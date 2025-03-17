20+ человек, которые так экономят, что даже Скрудж обзавидуется

Истории
1 час назад

Экономия — дело полезное, но иногда стремление сократить расходы приводит к поистине неожиданным решениям. Некоторые люди настолько изощренны в своем подходе, что их методы способны удивить даже самых бережливых. Когда граница между разумной экономностью и настоящей одержимостью стирается, появляются истории, которые сложно забыть.

  • В начальной школе училась с девочкой, которая всегда носила суперкороткую стрижку. Я думала, что ей нравится такой стиль, а однажды узнала, что на самом деле она мечтает о длинных волосах. А стричься ее, маму и сестренок заставляет отец, чтобы «сократить невыносимые расходы» на шампунь. © MittensMcFluffypants / Reddit
  • Жили с мужчиной год. Однажды пишет: «Скинь полтинник на карту». Спрашиваю, мол, что за сумма странная? Ну я же, говорит, твоей дочери мороженое вчера покупал. Поржала. Слушай, говорю, а я ей витаминку из твоей пачки давала, тебе за нее перевести? И тут он как заорет: «Да с чего ты решила, что я должен твоего ребенка содержать?». Скинула деньги, а к вечеру выставила его чемодан с вещами на лестницу, да и заблокировала его везде.
  • Есть в моем окружении две дамы, которым за 50, обе работают. Знаю их больше 20 лет, но видеться стали реже, так как я переехала за город. Гостила у одной 2 дня, и старалась облегчить ей труд домашний, да еще и приехала с гостинцами. А потом смотрю и не пойму, чего она косится на меня после того, как я посуду помою. А на второй вечер ее все же прорвало: «Ну сколько можно листов полотенец отрывать при каждом мытье рук?!» Я обалдела, ведь отрывала 3-4 раза за день по одному листу. Но она объяснила, что надо аккуратно промокнуть руки, оставив лист на рулоне, он высохнет довольно быстро и им снова можно будет пользоваться.
    Со второй было почти так же. Обеим перед своим отъездом купила по рулону бумажных полотенец, но больше в гости не поеду к ним никогда. Думаю, раз жалко тебе на такое денег, так не покупай, а повесь тканевое полотенце, все равно же стираешь разное, ну и полотенце постирать проблемы нет — машинка прокрутит. © ttarasovavesna / Dzen
  • Я знаю одну дамочку, которая купила подержанную пижаму в комиссионном магазине, а потом взяла и подарила верх от нее одному человеку, а низ — другому. И да, она спокойно могла купить подарки, просто она любит экономить. © Booner999 / Reddit
  • Моя жена ужасно экономная. Говорит, что посуда прекрасно моется и в холодной воде. Она делает это, чтобы сэкономить деньги на коммуналке. Но когда тарелки мою я, мои руки замерзают, жир не отмывается и потом я же еще и крайним остаюсь из-за того, что посуда плохо вымыта. © Japesthetank / Reddit
  • Знакомый мастер-плиточник рассказал. Встретил он как-то раз одноклассника, разговорились. Тот, свой дом построил, занимается отделкой. Вот только с плиткой нелады. Предложил помощь. За день выложили ванную комнату. Денег сам не запрашивал, одноклассник, как-никак, думаю, хоть чай предложит, молчу, работаю. Ближе к вечеру уже есть охота. Спросил: «Может, чайку хоть нальешь?» Заходим на кухню, его жена борщ готовила, думаю, вот и поедим. Одноклассник наливает чай, едва теплый. Пополоскал кишки. Вечером сказал ему, какой он жук. А он обиделся, я, мол, кормить тебя не обязан, и из-за тебя жене еще пол мыть надо будет! © Виктор Сумрак / Dzen
  • За несколько лет отец износил спортивные штаны до дыр на обоих коленях и вместо того, чтобы купить новые, он просто стал надевать их задом наперед. Так он проходил в них еще долго, пока треники снова не износились, а потом он взял и залатал оставшейся от них тканью сиденья в своем авто. Выглядело это ужасно, честно говоря. © Unknown author / Reddit
