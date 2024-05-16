20+ фотодоказательств того, что наши бабушки и дедушки выглядели как звезды без грамма фотошопа

Несмотря на то, что на старых снимках, в отличии от многих современных фото, нет фильтров или ретуши, они обладают особой магией. И очень часто обычные люди на них выглядят не хуже голливудских звезд.

«Сегодня моему крутому дедуле исполняется 100 лет!»

«Моя прекрасная бабуля, 1940-е годы»

«Бабушка и дедушка в Италии, 1954 год. На обратной стороне фотографии написано: „Воспоминание о нашей безмерной любви“»

«Эта фотография сделана в 1960 году, и на ней мой дедушка. Ему здесь чуть больше 20 лет, а в кармане — любовное письмо от моей бабушки»

«Я отсканировал снимки, сделанные дедушкой. Тут моя бабушка в конце 1940-х на отдыхе»

«Мой дедушка в конце 1940-х»

«Бабушка держит на руках мою маму, 1958 год»

Это фото будто со страниц журнала. © Trumpsyeruncle / Reddit

«Моя бабуля была просто огонь»

«Сегодня моей бабушке исполняется 100! Это ее снимок, сделанный в 1950-х годах»

Похожа на Кейт Малгрю из «Звездный путь: Вояджер». Твоя бабушка случайно не командовала звездолетом? © WatersEdge07 / Reddit

«Моя мама в молодости»

«Моя бабушка в свои 20 лет. Сегодня ей исполнилось бы 100 лет. Она навсегда останется для меня человеком, оказавшим положительное влияние на мою жизнь»

«Мой дедушка в 18 лет. Мне так и не удалось с ним встретиться, и это его единственная фотография, которая у меня есть. Выглядит он тут, конечно, как кинозвезда!»

«Моя превосходная бабушка в 1940-х годах»

«Мой дедушка в 1970 году выглядел так, будто только что раскрыл одно из дел в романе Агаты Кристи»

«Мой дедушка в свои 17, 1947 год»

Блин, хотелось бы и мне так выглядеть в 17. Или хоть когда-нибудь. © well***711 / Reddit

«Мои бабушка с дедушкой на лодке в 1950-х»

«Моя бабушка в 1940-е годы в своей медицинской форме. Сейчас ей 93. Классная тогда и еще более классная сейчас»

«Мои бабушка и дедушка в свадебном путешествии, 1962 год»

«Мой дедушка любил плавать под парусами. Здесь он у руля лодки в 60-х годах»

«Мои бабушка и дедушка на свидании в 1948 году»

«Моя бабушка с голубями. 1960-е»

«Моя бабушка в начале 1970-х годов на модельном кастинге для Dr. Pepper. Она не получила работу, но выглядит очень привлекательно!»

«Моя бабушка в Венеции в 1960-х годах»

«Недавно моя бабушка скончалась. Это одна из моих самых любимых ее фотографий»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.