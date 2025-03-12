16 историй о том, что экономных людей от жадин отделяет тонкая грань

Бережливое отношение к деньгам и другим ресурсам неплохо. Но у некоторых людей экономия скатывается до жадности в комлекте с наглостью. Так, одна покупательница из этой статьи просила продать ей машину в полтора раза дешевле ее стоимости, мол, в хорошие же руки машинка уйдет.