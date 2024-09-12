20+ человек рассказали, какие секреты они таят за кулисами своего семейного счастья

Люди, вступая в брак, надеются на долгие годы счастья, но далеко не всем удается сохранить теплые отношения. У пар, которые продолжают любить и поддерживать друг друга спустя годы, есть свои проверенные временем способы поддерживать ровный огонь в семейном очаге. И они с радостью делятся этими простыми, но важными секретами.

«Сегодня отмечаем 50-летие со дня свадьбы. Я люблю эту женщину!»

«Мой совет для счастливой совместной жизни прост: любите друг друга так, как будто это ваш последний день вместе. Веселитесь, потому что от рутины быстро устаешь. Когда вы злитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте прежде, чем что-то сказать. Разговаривайте. Мы с женой любим друг друга и не боимся делиться своими чувствами».

Когда ничто не может помешать позаботиться о супруге

За 12 лет брака ни разу не выносила мусор. Сама недоумеваю, как так вышло, но муж каждое утро, без напоминаний и просьб, его выбрасывал. И вот он попал в больницу. С утра ведро полное. Пока я одевалась, чтобы вынести мусор, звонок в дверь. На пороге стоит брат мужа, который живет в соседнем доме. Он здоровается, видит мусорный пакет в коридоре, говорит: «За этим я и пришел», забирает пакет и уходит. Звоню мужу, мол, что это такое, я что мусор вынести не способна? А он в ответ: «Моя жена никогда не будет таким заниматься». © Палата № 6 / VK

«Мои бабушка и дедушка женаты уже почти 60 лет. Дед до сих пор ухаживает за бабулей»

«На днях он отправил эту фотку в семейный чат и написал: „Полюбуйтесь на два этих прекрасных цветочка!“ Я люблю их».

Нет повода — нет ссор

Наехала на мужа за то, что он съел мое мороженое. Настроение было дрянь, да и обидно, что он такое вообще не любит, а тут схомячил. Легла спать, а проснулась с чувством вины. Ведь пожалела дурацкую вкусняшку для любимого человека. Выхожу, чтобы извиниться, а муж улыбается и пакеты магазинные разбирает. Я извиняюсь, а он достает мороженое и выкладывает. Смотрю, а я уже пять минут распинаюсь, а муж все достает и достает... Шестьдесят самых разных мороженых! Шестьдесят! Еле морозилки хватило. Зато, по словам мужа, будет меньше поводов для ссор. Люблю его, и ценю, что он не обижается на меня даже тогда, когда я реально не права и сама признаю это. © Палата № 6 / VK

«Мы вместе 35 лет. Оказывается, любовь может длиться долго. Легко ли этого добиться? Нет»

«Мы многое преодолели вместе: и потери, и финансовые проблемы. И у меня есть совет для тех, кто хочет жить долго и счастливо: просто не обманывайте друг друга; не ведите счет, кто для кого больше делает; извиняйтесь, если накосячили, и отправляйте цветы на работу».

Маленький секрет большого счастья

Много лет назад, когда наш малыш был еще маленьким, мы с женой просто выгорели в ноль. Времена были трудные. Оказалось, что быть родителями нелегко, мы устали и несколько разочаровались в семейной жизни. И вот однажды я зашел в туалет и увидел, что жена вместо того, чтобы сменить закончившийся рулон бумаги, просто положила новый на втулку. Меня это так выбесило! Я злился, меняя бумагу, ворчал что-то про себя, а потом понял, что все это чертовски глупо. И решил просто подумать о жене что-то хорошее. Настроение мое улучшилось, и я пошел спать с улыбкой. И вот в течение многих лет утром, как просыпаюсь, и вечером перед сном я выделяю минуту на то, чтобы подумать о своей жене что-то хорошее, мысленно сказать ей несколько приятных и добрых слов. Оказывается, когда сердце наполнено благодарностью, в нем не так уж много места для глупой обиды, а искренние разногласия легче преодолеть. © PrehensileUvula / Reddit

«Это борщ, который я только что сварил. А это игра, в которую сегодня с самого утра рубится моя жена. Да, так можно было!»

«Детям 20+ лет и сегодня их нет дома. И мы делаем то, что хотим, забив на общественное мнение и все эти предрассудки. Любите друг друга, живите в кайф и будьте счастливы. И никого не слушайте».

Любовь — это забота в каждой мелочи

Недавно признался жене, что мою голову мылом. Простым мылом. С детства родители приучили, что мужику не нужно тратить деньги на себя. Женаты два года и все два года она думала, что я просто пользуюсь ее шампунями. Но это не так. Мамины шампуни мне брать тоже никогда не разрешали. Зарабатываю хорошо, на семью денег не жалею, а вот на себя привык жалеть. И в этот же вечер жена принесла мне огромную черную косметичку. В ней и шампуни мужские и бальзамы, и классный станок для бритья — я же всегда пользовался одноразовым -, и даже всякие крема для лица и рук, и гель для укладки волос. Вроде бы просто подарок, а я еще никогда не чувствовал себя таким любимым и значимым. © Не все поймут / VK

«Они вместе уже 72 года, но дремлют так каждый день»

Даже одной фразой можно сделать другого чуточку счастливее

Муж ни разу не романтик, крайне редко говорит «люблю» и все такое, но одну его фразу я запомню на всю жизнь. Как-то в начале наших отношений собирались мы на гулянку, я собралась быстрее и начала ворчать, чего он так долго. А он с абсолютно серьезным лицом, зашнуровывая ботинки, говорит: «Я тебя 30 лет ждал, а ты меня 5 минут подождать не можешь», и целует. В тот момент я влюбилась в него еще больше. © Палата № 6 / VK

«Сегодня 32 года, как я женат на этой удивительной женщине. Мне так повезло!»

