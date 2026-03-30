17 весенних комиксов, которые пахнут мимозой и ветром перемен

Звонкий стук каблуков по асфальту, аромат тюльпанов в вазе и внезапное желание обновить гардероб намекают на одно: весна пришла. И даже если она прихватила с собой лужи, переменчивую погоду и самокатчиков — не проблема. Эти яркие жизненные комиксы, пропитанные солнцем и весенней иронией, напомнят всем нам, что пора стряхнуть с себя зимнюю спячку и расцвести вместе с подснежниками.

Многие ждут тепла, чтобы не кутаться в сто одежек. Правда, весна дает нам не только возможность выглядеть красиво, но и обязанность лучше следить за собой

Ales Draco 3 часа назад Весной надо каждый день мыть красотку гуляющую на поводке. Ответить

О, мартовские коты с их серенадами под окнами! У вас рядом есть такие хвостатые певцы? Если знаете способ уснуть под их концерты — напишите в комментариях

Не чищенные от снега тротуары мешают гулять с комфортом. Кажется: «Вот весной снег растает, и тогда!..» Тогда появляются самокатчики и велосипедисты

Лосось в кустах 4 часа назад О, да! Самокатчики! Меня в прошлом году задел один, я еле на ногах удержалась. А он даже не остановился. Раньше по тротуарам гулять безопасно было, теперь только знай уворачивайся Ответить

Первые лучи тепла пробуждают желание выглядеть на все сто. Хочется нарядиться, прогуляться, ловя восхищенные взгляды. Но погода весной ой как обманчива

А для тех, у кого есть дача, оттепель означает начало садово-огородных работ. И если в детстве они вызывали стойкое неприятие, то с возрастом многие меняют мнение

Лосось в кустах 4 часа назад Все равно не понимаю, зачем столько сажать, все лето на огороде корячиться, чтобы что? Ответить

Март — время, когда все можно измерять в тюльпанах, ведь они пользуются спросом как символы весны. Но некоторые дамы предпочитают более прагматичные подарки

Бруннера 4 часа назад Справа это прямо для меня подарок 😀 Ответить

Весна — это время, когда на одной улице встречаются люди из разных климатических зон: одни еще не расстались с пуховиками, а другие уже щеголяют в шортах

Muereske 1 час назад муж уже в шортах и футболке ходит) я пока что джинсы и футболка. на меня нормально реагируют, а таких, как муж, пока еще очень мало) Ответить

Традиционно в это время года хочется выкинуть все старое и ненужное, чтобы освободить место чему-то новому. Но как же непросто бывает расстаться с памятными вещами!

Когда природа пробуждается от зимнего сна, и нам хочется быть более активными, начать бегать или ходить в бассейн. Правда, куража зачастую хватает ненадолго

Плодожорка 5 часов назад Диетологи говорят, что из фастфуда шаурма действительно одна из самых- ЗОЖных, особенно если в соус мазик не добавлять. Ответить

Ранней весной приходится смириться с тем, что идеальной одежды не существует: в ней или холодно утром, или жарко днем

Первые бабочки, набухшие почки на деревьях — всем этим хочется любоваться. Но чаще на газоне распускаются не реальные подснежники, а, например, забытые на зиму авто

Плодожорка 5 часов назад На наших газонах сначала распускаются, пардон, неубранные кучки. Ответить

Для того, чтобы почувствовать обновление, хочется вытереть пыль, помыть окна, постирать шторы. Главное в процессе уборки не найти старые фотки или тетрадки

Лосось в кустах 4 часа назад У меня хранятся тетрадки со школьными сочинениями за 10-11 класс. Недавно нашла - зачиталась! Как же классно я когда-то писала! Не зря их учитель всему классу зачитывала Ответить

Многие дачники по весне дают себе зарок не высаживать кучу всего на грядках. Но как устоять, когда у кассы колосится рассада, а семена продают со скидкой?

Даже люди, далекие от садоводства, весной нередко поддаются искушению вырастить что-то на подоконнике. Если коты, конечно, не против

А для детей теперь раздолье — можно доставать велики и самокаты. Научить малыша крутить педали и не падать — это достижение для любого родителя!

У больших «железных коней» весной свои вопросики. Долго не менять зимнюю резину — испортится. Поменять слишком рано — можно попасть впросак. Задачка еще та!

А вы заметили, как с весной меняются приоритеты? Хочется больше заниматься собой, лучше выглядеть. И это здорово! Ведь жизнь дана нам для радости. И точка!

Лосось в кустах 3 часа назад Я стригусь раз в год, весной. Но и борщ готовлю круглый год. Что со мной не так?🤣 Ответить