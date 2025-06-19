5 вариантов свадебного маникюра, который выглядит по-королевски

Оливковый — не самый очевидный цвет для свадебного маникюра. Но это одно из самых трендовых решений этого лета, в том числе и для невест. Только представьте, как гармонично будет смотреться такой маникюр с букетом невесты! Если хотите чего-то нетривиального, то стоит рассмотреть этот натуральный оттенок зеленого.