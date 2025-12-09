14 историй, которые еще раз подтверждают — между бабушками, дедушками и внуками есть особая связь

Отношения бабушек, дедушек и внуков — это что-то совершенно особенное. Здесь перемешано все: и гора румяных пирожков, и утренняя рыбалка, и безграничная забота, и порой — недопонимание. Мы собрали несколько историй, которые согревают душу: иногда вызывают улыбку, а иногда — заставляют задуматься и посмотреть на отношения со старшими родственниками с нового, неожиданного ракурса.

  • Каждое лето отправляем сына на отдых к родителям. И все счастливы, если бы не одно но— сынок не любит рано вставать, а дед нарочно будит его игрой на баяне. Где-то неделю сын терпел, а потом я узнала, что он учудил. В какой-то день сын взял нашел в интернете какой-то ансамбль, написал им, оставил номер моего папы, и теперь папа играет на баяне с утра до ночи. Довольны остались просто все, но я до сих пор удивляюсь, как мой ребенок до такого додумался... © Карамель / VK
  • Когда я ходила с бабушкой в магазин, я всегда просила купить мне любимую булочку с маком. Это уже стало традицией. В один из таких дней мы встретили знакомую бабушки — очень неприятную женщину. Она сказала мне что-то вроде: «Будь поаккуратнее с булочками, а то ты сама уже как та булочка». У меня сразу кусок встал поперек горла, я чуть не расплакалась, а бабуля, выпятив грудь вперед, встала на мою защиту и отбила ее слова фразой: «Ей от одной булочки хуже не станет, а вот тебе давно пора перестать есть свои медовики». Женщина покраснела от злости. А бабушка, удовлетворенно кивнув, взяла меня за руку и увела домой. Я запомнила этот момент на всю жизнь. Люблю ее. Она у меня лучшая. © Карамель / VK
  • Позвонила бабушка и попросила приехать помочь дома убраться — она решила весь лишний «хлам» выкинуть. Уже лет 40 пылится на полках, место только занимает. А знаете, что по итогу? Половину этого «хлама» забрал я: классные рубашки деда, старое платье бабули для девушки забрал. Книги, старую фотокамеру (может, и не рабочая, зато для декора пойдет), пластинки, статуэтку крутую забрал. Бабушка неловко спросила: «Внучек, может, тебе денег дать, чтобы ты себе новое купил?» Эх, бабуль, знала бы ты, какой этот раритет теперь модный. © Карамель / VK
  • Я получила в наследство старую сумку от бабушки. Думала выкинуть, но решила отдать младшей сестре Кате. Звонит Катя: «Спасибо за сумку. Я в ней нашла скрытый карман, а там кольцо. Это, наверное, дедово?»
    Я в шоке: «Это что, бабуля все это время ходила с кольцом и никому не говорила?» © СИТУАЦИЯ / VK
  • Купили племяшке новенькое платьице. Она так взволнованно ко мне подходит и говорит: «А можно я деду покажу?» Я ей говорю: «Конечно, покажи». Убежала она, а потом возвращается. Я спрашиваю: «Ну как, дедушка что сказал?» А она мне так радостно: «Дед кушал, а потом у него челюсть от удивления упала. Наверное, платье очень понравилось». © СИТУАЦИЯ / VK
  • Ездили по делам, там же и свекр работает. Пока он шел с парковки и нес младшего на руках, встретил коллегу. Та спросила: «Это все ваши?» Он гордо ответил, что это 50% и что все у него пацаны. Девушка следом спросила, как их зовут. На что дед ответил: «Родители тут намудрили, я сам не выговариваю». К слову, детей зовут Лев и Лекс (4 и 1 год). © myrashe4ka
  • К бабушке однажды пришли из «газовой службы», я в этот момент была у нее в гостях. Наговорили, что срочно нужна прочистка вентиляции и установка датчика утечки газа. Бабушка засомневалась и пошла в комнату. Я ей говорю: «Выгоняй их, тут что-то не так». Бабушка, конечно, сомневалась, но подошла к ним и сказала: «Мне нужно с внучкой посоветоваться (со мной). Она собственник квартиры и работает в прокуратуре, вот в гости зашла». После этих слов ребята сразу с заметной паникой вышли из квартиры, пожелали хорошего дня и быстро ушли. В прокуратуре, естественно, никто не работал, я там просто практику проходила и заехала в гости как раз после практики. © a.leksandrovna_p
