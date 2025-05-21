6 писателей, которые на дух не переносят экранизации своих книг

Не стоит злить писателей, по крайней мере до тех пор, пока не закончена вся серия. Автор так разозлился, когда посмотрел «Форреста Гампа», что во второй части книги оставил киношникам ответочку в виде этих фраз в на первой странице: «Никогда не позволяйте никому снимать фильм по истории вашей жизни» и «Неважно, сделают они это правильно или нет». На что же так разозлился писатель? Уинстону Груму были обещаны 3 процента чистой прибыли за фильм, которые он не получил, потому что продюсеры утверждали, что к тому времени, как они вычтут производственные расходы и расходы на рекламу и продвижение, фильм не принес бы прибыли. Кроме того, Грум не был упомянут ни в одной из шести речей на вручении премии «Оскар», произнесенных различными актерами и членами съемочной группы «Форреста Гампа».