«И помните: относитесь к своей жене как к королеве, и она будет относиться к вам как к королю».

«Как выглядят 55 лет брака: она сидит рядом и смеется, пока он рассказывает очередную абсолютно дурацкую историю»

Когда многое строится на уважении и заботе

Мы познакомились на работе, подружились, обнаружили одинаковые приоритеты и ценности, съездили вместе в отпуск, съехались, поженились, стареем. Уже седые, морщинистые и толстые. Заметила, что отличаемся от других семейных пар уважением друг к другу и безмерной нежностью. Не трогаем карманы, сумки, телефоны или ноуты друг друга. Или, например, мой муж не пьет кофе, а я не представляю утро без чашки этого крепкого сладкого напитка с молоком. И муж каждый вечер проверяет, чтобы в холодильнике было молоко для меня, в шкафу — кофе, а кофеварка работала. А я знаю, что ему нужно после ужина полчаса полежать на диване в тишине и поиграть. Эти полчаса я в наушниках занимаюсь своими делами и слежу, чтобы ничто его не потревожило.

Еще как-то так получилось, что со временем стали разговаривать на «вы» и по имени-отчеству, когда наедине. Сейчас наши диалоги выглядят как-то так:

— Александр Иванович, не хотите ли чаю?

— Не откажусь, Мария Анатольевна, не откажусь. Давайте помогу вам.

Это нелепо и забавно, но почему-то нам нравится.

Не сказала бы, что у нас когда-то была прямо любовь или страсть — скорее, тихая дружба, забота, поддержка и уважение. © PinkUnicorn111 / Pikabu

«Мои бабушка и дедушка женаты 62 года, но до сих пор держатся за руки»

Главное не лениться

Как-то раз мне было лень встречать свою невесту с работы. А зачем? Там от остановки идти 5 минут, на улице дождь и ветер, и я подумал, что она сама дойдет. В гостях у меня был дедушка, и услышав, как я говорю невесте по телефону, что не спущусь, он сказал мне всего два слова: «Не женись». Я стал возмущаться и оправдываться, а он, игнорируя все мои слова, рассказал историю. Когда они с бабушкой только поженились, она поступила в вечернюю школу шитья. И школа эта была в соседнем селе, в 6 км ходьбы. Занятия заканчивались в 21:00, а последняя электричка уезжала в 20:30, поэтому бабушке приходилось идти домой пешком. И дедушка каждый раз после 12-часовой смены на заводе встречал ее у школы, чтобы понести портфель и швейные принадлежности. И никогда у него не было и мысли пропустить хотя бы один вечер. «Пусть твоя невеста найдет того, кто будет рад нести ее портфель» — сказал он мне. И с того дня я никогда не позволяю себе лени в сторону любимого человека. © Палата № 6 / VK

«30 лет назад мы отпраздновали нашу первую годовщину одним коктейлем и картошкой фри на двоих. Сегодня муж отвез меня в то же заведение и мы все повторили»

«С 30-летием со дня свадьбы, дорогой. Я люблю тебя!»

Мамин неожиданный совет о счастье в браке

Перед своей свадьбой задала мамуле вопрос, мол, в чем секрет их с папой счастливого брака? Она ответила: «Никогда не позволяй собаке быть умнее тебя». Я вообще не врубилась, о чем она, но мама пояснила, что это такое правило. Вот приходит папа домой и собака ему радуется. И мама тоже радуется, а не вываливает на его голову все новости дня, мелкие заботы и какие-то просьбы. Обо всем этом можно поговорить потом, а вот когда человек приходит домой, он должен знать, что здесь его ждали, ценят и любят. © swedishchef13 / Reddit

«У жены впереди напряженный день, поэтому я приготовил для нее особый завтрак, сварил кофе и разбудил супругу нежным массажем»

«Наша любовь с годами становится только лучше. Моя жена — мое все!»

«Сегодня утром я стал свидетелем того, как мои родители, которые женаты уже 34 года, танцевали. Я никогда не видел, чтобы мой отец так широко улыбался»

Когда ради любимого человека готов на многое

Мой муж часто летает по работе. Когда мы только начали встречаться, он узнал, что мне нравится печенье одной авиакомпании и стал привозить мне его из каждой поездки. Недавно мы вместе полетели в отпуск. Когда стюардесса разносила закуски, муж спал. Я взяла печенье для себя и миндаль для него. Муж проснулся, я даю ему орехи, а он такой: «А почему ты мне тоже печенье не взяла?» Я говорю, мол, ты же его не любишь, ты его даже не ешь никогда — всегда мне привозишь. А супруг мне: «Ну вообще-то я люблю печенье, но еще больше мне нравится дарить его тебе». Я даже не думала о таком! Он просто поразил меня этим добрым и заботливым жестом. © moppet82 / Reddit

«После 50 лет брака мой дядя снова сделал предложение моей тете!»

Так классно, что спустя полвека вместе они все равно хотели бы повторить то, что было. Это так много говорит об их доброте, дружбе, заботе друг о друге и готовности прощать. Брак — это непросто, но оно того стоит! © Halogen12 / Reddit

«Мы 25 лет женаты и до сих пор влюблены. Супруга за эти годы вообще не изменилась!»

«Мы дружим, много общаемся и слушаем друг друга».