- Когда начинала путь репетитора, бралась за все предложения. Перерабатывала, прощала отмены, чувствовала себя виноватой, если у ученика были плохие результаты. Три месяца занималась английским с подростком 12 лет, которому это совсем не нужно — его заставляют родители. Мама сразу предупредила, что он может отвлекаться и не делать домашку. Я старалась сделать уроки интересными, по сто раз повторяла темы, удлиняла занятия бесплатно. Минимальные успехи у него есть, родители рады, а я измотана. Поняла, что это ненормально — так напрягаться без интереса с другой стороны. Отказала в продолжении занятий и теперь внимательнее выбираю учеников. Для кого-то это «зажратость», а для меня — наконец удовольствие от работы. © Карамель / VK
- Была и у меня раньше на занятиях вазочка с конфетами. Как-то раз одна ученица просто взяла вазочку и высыпала все конфеты в рюкзак — для учеников же!
На следующем занятии вазочки, естественно, уже не было. Дала ученице задание и отлучилась буквально на 30 секунд. Так эта красотка залезла в шкаф, где лежали конфеты — она знала, где я их храню. Девочка, к слову, из очень обеспеченной семьи, явно в 10 лет не впервые сладости видит.
Когда я сделала замечание, что по шкафам лазить как минимум неприлично, она сказала, что я на нее наговариваю и никуда она не лазила, при этом старательно пережевывая конфету в процессе оправданий.
— Но я же собственными глазами видела.
— Нет, вам показалось!
Это было ее последнее занятие. © Подслушано Репетиторы / VK
- Я долго встречался с девушкой, но не сошлись характерами и расстались. Спустя много лет я начал работать репетитором. Однажды мне позвонила женщина и попросила подготовить дочь к экзамену. Я приехал, разложил учебники и начал занятие, но вскоре понял, что девчонке репетитор почти не нужен — она и так все знала отлично. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла моя бывшая. Она изменилась до неузнаваемости: другой стиль одежды, прическа, даже черты лица стали другими. И вдруг ученица сказала: «О, привет, мама, мы тут задания решаем».
Бывшая улыбнулась и объяснила, что после моего отъезда за границу мы потеряли все контакты, а на мое объявление о репетиторстве она наткнулась совершенно случайно. Так она узнала, что я вернулся в город, а я узнал, что у меня есть дочь. © Карамель / VK
- Я онлайн-репетитор по английскому. Но сама пару раз в месяц занимаюсь с другими преподавателями. Не для того, чтобы подтянуть язык. Просто мне интересно наблюдать, как работают коллеги и какие методики они используют. Я беру по одному уроку у разных репетиторов, подсматриваю их фишки и потом применяю в своей работе. Знали бы они, сколько полезной инфы слили — может, тогда подняли бы стоимость своих уроков. © Палата № 6 / VK
- Решаем с учеником пример. Пятиклассник старательно выводит цифры на бумаге, я контролирую своим взором решение. Неожиданно он останавливается и вопросительно поворачивает голову на меня:
— Какой я у вас сегодня по счету?!
— Третий, а что?
— Просто решил посчитать, сколько вы сегодня уже заработали.
— Если надо больше данных, то вчера шесть занятий провела, а позавчера еще три. Всего в неделю у меня 25 часов...
— Достаточно, я уже понял, что вы бизнесменка.
Успокоился, решает пример дальше. Через минуту:
— А налог вы платите?! © Подслушано Репетиторы / VK
- Я работаю репетитором, и часто мои отношения со студентами довольно дружеские. Я полный ноль в технике: ничего не понимаю и постоянно все ломаю. Как-то поделилась этим со студентом, и он с радостью согласился все порешать. В итоге починил мне все, что нужно было, а я за это провела дополнительный урок бесплатно. Вот уже больше года мы так и срабатываемся, и всех все устраивает. © Палата № 6 / VK
- Работаю репетитором по английскому языку. Дети разные бывают. Сегодня была у новой ученицы в первый раз, урок в целом прошел вполне нормально. В конце говорю, мол, теперь домашнее задание. А она такая: «Если зададите мне домашку, я скажу маме, что вы со мной грубо обращались». Я такая: «Че-е-его?», а она: «Ну раз вы занимаетесь репетиторством, значит, вам нужны деньги и, значит, продолжаем заниматься английским, но без домашки. А если будет домашка, долго вы здесь не проработаете». Молча собрала свои вещи, подошла к ее матери, в двух словах рассказала ситуацию, и пожелала удачи в поисках нового репетитора. © Палата № 6 / VK
- Я репетитор английского. Раньше работала с детьми, но несколько лет назад ушла в школу для взрослых и поняла, что с ними мне гораздо проще. Можно практиковать английский и просто общаться на разные темы. Со многими учениками я хорошо общаюсь, а некоторые бывшие даже стали моими друзьями. Вдобавок появились и полезные связи — хороший юрист, врачи разных направлений и так далее. Скидки я, конечно, не выпрашиваю, но если вдруг что-то понадобится — всегда знаю, к кому обратиться. © Не все поймут / VK
- Я как-то проиграл спор и пошел устраиваться на автомойку, прихватив с собой идеальный аттестат, красный диплом и даже пару сертификатов за участие в детских конкурсах. К моему удивлению, хозяин автомойки отнесся ко мне со всей серьезностью, долго рассматривал бумаги, а в конце спросил: «А зачем тебе мыть машины? Английский знаешь? Будешь репетитором у моего сына?» Вот уже полгода мы с ним занимаемся, параллельно я набрал еще учеников и бросил основную работу. А друзья теперь не хотят со мной играть, потому что я всегда превращаю шутки в нечто серьезное. © Не все поймут / VK
- Я преподаю игру на скрипке людям разного возраста. Свою первую ученицу я запомнил навсегда. Восьмилетний ребенок с такой ответственностью и усердием встречается нечасто: она приходила заранее, занималась по 45 минут ежедневно и всегда училась с большим интересом.
