18 живых историй о случайностях, которые выглядят как сценарий киноленты

15 примеров смекалки, за которую невольно хочется вручить награду
Истории
1 месяц назад
«Положи на место, обжора!» — порой жизнь подслушивает наши мысли и превращает будни в захватывающий сериал. В этой подборке 18 простых историй о совпадениях, которые дарят впечатлений на год вперед. От найденных спустя годы ключей до встреч с двойниками — эти истории точно поднимут вам настроение.
А в вашей жизни случались потрясающие совпадения? Поделитесь своими историями в комментариях — давайте удивляться вместе!
Еще можно почитать: