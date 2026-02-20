90-е, учитель, нет работы? Ага, щазззз. У нас классы уплотняли, из 5 в итоге 3 получалось, потому что некому было работать. Учителя английского - студенты 5-го курса. Да моя учительница началки - 93 год - тоже студентка, в марте на месяц ушла в отпуск - оказалось, госы сдавала. То есть ее в школу взяли даже еще без диплома...
А тут "работы нет". На самом деле, думаю, причина была в том, что платили мало.
15 добрых историй о том, что настоящая поддержка — это не громкие слова, а вовремя подставленное плечо
Иногда поддержка — это не мудрый совет и не спасение от всех бед сразу. Это право быть слабым, когда ты устал, и вера в тебя, когда руки опустились. Будь то несколько честных слов отца в старой машине или возможность просто выспаться на чужом диване после тяжелой смены — именно из таких мелочей рождается настоящая любовь. Собрали 15 историй о людях, которые не искали красивых слов, а просто подставили плечо в нужный момент
- Я закончил факультет политологии. А у обоих моих родителей были, по их словам, настоящие профессии: инженер и медицинская сестра. По их мнению, я получил полностью бесполезную профессию. Решительно искал работу: рассылал резюме и так далее, но никакого ответа. За ужином у родителей дома получил свою порцию осуждения. На следующий день едем с папой, и впервые в жизни мы поговорили по душам. Он сказал, что, несмотря ни на что, понимает меня и просит не сдаваться. Так вышло, что через несколько месяцев он умер и не увидел, как я нашел свою первую работу. Но те несколько часов в машине я чувствовал его настоящую любовь.
- Когда мне было 20 лет, я закончила педагогический, это были 90-е годы. Работы не было, денег тоже, я пошла работать официанткой. Вещей приличных не было, купила б/у кроссовки, были они целые, но обшарпанные изрядно. Я их натирала зубной пастой, так они красиво выглядели. Правда, от меня исходил запах постоянно. Однажды пошел дождь и смыл мою красоту, все на смене поняли, почему от меня так пахло пастой. Через пару дней бармен мне подарил белые кроссы. А потом я вышла за него замуж. Не из-за кроссовок, по любви!
90-е, учитель, нет работы? Ага, щазззз. У нас классы уплотняли, из 5 в итоге 3 получалось, потому что некому было работать. Учителя английского - студенты 5-го курса. Да моя учительница началки - 93 год - тоже студентка, в марте на месяц ушла в отпуск - оказалось, госы сдавала. То есть ее в школу взяли даже еще без диплома...
- Случилось в прошлом году в аэропорту. Приехала за три часа — думала, уйма времени. Ан нет: очередь на регистрацию простиралась до самой улицы. Со мной в очереди стояла девушка, которая летела тем же рейсом. Мы мгновенно сплотились! Пока одна караулила вещи, вторая мчала за информацией или в туалет. После регистрации понеслись на досмотр. Я выхватывала ее вещи из лотка, подавала ей ботинок, она на ходу взваливала на меня рюкзак. Неслись к гейту как ошпаренные... а рейс-то задержали на 45 минут! Но мы успели! Стоим, дышим как загнанные лошади, пот с нас льется, а мы прыгаем от счастья и обнимаемся минут пятнадцать. Потом я сбегала за едой, пока она приглядывала за вещами. Мы так и не узнали имен друг друга, но на тот час мы стали лучшими подругами, готовыми подставить друг другу плечо.
Ага, поверили. Очередь из аэропорта на улицу. Прямо через металлоискатель.
- Я несколько раз в неделю хожу утром на йогу. Для этого приходится вставать в 5 утра (занятия начинаются в 6: 30), муж встаeт обычно гораздо позже — в девятoм часу. И вот сегодня просыпаюсь не от своего будильника, а от будильника мужа! Спрашиваю: «Ты чего так рано?» «Собирайся, на йогу тебя отвезу». Для меня это было таким важным проявлением заботы, ведь я знаю, что ему тяжело вставать так рано. Кажется, именно этот поступок открыл мне глаза, что муж сделает для меня всё, что в его силах. Люблю.
- Когда я покрасила волосы в черный цвет, в школу вызвали маму. Педсовет спросил, как она позволяет мне такое. Мама ответила: «Она будущая женщина», в ответ на что тетки закатили глаза и выдали: «Понятно, в кого она такая». В этот же день мы забрали документы из этой гимназии, а меня перевели в нормальную школу.
