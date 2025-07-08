18 человек, которым есть что вспомнить из детства кроме классиков и подорожников
Истории
1 час назад
Иногда одно короткое воспоминание из детства может рассказать о человеке больше, чем целая автобиография. Герои нашей статьи с ностальгией поделились моментами, которые до сих пор бережно хранят в памяти. Какие-то из них забавные, какие-то — серьезные, но все они по-своему трогательные и заставляют почувствовать тепло на душе.
- В детстве дико боялся уколов. Сижу в больнице, ожидаю очередного укола, трясусь от ужаса. Заходит врач, я ему говорю: «Дайте мне пять минут, чтобы подготовиться». Врач понимающе кивает, выходит, а мой детский мозг не придумал ничего лучше, чем открыть окно, вылези из него, и следующие полтора часа просто бежать в случайном направлении. Добежал до леса, нашел какую-то лачугу, спрятался там и просидел двенадцать часов, пока меня не нашли. Первым делом мама меня отругала, а потом отвела обратно в больницу. © Палата № 6 / VK
- В детстве моя мама как-то раз сказала, что узнает по глазам, вру я или нет. Я, естественно, перепугалась, а потом решила проблему гениально: соврав, плотно закрывала глаза. Ох и долго мама этим пользовалась. © Подслушано / Ideer
- Помню, я была еще мелкой, прабабушка пригласила гостей. Все пенсионеры, ее возраста. Я и еще куча детей бегали по дому, мешались, нас отослали на улицу. Пришла она нас проверить, а мы сидим на пригорке, болтаем. Никто не ожидал, что в свои 80 лет она заявит: «Так дело не пойдет. Это разве игра?» — и скатится колбаской вниз с горки. © Ifunctiononkitkats / Reddit
- Недавно решил переехать в старый дом родителей, который давно уже стоял без дела. Занимался генеральной уборкой, дошел до чердака, где пылились коробки с воспоминаниями из жизни. Там было много вещей мамы и папы, которые мне стало жаль выбрасывать, начал перебирать, откладывать, сортировать. Наткнулся на их старую пленочную камеру, в которой, на удивление, оказалась непроявленная пленка. С большим интересом отнес ее в фотостудию, где меня порадовали отличными новостями. Мало того что камера была полностью рабочей, так еще и пленку можно было проявить. Где-то через пару дней забрал готовые фотографии. Это была поездка мамы, папы и четырехлетнего меня на море. Я вовсе не помню ее, но фотографии оказались сказочно атмосферными. Родители на них такие счастливые, веселые, а самое главное — мы были вместе. © Палата № 6 / VK
- В детстве мама часто вдруг срывалась с места, бегала по дому и кричала, чтобы мы окна закрыли. Все поддавались панике и слушались. Я всю жизнь думал, что мама каким-то образом знает, что к нам сейчас залетят привидения, и пытается нас защитить. И только когда вырос, догадался, что, скорее всего, в районе начинали травить комаров от денге, и мама просто не хотела, чтобы химия в дом попала. Но мне до сих пор кажется, будто мы просто защищались от призраков. © minimarimo / Reddit
- Помню, в детстве мама приготовила суп харчо с черносливом. Странный у него вкус. Спросила тогда старшего брата, из чего этот суп, и что за черные штуки в нем плавают. Он сказал, что из слонятины с тараканами. Про тараканов я сразу не поверила, а вот что суп из слона — звучало вполне убедительно. До сих пор уверена, что слоны именно такие на вкус. Есть даже ряд блюд в моем меню «со вкусом слона». Жаль, что не объяснить этот вкус остальным. © Подслушано / Ideer
- Младший брат рассказал, как в детстве папа купил ему игрушечный трактор. Перед этим папа попросил его никому не говорить, мол, чтобы старший брат не узнал, что младший у папы самый любимый. Тогда старший брат сразу возразил, что папа ему всегда говорил то же самое — что он самый любимый, и что именно папа подарил ему ту самую машинку, а не мама. Да и вообще, всю жизнь папа помогал ему больше всех. Слово за слово — они уже чуть не подрались, выясняя, кто же на самом деле был любимчиком. Тогда мама их остановила и сказала: «Он так каждому говорил. И внукам тоже. Каждый был уверен, что самый любимый и особенный. А еще вы так гордились этим, так старались быть лучше, что у меня язык не повернулся вас расстраивать». © Мамдаринка / VK
- 4 года не могла выговорить слово «Рыба». Дядю это всегда веселило. Один раз он приехал с рыбалки, привез целое ведро улова и спросил: «Ирочка, что это такое?» Я внимательно осмотрела ведро, оценила, что рыба не подает признаков жизни и выдала: «Дохляки какие-то!». © Карамель / VK
- В детском саду у меня были длинные волосы и «муж». К нам в группу пришла новенькая, и он сразу же увлекся ею, а меня «бросил». Мой детский мозг все никак не мог подобрать причину: ее звали как меня, но при этом она была картавая, на тоненьких ножках и лютая плакса. В итоге, перебирая варианты, решила, что дело в стрижке каре, и уговорила маму подстричь меня так же. Не помогло. Зато уже в 4 года постигла великую мудрость: если мужчина решил уйти, не нужно тратить время на его удержание. © @pressa.tv / PressaTV
