19 рукодельников, чьи работы достойны подиума
Народное творчество
2 часа назад
Порой самые потрясающие вещи появляются на кухонном столе, заваленном лоскутами и нитками. Вот они, современные волшебники, чьи иглы и ножницы творят чудеса. Их работы — это не просто одежда, а настоящие произведения искусства, в которые вложена душа.
«Я учусь на факультете моды, и вот какой наряд я создала»
- Выглядит гораздо круче 90% современных подиумных нарядов. © Unknown author / Reddit
«Я нашла мужской костюм в комиссионном магазине и подумала, что смогу переделать его в женский с юбкой. Вот такой стильный наряд получился»
«30 часов и платье готово»
«Мой свадебный наряд. Я полностью сама придумала и сшила корсет, юбку и перчатки. В этом платье мой особенный день стал еще более волшебным!»
«Я сшила эту блузку на пуговицах с баской, чтобы создать иллюзию фигуры „песочные часы“, хотя на самом деле она у меня „прямоугольник“»
- Вау! Мне такая тоже срочно нужна! © drmiaowmix / Reddit
«Сшила лоскутное платье из своих старых джинсов»
- Думала, сейчас покажут что-то ужасное, но это огонь! © UniqueCommentNo243 / Reddit
«Я сшила эту зимнюю вельветовую панаму в моем любимом бежевом цвете. С флисовой подкладкой и ушками на завязках»
«Нашла выкройку платья в журнале 1957 года»
«Оттачиваю свои навыки, сшила вот такую куртку для подруги»
«Я просто в восхищении от этого платья и получила в нем кучу комплиментов»
«Обожаю шить и дарить наряды для малышей»
«Сшила невероятно удобные брюки широкого кроя»
«Моя гордость: платье-витраж»
- Я просто ахнула! Как же оно играет на солнце! © Immediate_Egg3899 / Reddit
- Я хочу в нем выйти замуж! © kelp-sea / Reddit
«Сшила пальто из старого одеяла»
- Долорес Амбридж была бы в восторге! © Coffeekittenz / Reddit
«Тадам! Мое свадебное платье из шелкового бархата»
- Ты прямо как эльфийская принцесса! © MaliFabrikator / Reddit
«Костюмы для нас с собакой: пастушка и овечка»
- Ты, конечно, прелесть. Но твой пес тебя затмил! © Lonely_skeptic / Reddit
«Рыжие волосы c оранжевым платьем кажутся смелым сочетанием, но не все время же носить зеленое»
«Я сшила себе зеленое платье как у Киры Найтли в „Искуплении“, и произвела фурор»
«Сшила платье с узором из мухоловок на свадьбу»
- О, я бы тоже хвасталась такими ногами! Вам идет! © zillionaire_ / Reddit
А вот и еще несколько наших фотоподборок, ярких и очень разных:
- 20+ фото, которые доказывают, что мода нашей юности была просто безбашенной
- 19 везунчиков, которые наткнулись на что-то такое, что оставалось только схватить и бежать
- 18 человек, которые просто шли по улице и наткнулись на сокровище
Фото на превью The_Dixco_Bunny / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
18 историй о том, как люди обратились к специалистам и будто стали героями короткометражки
17 историй о добре, которые словно лучик солнца в пасмурный день
16 ярких сравнений, которые подчеркивают разницу между мамами прошлого и настоящего
Семья
1 месяц назад
15 человек отправились в путешествие, а вернулись с историей вместо магнитика
Народное творчество
4 месяца назад
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
Истории
3 дня назад
19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
20+ душевных историй, после которых веришь в добро еще больше
Добро
1 месяц назад
20+ бьюти-секретов наших мам и бабушек, которые и сегодня работают на ура
Семья
1 месяц назад
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
12 комиксов, которые без фильтров покажут, что скрывается за кулисами профессий
Интересное
1 месяц назад
19 человек поделились фото своих бабушек и мам в молодости, и мы ахнули от их очарования
Фотоподборки
1 месяц назад
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
4 дня назад