В школе могли бы парировать так: Будущая женщина? Ну вот пусть и красится в будущем
- Отчим — мой единственный источник безусловной любви — трижды ездил туда и обратно, просто чтобы помочь мне. Я поступал в университет, и они постоянно теряли какие-то документы, поэтому он снова и снова пересекал международную границу, только чтобы передать бумаги прямо в руки.
- Я устроилась в агентство, и наставницей мне назначили строгую и холодную Инну. Она постоянно критиковала мои черновики, я думала, что она меня ненавидит и хочет выжить. Через месяц у меня тяжело заболел кот, нужно было постоянно ездить в клинику, я работала буквально на ходу. Инна видела, что я на грани срыва. И вдруг она молча стала перехватывать моих клиентов, доделывать мои отчеты, а в систему вносила их под своим именем. Я думала, она хочет забрать мою премию. В конце месяца она подошла и сказала: «Твоему коту надо выздороветь, а тебе — поспать. Я все сделала». Оказалось, она просто не умеет выражать эмоции словами, но прекрасно понимает, что такое выгорание.
- Сплю с краю кровати, который ближе к двери. Приснился кошмар, так страшно стало! Тут заворочался муж, и я тихонечко попросила его поменяться местами. Он, переваливаясь через меня, буркнул спросонья: «Ну ладно, пусть меня первого сожрут».
- Мы с соседом по площадке были из тех людей, что годами просто кивают друг другу в лифте. В 3:15 ночи звонок в дверь — настойчивый, тревожный. Я выскочил злой, в одних шортах, а он стоит на пороге: «Секретку от колес вынеси, быстро». Ничего не понимая, я спустился за ним во двор. Оказывается, он пил чай на балконе и заметил, что у моей машины за ночь полностью спустило колесо. Он вспомнил, как днем я жаловался в подъезде, что завтра в семь утра нам с ребенком нужно быть в больнице на другом конце города. Он уже притащил свой домкрат и канистру, но не смог открутить болты без моего ключа. Я порывался помочь, но он просто отодвинул меня плечом: «Иди в дом. Тебе через три часа за руль, а я завтра выходной — докручу и поднимусь». Я стоял на крыльце и смотрел, как он в своей старой куртке возится в холодном свете фонаря. Он разбудил меня не для того, чтобы похвастаться, а чтобы я не терял время утром, когда каждая минута будет на счету. В ту ночь я понял: настоящая поддержка — это когда кто-то берет на себя твою проблему еще до того, как ты о ней узнал. Вот такие вот дела.
- Подруга случайно познакомилась с парнем. Прямо как в кино: он помог ей собрать продукты из порвавшегося пакета. Стали общаться. И вот она впервые пригласила его к себе. Посидели, подруга пошла на кухню за десертом, а когда вернулась, обнаружила парня, крепко спящим у нее на диване. Оказалось, он работник скорой помощи, и ему приходится работать сверхурочно (помогает больным родителям и младшему брату деньгами на учебу). Когда он проснулся спустя почти три часа, долго извинялся, объяснил, что с ним такое часто бывает из-за больших нагрузок и стресса. Подруга отреагировала спокойно. С тех он часто мог уснуть во время свидания, если оно проходило у кого-нибудь из них дома. Она его никогда не будила. Говорит: «Иногда с уборкой помогу тихонько, приготовлю что-нибудь, книжку почитаю, сама посплю рядом, главное, чтоб хоть немного выспался». Сейчас у них всё наладилось. Живут вместе уже почти два года, брат у него на бюджет перевёлся, и стало гораздо легче. Парень подруги наконец-то на нормальную ставку вышел, теперь у него и выходные человеческие, но все равно один первый выходной после тяжелых суток он целый день может проспать, а следующие посвящает подруге, делам, досугу. Сейчас с моей подругой они планируют свадьбу и детей, но она до сих пор шутит, что больше, чем спать, он любит, наверное, только ее, и то не факт.
У многих медиков умение заснуть чуть ли не стоя за 5 минут приходит после первого года практики интернатуры. Просто чтоб вы понимали, смена - 8 часов. Но помимо смены есть еще понятие дежурства. То есть когда ты выходишь на дополнительные 8 часов на работу. И в свое время в маленьких больницах было так, что после смены ты еще оставался на дежурство в ночь. А там скоро и основная смена. Так что умение спать в ординаторской на стуле осваивалось очень быстро.
