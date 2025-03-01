19 человек, которые в своей жадности уже берегов не видят
Бывают на свете персонажи, у которых и снега зимой не выпросить. Но если где-то есть какая-то выгода, они сразу же ухватятся за эту возможность обеими руками. И неважно, что для этого нужно и с родней отношения подпортить, и по головам пойти. А вот просто сэкономить порой пытаются практически все. Правда, потом так может карма настигнуть, что хоть анекдоты рассказывай.
- Свидание. Зашли в ресторан. Я себе кофейку взяла, а парень и салат, и первое, и десятое. Время расплачиваться, он побежал к своей BMW со словами: «Я, наверное, „лопатник“ там оставил». Не нашел, говорит: «Расплатись, а я тебе потом скину». Ну я заплатила. А он взял и пропал. © severniiveter / Pikabu
- Пригласила мужика в гости. Решила сделать крабовый салатик. Готовлю и по привычке выливаю воду из-под кукурузы в мойку. Тут подлетает мужик с глазами по 5 копеек и орет: "Ты совсем?! Мы дома бьемся за эту воду, а ты ее в раковину?!" Ну я впихнула ему кучу банок кукурузы, а встречаться дальше не решилась. © Lesagerrrr / Pikabu
- Встречаемся 2 месяца. Была у него дома 3 раза. Живет он один, но в жизни не предложит чай попить или поесть, даже если знает, что я голодная. Говорит: "У меня тут не кафе!" или "Ничего нет!", хотя на столе лежит хлеб, конфеты и прочее. В первый раз такое вижу, если честно... Уже думаю, если он такой жадный до еды, то потом будет всем меня попрекать. Может, сейчас расстаться и не мучиться? © Как мы расстались... / VK
- Подруга пошла на свидание с мужиком с сайта знакомств. Он настоял на ресторане, мол, устал с работы, посидеть бы. Ну пошли. Она взяла кофе и салат. Поели, и он ее спрашивает: «К тебе или ко мне?» Подруга глазками хлоп-хлоп, мол, никуда не поеду. А чувак ей и выдал тираду о том, что она никому не нужна такая, и он так и знал, что зря на нее потратил время и аж целых ₽ 700 (на тот момент счет не оплачен был). И "кормить я тебя не собираюсь просто так!", и что-то еще там было... А сам встает и боком так медленно пытается свалить. Пока подруга приходила в себя, он под шумок двигался к выходу (хотя наел не на один косарь). Но, видимо, официант схему распознал и удержал товарища. Подруга моя молча за свое заплатила и ушла. © Anastas*** / Pikabu
Встречается ДВА МЕСЯЦА с жлобом и хамом, и ещё думает стоит ли с ним расстаться! Бежать надо было, роняя тапки, после первых же слов, что у него дома не кафе. Удивляют такие девицы с самооценкой ниже плинтуса.
- Полгода назад невеста моего брата пригласила меня на девичник перед свадьбой. Удовольствие оказалось не бесплатным: каждой из 11 приглашенных девушек надо было скинуться по $ 650, так как праздник рассчитан на несколько дней и будет проходить в шикарном съемном доме у моря. Дороговато, но делать нечего, все скинулись. А сегодня разговариваю с братом, и он такой: «Как хорошо, что тесть заплатил за аренду дома для вечеринки, а то вам бы это влетело в копеечку!» Я чуть не подавилась! Ну и рассказала ему, что его невеста развела нас на кругленькую сумму. Братец от жадности своей будущей жены был в шоке, конечно. © dorkvader23 / Reddit
- Когда я в декрет ушла, у мужа крышу сорвало на почве экономии. Игрушки — блажь, памперсы — зло, кроватку можно из ящика комода сделать, коляску с помойки припер (я заставила выкинуть, конечно, и купила на свои деньги с рук). А когда дочке был годик, она начала сильно кашлять. Педиатр велела срочно купить ингалятор. Я мужа в аптеку гоню, а он такой: «А давай я через 3 дня все куплю — там как раз акция будет, мне рассылка приходила». Ох, как я орала! В аптеку-то он сходил, но я поняла, что не хочу так жить. И не буду. Ушла к родителям. Теперь дочке уже 7 лет, папаня с ней не видится. Наверное, на подарках экономит.
Да, такой папаша мог и угробить дочку. Некоторые полагают, что ребёнку ничего и не надо. Читала здесь же, na Эд.ми. "положи ребёнка и пусть лежит, он же маленький, что ему надо" 🤦. Никак не поймут, что ребёнок - это не кукла.
- Знала одно мужчину, он был очень жмотистый. Ему как-то подарили ботинки на размер меньше, так он в них ходил каждый день: пальцы сгибал на ногах и ходил. Правда, ботинки у носка деформировались, раздулись. Он сам мыл машину свою из ведра, и зимой и летом. А на могилу своего отца заказал памятник весом 100 кг, за доставку и установку платить отказался, сам на своем горбу его тащил. В итоге свалился с грыжей позвоночника на месяц. При этом он был высокооплачиваемый госслужащий, начальник. © Ir33 / Pikabu
- У меня есть ребенок. И был мужчина, с которым мы жили вместе 4 года. Недавно он решил прекратить отношения и съехал от нас. С собой забрал подаренные сыну игрушки: 2 радиоуправляемые машинки, мягкого жирафа и игрушечный лук. Надеюсь, он хотя бы забрал их себе, а не для того, чтобы передарить следующему ребенку. © Подслушано / VK
- Узнала, что мой отчим подарил на свадьбу моей троюродной сестре очень крупную сумму денег. Дело было в деревне, там просто все ахнули. Он чувствовал себя героем вечера! Представляю его самодовольную улыбочку при этом... А на следующий день отчим попросил эти деньги обратно. Аргумент железный выкатил: "И так денег нет, да еще и на бензин потратился!" Ему молча отдали. © Подслушано / VK
- Пригласил меня парень на рандеву в университетскую столовку. Выбирай, говорит, все, что твоей душе угодно. Я взяла кофе (стеснялась есть при тех, кто мне был симпатичен). Мой рыцарь взял себе полноценный обед и эклерчик с чаем. На кассе достаю свою карту (я же воспитанная девчонка, плачу за себя сама), а молодой философ без стеснения заявляет: "Ты заплати за меня, иначе у меня денег на автобус до дома не останется". © Unknown author / Pikabu
- Мне 25 лет. Я живу в доме родителей и до недавнего времени платил им $ 60 в неделю за свою комнату. Но недавно я устроился на новую работу, после чего мама написала мне: «Арендная плата повышается. Теперь ты должен платить $ 150 в неделю». Я в шоке и собираюсь съехать. Если накинуть пару сотен в месяц, я смогу снять студию по размеру в 3-4 раза больше моей комнаты. А если снимать квартиру с друзьями, то я вообще в плюсе останусь. А платить $ 600 в месяц только за место для ночлега - ну такое. Похоже, жить у других людей дешевле, чем у родителей. © Johnnyb186 / Reddit
- Знакомая разведена, есть ребенок. Стала встречаться с мужиком. У него тоже есть бывшая и сын. Живет знакомая не шибко богато. Только наготовит себе и ребенку на пару дней - этот приходит и все сжирает, а мужика прокормить - денег немало надо. И вот как-то приходит этот мужик к моей знакомой, как обычно, с пустыми руками. Увидел он у нее в холодильнике яблоки. Набрал себе, говорит: "Завтра с утра к сыну идти. Чего в магазин заходить? У тебя возьму". © Pushkanaizzer / Pikabu
Моего ребёнка обжирать!??? Да он бы у меня не то, что летел - волосы назад, а достиг бы скорости света.
- Племяннику требовалась срочная операция за границей. Я организовала сбор средств, писала в фонды, взяла 2 больших кредита. Сейчас с мальчиком все хорошо, помогаю как могу. Недавно в разговоре с сестрой узнала, что у нее был вклад, но она его не снимала из-за процентов. Даже если не считать эти проценты, денег бы хватило и на операцию, и на реабилитацию. Не описать словами мои чувства! Мне не жалко денег, но я не понимаю, о чем она думала? Мы ведь могли и не успеть. © Подслушано / VK
- Знакомый снял квартиру, аренду согласовали. Там унитаз был с трещиной, на кухне раковина ржавая, да и обои старые отваливались везде. Знакомый с хозяином переговорил, что раковину и унитаз поменяет, обои переклеит за свои деньги. Договоренность была на словах, естественно. Чеки от раковины и унитаза сохранил и убрал, с расчетом, что потом хозяин скидку на аренду сделает. Старые раковину и унитаз запаковал пленкой и вынес на балкон, чтоб не попахивало. Через месяц после мини-ремонта пришел хозяин, посмотрел и такой: "Теперь будешь платить на $ 10 больше, квартира-то хорошая, оказывается!" Знакомый поругался сперва, а потом решил все же съезжать, уже из принципа. Ну и, естественно, в день выезда снял новую раковину и забрал новый унитаз. Хозяин, когда увидел это, ругань устроил, на что знакомый ему показал чеки на сантехнику и ушел. © Toxictofa / Pikabu
- Знакомая снимала квартиру. Однажды позвонил хозяин, мол, заедет ненадолго. Приехал этот чудак и выкрутил лампочку в туалете. Знакомая в шоке. А он и говорит: "Просто у меня дома лампочка перегорела, надо заменить". То есть купить лампочку в магазине у дома ему денег жалко, а ехать через весь город, потратившись на проезд, нет.
- Мать и отчим моей бывшей девушки сняли дом в среднем состоянии. Отчим — строитель, он договорился с владельцем, что сделает там ремонт взамен на хорошую цену аренды. Все отремонтировал, и сделал даже больше: полы застелил ламинатом, какие-то элементы дизайна смастерил приятные, ну, чтоб жилось в комфорте. А владелец пришел, увидел, ахнул и повысил цену аренды сразу в 3 раза, потому что жилищные условия улучшились. © SunnyFPV / Pikabu
- Мы живем с братом мужа по соседству, и часто родственник приходит что-то мастерить к нам в сарайчик, мол, тут инструменты лучше. Как-то мужа не было дома, я занималась своими делам и слышу, что брат пришел и что-то пилит. Потом подошла его жена, и он ей говорит: «Что-то „болгарка“ плохо тянет, вечно братан какую-то дешевку покупает». «Так возьми свою», — жена ему советует. А он такой: «Так у меня нет своей. Купишь — все просить начнут, поломают». Редкостный халявщик и жмот! © Палата № 6 / VK
- Дочке 17 лет. Иногда она присматривает за детьми моей сестры, которая живет по соседству. Сестренка дает ей за это € 30-40 — так у них с супругом появляется несколько часов свободного времени. Дочке нравится подрабатывать няней, да и двоюродные брат с сестрой ее обожают. Но в прошлые выходные возникла проблема. Через пару часов после того, как дочка вернулась из дома сестры, та сама мне позвонила. Дело в том, что 2 недели назад у моей племянницы был день рождения, и у них на кухне остался праздничный торт (он был какой-то необычный, и на самом празднике его почти никто из детей не ел). Пока дочь присматривала за детьми, она съела 2 кусочка. Моя сестра сказала, что ей следовало спросить, прежде чем есть торт, и он вообще-то денег стоит. Мол, мы заплатили за него € 70, с вас теперь € 20. Я пыталась отшутиться, сказав, что платить за торт не первой свежести, который уже все равно пора выкидывать, абсурд. Но сестра стоит на своем. Мне кажется, она мелочная. © Jaded-Band-5692 / Reddit
- Снимали двушку без мебели, с оторванными обоями и скрипучими полами. И достался нам очень дешево офигенный белый спальный гарнитур (кровать огромная, шкаф, комод, тумбы и трюмо). Выглядел он шикарно! Мы с помощью родителей поклеили фотообои взамен порванных, постелили ковер и палас. Так хозяйка квартиры, когда увидела все изменения, давай ныть, что дешево сдала. Договор был на год, но уже через 10 месяцев она начала водить новых жильцов на просмотр, мол, вот какая квартира отличная! Нас уговаривала платить больше и очень была недовольна, что мы вместо этого решили съехать. Само собой, все свое имущество мы забрали! Очень хотелось сорвать фотообои, но их мы, так и быть, решили ей подарить. © NEvorona / Pikabu
А вот еще подборка историй про феерически жадных людей: