10+ экстравагантных выходок великих писателей, от которых хоть стой, хоть падай

Марк Твен слыл большим любителем кошек и нередко брал их «напрокат», а Байрон, учась в Кембридже, завел себе медведя, которого выгуливал на цепи. В эти и многие другие экстравагантные поступки великих писателей сложно поверить.

Пренебрежительное отношение Маргарет Митчелл к роману «Унесенные ветром»

Одно время Маргарет Митчелл работала репортером. Но из-за серьезной травмы лодыжки уволилась с работы и сидела дома. В то время Митчелл была заядлой читательницей, так что она многократно просила супруга ходить в библиотеку за книгами. Но в один из дней муж не выдержал и принес домой пишущую машинку со словами: «Я тебя умоляю! Напиши, пожалуйста, книгу, вместо того, чтобы читать их тысячами!» Что она и сделала. Так и появился ее роман «Унесенные ветром», на написание которого Митчелл потратила 10 лет. Маргарет не хотела, чтобы кто-то знал, что она пишет книгу. И когда в дом приходили гости, она поспешно накрывала ковриком свои разбросанные по комнате листки, а иногда и вовсе подпирала ими шаткий диван. В первоначальном варианте «Унесенных ветром» главную героиню звали Пэнси. Издатель попросил Митчелл «переименовать» ее, на что писательница бросила: «Мы можем назвать ее хоть Мусор О’Хара, мне все равно! Я просто хочу закончить эту тягомотину!»

Постоянные шантажи жены от Антуана де Сент-Экзюпери

Когда Антуана де Сент-Экзюпери и его будущую супругу Консуэло представили друг другу, девушка моментально очаровала писателя. Он даже не давал ей уйти, хотя она несколько раз повторяла, что ей уже пора. Консуэло сидела на стуле, а он стоял перед ней так, что она даже не могла встать. А как-то Сент-Экзюпери попытался выманить поцелуй у возлюбленной в самолете, которым управлял. Он просто наклонил самолет чуть ли не на бок и резко начал снижаться, создав опасную ситуацию. Но девушка не смягчилась и не наградила его вожделенным поцелуем. Однако автор «Маленького Принца» не сдался и начал плакать навзрыд, говоря, что Консуэло отказывает ему в поцелуе из-за того, что он некрасив. Девушка не могла смотреть на его страдания и поцеловала Антуана. Консуэло согласилась выйти замуж за писателя. Он пообещал ей купить самый большой бриллиант, который только найдет в Буэнос-Айресе, но это так и осталось на словах. Потом Сент-Экзюпери неожиданно дал заднюю, сказав, что ему необходимо поработать над книгой. Писатель все время откладывал работу, и девушка буквально повела его за руку, посадила за письменный стол и попросила писать. Когда автор «Маленького Принца» и его избранница пришли в мэрию оформлять брак, писатель начал рыдать без остановки. Для девушки стало большим унижением, когда он заявил, что не может жениться из-за того, что его семьи нет рядом. Это было позором для латиноамериканской девушки, ведь она жила с Антуаном до свадьбы. Но торжество все же состоялось.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и дневники его жены

Частенько Фицджеральд брал дневники своей жены Зельды и использовал отрывки из них в своих произведениях. Поначалу супруга даже не обращала внимания на это и в своей шутливой манере в рецензии на роман мужа «Прекрасные и обреченные» написала: «Мне кажется, что на страницах романа я узнаю отрывок из моего старого дневника, загадочно исчезнувшего вскоре после моего замужества, а также отрывки из писем, хотя они и сильно отредактированы. Получается, мистер Фицджеральд, так, по-моему, он пишет свое имя, считает, что плагиат начинается в собственном доме». Однако многие заявляли, что именно Зельда была талантлива, а Фицджеральд просто «крал ее идеи».