- На выходных побывала на тусовке у друга, которая происходила на даче. Шашлык на природе, рядом озеро, солнышко светит, много незнакомых мне людей. Была там одна странная парочка. Дама начала просить у своего мужчины запеченной рыбки, а тот, как настоящий добытчик, решил ее поймать голыми руками... Часа два он плавал и пытался что-то там выловить, возвращаться без улова не хотел. Поэтому его лучший друг поехал в магазин, купил живую рыбу, подсунул ее ему, пока девушка не видела, и таким образом спас беднягу! Это та самая настоящая мужская дружба?
- Когда родители встречались, мама еще училась в школе, и гулять ее отпускали, только если все уроки сделаны, а с английским у нее было не айс. Папа самостоятельно начал учить английский, хотя в школе он учил немецкий, только для того, чтоб помочь маме и погулять с ней. Скоро 24 годовщина свадьбы, а они до сих пор, как дети малые: шутят друг над другом, прикалываются, а главное, смотрят друг на друга с нежностью. В такие моменты мне хочется либо плакать от счастья, либо просто крепко их сжать в объятиях.
- Это был мой первый месяц в крупной компании. Из-за спешки я допустил фатальную ошибку в контракте: перепутал валюту сделки, что сулило фирме огромные убытки. Я обнаружил это поздно вечером, когда PDF-файл уже улетел на почту генеральному и партнерам. Исправить его самостоятельно я уже не мог — доступ к отправленным документам был заблокирован. Всю ночь я прощался с карьерой.Утром генеральный вызвал меня к себе. Я шел к нему в кабинет как на плаху. Он молча пододвинул мне распечатанный контракт: «Вот, подпиши у юристов и отдавай в работу». Я заглянул в документ и онемел — там стояли правильные цифры. Я подписал всё на ватных ногах, так и не решившись спросить, как это вышло. Развязка наступила через пару дней. Я зашел в ИТ-отдел по рабочему вопросу и столкнулся с системным администратором. Он прищурился и негромко сказал: «Скажи спасибо Марине. Она вчера заметила в твоем файле ошибку, и сама ее исправила. Марина — тихая женщина из соседнего отдела, с которой мы только здоровались у кулера. Когда я подошел к ней с вопросом «Почему?», она даже не оторвалась от монитора: «Десять лет назад я так же ошиблась, и меня никто не подстраховал. Я пообещала себе, что если увижу, как тонет новичок, просто молча вытяну его. Иди работай». Мы так и не стали близкими друзьями, но теперь я знаю, что такое настоящая цеховая солидарность.
- Отъезжала со стоянки гипермаркета. А надо сказать, всю ночь и с утра шел снег, огромные сугробы навалило. Вижу, как по краю стоянки бабушка пытается через сугробы перелезать, и, главное, непонятно куда — дальше сугробы и сугробы. Остановилась, подобрала ее, подвезла. Оказалось, она плохо видит, особенно когда кругом белым-бело. Рада, что ее заметила. Надеюсь, и моей маме кто-нибудь поможет, если вдруг это понадобится.
- Когда я потерял работу, а следом от меня ушла девушка, все друзья пытались «бодрить»: звонили с советами, звали в кафе, говорили «все будет хорошо». И только Антон пропал. Я обиделся, решил, что он не настоящий друг. Но каждое утро, ровно в 9:00, в мессенджер от него прилетало фото: вид из окна его офиса на старый клен. Ни слов, ни смайликов. Просто клен. Через месяц, когда я наконец нашел силы выйти из дома, я зашел к нему на работу. Он молча налил мне кофе, подошел к окну и сказал: «Я знал, что тебе не нужны советы. Я просто хотел, чтобы ты знал: я тут, я на своем месте, и клен все так же растет. Если тебе нужно просто посидеть в тишине — приходи». В тот момент я понял, что настоящая поддержка — это не когда тебя тащат из болота, а когда просто держат за руку, пока ты сам находишь в себе силы встать.
Это бы не клён, а ясень. И подруга ушла как раз к этому другу.
А в вашей жизни был такой человек или случай, который изменил все?
