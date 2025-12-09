14 историй, которые еще раз подтверждают — между бабушками, дедушками и внуками есть особая связь

Дай такой бабульке волю, она ребенка в три года отправит навоз собирать...
-
-
Ответить
Отношения бабушек, дедушек и внуков — это что-то совершенно особенное. Здесь перемешано все: и гора румяных пирожков, и утренняя рыбалка, и безграничная забота, и порой — недопонимание. Мы собрали несколько историй, которые согревают душу: иногда вызывают улыбку, а иногда — заставляют задуматься и посмотреть на отношения со старшими родственниками с нового, неожиданного ракурса.
Дай такой бабульке волю, она ребенка в три года отправит навоз собирать...
А вот еще одна классная подборка историй от нашей редакции: 15 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не организовал семейный чат.