16 историй, в которых неожиданность лихо ворвалась в повседневную жизнь

У меня подобное было, как с лыжником) одно время пряталась от абьюзеров - они звонили по телефону и ломились в двери. Я настроилась не реагировать. Заказала доставку . и когда в дверь стали стучать, я, опять же, затаилась. Потом было очень стыдно перед курьером. Заказала 2й раз, но часть вкусняшек уже разобрали. Поделом мне.