  • На 8 марта муж подарил цепочку. Такую дорогую, что я аж дар речи потеряла. Живем не богато, поэтому спросила, мол, откуда деньги. А он: «Неважно, главное — тебе нравится». Ну и ладно. А через пару дней встречаем знакомую. Она смотрит на меня и вдруг заявляет: «Это моя цепочка!» Я в шоке, говорю: «Ты чего несешь?» А она орет, что потеряла ее недавно прямо у дома, а теперь она у меня на шее. Тут уже муж сдается и говорит: «Ну я нашел ее, думал, никто не ищет...» Все, занавес. Пришлось отдавать, извиняться, пытаться объяснить, что я вообще не при делах. © Мамдаринка / VK
  • Мой знакомый очень скупой, хоть и обеспеченный человек, любит хвастаться и соревноваться в финансовых способностях. Однажды они с семьей такого же богатого друга решили полететь в Дубай. Так второй не спросив, купил на всех авиабилеты и заказал хороший отель на свой вкус. А знакомый мой планировал лететь перекладными и сэкономить. В общем, не полетели и поссорились. © Подслушано / Ideer
  • Когда я учился в школе, одна женщина с нашей улицы потеряла свою собаку и расклеила объявления, предлагая вознаграждение в $100 долларов. Для нас, детей, это звучало как небольшое состояние, поэтому мы все искали ее пуделя. Моя подруга нашла собаку, и я помогла ей отнести пса домой. Женщина была в восторге, обнимала собаку и плакала, и горячо благодарила нас, а затем закрыла дверь! Мы не знали, что делать. Никто из нас не хотел стучать второй раз, но на кону было аж сто баксов, поэтому мы постучали еще раз и спросили о вознаграждении. Женщина внезапно рассердилась, а затем сказала что-то вроде: «Я так нервничала, когда писала объявление. Но я отдам вам все наличные, которые у меня есть». Моя подруга получила $8. © DeniseDeNephew / Reddit
  • Знакомая уехала в столицу и поставила себе цель — купить квартиру без ипотеки. Мы подумали, мол, молоденькая, наивная. Устроилась она на 2 работы, одна из которых — элитный фитнес-центр. С его хозяйкой договорилась, что будет там в подсобке жить. Питалась картошкой в мундире и лапшой, ничего себе не покупала. Мы ахнули, когда узнали, что через 2 года такой жизни она таки купила себе однушку в будущем районе столицы. И да, без ипотеки! Правда там были только стены и купила она на этапе котлована. Но купила же! Мы все ахнули, когда узнали. © Екатерина Землянскова / Dzen
  • Мой брат, как только зарядит свои гаджеты, сразу же убирает из розетки любое зарядное устройство, если у него есть светодиод. Делает так для того, чтобы не увеличивать сумму платежа за электричество. © PowerSkunk92 / Reddit
  • Около года знакомый жутко на всем экономил. Практически ничего не ел, вещи выглядят, как обноски. Мы много раз спрашивали, для чего такая экономия, но он не признавался. А тут приходит, на руках какие-то мега дорогущие часы. Мы все в шоке, спрашиваем зачем они нужны, разве они стоили всей этой экономии. Ответ убил: «Кончено да! Эти часы демонстрируют статус человека!» Это все конечно, круто, но какой статус может быть у человека в рваной обуви и протертых штанах? © Рабочие истории / VK
  • Как и многие, я не выбрасываю подарочные пакеты, а складываю и потом кому-нибудь передариваю. И, как и все, каждый раз боюсь, что круг замкнется, и пакет вернется к дарителю. Месяц назад я передарила один такой пакет своей подруге, а сегодня она приезжает ко мне с подарком, который лежит в том самом пакете! Выдохнула, что попалась не я, и мысленно посмеялась над забывчивой подругой. © Подслушано / Ideer
  • Подружки познакомили с мужичком, мол, ты одна, он один, вдруг получится. Мужик не плохой, каждое утро уходил на работу. Мне не нужно было вставать рано, поэтому с вечера готовила ему бутерброды, блины, оладушки или запеканку какую-нибудь. А тут с дачи поздно вернулась и про завтрак забыла. Утром проснулась, захожу в кухню, а там он сидит и сочень творожный ест. У меня глаза округлились, а он так спокойно говорит: «Я вчера с работы шел и так мне сочень захотелось, зашел в кондитерскую и купил». На мой вопрос: «А мне почему не купил?», он мне предложил доесть огрызок. Это был первый звоночек. За месяц с ним много интересного испытала, но это, как говорится, совсем другая история. © Солнцеясное / Dzen
