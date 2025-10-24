19 рукодельников, чьи работы достойны подиума

Порой самые потрясающие вещи появляются на кухонном столе, заваленном лоскутами и нитками. Вот они, современные волшебники, чьи иглы и ножницы творят чудеса. Их работы — это не просто одежда, а настоящие произведения искусства, в которые вложена душа.

«Я учусь на факультете моды, и вот какой наряд я создала»

Выглядит гораздо круче 90% современных подиумных нарядов. © Unknown author / Reddit

«Я нашла мужской костюм в комиссионном магазине и подумала, что смогу переделать его в женский с юбкой. Вот такой стильный наряд получился»

«30 часов и платье готово»

«Мой свадебный наряд. Я полностью сама придумала и сшила корсет, юбку и перчатки. В этом платье мой особенный день стал еще более волшебным!»

«Я сшила эту блузку на пуговицах с баской, чтобы создать иллюзию фигуры „песочные часы“, хотя на самом деле она у меня „прямоугольник“»

Вау! Мне такая тоже срочно нужна! © drmiaowmix / Reddit

«Сшила лоскутное платье из своих старых джинсов»

Думала, сейчас покажут что-то ужасное, но это огонь! © UniqueCommentNo243 / Reddit

«Я сшила эту зимнюю вельветовую панаму в моем любимом бежевом цвете. С флисовой подкладкой и ушками на завязках»

«Нашла выкройку платья в журнале 1957 года»

«Оттачиваю свои навыки, сшила вот такую куртку для подруги»

«Я просто в восхищении от этого платья и получила в нем кучу комплиментов»

«Обожаю шить и дарить наряды для малышей»

«Сшила невероятно удобные брюки широкого кроя»

«Моя гордость: платье-витраж»

«Сшила пальто из старого одеяла»

Долорес Амбридж была бы в восторге! © Coffeekittenz / Reddit

«Тадам! Мое свадебное платье из шелкового бархата»

Ты прямо как эльфийская принцесса! © MaliFabrikator / Reddit

«Костюмы для нас с собакой: пастушка и овечка»

Ты, конечно, прелесть. Но твой пес тебя затмил! © Lonely_skeptic / Reddit

«Рыжие волосы c оранжевым платьем кажутся смелым сочетанием, но не все время же носить зеленое»

«Я сшила себе зеленое платье как у Киры Найтли в „Искуплении“, и произвела фурор»

«Сшила платье с узором из мухоловок на свадьбу»