Увидела с такой покупкой и... искра, буря, безумие! - скорая. )))
Психологи объяснили, как ссориться так, чтобы не разрушить отношения, а укрепить их
Вы ссоритесь, и это неприятно. К тому же неясно, как добиться своего, ведь крики и хлопанье дверями еще никого не помогли сделать сговорчивее. Вот ошибки, которые допускают пары во время ссор, и приемы, придуманные как раз для того, чтобы научиться выяснять отношения, не испортив их окончательно.
Помните про первые 3 минуты
Психолог Джон Готтман, исследовавший тысячи супружеских пар в течение 50 лет, говорит, что первые 3 минуты конфликта определяют, как он будет развиваться, в 96% случаев. Поэтому Готтман советует начинать разговор мягко, описывая свои чувства и потребности, а не обвиняя и критикуя партнера. Последнее только заставит его обороняться, и он уже вряд ли будет способен вас услышать.
Лучше жалуйтесь, а не критикуйте
Критика и презрение — частые признаки скорого расставания. Нет смысла рассказывать партнеру о его ошибках и недостатках, ведь это только заставит ссору выйти на новый виток, а презрительный тон, по сути, говорит о том, что вы считаете себя лучше партнера.
Выражать недовольство или гнев можно, не раня чувства другого. Выскажите свою претензию в форме жалобы или беспокойства. Тогда ваш собеседник воспримет это не как нападение, а как начало разговора, где он может выслушать вас и объяснить, почему он так поступил.
Обсуждайте конкретную ситуацию
Психологи не советуют вспоминать старые обиды и перечислять, что и когда ваш партнер сделал неправильно. Это заставит его обороняться.
Старайтесь не бросаться фразами вроде «ты всегда...» или «ты никогда...», иначе ваш партнер почувствует себя ложно обвиненным и вместо поиска решения проблемы сосредоточится на том, чтобы доказать вашу неправоту.
Вместо этого лучше обсудить только один конкретный случай — причину, из-за которой и возник спор. Так вероятность, что вы придете к согласию, гораздо выше.
Начните с выражения сочувствия
Когда ваш партнер предъявляет вам претензию или жалуется, специалисты советуют начать хотя бы с одной фразы, выражающей сочувствие и понимание. Тому, кто злится, нужно, чтобы его услышали, прежде чем он сможет начать слушать сам.
Покажите, что вы понимаете, о чем говорит партнер, и повторите его слова. Это ослабит злость и заставит человека немного успокоиться. Это не означает, что вы согласны с претензиями, но выразив понимание в начале разговора, вы получите возможность спокойно высказать и свою точку зрения.
Сделайте паузу
Если вас во время ссоры затопили гнев или обида, лучше на время остановиться, иначе позже можно сильно пожалеть о том, что вы наговорили друг другу.
Джули Готтман описывает признаки того, что время сделать паузу: вы плохо слышите то, что говорит ваш партнер, неспособы точно выразить свои мысли и чувства, у вас высокий пульс, зубы и кулаки сжаты, и все, что вы можете — это вести себя как саблезубый тигр, которого атакуют.
Но не нужно хлопать дверью, или наоборот, закаменеть и замолчать. Лучше сказать, что вам нужен перерыв и обозначить время, когда вы будете готовы продолжить разговор. Эта фраза даст партнеру понять, что вы не бросаете и не отвергаете его, а просто хотите справиться с собственными чувствами.
На старайтесь победить в споре
Семейные ссоры — не тот случай, когда непременно должен быть победитель и проигравший. Стремление быть правым во что бы то ни стало — стратегия, от которой в результате не выиграет никто. Вместо того, чтобы продавливать свое мнение, постарайтесь услышать и вторую сторону. Задавайте уточняющие вопросы, обсуждайте ваши чувства — это поможет найти копромисс.
Говорите о себе
Если в ссоре вы перечисляете, что именно человек сказал или сделал не так, даже если он и правда все это сказал или сделал, то это звучит как обвинение. Вместо этого говорите о себе и о том, что вы испытываете и будьте готовы признать, что за любой семейный разлад ответственны двое.
Выражайте гнев правильно
Кто-то вспыхивает просто потому, что с ним не соглашаются. Кто-то копит обиду, а потом взрывается от злости, как хлопушка. Но в любом случае повышение голоса не дает никакого преимущества в споре. Подавлять свой гнев и идти на постоянные уступки ради того, чтобы избежать ссоры — тоже не вариант. Накопленные обиды из-за того, что вы вынуждены подстраиваться под партнера, все равно дадут о себе знать. Но гнев можно научиться выражать грамотно. Вы можете сказать, что вы злитесь, спокойно, а затем рассказать о причинах, не критикуя и не обесценивая партнера.
Обсудите ваши противоречия после того, как выпустили пар
Я просто перестала, что- то делать: не кладут вещи в в грязное - нет вещей. Не убирают посуду в машинку- мою тарелку ток себе. А если нет кастрюль- не готовлю. В грязной кухне - тоже не готовлю. Мне йогурта хватает)
Напоминать тоже надоело- не попугай.
Когда нас переполняют эмоции, трудно вспомнить какие-то там правила, по которым нужно ссориться. Но буря пройдет, и тогда можно сесть и спокойно обсудить то, в чем вы несогласны. Не обсуждайте саму ссору. Постарайтесь понять, что вас так сильно зацепило? В чем причина того, что ваш партнер так отреагировал? Возможно, за мелочью, из-за которой разгорелся скандал, стоит что-то более глубокое?
Джули Готтман говорит, что 69% проблем в парах — «вечные» и их сложно разрешить до конца, ведь ни один человек не является нашим клоном: у нас всегда будут различия в целях, предпочтениях, воспитании и прошлом опыте. Но какими бы ни были ваши противоречия, помните главное: перед вами — человек, которого вы любите.
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Комментарии
Советы из разряда "ругайтесь спокойно")))) Это тогда не ссора, а разговор по душам. Но, если вы постоянно говорите по-душам, то и причин ссориться не будет. Хотяяя...Очень часто ведь бывает "Ты меня всю жизнь пилила...."
Есть люди, с которыми даже самые мудрые рекомендации не сработают. А есть ситуации, когда да - именно себя нужно тормознуть ))