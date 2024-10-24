Мы нашли 20 котиков, которые уверены, что они не просто какая-то животинка, а вообще-то личность

Кошки и коты — не всегда просто мирно мурчащие пушистики. Иногда у них просыпается внутренний лев или пантера, и они готовы показать свой характер. Иногда просто немного напакостить и показать, кто тут главный. А порой даже встать на сторону хозяина в конфликте. Именно такими историями и фотографиями поделились герои нашей подборки.

«Меня не было дома 4 дня, и вот так я застал кота. Он не вышел встречать, да даже не глянул на меня!»

Никакого предательства не было!

Съехались с парнем, я привезла свою кошку. Парень ее не жаловал, хотя она наоборот. Встречала, провожала его, мурчала как трактор. Могла меня укусить, а его ни-ни. Пару дней назад мы с парнем сильно поссорились. Решили расстаться. Разошлись по разным углам комнаты, и тут кошка встала и демонстративно нагадила ему в тапки! Высшее проявление чувств с ее стороны, теперь знаю, что она все понимает и любит меня, и мы с ней справимся со всем. © Карамель / VK

«Раньше в этом кашпо росли цветы, но по очевидным причинам нам пришлось отказаться от них»

«У нее появилась новая фишка — прыгать на спину людям, стоит только наклониться»

Кошка себя не на помойке нашла, чтобы за мышами бегать

На даче завелись мыши. Обидно стало, что я сам их ловлю, а не кошка. Поймал одну в коробку и решил с ее помощью научить кошку охотиться. Кинул обоих в ванную, закрыл двери, оставил на пару минут и дал животному инстинкту сделать свое дело. Открыл двери и обомлел: эти двое сидят моются. Кошка на унитазе вылизывается, а мышь — в ванной и тоже умывается. © Не все поймут / VK

«Отец работает судмедэкспертом. Во время очередного выезда ненадолго отошел от своего чемоданчика. Вернулся, а там уже это чудо обосновалось»

«Кошка решила, что черепахе не нужно все это тепло»

«Я раскладываю вещи на стульях, чтобы она не сидела на них и не разбрасывала свою шерсть повсюду»

Утро с котейкой — это всегда приключение

Каждое утро выставляю мусорный пакет в коридор, чтобы не забыть его вынести. Сижу на кухне, завтракаю и слышу, как кот, никому не мешая, чем-то шуршит в том самом коридоре. И тут раздается дикий вопль моего котейки, громкое шуршание пакета и тишина. «Играет», — подумала я. Продолжаю заниматься своими делами, не выглядывая в коридор. Настало время выходить из дома, делаю шаг из кухни и вижу, как кот лежит, опустив голову, весь пол засыпан мусором, и пустой пакет валяется в самой дальней комнате. Оказывается, эта пухлая морда застряла в ручке пакета и с орами потащила его по всей квартире. Ненавижу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Всю душу вложил в этот кошачий дворец. Но зачем ей это богатство, когда есть эта малюсенькая коробочка»

«Кот считает пульты своей собственностью и никому не позволяет дотрагиваться до них»

«Не дает мне использовать подголовник»

Секретный ингредиент шеф-повара

«Она превратила мой плед в свое личное пончо»

Котик тоже хочет быть мужчиной

Увидел недавно, что у кота нет половины усов. Предупредил сына, мол, нельзя обижать кота, в следующий раз получишь! Вечером на следующий день смотрю — усы отсутствуют напрочь. Я предупреждал. Сына отругал. Сейчас сижу и наблюдаю картину, как эта безусая животинка подходит и сует морду в компьютерный кулер на боковой крышке! Бреется мужик рыжий! Аж неудобно стало перед сыном, пришлось идти извиняться, а компьютер выше переставлять. © Не все поймут / VK

«Ему запрещено залезать на стол, но он не оставляет попыток. У нас не хватило духу сказать ему, что его все равно видно»

«Захожу в папин кабинет, а тут Коко уже облюбовала себе место. Что ж, теперь она тут за главного»

«Мой кот любит „рисовать“ вместе со мной. В его понимании это означает постоянно тыкать лапами с обратной стороны холста, гоняясь за моими движениями»

«Так вот как мои полотенца для посуды оказываются на полу»