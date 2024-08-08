Тут было бы уместно спросить "ну хоть пожелания-то мои исполнились?"
19 переписок, в которых человеческое остроумие цветет как амброзия в августе
Среди множества наших смешных переписок порой есть алмазы, которые никак не хочется прятать от окружающих. И вот герои этой подборки не смогли удержаться и выложили такие сообщения в сеть.
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Когда мой МЧ донимает GPT, говорю: допрыгаешься, и восстанут машины из пепла ядерного огня. Надеюсь Алиса и Сири слышат как я их защищаю))
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Я так делаю, пока мужа нет, накручиваю себя, ссорюсь в своей голове, к его возвращению с работы он уже прощен, потому что я сама же ему и оправдания найду (с) самостоятельность.
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А если смешных переписок вам не хватило, то держите еще несколько подборок: