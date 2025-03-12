16 историй о том, что экономных людей от жадин отделяет тонкая грань

Народное творчество
41 минута назад

Бережливое отношение к деньгам и другим ресурсам неплохо. Но у некоторых людей экономия скатывается до жадности в комлекте с наглостью. Так, одна покупательница из этой статьи просила продать ей машину в полтора раза дешевле ее стоимости, мол, в хорошие же руки машинка уйдет.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

  • Дочь (10 лет) попросила сводить ее в салон красоты, чтобы наклеить стразики в волосы на выпускной в младшей школе. А цены-то кусаются! Купила я тогда стразы и сама все приклеила. Вышло классно, дочь была красоткой. И так она на выпускном устала, что легла спать с этими стразами. Но ночью они поотпадали, и их съела наша чихуашка. Повезли к врачу. Отдали крупную сумму, но собачке стало гораздо лучше. Корю себя, что не уследила, и мы могли бы потерять любимицу. И очень злюсь на себя, что хотела сэкономить на стразах. © Мамдаринка / VK
  • Продавали машину, которая пробыла у нас 2 года. Она в отличном состоянии, но мы присмотрели себе новую. Приятельница, с которой я близко общалась, попросила продать ей с мужем в полтора раза дешевле с аргументом, что «в надежные руки». Мы, естественно, отказались. Клянусь, она всему городу растрезвонила, что я жуткая жадина и не смогла сделать им малюсенькую скидочку, и, подозреваю, она приукрасила историю. Теперь даже наша общая знакомая со мной не здоровается. Круто. © Подслушано / Ideer
  • Мы с моим парнем вместе уже 7 лет. На прошлой неделе пошли в продуктовый. Прямо перед покупками он сказал, что я должна буду заплатить за все, что положу в тележку. Мой парень хорошо обеспечен, зарабатывает намного больше меня и ни в чем себя не обделяет. Это был лишь один из многих случаев, когда я чувствовала, что он жалеет на меня денег. Однажды мы были в кафе, оба проголодались. Так он ждал, пока я сама себе что-нибудь не закажу на кассе, потому что не хотел платить за меня. Я не хотела, чтобы он сидел голодный, поэтому предложила ему половину своего бургера. Завидую женщинам, у которых более щедрый партнер. © Creepy_Medium_0618 / Reddit
Солнышко ясное
2 дня назад

Родственикам, соседям, коллегам лучше ничего не продавать.
Виноватым останешься при любом раскладе

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  • Когда была маленькой, бабушка постоянно ругала меня, что слишком добрая, все всем даю, а меня используют. Кормила сладостями после ухода гостей, чтобы не делиться. Выросла, считаю, что каждый должен надеяться только на себя. Сама ни у кого ничего не прошу, и на чужие просьбы отвечаю отказом. Бабушка причитает, что я жадина, и непонятно в кого такая пошла. © Не все поймут / VK
  • Моя мама — очень экономный человек. В детстве зубы 2 раза в день чистить было нельзя — лишние траты. Когда мне потребовалась бритва, она отдала мне старую кассету от папиного станка, и сама старой кассетой брилась. Сейчас одевается в основном в секондах, лишний раз не позвонит, а то деньги снимут, продукты просроченные мужу обязательно скормит. Но вот надавать в долг без отдачи друзьям и родственникам — это пожалуйста. А они потом еще и общаться с ней перестают. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • На маникюр я всегда ходила в салон. А тут решила сэкономить, нашла мастера по объявлению. Зацепило, что работает она по какому-то японскому методу и прайс у нее в 2 раза ниже. И при этом классное портфолио и отзывы. Прихожу, а она вместо пилочки вытаскивает пемзу, которая для пяток, и начинает по ногтевой пластине ездить. Стоит ли говорить, что больше я своему салону не изменяла.
  • Мой бывший был из очень обеспеченной семьи. Но он был очень экономным и даже скупым. Никогда не хотел ни за что платить. А потом я выяснила, что он частенько обращался в бюро потерянных вещей в нашем университете, чтобы узнать, нельзя ли взять оттуда зарядное устройство или калькулятор. Хотя эти вещи ему даже не нужны. © Ludivine Santiago / Quora
  • Мой парень — настоящий скряга. Его экономность переходит все границы. При этом он богат. Но всегда хвастается тем, что все его вещи их секонда и стоили сущие гроши. Да по ним это и видно, такие они все выцветшие и рваные. Я часто плачу гораздо больше, чем он. Когда он меня куда-то везет, я оплачиваю бензин. В Новый год я поняла, насколько он скуп. Я купила ему всякого для его игрового компьютера, некоторые вещи были изготовлены вручную. А он подарил мне аляповатое липкое пластмассовое ожерелье, которое он купил в секонде, пустую пластмассовую рамку для фотографий и чучело динозавра, на котором можно рисовать. Вот зачем мне, взрослой женщине, это барахло? В результате мы поссорились. А он потом стал рассказывать друзьям и родителям, какая я неблагодарная. © Lovelykarmaa / Reddit
  • Мой муж очень жалеет вещи. Всякое «жалко выбросить, вдруг пригодится» уже второй переезд с собой возим. А тут он в один прекрасный день приносит домой аж 3 букета цветов! Я счастливая: давно цветов не дарил. Бегу искать 3 вазы и ставить цветы в воду. И замечаю, что они какие-то подвядшие. Присматриваюсь и понимаю, что видела их у мусоропровода. На прямой вопрос: «Дорогой, ты мне что, цветы от мусоропровода принес?», муж изрек, что цветы нормальные и еще постоят. Все бы ничего, но у меня накануне был день рождения. Теперь борюсь с искушением подарить ему на день рождения трусы или носки из секонда. А чего, еще ж можно поносить. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • 4 года была в отношениях, жили вместе. Изначально снимали практически пустую квартиру, мебель покупали постепенно. Но чаще всего парень дарил что-нибудь из мебели мне на праздники. Типа посудомойки на день рождения или чайника на 8 Марта. Никогда не обижалась на подарки, потому что вещи все-таки нужные. Но сама дарила ему то, о чем он мечтал: xbox, планшет, наушники. И вот мы расстаемся. Он сказал, что чувства прошли. Собирает свои вещи и забирает с собой все «подарки». Я в шоке. Спрашиваю, как я буду без мебели? Ты же это все дарил! Я же твою приставку не забираю. А он только отмахнулся, типа, это же игрушка, не надо быть такой мелочной. Забрал все и уехал. Даже чайник. © Палата № 6 / VK
  • Пожаловался я как-то другу, что совсем не умею экономить деньги. Вся зарплата разлетается и откладывать не выходит. А он мне посоветовал скачать программу по финансовому учету. В течение нескольких месяцев я старательно вносил туда все траты. И скажу вам, что потерял весь кайф жизни. Перестал покупать капучино в кофейнях, ездить на такси. Оказывается, за месяц это выходит кругленькая сумма. Езжу на работу на трамвае, злющий, невыспавшийся. Но зато с подушкой безопасности. А мог быть просто счастливым. © Не все поймут / VK
Irina
2 дня назад

