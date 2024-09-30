Я нашла 5 способов справиться с кризисом среднего возраста. И для меня они действительно работают

В 39 лет я четко понимала, что еще плюс один год к моему возрасту ничего особого не изменит. Вроде бы это просто новая цифра в паспорте и ничего более. Но через пару недель после наступления 40-летия меня все-таки накрыло. В какой-то момент я обнаружила себя возле зеркала в попытке пересчитать морщинки и новые седые волоски. Их было не так уж и много, но внутри все равно нарастала какая-то легкая паника. И тогда я подумала: «Ну уж нет, с этим пора что-то делать!», — и стала искать свои способы справиться с новой реальностью.

Признала, что я самая обычная

Да, из меня не получилось большого руководителя, я не заработала миллионы и живу в малогабаритной двушке. Я стандартная женщина 40 лет и уже вряд ли добьюсь каких-то высот в карьере или совершу гениальное открытие. Мое фото никогда не будут печатать на обложках модных журналов и я никогда не сыграю в одном фильме с Томом Крузом. Я даже благополучно забила на чаяния своей родни и не стала после вуза делать преподавательскую карьеру. Конечно, на семейных застольях кое-кому из них хотелось бы заявлять: «А вот наша-то доцент на такой-то кафедре». Впрочем, директор гимназии их бы тоже устроила или уж завуч, на худой конец. Мол, не зря гоняли девку за четверки в школе, посмотрите, как она за ум взялась — гордость семьи. В тот момент, когда я наконец-то разрешила себе не быть чьей-то гордостью и не пытаться прыгнуть выше головы, у меня реально гора с плеч свалилась. Я наконец-то перестала грызть себя за провалы и «лень», которая на поверку оказалась обычной усталостью.

Пересчитала свои достижения

Вот тут меня ждал сюрприз. Оказывается, до 40 лет у меня была крайне насыщенная биография. Я получила высшее образование, потом прошла курсы повышения квалификации, вышла замуж, родила, переехала в другой регион, встала там на ноги, работала на руководящей должности, потом развелась, уволилась и сменила сферу деятельности, обросла кучей знакомых из разных уголков страны, сделала капитальный ремонт в своем жилье, не взяв ни одного кредита. И это при вечной привычке ругать себя за то, что я ничего не успеваю и можно было бы сделать лучше. С тех пор я завела одну весьма полезную привычку. Если меня к концу дня накрывает мысль «опять ничего не успела», я начинаю прямо по пунктам перечислять все, что я сделала за сегодня. В особо тяжелых случаях сажусь за стол и составляю список, куда включаю даже мелочи типа разогретого на обед супа. И знаете, становится гораздо легче.

Начала заботиться о себе

Ближе к 40 мне пришлось на своем примере убедиться, насколько верна поговорка про лошадь, которая работала больше всех, но главной в хозяйстве все равно не стала. Зато проблем со здоровьем эта лошадка, читайте — я, приобрела себе более чем достаточно. Именно поэтому я ввела для себя железное правило: никаких больше переработок. Положено отдыхать, значит отключаем телефон, не проверяем почту и вообще забываем про начальство и коллег. Проверено на собственном опыте: незаменимых нет и во время отпуска без меня ничего не разваливается. А вот я восстанавливаюсь и после заслуженного отдыха работаю в разы продуктивнее и заодно не срываюсь на окружающих по поводу и без него. А еще я впервые в жизни затащила себя в хорошую клинику и прошла полное обследование. Да, вышло недешево, зато в процессе выявился дефицит витамина D, фолиевой кислоты и магния. Врач объяснила мне, в какой дозировке их надо пить, чтобы привести показатели в норму. Одновременно я записалась на курс массажа и наконец-то начала регулярно делать зарядку по утрам.

Перестала стесняться своих эмоций и чувствовать вину за все на свете

Ближе к 40 я наконец-то научилась признавать, что злюсь, и стала привыкать без усилий говорить «нет». Вот свежий пример: сижу у кабинета гинеколога. Запись на 9:30. И тут замечаю, что меня пристально рассматривает какая-то бабулька. Вдруг она не выдерживает, пододвигается ко мне поближе, наклоняется прямо к уху и начинает нервно шептать: «У вас талончик на сколько? У меня на 10:30. Я вот пораньше пришла. Мне бы сейчас зайти». Спрашиваю, что случилось. А ничего, просто она приехала раньше с четким пониманием, что бабушку должны пропустить вперед. Чувствую, что начинаю закипать. Говорю: «Нет, мы пойдем каждая в свое время». Бабуля надулась, отсела в уголок. Вроде бы у меня, как у хорошей девочки, начинает просыпаться вина, что я обидела пожилого человека. Но тут подключается мозг и быстро раскладывает все по полочкам: «Ты права. Эта женщина совершила ошибку и столкнулась с последствиями своего решения. Ты не обязана ее утешать или уступать ей из чувства вины». Звучит, конечно, немного пафосно, но ход мысли был именно такой.

Осознала, сколько лет у меня еще впереди

Опознанная выхухоль 1 час назад Кстати, да, хорошая практика. Когда меня накрывает мысль "какая ж я старая...", вспоминаю, что вообще-то я прожила только половину, а то и меньше половины жизни. И самая прекрасная часть без комплексов и зависимости от чужого мнения только недавно началась )) - - Ответить

Мне всего 40. И если в первой половине жизни я усиленно училась, переживала неудачный брак и первые сложные годы материнства и заодно боялась, что не смогу найти свое призвание, то сейчас все гораздо проще. Я взрослая женщина, сложившая личность, мать почти взрослого сына, состоявшийся специалист. С этим багажом мне будет гораздо легче шагать дальше. Сейчас я уже не тороплюсь впрыгивать в новые отношения, потому что прекрасно понимаю, что лучше потратить время на осознанный выбор, чем бросаться на шею тому, кто первый позовет замуж. Тут недавно пишет мне мужчина с сайта знакомств. Сразу с места в карьер: люблю, поженимся, ребенка усыновлю. Спрашивает: «Сколько твоему маленькому?» Ржу про себя и честно отвечаю: «17 годиков». С той стороны повисает пауза, затем прилетает нечто гениальное: «А по тебе так и не скажешь». Ох, вот здесь для меня была целая гирлянда «красных флажков», начиная с попыток быстрого сближения до обсуждения возраста. Естественно, ничего у нас с ним не срослось. Но я не расстраиваюсь и верю, что у меня все впереди. Все-таки 40 — это отличный возраст.

Бонус: после 40 лет жизнь только начинается

Мне 40. И это прекрасно! Работаю, хожу в спортзал, учусь в меде. Заканчиваю. Этот год дипломный. В этом году дочка идет в первый класс и я с ней, получается. Я выгляжу так, как хочу. Я нравлюсь себе. Нашла себя, свой стиль и ни под кого не подстраиваюсь. Много гуляю, хожу в кино, в театры и на концерты. Вот сейчас у меня через час маникюр, потом — спортзал. Потому что выходной. Чувствую, что жизнь только недавно началась! До этого я думала, кем стану когда вырасту. В душе 16 лет, на вид дают 30 с маленьким плюсом. © ***OfACoach / Pikabu

Я к 30 годам думала: «Ну все, молодость закончена, наверное». Тридцатилетие наступило, а я все так же молода. К 40-летнему рубежу тоже мысли такие подкрадывались. Но нет, мне 41, а я все равно молодая. Дети немного подросли, стало больше времени на себя оставаться. С мужем отношения стали более свободными, как будто второе дыхание открылось. Изменилось только отношение к проблемам: если раньше казалось, что все — конец света, сейчас понимаешь, что это не так. © Lakris1 / Pikabu

Казалось когда-то, что это чуть ли не старость на пороге. Сейчас мне 43. Жизнь прекрасна и удивительна. Много работы, много путешествий, прекрасный сын, семья. Все есть, живу и радуюсь. Здоровье отличное — 16 лет без больничных. Да, много стрессов, но и бизнес растет, все становится проще. Короче, себе в 43 я нравлюсь больше, чем в 23. © AnttiT / Pikabu

Разговаривали с коллегой, которая старше меня на 1 год. Шутили, что в ночь, когда стукнет сорок, уже ни один мужчина никогда не посмотрит. Сейчас мне 42, занимаюсь спортом, живу и радуюсь. Наконец-то пришло какое-то душевное спокойствие. И да, мужчины все так же интересуются. © tatusechkin / Pikabu