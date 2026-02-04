Конечно, это самое место нужно беречь от переохлаждения, но просто надеть юбку подлиннее было бы в этом плане полезнее.
20+ человек переделали одежду так, что теперь ее место на витрине бутика
Что получится, если скрестить старые мужские шорты и мех от завалявшейся под кроватью шапки? Герои нашей статьи не боятся таких экспериментов. Они видят потенциал там, где другие видят мусор: в испачканных сари, древних пижамных штанах и брюках из секонд-хенда за копейки. Мы подготовили 20+ фото радикальных преображений одежды, которые доказывают: стиль не покупается в магазине, он создается из того, что под рукой.
«Старые шорты моего парня плюс искусственный мех с шапки, что валялась под кроватью»
«Подружка позвала экспериментировать над одеждой. Я взяла джинсы, которые не жалко. И вот что получилось. Комплименты получаю тоннами»
Не поняла, почему девушка получает комплименты. За сделанную слишком гигантскую дырку в джинсах??
«Платье с пятнами можно было спасти только перекрашиванием»
«Купила в секонде комплект из двух предметов. И аж вон как преобразила!»
«Купила в секонде платье ручной работы и надела всего раз. Постоянно что-то мешалось. Так что я превратила его в потрясающую юбку»
«Из старой ткани получился такой крутой костюм»
«Надеюсь, вам понравится, как я усовершенствовала этот свитшот»
«Добавила к старым джинсам вот такие боковые вставки»
«Купила брюки в секонде и оторвалась в их росписи»
А какая была концепция росписи? Или те предметы, на которые упал взор?
«Вот так винтажная рождественская скатерть превратилась в крутой и смешной пиджак»
«У меня были юбка и рубашка, а получился комбинезон!»
«Моя майка испортилась, так что пришлось как-то выкручиваться»
Такое чувство, что хотели сначала лапающие руки изобразить, а потом постеснялись и переделали в зайчиков
«Люди приносят мне одежду, а я ее разрисовываю»
«Из старых сумок и рюкзаков получилось сшить крутейшую куртку»
«У меня было старое, безобразно испачканное шелковое сари. С выкройкой пришлось повозиться, зато вон какое платье получилось!»
Если это шёлк, его даже гладить не нужно, достаточно повесить рядом с горячим душем
«Оказывается, из наволочки можно сшить отличный корсет!»
«Мой первый большой проект по переделке одежды. Вообще-то я планировала сделать платье, но допустила кучу ошибок. И вот — получился крутой топ»
«Моя самая радикальная и в то же время самая простая трансформация»
Мало в плечах и пройме, слишком широкое в талии, либо наоборот нужно было клешить ещё больше.
«Вот как я перешила платье из секонд-хенда»
«Ткань дорогая, но можно дать вторую жизнь старым вещам. Так я превратила древние пижамные штаны в крутой топ»
«Бабуля прислала мне старые платье. Из этого безумия джунглей я сделала классную юбку»
Что думаете о таких преображениях? Что стало лучше, а какие наряды не стоило трогать?
Вот вам еще несколько крутых статей о талантливых людях, которые дадут вторую жизнь чему угодно:
Комментарии
Кроме комбеза в синюю клетку всё остальное - помойка из помойки.