17 доказательств, что свежий маникюр может поднять настроение не хуже, чем кусок любимого торта
Фотоподборки
1 час назад
Иногда для получения заряда позитива всего-то нужно побаловать себя чем-то приятным. Можно почитать интересную книгу, пересмотреть любимый фильм, с огромной чашкой какао в руках, или понежится в солнечных лучах в хорошую погоду. А еще можно потратить пару-тройку часов на себя любимую и навести красоту на ноготках, проведя время за приятной беседой с мастером.
«Женщина, которая делает мне такой маникюр, берет за работу сущие копейки. Мне каждый раз кажется, что это грабеж с моей стороны»
«Мне 43 года и я решил научиться делать акриловые ногти, чтобы проводить больше времени с женой. Это моя третья попытка»
«Моя 85-летняя бабушка просто обожает маникюр и постоянно просит, чтобы я тестировала на ее ногтях все последние тенденции»
«Год назад начала сама себе делать маникюр. Только взгляните на разницу между первым разом и последним!»
«Пообещал жене, что научусь делать маникюр, если она перестанет грызть ногти. Она думала, что я побалуюсь пару раз и брошу. А я так натаскался, что они с дочкой теперь на пару просят «ноготки»
«Сказала мастеру, что хочу чего-нибудь весеннего. По-моему она попала в точку»
«Моя попытка сделать „витражный“ маникюр»
«Мою дочь зовут Лилия и на день рождения она решила сделать себе маникюр с лилиями»
«Мужа мой маникюр бесит, а коту нравится»
«Это отняло у меня кучу времени, но кажется, что это лучший дизайн, который у меня был»
«Чем бы я не занималась, я просто не могу перестать любоваться своими ногтями»
«Сама себе сделала „фарфоровый“ маникюр»
«Обожаю своего мастера, которая вручную нарисовала на моих ногтях букашек в рамочках»
«Мой парень сам выбирал форму и цвет для моих ногтей»
«Мои „утиные“ ноготки»
«Захотелось чего-то ведьминского»
«Три часа потратила на эти кошачьи коготки, но оно того стоит»
Понравилась подборка? А может присмотрели для себя какой-то дизайн, который захотелось попробовать? Тогда рекомендуем взглянуть на другие наши статьи, посвященные искусству маникюра:
Фото на превью Submarinequus / Reddit
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