19 женщин, которым в семейной жизни приходится сохранять спокойствие, только спокойствие

Супружеская жизнь — это настоящее испытание на прочность. Но с другой стороны, истории, которые приключаются в семье, расцвечивают будничное существование яркими красками. А кое-кто не только проживает такие моменты, но еще и делится ими с другими в сети, чтобы и мы повеселились.