20+ строк, после которых школьные сочинения уже не покажутся скучными

Уже писала отзыв про 7-летнюю сестренку, которая НОЧЬЮ пишет сочинение. Что за бред?
-
-
Ответить
Школьные сочинения — отдельный вид искусства. В них можно встретить и неожиданные сравнения, и философские выводы, и такие повороты сюжета, что впору продолжать полет мысли до размера романа. Мы собрали самые забавные и искренние перлы из работ школьников, выбрав такие, что невозможно не улыбнуться.
Уже писала отзыв про 7-летнюю сестренку, которая НОЧЬЮ пишет сочинение. Что за бред?
А вот 18 историй от учителей, которым сии шедевральные опусы приходится проверять, и не только!