15+ человек, которые просто хотели красиво сфотографироваться, но у Вселенной были другие планы
Народное творчество
4 часа назад
Иногда для идеального кадра не хватает только одного — удачи. Мы собрали фотографии, которые показывают, что самые смешные моменты не спланируешь.
19. «Короче говоря, это пеликан, который пытается сожрать мой телефон»
18. Фото выглядит романтичным до тех пор, пока вы не замечаете, что кое-кто тут явно лишний
17. «Это мы так улыбаемся после десятичасовой поездки на автомобиле в те времена, когда еще не было смартфонов...»
16. «Наше групповое фото»
15. «Каждый раз, когда я пытаюсь сделать милую фотку с котом, он превращается в демогоргона из „Очень странных дел“»
14. «Я не знала, что они там фоткаются! Я думала, просто в окошко смотрят»
13. «Дочка на свадьбе подруги такое выдала — хоть стой, хоть падай!»
12. Семейный снимок
11. «Вот так моя девушка пытается вписаться в нашу семью»
Ну её как-то задвинули за спины остальных. Вполне понятное выражение лица
-
-
Ответить
10. «Лучшая фотка из поездки в Лондон. Более „лондонского“ выражения лица вы в жизни не увидите»
9. «Мою бабулю фотобомбит какой-то мачо»
- Я такая сначала: «Вот это мужчина!» А потом передумала, потому что ему же сейчас лет так сто! © Unknown author / Reddit
8. «Чем сегодня окончился важный созвон по работе. Ладно хоть начальник с юмором»
7. «Сестра сегодня получила диплом. Пока отец выковыривал остатки торта из зубов...»
6. «Это я привношу изюминку в свадебные фотки сестры»
5. Ну, что тут скажешь. Семью не выбирают!
4. «Лазал по горам у озера, спустился к воде сделать красивую фотку, а тут такой фотогеничный товарищ нарисовался»
3. «Это свадьба моих бабушки и дедушки. 1953 год!»
2. «Устроили фотосессию в честь рождения дочурки. Теперь у меня есть куча фоток, которые выглядят примерно так»
- Собачка просто желает знать, продолжает ли она быть самой главной пусечкой в доме. © O_O—ohboy / Reddit
1. «Обычно она фоткаться не любит, но для семейного праздника сделала исключение»
Фото горного пейзажа с сурком (или это суслик?) - лучшее)
А вместо прикольных семейных снимков покажу новую рыбу:
-
-
Ответить