Попытка быстрого обогащения Даниеля Дефо

Одно время автор романа «Робинзон Крузо» находился в такой долговой яме, что не знал, как оттуда выбраться. Наконец, он придумал кое-что оригинальное. Дефо не самым честным образом купил ферму с 70 зверьками циветтами и планировал с их помощью получать цибет. Это вещество добавляли в парфюм (в частности в 1970-х он входил в состав Chanel № 5, духи тогда из-за этого подверглись бойкоту). Но затея прогорела. Один из кредиторов заставил стражей порядка конфисковать ферму Дефо в счет его долга. Писатель сказал теще, чтобы та выкупила циветт, заплатив долг кредитору, что женщина и сделала. Однако вскоре появился еще один герой, доказавший, что писатель приобрел эту ферму нечестным путем. В итоге теща Дефо подала в суд на всех причастных к этому делу, в том числе и на зятя. По воспоминаниям современников теща и зять помирились. Дефо благополучно продолжил пробовать себя на писательском поприще.

Байрон и медведь

Байрон слыл большим любителем братьев наших меньших. В 1805 году он уехал учиться в Кембридж, но там ему запретили держать собаку, ссылаясь на то, что правила учебного заведения не допускают этого. Студент был так раздражен, что купил медведя и поселился с ним в общежитии. Удивительно, что поэт даже выиграл судебное дело у колледжа, так что ему разрешили оставить нового питомца. Он даже выгуливал медведя на цепи по территории учебного заведения и пытался сделать так, чтобы животное зачислили в студенты и выплачивали ему стипендию, но этого не получилось. По окончанию обучения Байрон забрал с собой питомца, который жил с его же волком. В свое время поэт держал гусей, павлинов, орлов, соколов, обезьян, лошадей, лис, барсуков, коз и воронов. Однако его большим любимцем был пес Боцман. Когда питомец заразился бешенством, поэт трепетно ухаживал за ним, ничуть не боявшись заразиться. После кончины пса хозяин заказ ему красивейший памятник с выгравированным на нем стихотворением, которое он посвятил своему любимцу.

Ханс Кристиан Андерсен и его злоупотребление гостеприимством Чарльза Диккенса

Два писателя познакомились на одном званом вечере в 1847 году. Тогда Андерсен был не так известен, а вот Диккенс — напротив. На том же самом мероприятии Андерсен назвал его «величайшим писателем нашего времени». В общем, мужчины произвели друг на друга самое положительное впечатление, у них завязалась переписка. В 1856 году в одном из писем Диккенс написал Андерсену, что будет рад видеть его своим гостем, если вдруг тот окажется в Англии. Уже в следующем году воодушевленный Андерсен отправился в путь к другу. Утром первого дня пребывания у Диккенсов Андерсен заявил, что по датскому обычаю гостя должен брить один из сыновей хозяина. На что озадаченный Диккенс записал его с ежедневными визитами в близлежащий салон. Однажды перед началом ужина Диккенс протянул руку одной из дам, Андресен подбежал к другу, схватил его под руку и прошел вместе с ним в обеденный зал. А однажды он озадачил он всю семью, когда в истерике и в слезах кинулся на лужайку из-за того, что одна из его книг получила отрицательную рецензию. В один из дней, когда Диккенс играл в пьесе, на спектакль пришла королева Виктория. Она знала о присутствии Андерсена на представлении, но оставила его персону без внимания. Весь вечер сказочник проходил угрюмым и даже в какой-то момент разрыдался из-за того, что был неинтересен королеве. И наконец. Вместо ранее заявленных двух недель Андерсен гостил у Диккенсов целых 35 дней! Когда он прощался с другом, а еще ранее сказочник почувствовал, что ему там не рады, то горько заплакал. После отбытия гостя Диккенс тут же пошел в гостевую комнату и вложил в зеркало записку с надписью: «Ханс Андерсен спал в этой комнате 5 недель и это показалось семье ВЕЧНОСТЬЮ!». Впоследствии Диккенс перестал отвечать на письма бывшего друга, так их отношения исчерпали себя.

