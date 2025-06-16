Как я плюнула на все и уехала в деревню делать домашний сыр, но теперь света белого не вижу

Еда для 50 коз выходит на 74 000 ₽ в год. С начала мая и до конца сентября козы пасутся на улице. Зимой же на одну козу уходит порядка 600 кг сена.

Люди делают сено не для себя, так что там может попадаться бурьян, а хранят они его под открытым небом. В общем, где-то треть тюка мы выбрасываем.

Большой тюк на 600 кг вдвоем не сдвинешь, поэтому берем тюки по 300 кг за 700-800 ₽ за штуку с доставкой. От рынков сбыта до нас далеко, поэтому сено недорогое. Иногда поставщик может подвести: и приходится брать у обнаглевших по 2 000 ₽ за тюк.

За эту зиму на 50 коз мы потратили 80 тюков сена — это 64 000 ₽. Сено берем в долг, до следующего лета расплачиваемся.

Чтобы коза жила, ей достаточно сена и травы, а чтобы на тельце и в молоке был жирок — нужно зерно. Зерно — это, конечно, уже барство и достается оно только дойным козам. В прошлом году брали по 10 руб. за килограмм, на год берем тонну.

В общем, за год за зерно мы отдаем 10 000 ₽.