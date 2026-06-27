17 теплых историй о людях, которые нашли свое новое призвание и круто изменили жизнь

14 лет я работала под руководством главбуха, которая меня недолюбливала и ставила палки в колеса. А недавно, на встрече выпускников, парень, который был моей первой любовью, пригласил к себе в компанию. Вы не поверите, но сейчас я зарабатываю тем, что выращиваю цветы, которые потом попадают на прилавки цветочных магазинов. У одноклассника есть несколько промышленных теплиц, где растут хризантемы, тюльпаны и розы. Он помог мне пройти обучение по уходу за растениями и управлением автоматическими процессами в теплице. Каждый день я бегу сюда, как на праздник. Ни разу в жизни я не получала такого удовольствия от работы!