Всякую мелкую работу по дому мне делает сосед. И ни разу не было такого,чтобы он не обосрал предыдущего мастера. Так как работы бывают нечасто, а память у него девичья, вот и забывает, что это он и делал. Причем когда я ему это говорю, затыкается, но потом опять забывает
12 историй о том, как визит в салон красоты пошел не по сценарию
Когда мы заходим в салон красоты, то планируем выйти оттуда в приподнятом настроении от обновленного имиджа. Но порой наши ожидания не оправдываются. Например, если мастер позволяет себе неуместные комментарии, от которых хочется рвать и метать. Или когда он будто не слышит пожелания клиента и делает нечто ну совсем несуразное. Вот и пользователи сети поделились подобного рода историями из салонов красоты, после прочтения которых не знаешь, плакать или смеяться.
- Живу в ОАЭ круглый год, постоянно делаю маникюр и педикюр. Но поехала к маме в отпуск летом (дача, огород). Через 2 недели после моего приезда ноги и руки были как у кочегара. Записалась в салон, усаживаюсь... Мастер посмотрела на мои ноги и выдает: «О, вы, наверное, собрались на самую важную встречу в вашей жизни, если решили сделать педикюр!» Почему некоторые мастера думают, что они знают все и им можно так нагло и некрасиво себя вести? © nuramussabayeva
- Пришла на маникюр. Девушка себя ведет так, словно она лучший мастер в городе. И вот сидит она, кривится так недовольно, потом не выдерживает: «Девушка, ну кто вам такое уродство сделал? Я только инструменты о такую работу порчу! Вы мне должны доплатить за то, что я этот ужас снимаю». Я не растерялась и выдала: «Хорошо, но тогда вы мне верните деньги за прошлый сеанс. Ведь этот ужас я делала у вас». Я в прошлом месяце была блондинкой, а сейчас уже шатенка, вот она, видимо, и не запомнила меня. Заткнулась сразу, сделала быстро и молча. Больше я к ней не записывалась, я думаю, и так понятно, почему. © Карамель / VK
- Пришла на ресницы, посмотрела картинки и выбрала «эффект Ким». Попросила примерно свою длину. Когда закончили и я подошла к зеркалу, непроизвольно вырвалось: «Елки-палки! Что за жесть?!» Эти ресницы буквально доставали до бровей! А мастер такая невозмутимо: «А что вы хотели? Вообще-то, это и есть „эффект Ким“!» Настаивала, что это просто с непривычки, потом привыкну и будут выглядеть нормально. Ну ок. В итоге ходила с пауками на глазах. Все люди косились на мои глаза. И это не фигура речи и не преувеличение. Все смотрели на этих пауков. Я сама каждый раз шарахалась, когда мимо зеркала проходила. © kat.kolosova
- Пошла в салон стричься. Все мои волосы были одной длины. Попросила укоротить их примерно на 1 см. С одной стороны срезали больше. Окей, попросила исправить. Все еще неровно. Третья попытка — ничего нового. Мои волосы становятся короче, а она все стрижет и стрижет. Я остановила ее и потребовала, чтобы позвали менеджера. Итак, за дело берется старшая по должности. И... тоже стрижет неровно. В итоге она выдает: «У вас просто волосы такие...» Кривые?
Я заплатила и убежала. Потом плакала в машине, так как потеряла несколько сантиметров длины. А назавтра пошла в другой салон, и там меня уже постригли нормально. © Whimsywynn3 / Reddit
30 лет назад было. Подстригли меня ужас как а у меня путёвка в санаторий. Сижу реву, выходит заведующая салоном,, ой, давайте я вас перестригу.,,. Сделала. Прихожу реву уже дома, а муж,, какой хороший мальчик пришёл,,. Уехала в санаторий, пожилые дамочки из Москвы замотали вопросами ,, как называется ваша стрижка,, сказала ,, хорошенький мальчик,,. Поехали стричься в ту парикмахерскую , а мастерине поймёт, чего они хотят
- Пришла на макияж и должна была еще немного подождать, потому что визажист доделывала предыдущую клиентку. Уже сажусь на кресло, как мастер просит еще несколько минут на обработку своих инструментов. Далее она вытирает все кисточки влажной салфеткой, пшикает антисептиком и начинает тянуться к моему лицу. Ну блин, ну что за фигня?! Я сразу останавливаю ее словами: «Это же не обработка, они грязные все равно. У вас нет другого набора?» И она аж запнулась. Начала говорить, что всегда так делает и здесь как будто ничего такого нет. Она даже не задумывалась, что надо аж как-то специально обрабатывать. Ну и главный аргумент: набор кисточек только один и даже если она их помоет, то высохнуть все равно не успеют. Пришлось краситься на день рождения дома самой, потому что как человек, которого от чего угодно может обсыпать, я не рискнула. У меня один вопрос: ну как так можно забивать на гигиену? © Карамель / VK
- Сидела я как-то в салоне на стрижке. Дело было в начале лета — сезон выпускных в школах. Вдруг вбегает женщина с зареванной девушкой в красивом выпускном платье. А на голове у девушки ужас, как будто она под дождь попала. Оказывается, сделали ей это безобразие в салоне: длинные волосы завили щипцами и собрали в прическу, но через час все это развалилось, локоны раскрутились и повисли. Вид ужасный. В тот салон уже не успевают. А в нашем все мастера заняты. Девушка с мамой чуть не в обмороке. Я своему мастеру говорю, мол, я подожду, возьмите. Ну исправила она, как могла, ушла девушка с мамой уже без слез. © Вероника / ADME
"Как человек, которого от чего угодно может обсыпать, я не рискнула". Мне кажется, если от чего угодно может обсыпать, лучше либо вообще в салоны не ходить, либо ходить со своим набором кистей
- Я несколько месяцев ходила в понравившийся салон, пока моя маникюрша не устроила при мне скандал. Она ругалась с хозяйкой, так как ей, видите ли, приходится работать, хотя она планировала отдохнуть. И они орали друг на друга минут эдак 15 в главном зале. Просто сюр! Это выглядело настолько непрофессионально: ну идите вы в подсобку выяснять отношения, не при клиентах же! Больше я туда не ходила. © indecentXpo5ure / Reddit
- Вчера я впервые была на наращивании ресниц. Долго искала мастера, сомневалась. Но таки нашла, и работы на странице у девушки были невероятно красивые, просто прекрасные. Но то, что она сделала мне... Взгляд теперь как у коровы, хотя я просила максимально натурально. Но самое главное, что сегодня утром, на второй день наращивания, треть ресниц уже просто слетели. И за всю эту прелесть я отдала $ 150! Девочки, как вы находите своих мастеров, вообще не понимаю! © Карамель / VK
История из вк, поэтому вероятность, что дама из Нью-Йорка или типа того не нулевая, но маленькая. Дамы, вот эта спорная процедура реально стоит 15 тыщ рублей?!
- Моя подруга всегда ходит с офигенной стрижкой, и я решила попросить у нее номер мастера. Записалась, пошла. Еще удивилась, что салон в каком-то подвале находится, но меня успокаивал тот факт, что подруга номер дала. Вышла злая, на голове был ужас. На следующий день, видимо, из-за угрызений совести, подруга призналась, что дала первый попавшийся номер из интернета, так как не хотела делить классного мастера. Вот так доверяй теперь подругам. © Карамель / VK
- Парикмахер отчитывала меня за походы в бассейн. Она сперва позвала коллег взглянуть на мою шевелюру, а потом начала рассказывать стажеру, как влияет на волосы хлорка. На моем примере. Но я-то пришла всего лишь за стрижкой! Да, я знаю, что мои пряди стали светлее из-за плавания, но зачем устраивать цирк?! © aussieidiot229 / Reddit
То есть это не бывшая подруга? Не понимаю вообще, как можно подарить для близкого чела парикмахера, да и для не близкого тоже.
- Побывала в турецком салоне красоты. Попросила стрижку и маникюр. А мне: «Давайте в 4 руки!» Согласилась. Мужик стрижет, голову мою туда-сюда вертит, а турчанка делает маник. Без стола — прям у себя на коленке. Думаю, хорошо, хоть инструменты у нее из упаковки. Но тут турчанка достает огромную пилку. Видно, что общую и далеко не одноразовую...
- На Новый год супруг подарил мне сертификат в спа-салон. И вот сегодня я пришла туда в предвкушении полного расслабона. Запустили меня с опозданием на 15 минут, хотя сами просили приходить вовремя. Объяснили, что с водой были проблемы. Окей, хорошо. Зашла в хаммам довольная. И тут слышу через стенку женщина громко кричит: «Вы что, меня из ведра будете мыть?!» Я уже чуток напрягаюсь. Сижу дальше, а там все еще ругань. Я пытаюсь расслабиться, но тут резко такой горячий пар! Вышла и смотрю — температура зашкаливает просто. Вызываю мастера, чтобы пойти на другую процедуру. Отправляют меня за стол для пилинга, но тут мастер говорит: «Ой, нет воды, идите в хаммам пока». Я отказываюсь, говорю, что там сварюсь. А она опять, мол, воды нет. Сижу в зале ожидания. Слышу — опять та женщина ругается с ними. Оказывается, у них воды нет уже больше часа, ту женщину они мыли в ледяной воде, обещая, что будет вот-вот горячая. При этом они дальше запускают посетителей. В результате я там проторчала час, чтобы забрать деньги. Мой отдых превратился в нервотрепку, и я с мокрыми волосами потопала домой, злая на этих бессовестных людей. © faritova
Еще больше курьезных историй из салонов красоты читайте в других наших статьях:
Комментарии
Спасибо, Вселенная, что у меня такие замечательные мастера по наращиванию ресниц, маникюру и стрижкам. Эх, даже пожаловаться не н_а что)) Девочки, я вас люблю🥰
Подруга - падла какая. Не хочешь давать номер мастера, так и скажи, зачем подставлять?!