Всегда вызывает слезы такие рассказы, у меня не сложилось, хоть за других рада, зависти нет, возникает грусть. Наверное есть судьба.
20+ человек рассказали, какие секреты они таят за кулисами своего семейного счастья
Люди, вступая в брак, надеются на долгие годы счастья, но далеко не всем удается сохранить теплые отношения. У пар, которые продолжают любить и поддерживать друг друга спустя годы, есть свои проверенные временем способы поддерживать ровный огонь в семейном очаге. И они с радостью делятся этими простыми, но важными секретами.
«Сегодня отмечаем 50-летие со дня свадьбы. Я люблю эту женщину!»
«Мой совет для счастливой совместной жизни прост: любите друг друга так, как будто это ваш последний день вместе. Веселитесь, потому что от рутины быстро устаешь. Когда вы злитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте прежде, чем что-то сказать. Разговаривайте. Мы с женой любим друг друга и не боимся делиться своими чувствами».
Когда ничто не может помешать позаботиться о супруге
- За 12 лет брака ни разу не выносила мусор. Сама недоумеваю, как так вышло, но муж каждое утро, без напоминаний и просьб, его выбрасывал. И вот он попал в больницу. С утра ведро полное. Пока я одевалась, чтобы вынести мусор, звонок в дверь. На пороге стоит брат мужа, который живет в соседнем доме. Он здоровается, видит мусорный пакет в коридоре, говорит: «За этим я и пришел», забирает пакет и уходит. Звоню мужу, мол, что это такое, я что мусор вынести не способна? А он в ответ: «Моя жена никогда не будет таким заниматься». © Палата № 6 / VK
«Мои бабушка и дедушка женаты уже почти 60 лет. Дед до сих пор ухаживает за бабулей»
«На днях он отправил эту фотку в семейный чат и написал: „Полюбуйтесь на два этих прекрасных цветочка!“ Я люблю их».
Нет повода — нет ссор
- Наехала на мужа за то, что он съел мое мороженое. Настроение было дрянь, да и обидно, что он такое вообще не любит, а тут схомячил. Легла спать, а проснулась с чувством вины. Ведь пожалела дурацкую вкусняшку для любимого человека. Выхожу, чтобы извиниться, а муж улыбается и пакеты магазинные разбирает. Я извиняюсь, а он достает мороженое и выкладывает. Смотрю, а я уже пять минут распинаюсь, а муж все достает и достает... Шестьдесят самых разных мороженых! Шестьдесят! Еле морозилки хватило. Зато, по словам мужа, будет меньше поводов для ссор. Люблю его, и ценю, что он не обижается на меня даже тогда, когда я реально не права и сама признаю это. © Палата № 6 / VK
«Мы вместе 35 лет. Оказывается, любовь может длиться долго. Легко ли этого добиться? Нет»
«Мы многое преодолели вместе: и потери, и финансовые проблемы. И у меня есть совет для тех, кто хочет жить долго и счастливо: просто не обманывайте друг друга; не ведите счет, кто для кого больше делает; извиняйтесь, если накосячили, и отправляйте цветы на работу».
Маленький секрет большого счастья
- Много лет назад, когда наш малыш был еще маленьким, мы с женой просто выгорели в ноль. Времена были трудные. Оказалось, что быть родителями нелегко, мы устали и несколько разочаровались в семейной жизни. И вот однажды я зашел в туалет и увидел, что жена вместо того, чтобы сменить закончившийся рулон бумаги, просто положила новый на втулку. Меня это так выбесило! Я злился, меняя бумагу, ворчал что-то про себя, а потом понял, что все это чертовски глупо. И решил просто подумать о жене что-то хорошее. Настроение мое улучшилось, и я пошел спать с улыбкой. И вот в течение многих лет утром, как просыпаюсь, и вечером перед сном я выделяю минуту на то, чтобы подумать о своей жене что-то хорошее, мысленно сказать ей несколько приятных и добрых слов. Оказывается, когда сердце наполнено благодарностью, в нем не так уж много места для глупой обиды, а искренние разногласия легче преодолеть. © PrehensileUvula / Reddit
«Это борщ, который я только что сварил. А это игра, в которую сегодня с самого утра рубится моя жена. Да, так можно было!»
«Детям 20+ лет и сегодня их нет дома. И мы делаем то, что хотим, забив на общественное мнение и все эти предрассудки. Любите друг друга, живите в кайф и будьте счастливы. И никого не слушайте».
Любовь — это забота в каждой мелочи
- Недавно признался жене, что мою голову мылом. Простым мылом. С детства родители приучили, что мужику не нужно тратить деньги на себя. Женаты два года и все два года она думала, что я просто пользуюсь ее шампунями. Но это не так. Мамины шампуни мне брать тоже никогда не разрешали. Зарабатываю хорошо, на семью денег не жалею, а вот на себя привык жалеть. И в этот же вечер жена принесла мне огромную черную косметичку. В ней и шампуни мужские и бальзамы, и классный станок для бритья — я же всегда пользовался одноразовым -, и даже всякие крема для лица и рук, и гель для укладки волос. Вроде бы просто подарок, а я еще никогда не чувствовал себя таким любимым и значимым. © Не все поймут / VK
«Они вместе уже 72 года, но дремлют так каждый день»
Даже одной фразой можно сделать другого чуточку счастливее
- Муж ни разу не романтик, крайне редко говорит «люблю» и все такое, но одну его фразу я запомню на всю жизнь. Как-то в начале наших отношений собирались мы на гулянку, я собралась быстрее и начала ворчать, чего он так долго. А он с абсолютно серьезным лицом, зашнуровывая ботинки, говорит: «Я тебя 30 лет ждал, а ты меня 5 минут подождать не можешь», и целует. В тот момент я влюбилась в него еще больше. © Палата № 6 / VK
«Сегодня 32 года, как я женат на этой удивительной женщине. Мне так повезло!»
