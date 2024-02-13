15+ доказательств того, что чудаки нам попадаются чаще, чем комары на болоте
Порой так трудно понять, что творится в голове у некоторых людей, ведь нормальным их поведение назвать просто язык не поворачивается. Например, когда женщина просит приглядеть за ребенком буквально на пару минут, а возвращается через несколько часов. Или же сотрудник сообщает, что не может выйти на работу по причине болезни, но тут же прибегает за зарплатой. Как оказалось, подобных чудиков очень много.
- Со мной никогда не здоровалась соседка. Меня это не напрягало, при встрече я всегда ее приветствовала, несмотря на игнор. А потом в чате дома она написала, что она — счастливая мама сыночка и в упор не замечает бездетных женщин, не считая их женщинами. Тут-то все и встало на свои места, я-то без детей. Зачем эта информация в общем чате — непонятно. Но теперь вот думаю, может, и хорошо, что не здоровается. От таких желательно подальше держаться. © Подслушано / Ideer
- Работаю в автосалоне. Приходит девушка и рассматривает машину, явно ей нравится, но что-то останавливает. Начинаю рассказывать о преимуществах автомобиля, она слушает, рассматривает все, что я показываю. Но в конце моего описания она вдруг спрашивает: «А в этой машине, когда играет радио, показывают на экране, какая песня?» Я обалдела, говорю: «Давайте посмотрим, не знаю». Посмотрели, есть. А она говорит: «Так бы сразу и сказали, а то все двигатель, зеркала...», — и ушла оформлять покупку. © Успех & Провал / VK
- За последние 2 года абсолютно все мои подруги родили. На посиделках и в общем чате все разговоры теперь только о детях. Кто что ест, кто как в туалет ходит, у кого зубы, у кого аллергии, кто чем купает. В галерею пересылаемых фото заходить страшно — там младенческие фотки с сыпью и содержимое памперсов. С одной стороны, я все понимаю — это сейчас в их жизнях главное, они все время с детьми, и ничего у них, кроме детей, сейчас не происходит. Но я реально не помню, когда хоть кто-то из них спрашивал, как у меня дела. Зовут в гости, наверное, по старой памяти, из вежливости. Да я и сама уже не хожу, что мне там делать? Но одна совсем кукушкой поехала, говорит: «Рожай тоже, чтобы быть с нами на одной волне». Вот так повод, чтобы родить, вот это я понимаю. © Подслушано / Ideer
- Были у нас с женой знакомые — любители чужих денег. Берут по чуть-чуть, а отдавать не спешат. И понадобилась им крупная сумма. Банки им уже отказывали, поэтому обратились к нам. Учитывая их репутацию, отказали. Как-то раз мы купили себе бытовую технику. А потом от общих знакомых узнали, что мы настоящие нелюди, ведь вместо того, чтобы им помочь, мы на их деньги (по их мнению, деньги им предназначались) себе холодильник с посудомойкой купили. И теперь они с нами общаться больше не желают. © Dimetrisol / Pikabu
- Как-то раз мой сотрудник позвонил и сказал, что сильно заболел и не сможет выйти на работу сегодня. Бывает. Да вот только через полчаса он все-таки приехал, потому что вспомнил, что сегодня выдаю зарплату. © windy444 / Reddit
- Помню, как играли в детстве во дворе. Вдруг к нам подошла женщина с дочкой лет двух и попросила пустить малышку поиграть, пока она на пять минут за арбузом отойдет. Мы согласились. Прошло часа три! Уже стемнело и похолодало, но мы ждали. И тут возвращается эта кукушка и невозмутимо забирает ребенка. И уходит. Никакого арбуза не было. До сих пор офигеваю с этого фортеля. © Подслушано / VK
- У меня был сосед-старик, который очень любил мою собаку, но никак не признавал моего существования. Каждый раз, когда я выходил на прогулку с поводком, дед радостно опускался на колени и гладил собаку, разговаривал с ней. Всегда приносил вкусняшки. Собаке это нравилось, поэтому она бежала к нему каждый раз. Пару десятков раз я пытался быть вежливым и начинал разговор, но сосед словно меня не слышал. Я даже подумал, что у него проблемы со слухом или еще что-то. Но потом я увидел, что моя девушка пошла выгуливать собаку, и сосед мило с ней беседовал. Я подошел, чтобы поздороваться. Но снова никакой реакции. Хорошо, что хоть он к собаке был добр. © awarmlightforall / Reddit
- Я недавно телефон забирала из ремонта. Прихожу, а там принимающий говорит: «Ничего, что я отзывы оставил с вашего телефона?» Пока я тормозила с ответом, он сказал, что я могу удалить. Я в ступоре. Пришла домой, смотрю, а он там уже сам себе ответил: «Спасибо за отзыв!» © Palitrich / Pikabu
- Несколько месяцев встречалась с парнем. Как-то поехала к нему на дачу грибы собирать, шашлыки жарить, уединиться и отдохнуть. Ночи были холодные, поэтому я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он сказал, что все есть, не замерзнем. Вечером ложимся спать, говорю, что холодно. Парень куда-то ушел, возвращается и ведет за собой огромного алабая, который во дворе в будке сидел, и говорит: «Вот обогреватель!» Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне это предложил. © Подслушано / Ideer
- Вчера с бешеным стуком заявилась соседка с криками:
— Вы видели время? Полпервого ночи, а вы в душе моетесь! Мыться можно до 10 вечера!
— Это где такое написано?
— Вы неграмотные? До 10!
— Где это указано?
— До 10!