  • Есть подруга. Хоть на день-два, но обязательно задержит оплату за аренду квартиры. Деньги есть, но будет тянуть, и все. Если возьмет в долг даже тысячу, выплачивать станет мелкими частями и растянет чуть ли не на год. Отнюдь не бедная, из нормальной семьи. Но каждую копейку, как от сердца отрывает, до последнего не может расстаться. Зато, кажется, теперь я знаю, для кого в продуктовых над колбасным отделом пишут: «Возможно оформить в рассрочку». © Подслушано / Ideer
  • Я знатный эконом. Носки ношу одну пару до дыр, затем откладываю ее и также до дыр ношу вторую пару. Так как вероятность возникновения дыр в одних и тех же местах невелика, я затем надеваю по две пары дырявых носков так, чтобы дырки перекрывались. Когда на этих двух парах все-таки возникают сквозные дыры, я меняю внутренние и внешние носки местами, причем внешние еще и надеваю на разные ноги. А если кто-то выкидывает почти целые носки, то, застирав, с ними поступаю аналогично. © Подслушано / Ideer
  • Мама стирает влажные салфетки и так использует одну по нескольку раз. А еще чай умудряется заваривать по 3-4 раза. Я к ней со своим чаем езжу, чтобы крепкий и вкусный пить. И то не дает! Завела мини-чайник заварочный грамм на 100. И это на семью из 5 человек. И тайком заваривает чай по 2-3 раза. © S"N"M / Dzen
  • Мой отец был бережливым до асбурда. Он легко мог купить телевизор за $50, осознавая, что на нем ужасный звук и изображение, потрепанный пульт, глючит прием сигнала, и зная, что уже через год придется покупать новый. Но он был готов на такое, лишь бы получить эту мнимую выгоду. © taurussy / Reddit
  • Стала замечать, что в квартире перекладывают вещи: положила в одно место — вечером оказались в другом. Потом стала замечать, что стали быстро заканчиваться шампуни и гели для душа. Донимала мужа, думала, что гуляет, но он не признается ни в чем. Как потом оказалось, семья мужа (мама, папа и сестра с хахалем) ходят к нам мыться, когда дома никого нет. А мы работаем допоздна. Так они решили на воде экономить. © Подслушано / Ideer
  • С первым мужем только развелась, а мама его до этого шапку внучке купила. Забрала дочь на выходные, привезла в воскресенье, посидела у нас, поужинала с нами, одевается и говорит: «Шапочку я заберу, буду внучке надевать, когда у меня на выходных будет. Вы же развелись». © Подслушано у девушек / VK
  • Зашла домой к знакомому и он предложил мне что-нибудь попить. Я попросила воды. Он пошел на кухню и вернулся с маленьким пластиковым стаканчиком из-под йогурта. Стаканчик, конечно, был вымыт. Я удивилась, но потом вспомнила, что он самый скупой человек на свете и, вероятно, у него даже нет стаканов или чашек для питья. © Unknown author / Reddit
  • Начальница у нас нереально жадный человек. Но тут она превзошла сама себя. Коллега у меня швея и очень хорошая. В выходные дни она подрабатывает, то сшить кому-то что-то, то подшить. На той неделе подходит начальница к Вере, протягивает ей материал и спрашивает, можно ли что-то из него сшить. А точнее, ей очень хотелось летнюю красивую юбку. Вера сказала, что можно сшить даже две, ткани достаточно. Естественно у нашей жадобы загораются глаза, и она выдает: «А давай три! Раз на две хватит, то тогда и на три!» Коллега стала объяснять, что нет, три точно не выйдет. Две юбки получится с тем расчетом, что одна будет удлиненная, как хочет начальница, а вторая покороче. Но наша наглая шефка чуть ли не в приказном тоне стала говорить, что ей нужно три, иначе лишит Веру премии. А Вера оказалась тоже не промах. Вчера приносит она пакет, в котором одна юбка, как хотела начальница и 38 юбок на куколок. Пошла она к начальнице, вывалила ей это добро на стол и сказала: «Вы хотели много юбок, пожалуйста! Пользуйтесь и не благодарите!» Вместе с этим всем она принесла еще и заявление на увольнение. © Рабочие истории / VK

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