Честный текст о том, как я перестала терпеть боль, халтуру мастеров и начала делать маникюр сама

У моей подруги — действительно золотые ручки! С пары попыток у нее обычно получается буквально все, за что бы она ни взялась. Недавно я заметила, что у этих золотых рук появилось и всегда аккуратное и красивое оформление — моя талантливая подружка оставила тщетные поиски подходящего мастера, закупилась лампами, лаками и успешно делает себе ногти сама.

Конечно же, я не могла пройти мимо такого явления и расспросила ее о том, как у нее это вышло, поскольку «подписка на красоту» с каждым годом становится все ощутимее.