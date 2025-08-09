Блин, как люди не боятся голыми руками все это трогать, вдруг оно ядовитое какое-то и тд.
20 находок, после которых прогулка уже не казалась обычной
Прогулка может быть не только средством для «проветривания» головы, но и маленьким приключением. Вот, к примеру, наши сегодняшние герои гуляли, и даже не подозревали, что на их пути возникнут находки, которые слегка приукрасят их день.
«Нашел „бриллиант“ на пляже»
«Попалось на пляже средиземного моря. На ощупь как ракушка»
«Нашел кольцо. Нескольких камней не хватает. Надписей нет. Объявлений о пропаже в наших краях не увидел. Хочу продать его»
«Обнаружил кошелек с документами в субботу. Оставил на месте записку, по которой только владелец сможет меня найти»
Не проще сразу отнести в полицию?
В жизни "умников" нет простых путей.
«Нашел черный кошелек. Вы сможете связаться со мной, если решите это уравнение: 030532468 + ваша дата рождения (в формате 00.00.0000 — прим. Adme.media) = мой номер телефона. В понедельник, я отнесу кошелек в полицейский участок»
- Это... на самом деле гениально. © TheHeffNerr / Reddit
«Сегодня увидел знак, на котором „стоп“ написано маленькими буквами»
- Такое ощущение, что он вежливо просит меня прекратить движение. © AdamFaite / Reddit
«Попался на пляже камень, который выглядит точно так же, как это здание»
«Палка-меч, которую подобрал мой брат»
«Попался камень, который напоминает надкусанное печенье»
«Вот такой гигантский одуванчик увидел. Рядом обычный, для сравнения»
- Это не одуванчик, это козлобородник. © AtlantaDave998 / Reddit
«Нашел испанскую монету, которой 229 лет»
«Вчера в Санта-Барбаре увидел яйцо акулы»
Каждый раз поражают, когда вижу. Есть в них нечто инопланетное и удивительное
«На пляж выбросило загадочные гипсовые лица. Можете помочь понять что это?»
- Скорее всего, это головы Будды, которые были сделаны художником Кейси О’Коннором и выброшены на пляже-свалке фарфоровых отходов, а также в других местах вдоль рек в северной Калифорнии. © plushie1996 / Reddit
«У подсолнуха моего соседа, до смешного маленький цветок для таких размеров»
«На вывеске в этой пиццерии — настоящая пицца, обработанная акрилом»
«Сегодня обнаружил эту аномально маленькую лягушку у себя на грузовике»
«Моль и лист»
«Небо над моим домом выглядит как плохо отрисованная видеоигра»
«Сбитая с толку улитка сделала идеальный круг»
«Возвращался домой ночью и увидел этого парня у подъезда. Такой фотогеничный, что аж мороз по коже»
«Гуляли с женой и сыном, увидел в кустах загадочную желтую коробку. Подошел поближе, заглянул внутрь и сразу забрал. Детский гештальт неожиданно закрыт!»
Не только окружающий мир может разбрасывать перед идущими сюрпризы. Даже в наших домах можно обнаружить нестандартные находки. И вот вам подборка в доказательство.