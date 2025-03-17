20+ человек, которые так экономят, что даже Скрудж обзавидуется

Экономия — дело полезное, но иногда стремление сократить расходы приводит к поистине неожиданным решениям. Некоторые люди настолько изощренны в своем подходе, что их методы способны удивить даже самых бережливых. Когда граница между разумной экономностью и настоящей одержимостью стирается, появляются истории, которые сложно забыть.