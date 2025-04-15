20+ архивных фото бабушек и дедушек, которые определенно были слишком круты для своего времени

Ностальгия
1 час назад

Фотография — это запечатленный момент прошлого, который мы можем переживать снова и снова. С помощью фото мы узнаем историю не только своей семьи, но и целой страны или народа. Фотографии хранят не только лица, но и эмоции, запахи, интонации голосов, места, в которые уже, может быть, не попасть. Сами фотоальбомы - клад воспоминаний, которые помогают нам понять, кто мы есть, и на кого были похожи наши предки.

«Моя бабушка в день своей свадьбы, 1970-е»

Капибара в кимоно
31 минута назад

Опять они? А вообще контраст жёсткий, конечно. Такое невинное личико и эти каблуки стриптизерши.. знала одну такую девушку, в 15 лет уже нa шесте зажигала, как мне сказали , а нa самом деле даже и ходить не умела нa таких каблуках

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«Моя бабушка участвовала в конкурсе Мисс Арканзас где-то в 1940-х или 1950-х годах. Она заняла второе место!»

  • Дедушка, наверное, был самым гордым человеком в городе. © lobo2r2dtu / Reddit
  • Обожаю эти старые фотографии. Они такие красивые и стильные! © HamboneBanjo / Reddit

«Мой прадедушка тренировался с Арнольдом Шварценеггером»

«Это моя бабушка Дороти. Это фото кажется особенно забавным, если знать, что в 1950-х она была дизайнером одежды»

«Моя бабушка работала моделью для журналов в 1940-х годах. Вот одна из старых фотографий, которую я нашла»

«Мой прадедушка приблизительно в 1920-е годы»

  • 1920 год... ух ты, если бы вы мне сказали, что это фото сделано сегодня, я бы вам поверил. Отличная фотография! © Stop***RockNroll / Reddit

«Фотография сделана где-то в 1960-х годах, когда моя бабушка была мажореткой»

«Портрет моей прабабушки в 1929 году»

«Мой дедушка делает селфи, 1965 год»

  • Селфи до того, как они стали чем-то обыденным. © itsnotsauceitsgravy / Reddit
  • Ваш дедушка и не подозревал, что через 60 с лишним лет эту фотографию увидит весь мир. © Cuchullain99 / Reddit

«Моя любимая фотография бабушки из начала 1970-х»

«Моя прабабушка в 17 лет, около 1928 года. Все женщины любили танцевать и выступать на вечеринках в то время»

«Мой прадедушка в 1930-х годах»

«Фотография моей бабушки в подростковом возрасте, конец 1890-х годов»

НибаньтиКрипто
52 минуты назад

Такая испуганная, хочется сразу спасти от всего зла мира и напоить теплым чаем). Еще дать мурчащего котика na коленки

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«Моя 18-летняя прабабушка в 1907 году»

  • Кстати, ее платье (особенно лиф) вполне соответствует 1906 году. Это была бурная эпоха в женской моде. © Byzantine-alchemist / Reddit
  • Вы хотите сказать, что реальный человек увидел этот пост и решил уточить: «Нет, это не 1907 год, а 1906 год, насколько я могу судить по одежде»? © Blue_Osiris1 / Reddit
  • Ваша прабабушка одинока? © tony1grendel / Reddit

«Корейская мода в те времена. Это старая фотография моего прадедушки и одного из его сыновей в Корее!»

«Моя бабушка в 1920-х годах. На этой фотографии она напоминает мне старый Голливуд»

«Фотография, на которой моему дедушке 17 лет»

«Моя прабабушка позирует для портрета по случаю помолвки. Фотограф Луи Фабиан Бахрах, Балтимор, 1926 год»

«Моя четвертая прабабушка, возможно, фото сделано в середине или конце 1860-х годов»

«Фотография моего дедушки в 1960-е»

  • Похоже на вчерашнее фото. Так здорово иметь такую ​​замечательную, «футуристическую» фотографию своего дедушки. © fire_inceptionist / Reddit
  • Точно! Я восстановил это фото, как только нашел его. Дедушка просто выглядел слишком круто, лол. © Independent-Fuel-183 / Reddit

«Черно-белая фотография моей бабушки на паспорт, сделанная в конце 1950-х или начале 1960-х годов»

«Фотография моей бабушки с выпуска из школы медсестер, 1940-е годы»

Фото на превью carpenoctumm / Reddit

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