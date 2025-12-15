У меня подобное было, как с лыжником) одно время пряталась от абьюзеров - они звонили по телефону и ломились в двери. Я настроилась не реагировать. Заказала доставку . и когда в дверь стали стучать, я, опять же, затаилась. Потом было очень стыдно перед курьером. Заказала 2й раз, но часть вкусняшек уже разобрали. Поделом мне.
16 историй, в которых неожиданность лихо ворвалась в повседневную жизнь
В современном мире мы так привыкли бежать вперед, что перестаем замечать те моменты, из которых складывается наша жизнь. Кажется, будто все вокруг предсказуемо, и ничто не может озадачить. Но именно в такой рутине случаются маленькие истории, которые разворачиваются вовсе не так, как мы ожидали.
- Когда мне было лет 17, мама уехала в командировку, я ночевала одна. Внезапно проснулась посреди ночи от стука и бряка окна на кухне. Живу на первом этаже. Я замерла. Страшно. И в этот же момент дверь в комнату открывается и заходит кошка. Оказалось, что эта непоседа хотела запрыгнуть с подоконника в форточку, но провалилась между рамами. © Елена / Dzen
- Как-то ехала с подругой в такси. И тут по рации у водителя слышим: «Минуточку внимания, Кристина, ты слышишь меня?» Женский голос (по всей видимости, диспетчер) ответил. И в рации снова: «Кристина, я тебя очень люблю. Ты выйдешь за меня замуж?» После недолгого молчания Кристина слезно ответила: «Да!» После чего послышались аплодисменты, крики радости и поздравления от остальных таксистов. А наш водитель, когда услышал: «Да», аж засигналил на радостях. Вот такая вот у нас вышла поездочка. © Мамдаринка / VK
- Поехали с компанией кататься на лыжах в горы. В первый же день все обменялись друг c другом номерами на случай, если кто-то потеряется. В итоге одного потеряли. Все ему названивают, но он не отвечает. Но я ни разу не звонила, ведь другим не отвечает. Но потом решила попробовать. И знаете что? Тут же ответил: «А я просто катаюсь! Мне тут какие-то незнакомые номера звонят, я не отвечаю». Оказывается, что он просто не записал номера. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в детстве были с мамой в магазине. А у меня началась икота. Хожу себе между рядов, икаю. И тут подходит ко мне какой-то мужик, наклоняется и говорит: «А давай подышим вместе!» В итоге икота прошла. Но я только сейчас поняла — моя икота была настолько сильной и громкой, что даже посторонний человек это слышал и решил вмешаться. © happyklam / Reddit
- Мы с мужем живем вместе, но официально не расписаны. Двое детей, все хорошо, но я, как все девушки, всегда хотела свадьбу! Недавно подошла старшая дочка и спросила: «Мам, ну когда же вы поженитесь?» Я сказала: «Когда рак на горе свистнет». И тут вчера подходят дочки. Младшая в красном платье, а на лбу надпись «рак», и начинает свистеть! Ее подхватывает старшая и тоже засвистела. Муж намек понял, смутился и засмеялся. Надеюсь, что это все-таки сбудется. © Мамдаринка / VK
- Сидела в аэропорту ночью из-за нелетной погоды. Повезло прилечь на лавочке, но через некоторое время понимаю, что ногами вообще никак не пошевелить и не повернуться. Открываю глаза, а на моих согнутых ногах спит парень, а колени обнял. © Ирина василевская / Dzen
Ну, то есть у пары двое детей уже родилось и доросло до сознательного возраста, а папа всё это время отказывался жениться на маме? Высокие отношения...
- Ехал как-то в трамвае с сыном. Заваливаются на остановке два парня в приподнятом настроении. Начинают докапываться до девушки и вести себя неподобающе. Им сделал замечание мужик, который сидел с ребенком на коленях. Разумеется, дебоширы начали возмущаться. И тут мужик поднимает ребенка с колен, встает и... мама родная! Такого огромного и мощного я видел только в кино. Он им снова: «А ну, быстро попросили прощенья и ушли отсюда!» Мне показалось, что если бы дверь на остановке не открылась, то они бы в окно выпрыгнули. © alexandr64-73 / Dzen
- Иду по улице, настроение ни к черту: череда плохих событий на каждом шагу. Иду, проклиная день, как вдруг навстречу идет толпа детей под руководством воспитательниц. А тротуар узкий, поэтому мне пришлось прижаться, чтобы протиснуться. Обхожу боком толпу детей, как вдруг девочка, что шла последней, поворачивается ко мне и вручает самодельную открытку с нарисованными цветочками и надписью «Добро». А внутри приклеен объемный цветок в горшочке и кошачья мордашка. Она вручила мне открытку, улыбнулась и поспешила за остальными. А мне стало так тепло. Редкое чувство светлого лучика. Настроение поднялось на оставшийся день, а открытку до сих пор храню. © Подслушано / Ideer
Прекрасные истории и про мужика, заступившегося за девушку и про девчушку с открыткой. Греют сердце такие поступки. Не все люди оскотинились. Всё таки добрых больше.
