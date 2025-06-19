Вот цвет, в принципе, мне нравится, красивый, необычный. Но свадебный?? Или там и свадебное платье камуфляжное?
5 вариантов свадебного маникюра, который выглядит по-королевски
Маникюр — одна из немаловажных деталей в образе невесты. К этому вопросу стоит подойти с ответственностью: подобрать дизайн заранее, тщательно ухаживать за ногтями и не пробовать что-то новое в последнюю минуту. Вариантов красивых свадебных дизайнов — масса. Мы надеемся, что эта подборка поможет вам определиться с выбором.
Оливковый
«Оливковый зеленый»
Оливковый — не самый очевидный цвет для свадебного маникюра. Но это одно из самых трендовых решений этого лета, в том числе и для невест. Только представьте, как гармонично будет смотреться такой маникюр с букетом невесты! Если хотите чего-то нетривиального, то стоит рассмотреть этот натуральный оттенок зеленого.
Хромированный френч
«Белый хромированный френч»
Френч в различных вариациях достаточно популярный выбор невест. Но даже бессмертная классика может наскучить, тогда на выручку приходят тренды. Одним из таковых и является сочетание французского маникюра и хромированного покрытия. В нем идеально сочетается свадебный белый и красиво переливающееся сияние.
Глазированные ногти или ногти-пончики
«Новый маникюр ногти-пончики»
Один из популярных трендов этого года — глазированные ногти. В этом дизайне сочетаются натуральные оттенки и приятный блеск. Полюбившийся многим знаменитостям маникюр смотрится элегантно и свежо. Он замечательно дополнит образ невесты.
Нюдовый маникюр омбре
«Первый раз пробую миндальную форму и омбре»
Если вы любитель минимализма в маникюре, но хотите попробовать что-то поинтереснее обычного нюда, то стоит рассмотреть эффект омбре. Для градиента можно выбрать нейтральные оттенки. Такой маникюр будет смотреться не банально и послужит отличным «холстом» для обручального кольца.
Маникюр «кошачий глаз»
«Мой свадебный маникюр был сделан с помощью покрытия кошачий глаз»
Еще один из полюбившихся трендов, который украсит руки невесты. Кошачий глаз стоит попробовать в разных цветах и оттенках. Перламутровое покрытие будет переливаться на свету и привлекать взгляд. Также можно дополнить его золотыми деталями.
Какой свадебный маникюр приглянулся вам? А если вы гостья на свадьбе, то, возможно, вам понравятся дизайны из этих подборок: