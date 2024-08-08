19 переписок, в которых человеческое остроумие цветет как амброзия в августе

Среди множества наших смешных переписок порой есть алмазы, которые никак не хочется прятать от окружающих. И вот герои этой подборки не смогли удержаться и выложили такие сообщения в сеть.

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Lala_Luna 21 минута назад Тут было бы уместно спросить "ну хоть пожелания-то мои исполнились?" - - Ответить

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Niki SS 3 часа назад Ну или у неё усы и нет бровей - - Ответить

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Каргусик 18 часов назад Когда мой МЧ донимает GPT, говорю: допрыгаешься, и восстанут машины из пепла ядерного огня. Надеюсь Алиса и Сири слышат как я их защищаю)) - - Ответить

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Самилова Мая 2 часа назад Я так делаю, пока мужа нет, накручиваю себя, ссорюсь в своей голове, к его возвращению с работы он уже прощен, потому что я сама же ему и оправдания найду (с) самостоятельность. - - Ответить

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Niki SS 3 часа назад Ха омлет. Вот бычьи яица деликатесом считались одно время - - Ответить

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