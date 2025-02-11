12 историй о том, как визит в салон красоты пошел не по сценарию

Когда мы заходим в салон красоты, то планируем выйти оттуда в приподнятом настроении от обновленного имиджа. Но порой наши ожидания не оправдываются. Например, если мастер позволяет себе неуместные комментарии, от которых хочется рвать и метать. Или когда он будто не слышит пожелания клиента и делает нечто ну совсем несуразное. Вот и пользователи сети поделились подобного рода историями из салонов красоты, после прочтения которых не знаешь, плакать или смеяться.