Ага, выкинуть, чтобы потом опять то же самое покупать за уже большие деньги. Ума у таких людей, конеш, не очень много
17 теплых историй о людях, которые нашли свое новое призвание и круто изменили жизнь
Найти дело по душе, которое будет приносить не только удовлетворение, но и хороший доход — задачка со звездочкой. Часто бывает так, что много лет мы тратим время на занятия, которые не доставляют нам удовольствия, и порой, просто хочется написать заявление об уходе и с головой окунуться во что-то новое, как например, учитель, который решил стать кулинаром или парень, осуществивший мечту стать пилотом.
- Муж знатный скряга. При переезде зажал денег на грузчиков и большую фуру, вызвал крошечную газельку. Почесал репу и сказал: «Ну, если не влезет — половину выбросим». Мне стало так жалко свои вещи, что я схватила в руки рулетку и отрисовала схему их укладки, чтобы все точно поместилось. Когда водитель газельки увидел, как мы с мужем грузим коробки по моему чертежу впритирку, он аж присвистнул и сказал: «Девушка, вам бы загрузку фур организовывать, а то наши логисты вечно воздух перегоняют». Я посмеялась, а потом задумалась. Ушла с должности унылого делопроизводителя и устроилась помощником логиста в транспортную компанию. Выяснилось, что мое пространственное мышление и любовь к цифрам отлично подходят для планирования сборных грузов. Сейчас руковожу отделом, выучила таможенные правила и зарабатываю в разы больше мужа.
- Работала эйчаром в компании. В мои обязанности входила не только адаптация новых сотрудников, но и поздравление коллег с днем рождения. Подходила к этому вопросу ответственно. Особенно заморачивалась с подбором букетов. Погрузилась в эту тему с головой. Узнала, что каждый цветок имеет свой скрытый смысл. И не всякому человеку подойдет букет из лилий или красных роз. Перед покупкой букета анализировала характер, привычки и особенности каждого сотрудника. Так увлеклась, что сейчас прошла специальные курсы и ищу вакансии флориста. Почему бы не сменить призвание, вдруг я наконец нашла себя?
Я всегда тоже покупая букет, кому-либо, смотрю подойдет ли он этому человеку.
«Я решил бросить работу барменом и построить карьеру пилота. Сегодня мне стукнуло 40 лет, и я впервые смог полетать за штурвалом самолета! На моем лице чистая радость»
- Я в 45 лет решил перезапуститься. Выключил станок и ушел с завода навсегда. Все знакомые и родственники говорили, мол, дурак, завод — это какая-никакая стабильность. А я купил фотоаппарат и улетел в Таиланд... 10 лет назад. Сейчас на месте завода стоят человейники, а я побывал в 12 странах, в некоторых многократно, познакомился с интересными людьми из разных точек планеты. Ну и вместо заваренной лапши, наслаждаюсь едой в ресторанах.
14 лет я работала под руководством главбуха, которая меня недолюбливала и ставила палки в колеса. А недавно, на встрече выпускников, парень, который был моей первой любовью, пригласил к себе в компанию. Вы не поверите, но сейчас я зарабатываю тем, что выращиваю цветы, которые потом попадают на прилавки цветочных магазинов. У одноклассника есть несколько промышленных теплиц, где растут хризантемы, тюльпаны и розы. Он помог мне пройти обучение по уходу за растениями и управлением автоматическими процессами в теплице. Каждый день я бегу сюда, как на праздник. Ни разу в жизни я не получала такого удовольствия от работы!
«Ушла с прошлой работы из-за плохого отношения, даже не имея запасного варианта. А вчера я получила свою первую роль в рекламном ролике. Вот и начало новой главы в моей жизни»
- Раньше работала в разных сферах, но потом внутри что-то щелкнуло. Я вдруг поняла, что хочу работать с детьми. Я очень хорошо с ними лажу, потому что в душе я сама еще ребенок. С тех пор, как я устроилась нянечкой и в детский сад, я стала в сто раз счастливее. Эта работа действительно принесла в мою жизнь уйму радости.
- В 48 лет я вышла из корпоративного строя в связи с переездом. Стряхнула пыль со своего хобби — итальянский язык, и быстренько доучила его в Милане, чтобы поступить в университет в Венеции. Теперь я преподаю, веду свой литературный клуб, издаю ежемесячный журнал на итальянском, а через пару дней запускаю свое приложение для тех, кто занимается изучение итальянского языка.
«Я возвращаюсь в университет, чтобы сменить профессию, и сегодня у меня был последний день в качестве учителя в средней школе. Один из моих учеников оставил этот милый подарок на моем столе после урока»
- Я был преподавателем в старших классах, но доход оставлял желать лучшего, а подростки вовсе не подарок, сами понимаете. Поэтому я, вместе со старым коллегой, открыл кулинарный бизнес. Слухи о том, что мы готовим, начали распространяться, и дело начало процветать. Вначале у нас была передвижная кухня, а потом мы нашли постоянное место. Там у нас все шло хорошо, и мы смогли увеличить объем производства более чем в 10 раз. К сожалению, наше кафе пережило пожар, после которого было тяжело встать на ноги. Сейчас я сосредоточился на работе с заказчиками, которые хотят, чтобы я готовил у них на дому. Я приезжаю к ним со своим оборудованием и продуктами, готовлю вкусности, а потом убираюсь на кухне. Решил продолжать и дальше работать в этом направлении.
- Я работала из дома 10 лет. Бизнес сезонный и летом всегда шел на спад. И почему-то, каждый раз для меня это становилось сюрпризом. И вот, пару лет назад я так устала от этих качелей, что пожаловалась сестре. Она предложила пойти поработать летом горничной в отеле. Я согласилась. В итоге мне так понравилось, что я до сих пор работаю в отеле, правда уже супервайзером.
«Мой папа, который всю жизнь проработал школьным учителем, вышел на пенсию и написал две детские книжки. Местный книжный магазин пригласил его на раздачу автографов»
- После 10 лет в торговле ушла в художники. Без образования. Рисовать стала часто, а потом, сидя в одном заведении, предложила им стену расписать. Бесплатно, с них только материалы. Пока рисовала, туда же пришел мой первый клиент и пошло поехало... Потом стала расписывать вещи и джинсовки. Через пол года уехала во Вьетнам на 1 год, а прожила там 6 лет.
- По образованию я доктор, мне 31 год. 5 лет назад ушла в перманентный макияж и параллельно отучилась на психолога. Сейчас веду обе эти деятельности, кайфую и получаю благодарности от всех своих клиентов, а не выслушиваю: «Вы обязаны» и «Это ваша работа».
«Год назад меня несправедливо уволили с прежней работы. Собрав волю в кулак, я решил посвятить себя карьере, о которой всегда мечтал. Сейчас я работаю звукорежиссером и музыкальным продюсером»
- Я по образованию юрист. 7 лет в совокупности училась, но поняла что не хочу им быть. Стала откликаться на все вакансии стажерские, которые связаны с удаленной работой. И вот однажды, под Новый год, объевшись конфетами, я откликнулась на вакансию SEO стажера, не зная о профессии ничего. И видимо, кто-то сверху сжалился над моими попытками, мне позвонили после праздников и после короткого разговора взяли. Более того, даже платили. Сейчас я уже неплохо изучила эту область и готовлюсь к повышению.
- Почти всю жизнь был торгашом. Продавал одежду, спортивный инвентарь, сноуборды, велики, а потом на новые автомобили переключился. Сейчас я автомобильный диагност и электрик с допуском до высоковольтных систем и батарей.
А вот еще несколько подборок о рабочих буднях, которые скрасят ваш день: