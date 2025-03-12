17 доказательств, что свежий маникюр может поднять настроение не хуже, чем кусок любимого торта

Иногда для получения заряда позитива всего-то нужно побаловать себя чем-то приятным. Можно почитать интересную книгу, пересмотреть любимый фильм, с огромной чашкой какао в руках, или понежится в солнечных лучах в хорошую погоду. А еще можно потратить пару-тройку часов на себя любимую и навести красоту на ноготках, проведя время за приятной беседой с мастером.

«Женщина, которая делает мне такой маникюр, берет за работу сущие копейки. Мне каждый раз кажется, что это грабеж с моей стороны»

«Мне 43 года и я решил научиться делать акриловые ногти, чтобы проводить больше времени с женой. Это моя третья попытка»

«Моя 85-летняя бабушка просто обожает маникюр и постоянно просит, чтобы я тестировала на ее ногтях все последние тенденции»

«Год назад начала сама себе делать маникюр. Только взгляните на разницу между первым разом и последним!»

«Пообещал жене, что научусь делать маникюр, если она перестанет грызть ногти. Она думала, что я побалуюсь пару раз и брошу. А я так натаскался, что они с дочкой теперь на пару просят «ноготки»

«Сказала мастеру, что хочу чего-нибудь весеннего. По-моему она попала в точку»

«Моя попытка сделать „витражный“ маникюр»

«Мою дочь зовут Лилия и на день рождения она решила сделать себе маникюр с лилиями»

«Мужа мой маникюр бесит, а коту нравится»

«Это отняло у меня кучу времени, но кажется, что это лучший дизайн, который у меня был»

«Чем бы я не занималась, я просто не могу перестать любоваться своими ногтями»

«Сама себе сделала „фарфоровый“ маникюр»

«Обожаю своего мастера, которая вручную нарисовала на моих ногтях букашек в рамочках»

«Мой парень сам выбирал форму и цвет для моих ногтей»

«Мои „утиные“ ноготки»

«Захотелось чего-то ведьминского»