- В детстве я дико хотела Барби. Не абы какую, а ту с изгибами, длинными ногами и розовой машиной. Но мама говорила: «Зачем тебе эта ерунда, играй в куклу-медсестру». А все девчонки в классе хвастались своими Барби: у кого в чемоданчике, у кого с собачкой. Я ревела в подушку, но привыкла. А теперь у меня дочка. И я ей этих Барби скупаю пачками. Она играет — я смотрю и кайфую. Недавно она спросила: «Мам, а у тебя была такая в детстве?» Я не стала придумывать, сказала честно: «Нет, я только мечтала». А она мне: «Зато теперь у нас их много, потому что ты классная». И все. И как будто маленькая я внутри обняла меня взрослую и сказала: «Спасибо, что все-таки купила». © Мамдаринка / VK
- В 1996 году я пошел в первый класс. А через месяц у меня был день рождения. Родители купили мне «Сегу». И я, что называется, подсел. Играл в любой удобный момент, играл вместо того, чтобы делать уроки... Зимой того же года я заболел гриппом и две недели почти без перерыва играл в приставку. Это было лучшее время в моей жизни. Меня колотила температура, а я колотил врагов. Родители забили тревогу, когда учеба окончательно отошла на второй план. Чтобы я не мог играть, мама забирала с собой адаптер, а папа уносил контроллеры. Разрешалось поиграть только вечером, когда я отчитывался об успешно сделанных уроках. Это работало первое время (потом мы собирались играть у друга). Но самый прикол был в том, что однажды ночью у меня разболелся живот, и я пошел в туалет. Застал родителей в зале, играющими в приставку. Я очень удивился этому, учитывая жесткую позицию, которую занимала мама. Она говорила мне, что приставка «отупляет». © n########@gmail.com / Ystory
- Я родилась в 1995. Когда мне было годика три, была популярна песня «Солнце мое». Как-то ехали в машине, у отца по радио играла эта песня. А мне она так нравилась, что я начала подпевать. И почему-то не «Солнце мое», а «Туча мое». А так как я Т не выговаривала, я пела: «Куча мое...» © Яровый Ястреб / ADME
- Как-то мы с друзьями нашли котенка, но домой его, конечно, никому брать было нельзя, поэтому он остался жить в подъезде. И мы решили составить ему меню: кто, что и когда будет ему приносить покушать. И вот в одном из моих пунктов было написано: Пуинке (даже имя придумала) в 11:00 — воды и колбасные шкурки. Почему-то мой детский мозг решил, что колбасу брать не разрешат, а колбасные шкурки точно можно будет. Когда мама это прочитала, очень долго смеялась. В итоге котенка кто-то в этот же день забрал и спас его от детских диет. © Булочка с изюмом / ADME
- Было мне лет шесть. Выпросила красивую детскую книжку у тети, типа люблю читать. А самой просто приятно было ее держать в руках — твердая белая глянцевая обложка с картинкой. И зачем-то я взяла в руки чернильную ручку, которая капнула чернилами на эту обложку. Я попыталась ластиком стереть чернила, когда они высохли, дотерла до того, что глянцевое покрытие стерлось и обнажило картон. Тогда я взяла белую краску и закрасила этот кусочек обложки. Очень надеялась, что не заметят. © Нина К. / Dzen
- Помню историю из детского сада. У меня дома была пластмассовая игрушечная мышка, с которой меня повели в детский сад. Пока я там была, воспитатель то ли просто убрала, то ли эта мышка должна была быть подарена родителями в сад. Когда пришло время собираться домой, я стала капризничать и требовать вернуть мышку. Пришлось воспитателю это сделать. © Tsvetochek / Dzen
Странный рассказ про книжку. Рассказано так, будто бы у ребенка в детстве одна единственная книжка была.
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- Нужно было отвезти меня к родственникам в деревню на лето. Доставку доверили деду. По приезду он перезвонил родителям и долго орал, что больше меня никуда не повезет. А потом добавил: «Кто вообще научил ребенка звать всех бабушек в вагоне „моя подружка“?» Я долго не понимала, в чем прикол и что я сделала не так. И только когда повзрослела, до меня дошло, как сильно я смущала деда.
- Я помню, как с сестрой проводила летние каникулы в деревне у бабушки. В доме был один черно-белый телевизор, по которому почти никогда не показывали ничего путного для детей. «Спокойной ночи» да еще что-то, уже не помню. И вдруг диктор объявляет детский фильм про Петрова и Васечкина. Мы так радостно скакали — до сих пор помню, столько лет прошло... © Motiilda / Pikabu
- Когда мне было 7 лет отец взял меня с собой на работу. А работал он водолазом. Я спокойной смотрел, как трое мужиков запихивают папу в костюм, но мне стало страшно, когда он начал спускаться в черную воду. Ну и мужики не придумали ничего лучше, чем дать поговорить с батей по телефону. Потом мы ели в столовой очень вкусные макароны по-флотски и пили компот. А еще мне дали порулить настоящим водолазным буксиром. © МАРК.ТВЕН / Pikabu
А вот статья, в которой мы рассказываем о 10+ примерах детской логики, на которую взрослым и возразить-то было нечего.
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