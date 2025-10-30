20+ строк, после которых школьные сочинения уже не покажутся скучными

Народное творчество
4 часа назад
20+ строк, после которых школьные сочинения уже не покажутся скучными

Школьные сочинения — отдельный вид искусства. В них можно встретить и неожиданные сравнения, и философские выводы, и такие повороты сюжета, что впору продолжать полет мысли до размера романа. Мы собрали самые забавные и искренние перлы из работ школьников, выбрав такие, что невозможно не улыбнуться.

  • Дочке в школе задали написать сочинение о своем домашнем любимце. Она написала о нашем коте Пирожке. Приходит из школы вся в слезах, показывает сочинение, а там внизу оценка — тройка. И замечание: «Алиса, не нужно фантазировать». Читаю сочинение, и в глаза бросается фраза: «Мой кот желтый и пушистый. Он очень любит играть с мячиком и сидеть на подоконнике». А у нас и правда желтый кот. Приписала внизу: «Кот действительно желтый, не верите, приходите в гости». На следующий день учительница, которая живет в соседнем подъезде, и правда пришла. Принесла пирожные и с ухмылкой на лице поинтересовалась, где же тот самый желтый кот. Выходит Мурзик. И челюсть учительницы медленно отвисает. Мы с мужем долго смеялись. А заодно и рассказали, как Мурзик подцепил редкий вид грибка, и наш продвинутый ветеринар полностью вылечил его, посыпав перетертой куркумой. Но только вот кот теперь желтый, даже после купания. Через годик-два регулярных приемов душа с шампунем и побелеет. А пока мы временно переименовали его в Пикачу. © Палата № 6 / VK
  • История из моего школьного прошлого. На уроке русского мы писали изложение — трогательный рассказ о том, как две девочки нашли в траве маленького птенца. Учительница подчеркнула: обратите внимание, птенцов называют по-разному — птенчик, кроха, малыш. И вот один мой одноклассник в первом же предложении выдает: «Девочки нашли в траве крошку». До сих пор смеюсь — вот это, наверное, зоркие девочки были! © Ромашка успокаивает / ADME
  • Вчера ночью я проснулась от яркого света, который бил мне прямо в глаза. Оказывается, моей 7-летней сестренке надо было написать сочинение про свою семью, где подробно описывается внешность каждого человека. Но она не знала цвет моих глаз, вот и решила проявить смекалку и посветить фонариком для более детального рассмотрения. Посмеялись, обещала больше так не делать. На следующий день приходит из школы с тройкой за сочинение. Спрашиваем, что не так. А она объясняет: «Я так и не увидела цвет глаз Насти (то бишь меня), поэтому и написала, что они у нее закрытые, потому что она спала». Смеялись всей семьей. © Не все поймут / VK
Елена
1 час назад

Уже писала отзыв про 7-летнюю сестренку, которая НОЧЬЮ пишет сочинение. Что за бред?

-
-
Ответить
  • В школе дали задание: написать сочинение на тему «Осенний лес». Написал. Получил 2. После этого тупо переписал отрывок из произведения Паустовского про осенний лес. Получил оценку 3 с комментарием «Чуть лучше». © anarchy19 / Pikabu
  • В изложении по Горькому «Мать изменника» я по ошибке написала: «В итоге от донны Марианны отвернулись все сожители» — вместо «сограждане». Учительница, наверное, втихаря посмеялась, но исправлять не стала. © Ilona Staller / ADME
  • В шестом классе мой сын в школе на перемене каким-то образом потянул шею. Надели ему воротник Шанца, дали больничный. Через месяц примерно они писали домашнее сочинение. Так мой его начал так: «Когда я свернул себе шею, то жизнь моя сразу наладилась». © СветланаБезрук-л9г / Фактория / YouTube
  • Работаю учителем начальных классов. У меня тоже бывают веселые минуты при проверке сочинений. Один мальчик упорно везде писал «в заде» вместо «сзади», например, «По дорожке шел ежик, а в заде у него ежиха и ежата». А в прошлом году писали сочинение по картине «Девочка с персиками». При подготовке рассказала ребятам, кого изобразил художник, кто такой Савва Мамонтов [меценат, отец Веры Мамонтовой, которую Валентин Серов изобразил на картине «Девочка с персиками» — прим. ADME], и вот проверяю работы... В последнем сочинении нахожу шедевр: «На картине художник изобразил дочь Совы Мамонтовны»! © grasilda7610 / Фактория / YouTube

«Такое ощущение, что это мое сочинение»

