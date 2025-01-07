Мы в женихах как в сору роемся ©️))) Значит так сильно хотелось замуж.
16 человек, для которых лень — норма жизни, а другие от них в шоке
Наверно, не найти такого человека, который хоть изредка не любил бы полениться. Но это свойственно всем, а вот некоторые с радостью бы наслаждались ничегонеделанием хоть всю жизнь, ведь что не запрещено, то разрешено.
- Всю жизнь мечтала жить в Италии, выучила язык, познакомилась с итальянцем. Мы долго общались, влюбились друг в друга, он приезжал ко мне. Потом позвал замуж, казалось бы — вот-вот мечта исполнится, буду жить, как в раю и с любимым человеком. Но тут я передумала, осознав, что мне лень. Неохота делать эти все документы для переезда, к свадьбе готовиться, пытаться понравиться его родным. Хочу лежать целыми днями, ничего не делать и болтать с ним по видеозвонку. Ну ее, эту Италию. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в универе к нам в группу зашла дама с кафедры и спросила: «На машине кто-нибудь есть?» Надо было кое-что отвезти профессору нашему. Одногруппник согласился, поехал. Оказалось, что к преподу на балкон голубь постоянно залетает. И он его семечками очищенными кормит, а сегодня они закончились. Из дома, видимо, не царское дело было выходить. © Подслушано / Ideer
«Этот ленивец вырубился прямо во время игры»
- Я как-то раз собрался пойти за грибами в лес. В детстве часто ездил с родителями, поэтому я был уверен в своих знаниях. Набрал и уже хотел выходить из леса, как вдруг меня останавливает лесник. Зовет к себе, осматривает корзину, говорит, что я одни поганки собрал. Представился он Петровичем, позвал к себе в «берлогу», мы там попили чай с ним, хорошо пообщались. А он потом говорит: «Забирай корзину, я вижу, что ты человек хороший. Не подумай, я просто у некоторых забираю корзины, чтобы самому грибы не искать. Питаюсь ими круглый год почти, но собирать лень». Продуманный какой Петрович, настоящий лесник. © Не все поймут / VK
- Снимаем с подругой квартиру пополам, она вся из себя «принцесса», хочет пластику делать и подтяжки, куча косметики. Но весь быт практически на мне. Потому что после того, как она приберется, нужно дополнительно смывать чернющие разводы с пола, перемывать посуду, убирать мыльный налет в ванной. Кухонный стол вечно завален. Если бы я не вымыла кухонные шкафы, то мы так бы и держали посуду в жире. Плита — отдельный номер. Буду искать другую квартиру. © Подслушано Телеграм / Telegram
«Брату было лень надевать плавки»
- В детстве я была очень ленивым ребенком. Когда меня оставляли одну, мне не очень-то хотелось мыть посуду после еды, поэтому ничего лучше, чем «сжигать» в печке вилки и ложки, я не придумала. Но, будучи притом ребенком еще и несмышленым, подвоха я не понимала. Потом, когда печку чистили, вместе с золой выгребли целый набор вилок и ложек. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Все думают, что если я хожу на наращивание ресниц, делаю в салоне брови, ногти и посещаю косметолога, значит, люблю ухаживать за собой. На самом же деле я жуткая лентяйка и самой мне все это не хочется делать. © Карамель / VK
«Так лень было идти за вилкой, решил воспользоваться штукой, которой снимают кнопки с клавиатуры»
А я честно говорю, что хожу в салон, потому что я ленивая и с руками из задницы. Пусть профессионал мне сделает красиво.
- Мой друг настолько ленив, что вместо того, чтобы приносить и выкидывать елки каждый год он просто посадил одну недалеко от входа в дом. Ну а наряжают ее дети. © Vipman84 / Pikabu
- Один мой знакомый в какой-то момент своей жизни преисполнился и понял, что ему хочется делать добрые дела. Взял и организовал в городе что-то вроде небольшого центра, где трижды в неделю кормили бездомных и неимущих. Иногда он и сам туда захаживал, общался с посетителями, даже помогал готовить. Как оказалось, там можно было не только очистить совесть, но и обзавестись полезными связями. Именно там он нашел толкового программиста, которого вскоре устроил к себе офис. Человек был умный, знающий и вообще далеко не бездомный, а ходил он туда, потому что ему готовить было лень. © Палата № 6 / VK
«Ей было лень отойти, пока папа косил газон»
Друг не настолько ленив, если не поленился посадить ёлку. Прагматик. Да и ребятне радость, в Новый год наряжать ёлку во дворе.
- Заметила за собой дурную привычку: выкидываю продукты. То есть в магазине прямо «хочу-хочу-хочу», а домой приду, суну в холодильник, и вот мне уже лениво, или я даже забыла, что купила. Недавно филе куриное выкинула, оно 3 недели лежало, все думала «завтра» приготовлю. Могла бы хоть в морозилку положить, но нет, то лень, то забыла. Апатия. Такая участь часто постигает йогурты, яйца, грибы и сметану. Кончается тем, что я беру что-то готовое в кулинарии или делаю бутерброды. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня один товарищ — офигенный, умный, красивый. Вот загляденье, а не человек! Но ведь идеальных людей не бывает, правда? У него тоже есть свой прикол. Он неряшливый. Ему лень гладить вещи, он спокойно может с дыркой носить что-то. Однажды был у него в гостях и был в шоке от того, как он определяет, что носкам пора в стирку. Сидит, пытается надеть носок на левую ногу, затем на правую. Смотрит на носок и говорит мне: «Вот если я не понимаю, это правый или левый носок, то ему пора в стирку». © Палата № 6 / VK
«Как я выключаю свет, когда мне неохота вставать»
Обычно наоборот - если правый носок можно отличить от левого, то пора стирать.
- Мой дядя — король драмы. Всю жизнь он живет за счет жены, всегда перебивался подработками, после которых отдыхал год или больше. Жена купила ему машину, и он даже какое-то время таксовал. Я очень удивилась, когда мне сказали, что он долго работает на природе в месте своей мечты, но и оттуда уволился.
Самое забавное, что на все просьбы помочь родителям жены он всегда отвечает, что устал, сильно устал. Это надо иметь талант — уставать не работая. Тут узнала, что он взялся для родителей жены сделать навес для дров. Разговоров-то сколько было! Но тут случилась беда, он упал с этого навеса и сломал руку. У меня спустя неделю выдалась возможность посмотреть на этот гений инженерии, на эту королеву крыш и навесов, на этот незавершенный монумент дядиного старания. В общем, это было три торчащие палки, на которых лежало две доски. Все. © Luren / Pikabu
Лень, конечно, нередко мешает добиться каких-то целей и завершить задачи, но иногда она же и становится настоящим двигателем.
Комментарии
Дядя, может, и ленивое чмо, но далеко не дурак.
Выбрал себе семью, которая волочет его по жизни, и едет с комфортом)
А меня лень спасает от бесполезных хлопот и дел. Иногда позволяю себе не пойти кyда-то и оказывается, что правильно сделала. То человек заболел и не пришёл нa встречу, или отменили какое-то мероприятие. Лень полезна в определённых дозах, не даёт человеку загнать cебя, как ездовую лошадь.
Лень - значит, мало дофамина, а может, вообще скрытая депрессия. Та, что курфиле в холодильнике забыла, это же ненормально
А я вот устаю не работая. Когда у меня есть работа, я не устаю, наоборот
Никогда не понимала людей, которым все лень. Еду вкусную приготовить лень, пойти погулять лень, хобби лень, работать лень.
Это же так скучно!