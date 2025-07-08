18 человек, которым есть что вспомнить из детства кроме классиков и подорожников

Иногда одно короткое воспоминание из детства может рассказать о человеке больше, чем целая автобиография. Герои нашей статьи с ностальгией поделились моментами, которые до сих пор бережно хранят в памяти. Какие-то из них забавные, какие-то — серьезные, но все они по-своему трогательные и заставляют почувствовать тепло на душе.