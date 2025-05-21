6 писателей, которые на дух не переносят экранизации своих книг
Что же происходит, когда любимая книга попадает на большой экран? Кажется, что это мечта. Но только не для авторов. Частенько для писателей экранизации их произведений оборачиваются большим разочарованием. Трудно смотреть, как продюсеры превращают их детище в нечто неузнаваемое. Мы решили узнать, какие авторы терпеть не могут экранизации своих книг и почему.
Уинстон Грум — «Форрест Гамп»
Не стоит злить писателей, по крайней мере до тех пор, пока не закончена вся серия. Автор так разозлился, когда посмотрел «Форреста Гампа», что во второй части книги оставил киношникам ответочку в виде этих фраз в на первой странице: «Никогда не позволяйте никому снимать фильм по истории вашей жизни» и «Неважно, сделают они это правильно или нет». На что же так разозлился писатель? Уинстону Груму были обещаны 3 процента чистой прибыли за фильм, которые он не получил, потому что продюсеры утверждали, что к тому времени, как они вычтут производственные расходы и расходы на рекламу и продвижение, фильм не принес бы прибыли. Кроме того, Грум не был упомянут ни в одной из шести речей на вручении премии «Оскар», произнесенных различными актерами и членами съемочной группы «Форреста Гампа».
Кен Кизи — «Пролетая над гнездом кукушки»
Одним из лучших фильмов 1970-х годов, несомненно, является «Пролетая над гнездом кукушки», основанный на одноименном романе Кена Кизи. Но сам автор так не считает, он даже отказывался смотреть фильм. По договоренности с продюсером, Кен Кизи писал сценарий для фильма, но это попытка не увенчалась успехом. После этого между ними завязался финансовый спор, Кен Кизи подал в суд и впоследствии выиграл значительную компенсацию. Автор считал, что ему причитается больше финансовой выгоды за то, что он написал оригинальный роман, а также был несогласен с некоторыми из решений продюсеров.
Памела Трэверс — «Мэри Поппинс»
Для многих фильм «Мэри Поппинс» — это теплое воспоминание из детства. Однако для автора повести Памелы Трэверс это был сущий кошмар. Ее правки в сценарии были проигнорированы. Также ее возмущали анимированные сцены в фильме и преуменьшение строгой натуры Мэри Поппинс. Она была вынуждена пристыдить руководителей, ответственных за фильм, чтобы ее пригласили на премьеру. Памела Трэверс проплакала весь фильм и в конечном счете отказалась позволить прикоснуться к остальной части ее повестей.
Джордж Р.Р. Мартин — «Игра Престолов»
Ой, вот Мартин бы молчал уж. Он и в Игре сам наследил, и после нее еще и нa 350 спин-оффов подписался. Все, что угодно, лишь бы книгу не дописывать.
«Игра престолов» — это известный многим фэнтезийный телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом по мотивам романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Несмотря на популярность сериала, автор придерживается иной точки зрения. Джордж Мартин утверждает, что становится все больше сценаристов и продюсеров, жаждущих не только «сделать великие истории своими», но и улучшить их. По словам автора, они лепят свою историю, но никогда не делают ее лучше: «В девятистах девяноста девяти случаях из тысячи они делают ее хуже».
Алан Мур — «Из ада»
Многие работы Алана Мура были адаптированы в кино, несмотря на постоянную критику автора. Графический роман «Из ада» многие поклонники Мура считают его величайшим произведением. Но фильм 2001 года отображает комикс совсем в другом свете, так ярко презираемым автором. Кроме того, Мур не был впечатлен исполнением Джонни Деппа, который играл роль инспектора Фредерика.
Стивен Кинг — «Сияние»
Фильм «Сияние» — один из самых известных и культурно значимых адаптаций романов ужасов Стивена Кинга, автора, более 40 книг которого были экранизированы в виде шоу или фильмов. Несмотря на всеобщую похвалу, Кинг, как известно, презирал адаптацию Кубрика настолько, что сравнивал ее с «большим красивым Кадиллаком без мотора внутри». Кроме того, «Сияние» и история главного героя — Джека Торранса в какой-то мере автобиографична. А в сценарии, написанном Стэнли Кубриком и Дайан Джонсон, Джек изображен не столько как главный герой, сражающийся и в конечном счете преодолевающий тьму в своем собственном разуме и злое влияние отеля «Оверлук», а сколько как откровенный психопат, причем с самой первой сцены. В итоге автор сам переделал адаптацию в телеспектакль, чтобы окончательно «исправить» версию Кубрика.
А в этих статьях можно подробнее почитать о писателях и их произведениях:
Комментарии
Интересно было почитать))
Помню, будучи подростком, зачитывалась книгами Кинга. Страшно было, тряслась под одеялом, самые "кровавые" жуткие сцены пролистывала, потому что прям до тошноты доходило у меня. Но всё равно интересно было🤣
О!!! "Сияние", ладно, там как-то оба варианта зашли. А ВОТ продолжение "Доктор сон" - фильм разочаровал. Книжный сюжет был интереснее и углубленнее.Ну, и в фильме больше персонажей "для драматизьма", видать, поубивали.
Хотя, если бы не читала, фильм был бы ничего.