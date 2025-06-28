15+ фото, которые оживят воспоминания о прошлом

Старые фотографии — жуткая ностальгия, которая захлестывает порой как волны в океане. Мы погружаемся в детство, вспоминая все события, которые были раньше, с помощью фотоальбомов. Олдскулы может свести от такого.

"Дочь в магазине спросила: "Что это, мама?«⁠⁠ Я ответила: «Ностальгия, дочь, ностальгия...»

«Открыл книгу по истории. Олдскулы свело»

«Бабушка подарила как „приданое“ на мое девятнадцатилетие, так что отказы не принимались. Хорошее было время!»

«Подарок от родителей за отличное окончание 3-го класса. Это был самый лучший подарок»

«Лучшее, что может быть — лето, дедушка, пес Шарик, велосипед и спелый подсолнух»

© europethecat / Pikabu ucTepu4ka 1 день назад Мой "Аист" , на котором я в детстве каталась н а даче до сих пор со мной. Муж до ума довел, перекрасил, как новенький 👍 до сих пор гоняю н а даче🤣 - - Ответить

«Первый компьютер. Фото 2000 года, на пленку еще. Я на первом курсе. Рядом кошка Крыся, совсем маленькая еще. Она прожила 18 лет в нашей семье!»

«Я была счастливым ребенком. Ведь у меня был видеомагнитофон и куча кассет с фильмами и мультиками»

«Если бы во дворе узнали, что у меня есть такое, то проходу не давали бы. Так что я радовалась. Молча»

Наталья Марных 1 день назад а мне папа выделил две полки в шкафу и сделал там кукольный дом) всю мебель сделала сам, даже ванна для моих "барби" была. ох, уж, эти 90е... жаль, что я ничего не сохранила. Отдала потом кому-то вмести с куклами - - Ответить

«Это был день после Рождества, когда я получила самые классные подарки: огромный набор конструктора и пазл с Покахонтас»

«Я себя чувствовала невероятной крутой в своих леопардовых солнечных очках»

«Приехал в родительский дом и получил задачу разобрать свои старые вещи. На запылившейся полке была найдена коробка, заполненная игрушками из киндера»

«С другом собирали с детства наклейки из жвачек „Турбо“. Всего их 614»

«Брелок для олдов»

«Помню, раньше такая бижутерия была популярна: искусственный жемчуг, золотые цепи и, конечно же, сердечко из лунного камня»

«А это работа моего отца. Нужно было надевать на голову шапку-ушанку, а уже потом шлем, чтобы не слетал. Сидеть тоже было не очень удобно»

«Нашла его, пока разбирала старые вещи. Как же классно было играть в мини-игры на нем»