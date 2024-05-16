20+ фотодоказательств того, что наши бабушки и дедушки выглядели как звезды без грамма фотошопа
Несмотря на то, что на старых снимках, в отличии от многих современных фото, нет фильтров или ретуши, они обладают особой магией. И очень часто обычные люди на них выглядят не хуже голливудских звезд.
«Сегодня моему крутому дедуле исполняется 100 лет!»
«Моя прекрасная бабуля, 1940-е годы»
«Бабушка и дедушка в Италии, 1954 год. На обратной стороне фотографии написано: „Воспоминание о нашей безмерной любви“»
«Эта фотография сделана в 1960 году, и на ней мой дедушка. Ему здесь чуть больше 20 лет, а в кармане — любовное письмо от моей бабушки»
«Я отсканировал снимки, сделанные дедушкой. Тут моя бабушка в конце 1940-х на отдыхе»
«Мой дедушка в конце 1940-х»
Ммм..Этот чудный взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
«Бабушка держит на руках мою маму, 1958 год»
- Это фото будто со страниц журнала. © Trumpsyeruncle / Reddit
«Моя бабуля была просто огонь»
«Сегодня моей бабушке исполняется 100! Это ее снимок, сделанный в 1950-х годах»
- Похожа на Кейт Малгрю из «Звездный путь: Вояджер». Твоя бабушка случайно не командовала звездолетом? © WatersEdge07 / Reddit
«Моя мама в молодости»
«Моя бабушка в свои 20 лет. Сегодня ей исполнилось бы 100 лет. Она навсегда останется для меня человеком, оказавшим положительное влияние на мою жизнь»
«Мой дедушка в 18 лет. Мне так и не удалось с ним встретиться, и это его единственная фотография, которая у меня есть. Выглядит он тут, конечно, как кинозвезда!»
«Моя превосходная бабушка в 1940-х годах»
«Мой дедушка в 1970 году выглядел так, будто только что раскрыл одно из дел в романе Агаты Кристи»
«Мой дедушка в свои 17, 1947 год»
Интересно, для чего кармашек на плавках? Для красоты?
Кубики впечатляют.
- Блин, хотелось бы и мне так выглядеть в 17. Или хоть когда-нибудь. © well***711 / Reddit
«Мои бабушка с дедушкой на лодке в 1950-х»
«Моя бабушка в 1940-е годы в своей медицинской форме. Сейчас ей 93. Классная тогда и еще более классная сейчас»
«Мои бабушка и дедушка в свадебном путешествии, 1962 год»
«Мой дедушка любил плавать под парусами. Здесь он у руля лодки в 60-х годах»
Трубка необычная, не удивлюсь, если самодельная, видел похожие, из сухих серединок початков кукурузы делали.
«Мои бабушка и дедушка на свидании в 1948 году»
«Моя бабушка с голубями. 1960-е»
«Моя бабушка в начале 1970-х годов на модельном кастинге для Dr. Pepper. Она не получила работу, но выглядит очень привлекательно!»
«Моя бабушка в Венеции в 1960-х годах»
- Девушка Бонда... © Unknown author / Reddit
«Недавно моя бабушка скончалась. Это одна из моих самых любимых ее фотографий»
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Комментарии
А где тут НАШИ бабушки ? Тут всё импортное! Может конечно это и ВАШИ бабушки, я не спорю , возможно оно так и есть судя по постоянным постам о Виндзорах , Голливуде итд итп . Но уж коли вы работаете на Российскую аудиторию , то потрудитесь уж не впихивать нам «ВАШИХ» вместо «НАШИХ». На фото Татьяна Пельтцер
Дедушка , который за штурвалом на Слепакова похож .
И под парусами не плавают , под парусами - ходят .
Какие замэчатэльный фотокарточки! Надо будэт за рулйом маршрутки фотошутинг сдэлать. Напрымэр гдэ я в пинжакэ, адын рука на рулэ, другой на спинке крэсла, сматрю взад таким галивудским взглядам. Пусть внуки в сэть выставляют))
Очень красиво и атмосферно. Жаль фото наших бабушек и дедушек выглядят далеко не так гламурно...
Моя мама в 1957 году пришла работать в театр учеником гримера, это фото сделано в её первый рабочий день, мой папа в первый же день обратил на неё внимание и уговорил сфотографироваться)))