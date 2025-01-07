16 человек, для которых лень — норма жизни, а другие от них в шоке

Наверно, не найти такого человека, который хоть изредка не любил бы полениться. Но это свойственно всем, а вот некоторые с радостью бы наслаждались ничегонеделанием хоть всю жизнь, ведь что не запрещено, то разрешено.

Всю жизнь мечтала жить в Италии, выучила язык, познакомилась с итальянцем. Мы долго общались, влюбились друг в друга, он приезжал ко мне. Потом позвал замуж, казалось бы — вот-вот мечта исполнится, буду жить, как в раю и с любимым человеком. Но тут я передумала, осознав, что мне лень. Неохота делать эти все документы для переезда, к свадьбе готовиться, пытаться понравиться его родным. Хочу лежать целыми днями, ничего не делать и болтать с ним по видеозвонку. Ну ее, эту Италию. © Подслушано / Ideer

Сегодня в универе к нам в группу зашла дама с кафедры и спросила: «На машине кто-нибудь есть?» Надо было кое-что отвезти профессору нашему. Одногруппник согласился, поехал. Оказалось, что к преподу на балкон голубь постоянно залетает. И он его семечками очищенными кормит, а сегодня они закончились. Из дома, видимо, не царское дело было выходить. © Подслушано / Ideer

«Этот ленивец вырубился прямо во время игры»

Я как-то раз собрался пойти за грибами в лес. В детстве часто ездил с родителями, поэтому я был уверен в своих знаниях. Набрал и уже хотел выходить из леса, как вдруг меня останавливает лесник. Зовет к себе, осматривает корзину, говорит, что я одни поганки собрал. Представился он Петровичем, позвал к себе в «берлогу», мы там попили чай с ним, хорошо пообщались. А он потом говорит: «Забирай корзину, я вижу, что ты человек хороший. Не подумай, я просто у некоторых забираю корзины, чтобы самому грибы не искать. Питаюсь ими круглый год почти, но собирать лень». Продуманный какой Петрович, настоящий лесник. © Не все поймут / VK

Снимаем с подругой квартиру пополам, она вся из себя «принцесса», хочет пластику делать и подтяжки, куча косметики. Но весь быт практически на мне. Потому что после того, как она приберется, нужно дополнительно смывать чернющие разводы с пола, перемывать посуду, убирать мыльный налет в ванной. Кухонный стол вечно завален. Если бы я не вымыла кухонные шкафы, то мы так бы и держали посуду в жире. Плита — отдельный номер. Буду искать другую квартиру. © Подслушано Телеграм / Telegram

«Брату было лень надевать плавки»

В детстве я была очень ленивым ребенком. Когда меня оставляли одну, мне не очень-то хотелось мыть посуду после еды, поэтому ничего лучше, чем «сжигать» в печке вилки и ложки, я не придумала. Но, будучи притом ребенком еще и несмышленым, подвоха я не понимала. Потом, когда печку чистили, вместе с золой выгребли целый набор вилок и ложек. © Подслушано Телеграм / Telegram

Все думают, что если я хожу на наращивание ресниц, делаю в салоне брови, ногти и посещаю косметолога, значит, люблю ухаживать за собой. На самом же деле я жуткая лентяйка и самой мне все это не хочется делать. © Карамель / VK

«Так лень было идти за вилкой, решил воспользоваться штукой, которой снимают кнопки с клавиатуры»

Мой друг настолько ленив, что вместо того, чтобы приносить и выкидывать елки каждый год он просто посадил одну недалеко от входа в дом. Ну а наряжают ее дети. © Vipman84 / Pikabu

Один мой знакомый в какой-то момент своей жизни преисполнился и понял, что ему хочется делать добрые дела. Взял и организовал в городе что-то вроде небольшого центра, где трижды в неделю кормили бездомных и неимущих. Иногда он и сам туда захаживал, общался с посетителями, даже помогал готовить. Как оказалось, там можно было не только очистить совесть, но и обзавестись полезными связями. Именно там он нашел толкового программиста, которого вскоре устроил к себе офис. Человек был умный, знающий и вообще далеко не бездомный, а ходил он туда, потому что ему готовить было лень. © Палата № 6 / VK

«Ей было лень отойти, пока папа косил газон»

Заметила за собой дурную привычку: выкидываю продукты. То есть в магазине прямо «хочу-хочу-хочу», а домой приду, суну в холодильник, и вот мне уже лениво, или я даже забыла, что купила. Недавно филе куриное выкинула, оно 3 недели лежало, все думала «завтра» приготовлю. Могла бы хоть в морозилку положить, но нет, то лень, то забыла. Апатия. Такая участь часто постигает йогурты, яйца, грибы и сметану. Кончается тем, что я беру что-то готовое в кулинарии или делаю бутерброды. © Подслушано / Ideer

Есть у меня один товарищ — офигенный, умный, красивый. Вот загляденье, а не человек! Но ведь идеальных людей не бывает, правда? У него тоже есть свой прикол. Он неряшливый. Ему лень гладить вещи, он спокойно может с дыркой носить что-то. Однажды был у него в гостях и был в шоке от того, как он определяет, что носкам пора в стирку. Сидит, пытается надеть носок на левую ногу, затем на правую. Смотрит на носок и говорит мне: «Вот если я не понимаю, это правый или левый носок, то ему пора в стирку». © Палата № 6 / VK

«Как я выключаю свет, когда мне неохота вставать»

Мой дядя — король драмы. Всю жизнь он живет за счет жены, всегда перебивался подработками, после которых отдыхал год или больше. Жена купила ему машину, и он даже какое-то время таксовал. Я очень удивилась, когда мне сказали, что он долго работает на природе в месте своей мечты, но и оттуда уволился.

Самое забавное, что на все просьбы помочь родителям жены он всегда отвечает, что устал, сильно устал. Это надо иметь талант — уставать не работая. Тут узнала, что он взялся для родителей жены сделать навес для дров. Разговоров-то сколько было! Но тут случилась беда, он упал с этого навеса и сломал руку. У меня спустя неделю выдалась возможность посмотреть на этот гений инженерии, на эту королеву крыш и навесов, на этот незавершенный монумент дядиного старания. В общем, это было три торчащие палки, на которых лежало две доски. Все. © Luren / Pikabu