В то время я сильно переживал из-за поступления и работы, сомневался, что получу хорошие рекомендации от учителей. Как-то обмолвился об этом ее маме. Через неделю ученица принесла конверт, а внутри оказалось «рекомендательное письмо», написанное простым карандашом. Там она рассказала, какой я хороший учитель и как она любит мои уроки, привела примеры и даже подписалась своим полным именем корявым почерком. Это было самое трогательное письмо, что я когда-либо получал. © Unknown author / Reddit
- Каждый год ко мне пытается записаться семья мальчика, с которым я когда-то занималась, но наше сотрудничество было прекращено из-за того, что в один прекрасный день я повысила им ставку. Каждый год, в последних числах августа, я получаю сообщение: «А в этом году возьмете Лешу?» И после озвучивания ставки, которая, к слову, с каждым разом растет, мамочка замолкает еще на год. И так на протяжении уже 4 лет.
Сегодня мне опять хотели вручить Лешу, который уже идет в девятый класс. На этот раз я не выдержала и спросила маму, зачем она каждый год предлагает мне взять ее сына и затем сливается:
— Мы ждем, когда у вас снизятся цены!
— Почему вы считаете, что они у меня снизятся, если с каждым годом все вокруг дорожает?
— Потому что люди не дураки, чтобы переплачивать за то, что не может стоить так дорого! Для них всегда должны быть предусмотрены какие-то скидки в такие тяжелые времена, иначе у репетитора просто не будет учеников.
— Так и знаний у Леши больше не становится, пока вы ждете скидок...
— Если репетитор нормальный, он за год натаскает с любыми знаниями! И да, пока вы со мной спорили, мы уже нашли Леше хорошего репетитора, который сделает нам скидку! В ваших услугах мы больше не нуждаемся, спасибо! © Подслушано Репетиторы / VK
- Оборудовал я себе на лоджии офис для дистанционных занятий и теперь закрываюсь там, когда у меня урок. И там же, на лоджии, с другой стороны — рабочий стол супруги. Иногда она тоже сидит рядом, когда я веду занятие.
Я надеваю мониторные наушники с микрофоном и работаю. У меня есть привычка — очень громко говорить, почти кричать, когда я в наушниках, и каждый раз жена после урока мне об этом говорит. А я снова и снова срываюсь на крик.
И вот я решил взять это под контроль и смог провести целый урок, не повышая голос. Заканчиваю занятие, снимаю наушники, а жена мне говорит:
— Ты в курсе, что сегодня обломал всех соседских детей, которые уже по расписанию приготовили стулья вдоль нашей стены? © Solo1986 / Pikabu
- Я работаю репетитором. На сайте, где я зарегистрирована, мне поставили в рейтинге «четверку». Дело в том, что я не смогла сдержаться, несмотря на годы тренировки. Как-то раз одна мамаша привела ко мне домой своего сына. Так он в присутствии меня и своей матери взял, да и плюхнулся на мой диван со словами: «Что-то я устал...» Даже не спросил разрешения. © Ольга Доценко / ADME
- Сижу на сайтах знакомств, попался парень, тоже репетитор. Первый вопрос друг другу после мэтча: «Какая у тебя ставка?» © Подслушано Репетиторы / VK
- Работаю репетитором английского языка в группе для дошкольников. Сегодня на уроке проходили тему «Семья». Спрашиваю девочку, шести лет от роду, как по-английски будет это слово — она отвечает. Затем в течение занятия еще несколько раз задаю этот же вопрос другим ученикам, чтобы проверить, как усвоился новый материал. И тут та самая девочка не выдерживает и возмущенно выдает: «Вам уже шесть раз повторили! Неужели трудно запомнить?!» © Рабочие истории / VK
- Я работаю репетитором английского языка, и мои ученики чаще всего — взрослые люди. Некоторые из них живут за границей, поэтому уровень владения языком у них довольно неплохой. Недавно я поняла, что каждый из учеников в свое время просил провести занятие или даже несколько по нецензурной лексике. А самое интересное, что во время изучения этой темы глаза у них горели, как никогда раньше. Недавно я решила попробовать сделать курс на эту же тему, и желающих оказалось в несколько раз больше, чем на любой другой мой курс. Кажется, главное — это уметь выразить свои эмоции, а все остальное как-то выучится потом. © Палата № 6 / VK
Как видим, за закрытыми дверями зум-конференций и обычных квартир кипит жизнь, к которой не подготовит ни один педагогический вуз. Какая история показалась вам самой невероятной? Возможно, вы сами работаете репетитором или нанимали учителей своим детям и у вас тоже есть пара историй, которыми хочется поделиться? Ждем ваших комментариев!