  • Вчера моя любимая бабуля сказала: «У тебя слишком счастливый ребенок, все потому, что ты даешь ей много спать». На мой резонный вопрос, какой, по ее мнению, должна быть моя дочь, бабушка ответила: «Она должна с детства понять, что жизнь — не сахар». Дочке, кстати, год и 9 месяцев. © v_zavisimosti_ot_dnya
  • Внуку было года четыре. Выходные, собрались куда-то пойти, развлечься. Зима, одежда соответствующая. Дома жарко, в подъезде тоже. Чтобы ребенок не запарился, оделись быстро и сразу на выход — я его тороплю, потому что вижу, что ему уже жарко. Подходим к лифту, и тут он говорит: «Бабушка, а можно мне что-нибудь на ноги надеть?» Опускаю глаза и вижу, что он стоит в одних носочках. Прошло 14 лет, но до сих пор при каждом удобном случае вспоминают, как я повела внука гулять зимой на севере в одних носках. © komol-67 / Dzen
  • В детстве я часто оставалась с дедушкой: все работали, а садик летом был закрыт. И вот, в один прекрасный день дед решил свозить меня на речной вокзал — на прогулочном теплоходе покататься. Купил билеты, мы погрузились, набрали вкусняшек, плывем Красиво, людей много, еда вкусная — в детстве ведь все казалось вкуснее. Проходит час, два, три, а теплоход обратно не собирается. В итоге плыли мы 8 часов, на улице уже ночь, а телефона у дедули тогда не было. Пришвартовались где-то на станции, в дачном поселке. Где мы — неизвестно, как до города добираться — непонятно. Добрые люди подсказали, что до трассы идти километров пять. Времени уже 11 вечера. Ну мы и пошли: луна светит, мы идем. На трассе поймали рейсовый автобус до города, а оттуда — на попутке домой. Мама с папой были в панике. А я — счастливая: на теплоходе каталась! Как оказалось, дед просто перепутал теплоходы и вместо прогулочного купил билеты на рейсовый — для дачников.. © Убойные истории / VK
  • Папа, когда приезжал из командировки, мне привозил «подарок от зайчика». И верила бы я в это еще очень долго, в щедрость зайчика, если бы дед в один прекрасный день не выдержал и не выдал: «А зайчик может мне в следующий раз крючки новые передать?» Тут и закрались сомнения.
  • Звонит учительница и спрашивает, чем увлекается моя дочь. Я начала рассказывать, чем занимается мой ребенок в свободное время, но учительница говорит: «Не знаю, в ее сочинении ничего про рисование и плавание не написано. Она пишет, что каждый день читает газеты и журналы про знаки зодиака, по вечерам смотрит подобные шоу по телевизору, а в конце рассказала, как у вас пройдет месяц, потому что вы — Лев». Слушала я все это с открытым ртом. Что-то мне подсказывает, пора забирать дочь от бабушки... © Мамдаринка / VK
  • Зашла ко мне бабушка в гости и, как только вошла, сразу сказала: «Ты что, в свинарнике живешь?» И без лишних слов взялась за дело — начала убираться. Я сразу поняла: спорить с ней бесполезно. Вздохнула, взяла книжку и села читать. Через пару часов выходит она и гордо показывает кастрюли и поварешки, а еще говорит, что налет со сковородки еле счистила мочалкой, и спрашивает, что я там готовила. Я говорю: «Ничего такого, бабуль, это было тефлоновое покрытие. И, кстати, сковородка — от тебя подарок на 8 Марта». © СИТУАЦИЯ / VK
  • Привезла мелкого к дедушке и бабушке. Он сел делать английский в комнате. Через пару минут кричит оттуда: «Что такое „shall we“?» Мимо проходит дедуля и авторитетно так отвечает: «Селфи — это когда сам себя фотографируешь. Пора бы уже знать». Чуть не прослезилась от умиления. © Убойные истории / VK

