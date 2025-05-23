Психологи объяснили, как ссориться так, чтобы не разрушить отношения, а укрепить их

Критика и презрение — частые признаки скорого расставания. Нет смысла рассказывать партнеру о его ошибках и недостатках, ведь это только заставит ссору выйти на новый виток, а презрительный тон, по сути, говорит о том, что вы считаете себя лучше партнера.

Выражать недовольство или гнев можно, не раня чувства другого. Выскажите свою претензию в форме жалобы или беспокойства. Тогда ваш собеседник воспримет это не как нападение, а как начало разговора, где он может выслушать вас и объяснить, почему он так поступил.