19 человек, которые в своей жадности уже берегов не видят

Бывают на свете персонажи, у которых и снега зимой не выпросить. Но если где-то есть какая-то выгода, они сразу же ухватятся за эту возможность обеими руками. И неважно, что для этого нужно и с родней отношения подпортить, и по головам пойти. А вот просто сэкономить порой пытаются практически все. Правда, потом так может карма настигнуть, что хоть анекдоты рассказывай.