- Когда я учился в колледже, с нами жил один парень. Он был очень замкнутым и застенчивым ботаником. Как-то раз взяли мы его с собой в караоке. Хорошо сидели, горланили всякие песни, но он не пел вообще. Мы начали его уговаривать что-нибудь спеть. В итоге он согласился. Когда заиграла музыка, он сольно та-а-а-к мощно спел, с такой страстью, какой мы никогда раньше не видели. Сидели с открытыми ртами от удивления. © yakusokuN8 / Reddit
- Дочка очень выпрашивала у нас сестричку, мол, у всех ее подружек есть еще дети в семье, а она у нас единственная. Все время просила, чтобы мы родили еще кого-то. Вселенная ее услышала, и я узнала, что беременна. В итоге родилась девочка. После выписки принесли малышку домой, чтобы познакомить со старшей сестрой. Дочь внимательно осмотрела конверт, села и расплакалась. Мы начали успокаивать и узнавать, в чем дело. А дочка выдала сквозь слезы: «Я хотела взрослую сестру! Которая умеет ходить, разговаривать и играть. Почему вы не предупредили, что придется ждать, пока малышка повзрослеет?» Пришлось объяснять, что быть старшей сестрой очень классно, и через пару лет они смогут играть вместе. © Мамдаринка / VK
- Жили в поселке, в частном стареньком доме. Я просто балдею от такого быта, а моя жена ненавидит. Со слезами топит печку и моет посуду в тазике. В итоге снял квартиру на год, привел ее туда, и жена словно расцвела! Она за день организовала перевозку всех вещей, немного обустроила квартиру и разложила все вещи по местам. А после отмечания новоселья, когда осталась гора посуды, супруга мыла ее под краном и верещала от удовольствия как маленькая. Счастье для каждого свое. © Подслушано / Ideer
Если хочешь деревенского быта, ставишь в доме котел и насос, чтоб жену разгрузить, а сам сколько влезет моешь посуду в тазикеи топишь печку.
- Как-то задержалась на работе. Поздно, холодно. Жду автобус на остановке, а его и не предвидится, даже машин на дороге нет. Денег на такси нет, а живу в отдаленном районе города, никому со мной не по пути. В общем, ситуация почти безвыходная. Тут останавливается машина, выглядывают парень с девушкой и спрашивают, мол, куда мне. Я говорю адрес, но предупреждаю, что денег нет. А они мне: «Садись, довезем». Села, разговорились. Оказывается, ребята просто катаются по городу и подвозят таких опоздашек, как я. Как вспомню, тепло на душе, плюс в карму таким людям! © Подслушано / Ideer
- Спустя восемь лет после нашего развода бывший неожиданно сообщил мне: «Я не против, если ты выйдешь замуж, так как сам недавно женился». Это было так спонтанно, тупо и странно, ведь мы не общались все эти годы. Даже не поздравляли друг друга с праздниками. К тому моменту я уже была замужем. Я всегда знала, что он с «приветом». © Мамдаринка / VK
- Хожу по продуктовому и вдруг слышу крик: «Бегите! Он вырвался на свободу!» И народ побежал в разные стороны. Я опешил. Смотрю, а по полу ползет лобстер и щелкает клешней, аж работники отдела попрятались. И тут какой-то мужик подходит к лобстеру и просто накрывает его ведром. © Billbapaparazzi / Reddit
Я как-то не могла уехать на автобусе - на дорогах случился коллапс. Машины могли ехать, а общественный транспорт замедлился. Позвонила знакомому автомобилисту, приехал. А на остановке толпа несчастных скопилась. Подхожу к бабульке, говорю: давайте, мы вас довезём бесплатно. А она такая: чё за сектанты? И убежала впихиваться в переполненный автобус.
- Мне 21. Я редко бываю дома: или на учебе, или уезжаю куда-то. Бывает, что лежу дома, а сил готовить даже нет. И тут неожиданно слышу звонок в дверь. Открываю, а там бабушка стоит, а в руках у нее картошечка, котлетки, пирожки. А все дело в том, что это моя бабушка, которая живет в этом же подъезде, но с разницей в шесть этажей. В такие моменты так приятно становится. © Подслушано / Ideer
- Заехала в магазин после работы. Паркуюсь прямо у входа. Вклиниваюсь между двумя машинами и начинаю тормозить. Но вот облом! Машина продолжает скользить к витрине. В панике ищу ручник, в голове мелькает картина бьющегося стекла. И вдруг вижу, как машины по бокам медленно уезжают, а я просто стою на месте. © СИТУАЦИЯ / VK
И пусть подобные неожиданности не меняют нашу жизнь, но они являются ее частью. Ведь иногда даже самые простые ситуации оборачиваются теми самыми историями, которые могли бы стать сценарием для короткометражки. Наверняка и у вас есть подобные случаи, которые основательно озадачили. Ждем вас в комментариях.
Комментарии
Конечно, своя-то бабушка и накормит и напоит. Если бы была просто соседка тогда действительно повезло.
Весёлая парочка любителей подвозить "потеряшек" могла напороться на опасного пассажира...