18 живых историй о случайностях, которые выглядят как сценарий киноленты

«Положи на место, обжора!» — порой жизнь подслушивает наши мысли и превращает будни в захватывающий сериал. В этой подборке 18 простых историй о совпадениях, которые дарят впечатлений на год вперед. От найденных спустя годы ключей до встреч с двойниками — эти истории точно поднимут вам настроение.