«И помните: относитесь к своей жене как к королеве, и она будет относиться к вам как к королю».
«Как выглядят 55 лет брака: она сидит рядом и смеется, пока он рассказывает очередную абсолютно дурацкую историю»
Когда многое строится на уважении и заботе
- Мы познакомились на работе, подружились, обнаружили одинаковые приоритеты и ценности, съездили вместе в отпуск, съехались, поженились, стареем. Уже седые, морщинистые и толстые. Заметила, что отличаемся от других семейных пар уважением друг к другу и безмерной нежностью. Не трогаем карманы, сумки, телефоны или ноуты друг друга. Или, например, мой муж не пьет кофе, а я не представляю утро без чашки этого крепкого сладкого напитка с молоком. И муж каждый вечер проверяет, чтобы в холодильнике было молоко для меня, в шкафу — кофе, а кофеварка работала. А я знаю, что ему нужно после ужина полчаса полежать на диване в тишине и поиграть. Эти полчаса я в наушниках занимаюсь своими делами и слежу, чтобы ничто его не потревожило.
Еще как-то так получилось, что со временем стали разговаривать на «вы» и по имени-отчеству, когда наедине. Сейчас наши диалоги выглядят как-то так:
— Александр Иванович, не хотите ли чаю?
— Не откажусь, Мария Анатольевна, не откажусь. Давайте помогу вам.
Это нелепо и забавно, но почему-то нам нравится.
Не сказала бы, что у нас когда-то была прямо любовь или страсть — скорее, тихая дружба, забота, поддержка и уважение. © PinkUnicorn111 / Pikabu
«Мои бабушка и дедушка женаты 62 года, но до сих пор держатся за руки»
Главное не лениться
- Как-то раз мне было лень встречать свою невесту с работы. А зачем? Там от остановки идти 5 минут, на улице дождь и ветер, и я подумал, что она сама дойдет. В гостях у меня был дедушка, и услышав, как я говорю невесте по телефону, что не спущусь, он сказал мне всего два слова: «Не женись». Я стал возмущаться и оправдываться, а он, игнорируя все мои слова, рассказал историю. Когда они с бабушкой только поженились, она поступила в вечернюю школу шитья. И школа эта была в соседнем селе, в 6 км ходьбы. Занятия заканчивались в 21:00, а последняя электричка уезжала в 20:30, поэтому бабушке приходилось идти домой пешком. И дедушка каждый раз после 12-часовой смены на заводе встречал ее у школы, чтобы понести портфель и швейные принадлежности. И никогда у него не было и мысли пропустить хотя бы один вечер. «Пусть твоя невеста найдет того, кто будет рад нести ее портфель» — сказал он мне. И с того дня я никогда не позволяю себе лени в сторону любимого человека. © Палата № 6 / VK
«30 лет назад мы отпраздновали нашу первую годовщину одним коктейлем и картошкой фри на двоих. Сегодня муж отвез меня в то же заведение и мы все повторили»
«С 30-летием со дня свадьбы, дорогой. Я люблю тебя!»
Мамин неожиданный совет о счастье в браке
- Перед своей свадьбой задала мамуле вопрос, мол, в чем секрет их с папой счастливого брака? Она ответила: «Никогда не позволяй собаке быть умнее тебя». Я вообще не врубилась, о чем она, но мама пояснила, что это такое правило. Вот приходит папа домой и собака ему радуется. И мама тоже радуется, а не вываливает на его голову все новости дня, мелкие заботы и какие-то просьбы. Обо всем этом можно поговорить потом, а вот когда человек приходит домой, он должен знать, что здесь его ждали, ценят и любят. © swedishchef13 / Reddit
«У жены впереди напряженный день, поэтому я приготовил для нее особый завтрак, сварил кофе и разбудил супругу нежным массажем»
«Наша любовь с годами становится только лучше. Моя жена — мое все!»
«Сегодня утром я стал свидетелем того, как мои родители, которые женаты уже 34 года, танцевали. Я никогда не видел, чтобы мой отец так широко улыбался»
Когда ради любимого человека готов на многое
- Мой муж часто летает по работе. Когда мы только начали встречаться, он узнал, что мне нравится печенье одной авиакомпании и стал привозить мне его из каждой поездки. Недавно мы вместе полетели в отпуск. Когда стюардесса разносила закуски, муж спал. Я взяла печенье для себя и миндаль для него. Муж проснулся, я даю ему орехи, а он такой: «А почему ты мне тоже печенье не взяла?» Я говорю, мол, ты же его не любишь, ты его даже не ешь никогда — всегда мне привозишь. А супруг мне: «Ну вообще-то я люблю печенье, но еще больше мне нравится дарить его тебе». Я даже не думала о таком! Он просто поразил меня этим добрым и заботливым жестом. © moppet82 / Reddit
«После 50 лет брака мой дядя снова сделал предложение моей тете!»
- Так классно, что спустя полвека вместе они все равно хотели бы повторить то, что было. Это так много говорит об их доброте, дружбе, заботе друг о друге и готовности прощать. Брак — это непросто, но оно того стоит! © Halogen12 / Reddit
«Мы 25 лет женаты и до сих пор влюблены. Супруга за эти годы вообще не изменилась!»
«Мы дружим, много общаемся и слушаем друг друга».
«После 71 года брака моей бабушки не стало. Дедушка сказал: „Хорошо, что мне удалось узнать ее довольно близко“»
Семейная жизнь бывает разной, но нам больше нравятся хорошие истории о том, как люди умеют ценить друг друга. Вот еще несколько подборок о таких парах: