Я считаю, что общие школьные чаты не особо нужны. И пусть на меня смотрят как на белую ворону

На днях случайно столкнулась с бывшей однокурсницей. Обрадовались и решили раз такое дело чуток посидеть в кафешке. Домой я пришла поздно вечером. Посиделки затянулись в основном из-за того, что Света никак не могла перестать рассказывать о своем семикласснике Дане и его насыщенной жизни. Но больше всего у Светы накипело после общения в школьных чатах. Дальше рассказ пойдет со слов моей знакомой.

Я, конечно, не против, что наши педагоги не разрешают детям вытаскивать телефоны на уроках. Все-таки они в школу приходят учиться, а не в играх зависать. Какая уж там учеба, если мелкие всю дорогу в облаках витают. Но иногда учителя начинают сами себе противоречить. Еще вчера наша классная вещала на родительском собрании: «Дети от экранов не отрываются, соображают через раз, все сутулые уже». А сегодня мой Данька прибежал из школы с горящими глазами. Та же самая учительница заявила им: «Срочно вступайте в общешкольный чат. Если у кого-то вдруг нет аккаунтов в этом мессенджере, быстренько заводите». Оказалось, что школа завела общий чат и руководство предложило собрать в нем всех учеников и родителей. И неважно, что всем вполне было удобно сидеть по своим отдельным «теплым ламповым» чатам по классам. Педагоги начали настоятельно рекомендовать детям и взрослым вступить в общешкольный чат. Мол, там будет какая-то невероятно важная информация.

Ой, я уже опытная мама. Прекрасно помню, что такое общешкольные родительские собрания, куда я первое время ходила по разнарядке от класса. Нам пару раз в год в чат приходили сообщения: «Такого-то числа будет общее собрание. От класса нужно минимум 3 человека. Обязательно отпишитесь, кто пойдет». Я же действительно ставила плюсики в чате и ходила. Хватило меня на два раза. Что там было? Общая информация о воспитании и развитии ребенка, которую можно найти в интернете. Все поставили себе галочки: родители, что пришли, педагоги, что провели. И разошлись по своим делам. Вот поэтому мне с трудом верилось, что в общем чате будет что-то интересное кроме объявлений общего характера, которые вполне может передать нам классный руководитель. Не верилось не одной мне, потому что в новеньком чате на 560 человек было удивительно тихо. Перед каникулами пришла памятка о соблюдении правил безопасности на дорогах для велосипедистов и пешеходов. Потом ту же памятку продублировали по классным чатам.

Видимо, устав от тишины, завуч обязала классных руководителей напоминать родителям о необходимости общаться в чате. От каждого класса требовалось минимум 10 сообщений в день. Но наши родители оказались с юмором и быстро нашли выход. Я сначала даже не поняла, что происходит. Никого не трогаю, сижу на работе. И тут телефон начинает подпрыгивать от оповещений. Одно, другое... десятое. И вдруг тишина. Понимаю, что вся движуха происходит в школьном чате. Открываю его и нервно икаю. Первое сообщение гласит: «Как можно быстрее проголосуйте за Аришу. Участвуем в конкурсе рисунков, осталось 2 часа». Все остальные 9 сообщений — идущие друг за другом плюсики, типа «проголосовали». Вот и норма по сообщениям на день выполнена. Эту фишку просекли и родители из других классов. Одни просто отправляли в чат всякую ерунду, а другие стали использовать его как бесплатную доску объявлений. Ну а что, где еще найдешь людей, точно заинтересованных в покупке учебников для шестого класса или «почти нового пиджака на мальчика синего цвета» (ага, прямо так и написали).

В общем, в один прекрасный момент я плюнула и вышла из этого чата. А сын и вовсе туда не вступал. Не спорю, если бы там действительно было что-то полезное, то присутствие в общем родительском чате имело бы смысл. Но в нашей школе, кажется, слегка перестарались с внедрением технологий. Мне по уши хватает двух чатов для седьмого класса — одного с учителем, второго чисто родительского. У Дани тоже есть свой классный чат, где они с одноклассниками делятся домашкой, ссорятся, мирятся и обсуждают школьные дела. На мой взгляд, еще одно место для детско-родительского общения — это уже перебор. Я не против всех этих электронных благ цивилизации. Один чат на класс — это вполне неплохо, электронный дневник — так вообще сказка. Жаль только, что ребенок совершенно перестал вести обычный бумажный дневник. Но об этом мы с ним еще поговорим.

Бонус: и снова о наших любимых родительских чатах

Мама в мои школьные годы сидела в родительском чате исключительно с целью периодически вбросить фразу «может, не надо?». Все остальное она толком даже и не читала, предпочитая спрашивать у меня. В одном из мессенджеров, между прочим, есть прекрасная функция: запретить отправлять гифки и стикеры в отдельно взятой группе. Очень полезно, я считаю. Разрешение на картинки можно оставить только админу, вдруг там какая-то полезная информация будет. © Мюсли вслух / ADME

У нас одни графоманы в родительском чате. В последнее время не читаю его. Вечером очищаю все 100 сообщений и сплю как младенец. Полезной информации — ноль. © Tanya Gorbachev / ADME

В нашем чате домохозяек всего парочка, но безумных родителей все равно не меньше. Больше всего бесят веселые папы со своими шутками. Один постоянно своего хомяка сует. Подарок учителю? Давайте подарим хомяка! Подарки детям? Хомяка! Зачем вам домашка? Возьмите хомяка! И так уже не первый год. Ах, да... Чуть не забыла еще про объявления типа «распродажа одежды, все цены пополам». © Солнышко пушистая / ADME

У нас одна мама говорит исключительно «наших деточек». Пример: «У меня ребенок заболел. Я сообщила учителю, а она в ответ ничего не написала. Хоть бы одно слово. Неужели нельзя быть внимательнее к нашим деточкам?» © Евга / ADME

В школьном родительском чате сына меня больше нет, ибо устала. Деньги сдаю, когда говорят. В чат классного руководителя подключена, но там можно только читать и мотать на ус информацию. Теперь еще обязали по десять сообщений в неделю писать на Сферуме в общешкольный чат. Но я чаще всего забываю про это. © tama / ADME

Мой сын в этом году перешел в другой класс. И вот уже два месяца я в восторге от родительского чата: на первое сентября быстро и немногословно договорились поучаствовать в акции «Дети вместо цветов», на День учителя одна дама предложила вариант подарка, все с ней согласились, пару фраз о том, как подписать открытку кинули, отписались о переводе денег и опять тишина. Для меня это так удивительно после той суеты, что присутствовала в чате бывшего класса. Но сегодня в чате с педагогом был забавный момент.

Учитель: «Уважаемые родители, 26.10 в школе будет дискотека».

Чья-то мама: «А форма одежды там какая?»

Очень хотелось написать про смокинги, бабочки, бальные платья и перчатки. © Virgo / ADME