  • Сын писал сочинение «Как я забочусь о природе». Про орфографию и корявые буквы промолчу, а текст был следующий: «Поливаю цветы. Кормлю муравьев. Экономлю воздух, 30 секунд не дышал». © Не все поймут / VK
  • В школе дети писали небольшое сочинение. Нашему сыну 10 лет, он приносит мне своё, даёт почитать. Говорит, мол, учительница оценила его старания. Читаю название темы. «Что такое дом для тебя?» Перехожу к творчеству сына и не могу сдержать смех. Он пишет: «Дом — это особенное место. Там мама может готовить вкусную еду, я могу играть за компьютером, а папа может больше не втягивать живот, как на улице, может смотреть футбол, крича громко на футболистов, а может танцевать с котом вальс, как будто этого никто не видит». © Мамдаринка / VK
  • Моя сестра Полина недавно окончила школу. И вот рассказала она мне занятную историю. Как-то в классе 6-7 на уроке языка учительница задала тему сочинения «Что я умею хорошо делать». Сестра решила поделиться своим умением варить щи. Однако в процессе написания немного перепутала рецептуру и мясо в щи положила варить уже после всех остальных ингредиентов! После того как стало известно, кто как написал сочинение, учительница сказала всему классу: «Ребята, Полину замуж не берите, она супы варить не умеет!» Сейчас сестре почти 19, и она встречается с сыном этой учительницы... © Палата № 6 / VK
  • В 9-м классе нам задали написать короткое сочинение на тему «Что такое любовь». Я долго думала, но ничего не приходило в голову. Тогда я пошла к отцу. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Любовь — это когда смотришь на любимого человека и понимаешь, что хочешь от него детей... А потом эти дети приходят к тебе и достают тебя глупыми вопросиками». Я так и написала, но учительница почему-то поставила мне 2. Тогда я подумала, что отец просто пошутил. А вот сейчас смотрю на мужа, понимаю, что хочу от него малышей, и думаю, что мой папа прав был. © Не все поймут / VK

«Я думаю, что у ребенка отличный слог и чувство юмора»

  • У меня сестра как-то в сочинении «Как я провела лето» написала: «Все лето я собирала навоз». А дело в том, что ее отправили в деревню к дедушке, там как раз расширяли огород и строили новые теплицы, для заполнения которых нужны были удобрения. Вот и прошло ее лето в сборе навоза коров и лошадей. © eavest23 / Pikabu
  • Пошла на родительское собрание, а там учительница давай нахваливать мою дочь-разгильдяйку за жизненное сочинение. Даже похвалили меня за хорошее воспитание. Прибегаю домой, обнимаю ее, а она смотрит на меня как на сумасшедшую: «Мам, ну ты чего? Я просто написала то, что учителям нравится — про котяток, сироток и доброту. Рабочая схема!» © Подслушано / Ideer
  • Моя подруга до сих пор мне припоминает сочинение по «Капитанской дочке», где я выдала следующие гениальные строки: «Лошадьми правил бородатый ящик» и «Отец наш жалует вам шубу и лошадь со своего плеча». До сих пор не знаю, как учительница смогла это читать с серьезным лицом. © apreleva_olga
  • Муж рассказывал, что тоже в начальной школе писал сочинение про лето. Написал, как с парнями в деревне лягушек ловили, как в заброшенный дом лазали, как печку топили. А в конце дописал: «А потом мама забрала меня в Испанию на 2 недели. Там было скучно». © FemmeDuNord / Pikabu
  • Юный естествоиспытатель из третьего класса как-то подкосил все мое мировоззрение, написав в сочинении: «Мы вышли к реке и увидели платину. Мы сразу поняли, что ночью ее создали бобры».
  • Как-то, еще лет 40 назад, учительница в школе посвятила целый урок чтению наших сочинений. Было много шедевров, но больше всего я запомнила фразу моего соседа по парте: «Голова у зайца была прямоугольная, как яичко». © marina_maybe / Фактория / YouTube
  • Мы разбирали кумулятивные сюжеты и я попросила написать ответ на вопрос: почему же сказка, которую мы только прочли, заканчивается именно так? Пишет девочка 10 лет, и возразить ей, по правде, нечего: «Потому что дальше только хуже были бы проблемы». © izergill
  • Мы с мужем рано завели ребенка, мне было 19. Большинство людей не верят, когда я им говорю, что Лёша — мой сын. Недавно малышу в школе задали написать сочинение на тему «За что я люблю маму». После того, как он сдал работу, меня вызвали в школу. «Дорогая мама, а вы знаете, что ваш сын написал, что он гордится вами, потому что на вас и взрослые мужчины, и пацаны заглядываются?». Ну, простите, конечно, но разве это мои проблемы, что я хорошо выгляжу? А сын, между прочим, молодец — у него мама и правда огонь! © Мамдаринка / VK
  • Сын пришел из школы с заданием написать сочинение на тему «Моя семья». Весь вечер сидим, сочиняем, обсуждаем, что писать. Я стараюсь помочь, но он все делает по-своему. В итоге приносит домой сочинение, я читаю и начинаю громко ржать. Там, сын пишет, цитирую: «Моя мама — главная в семье, потому что она всегда знает, что делать, а папа — ее помощник». Показала мужу, теперь мы шутим, что он мой заместитель, и муж смеха ради просит меня: «Начальник, отпустите сегодня с ребятами отдохнуть после работы». © Мамдаринка / VK

А вот 18 историй от учителей, которым сии шедевральные опусы приходится проверять, и не только!

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее