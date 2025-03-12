16 историй о том, что экономных людей от жадин отделяет тонкая грань

Родственикам, соседям, коллегам лучше ничего не продавать.
Виноватым останешься при любом раскладе
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Бережливое отношение к деньгам и другим ресурсам неплохо. Но у некоторых людей экономия скатывается до жадности в комлекте с наглостью. Так, одна покупательница из этой статьи просила продать ей машину в полтора раза дешевле ее стоимости, мол, в хорошие же руки машинка уйдет.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Родственикам, соседям, коллегам лучше ничего не продавать.
Виноватым останешься при любом раскладе
Героям статьи провериться бы у психиатра. Такая скаредность выходит за рамки не только приличия, но и душевного здоровья.
Как звали того, который пригласил н.а свидание под мостом? Тед Банди?