— Покажите, где такое написано.
— До 10 и точка! © IVIatilda / Twitter
- Только что забирал посылку из пункта доставки. Нахожусь немного в шоке. Бабулька заказала аппарат для измерения давления и, чтобы проверить его, вызвала скорую. Оказывается, она хотела сравнить показания с тонометром, который у медиков. Врач приехал, измерил давление и уехал, ничего не сказав. Хотя видно было, что у него глаз задергался. © PunDon / Pikabu
- Подруга работает в парикмахерской. Пришла к ней девица лет 30 с густыми черными волосами и попросила перекрасить ее в блондинку. Подруга отговорила клиентку (очень жаль красивые и здоровые волосы портить), но та на следующий день снова пришла, но уже со светленьким мальчиком лет шести. Решила перекрасить сына в брюнета. Пока подруга
офигевала, та девушка пояснила, что они «не сочетаются по цветовой гамме». В итоге
все-таки эту девицу сделали блондинкой, ведь подруга перестала жалеть ее волосы. © Успех & Провал / VK
- Считаю, что все должно быть в меру. Например, любовь к вегетарианству. Знаю одну особу, которая запрещает при ней говорить про мясо и шубы. На работе чуть не перегрызла глотку коллеге, когда та рассказывала рецепт котлет. Зимой я пришла на работу в парке, внутри ненастоящий мех. А у нее уже вены на шее от злобы вздулись: «Надеюсь, что это искусственный мех?» Наповал убило чудесное предложение стать вегетарианцем. Не надо так, ребята. © Подслушано / Ideer
- Неделю назад появились у меня новые соседи. Возвращаюсь как-то с работы. Захожу в общий тамбур и чувствую туалетный запах. Смотрю, а на моем коврике лужа. Ключи есть только у соседей, поэтому стучу. Открывает соседка с маленькой собачкой на руках. Тут до меня начинает доходить. Говорю, мол, это ваш питомец на мой ковер нужду справил? А она мне так спокойненько: «Может быть. Просто на улице холодно, она там замерзнуть может. Мы ее в тамбур выпустили». Я обалдел. Говорю, чтобы немедленно убрали все, и чтобы такого больше не было. На что возмущенно слышу: «Тогда сами будете его выгуливать». И закрыла дверь! Чую, что с ними будет не скучно.
- Подруга напросилась возить меня с работы в 2 раза дешевле стоимости такси (на автобусе или маршрутке уехать нереально в это время — находимся за городом). И началось. «Не приеду, так как не могу», «Не хочу», «Надоело» и так далее. И это примерно за полчаса до окончания рабочего дня! А если и приезжает, то в нагрузку еще просит какой-нибудь сладкий подарок ее ребенку. Никогда не отказываю, но бесит уже, честное слово. © Подслушано / Ideer
- Я повар, и люблю готовить. Жена рада. Решил приготовить на ее день рождения шикарный стол. Там было много всего вкусного. Вместе с приглашенными гостями пришла далекая родственница, которую мы и не ждали. Ну и ладно, сели за стол. Жена решила похвастаться, что, мол, смотрите, какой у меня муж хозяйственный, сам все приготовил для вас. Родственница тут же выдала: «Фи! Я не буду есть то, что приготовил мужик!» Весь праздник не прикоснулась к еде и все спрашивала жену, как она меня вообще на кухню подпустила. © Успех & Провал / VK
- А у нас сосед решил, что самостоятельно заменить газовую колонку он и без мастера сможет. В итоге перепутал водяной и газовый шланги. С утра все 5 квартир остались без горячей воды и без газовых плит! Аварийная бригада сказала, что газовые трубы должны просохнуть. © CATAHKA / Pikabu
- У меня уволился сотрудник, потому что боялся темноты. Он должен был работать охранником в ночную, но ушел в середине смены. © Unknown author / Reddit
К сожалению, периодически нам все же приходится сталкиваться с подобными странностями людей. Однако попадаются те, которым хочется сквозь смех сказать: «Ну, ты тот еще экспонат!»
Комментарии
«Помню, как играли в детстве во дворе. Вдруг к нам подошла женщина с дочкой лет двух и попросила пустить малышку поиграть, пока она на пять минут за арбузом отойдет. Мы согласились. Прошло часа три!» — я бы вызвала полицию и опеку.
Про соседей с собаками - таких полно... выпускают в подъезд, приучают делать все у двери подъезда, чтобы далеко не ходить не напрягаться, выгуливают на детских площадках. И уверены, что они молодцы. У меня уже трясучка от таких. И когда встречаю на улице ответственных нормлаьных хозяев, которые убирают за своими питомцами, хочется к ним подбежать трясти руку в знак уважения...
На хрена продолжать здороваться с человеком, который тебя игнорирует? Раз поздоровался, ответа не получил - всё! Зачем эта наигранная вежливость?
Чувак с собакой, которого игнорирует соседский дед, я бы к такому деду животинку свою не подпускала, а он позволяет ему угощения давать? Вдруг он натурально псих? Что в голове у людей?
"Детные и бездетные" - это не про чудачество. Это грустная правда жизни. Есть у нас с бывшими однокурсниками старый-старый чат, так и там одни младенцы. Иной раз заведешь с кем-нибудь разговор о смысле жизни или об очередном скачке цен на картошку, а он рано или поздно скатится в памперсы. Это неизбежно. Когда начинают говорить про детей, я тактично сваливаю, чего уж ныть-то.
Мммм, комары на болоте...
Слепни в поле...
Гнус в тайге...
Мухи на гов...