Без подушки безопасности сложно быть счастливым

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  • Решила я полгода назад заняться экономным образом жизни. Что из этого вышло? Спойлер: ничего хорошего. Начала с простого: стала подкупать товары длительного срока годности. Покупала по акциям и скидкам. На даче сделала огородик. Получалось на дачу приезжать раз в 2 дня в лучшем случае, но этого оказалось мало. Первыми загнулись огурцы и помидоры, а потом и все остальное. Крупы и консервация тоже не порадовали. В гречке и рисе завелись жучки, пришлось выкинуть. Четверть банок вздулась. На днях набрала продуктов и решила сама донести до квартиры. Получила растяжение мышц в районе лопатки. Лежу на больничном теперь. Руку поднять не могу — болит. Полгода в никуда. Занималась какой-то ерундой. © admin / y-story
  • У меня есть друг, он же коллега, который вот уже несколько месяцев не платит за свой кофе. Началось все с того, что я иногда стал платить за него, когда мы куда-то вместе ходили. И теперь он отказывается идти в кафе, если «кое-кто» не захочет оплатить его заказ. Он не ждет предложения, он просто отказывается идти, если я за него не заплачу. © Unknown author / Reddit
  • Однажды я устроил гаражную распродажу. Развесил плакаты с надписью «бесплатные вещи» и поставил стол с такой же табличкой, чтобы привлечь людей. На столе было немало неплохих вещей. Подошли 3 женщины, купили по корзинке, направились к столу с бесплатными вещами и начали просто сгребать все подряд. Я объяснил им, что это у меня такая тактика продаж. Что я думал, что люди будут брать по несколько вещей, но не вычистят же весь стол сразу. Дамы, естественно, не обрадовались, но выложили большую часть вещей обратно и все время бросали на меня недовольные взгляды. © Juan_Cocktoasten / Reddit
  • Списалась с симпатичным парнем, он позвал на свидание. Пошли в чебуречную, взяли по чебуреку. Только я села за столик, как парень вывел меня на улицу. Ведь свой чай приносить было нельзя, а он взял с собой небольшой термос. И все бы ничего, но вот только это был термос для одного. Мне пришлось возвращаться и покупать кофе. До моего дома он предложил меня проводить пешком. Сказал, что заодно и поболтаем. Пешком — это 10 км. Я не смогла бы пройти столько на высоких каблуках, даже если бы очень захотела. Да и общаться дальше не было желания, потому что парень за несколько минут диалога мне сказал, что у меня слишком дорогой телефон, и если бы я была поумнее, то купила бы дешевле, но с лучшими характеристиками. А еще он назвал мою сумочку непрактичной. Сумочка и не должна быть практичной. У меня есть походный рюкзак, куда можно упаковать слона при необходимости. Мне нужно было приходить с практичной или красивой вещью? Общаться больше не хотелось — вызвала такси и уехала прочь. Я извинилась и сказала, что мы друг другу не подходим. Парня заблокировала. Сюр какой-то. Я думала, что такие кадры только в анекдотах и комедиях бывают. © admin / y — story
  • Меня однажды позвали на свидание под мостом. Парень говорил, что это самое романтичное место в городе, но мне было реально страшно идти под мост. Вокруг заросли и глушь. А потом выяснила, что он просто экономил на всем. Рядом не было ни одного кафе или ресторана. Пригласил туда, чтобы не тратиться. © Ромулана — admin / y — story

Комментарии

Уведомления
Крокодилыч
2 дня назад

Героям статьи провериться бы у психиатра. Такая скаредность выходит за рамки не только приличия, но и душевного здоровья.

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Ilona Staller
2 дня назад

Как звали того, который пригласил н.а свидание под мостом? Тед Банди?

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