Ярый технофоб Рэй Брэдбери

Сначала у писателя был страх перед автомобилями. Все началось в 16 лет, когда подросток стал свидетелем страшной аварии. Тот факт, что в автомобильных авариях погибает большое количество людей, а этого «будто бы никто не замечает», заставил Брэдбери преодолеть страх перед полетами на самолетах, чтобы как можно меньше пользоваться машинами. И самую большую ненависть он испытывал к компьютерам и Интернету. Как-то в одном из интервью писатель признался, что компьютеры — это просто пустышки: «Они не дают людям ничего больше того, чем то, что у них уже есть. Они бессмысленны». Когда интервьюер попытался возразить писателю, сказав, что компьютеры и Интернет дают доступ к беспрецедентному количеству литературы и информации, Брэдбери остановил его единственной фразой: «У меня нет на это времени». Стоит отметить, что он согласился продать права на электронную книгу «451 градус по Фаренгейту» лишь в 2011 году, когда издатели не оставили ему выбора.

Короткое письмо Виктора Гюго

Когда Виктор Гюго закончил писать «Отверженных», он поехал в отпуск, чтобы как следует отдохнуть и зарядиться свежими эмоциями. Тем временем, эта книга уже начала продаваться в магазинах. Писателю не терпелось узнать, как же идут дела у его романа, поэтому он отправил письмо своему издателю, который состоял лишь из одного символа — «?». Издатель, видимо тоже не лишенный оригинальности и чувства юмора, понял, что таким образом Гюго спрашивал о ходе продаж и ответил лишь — «!». Сказать, что писатель был счастлив — это не сказать ничего.

Отвращение Памелы Трэверс к Уолту Диснею

Прежде чем снять фильм про Мэри Поппинс, Уолт Дисней долго добивался согласия от автора книги Памелы Трэверс. Она была категорически против экранизации, в итоге сдалась, но с тем условием, чтобы в нем не было анимационных сцен. По мере активной стадии производства фильма, Трэверс неоднократно связывалась с его творцами и высказывала недовольство. Все же Уолт Дисней пригласил Памелу на премьеру кинокартины, но, как он признавался позднее, лучше бы этого не делал. В конце фильма Трэверс заплакала навзрыд от злости и разочарования, она была в ужасе. А все из-за того, что ей, во-первых, не понравились песни, используемые в фильме, во-вторых, исполнительница роли Мэри Поппинс ей показалась слишком красивой для образа няни, и главное — мультипликатор все же включил анимационные сцены в фильм. Писательница подошла к Диснею с требованием, чтобы тот убрал анимацию из картины. На что мультипликатор ответил: «Памела, корабль уже уплыл». До конца своих дней она находилась во вражде с кинематографистом и распорядилась, чтобы после ее кончины, Уолт Дисней никогда не посягал на экранизацию каких-либо ее произведений.

Странная детская выходка Джеймса Мэтью Барри

Когда будущему писателю и создателю повестей о Питере Пэне было 6 лет, он потерял старшего брата. 14-летний подросток катался на катке, столкнулся с другим посетителем, упал, ударился головой об лед и скончался. Когда известие о гибели сына дошло до матери, она была ошеломлена до такой степени, что чуть не потеряла рассудок. Женщина была одержима мыслью, что она — мама мальчика, который никогда не вырастет. В своих дневниках Джеймс Мэтью Барри вспоминал, что пытался заполнить эмоциональную пустоту, наряжаясь в одежду старшего брата. Однажды он в таком виде вошел в комнату к матери. Увидев его, женщина спросила: «Это ты?», на что он, подумав о том, что мама обращается к умершему брату, ответил тихим и опечаленным голосом: «Нет, это не он, это всего лишь я». Скорее всего, именно потеря старшего брата стала для Джеймса Мэтью Барри вдохновением для создания повестей о Питере Пэне, о мальчике, который не хотел взрослеть.

Марк Твен и «арендованные» кошки

Марк Твен обожал кошек и повторял, что если можно было бы скрестить человека с кошкой, то это улучшило бы человека, но ухудшило бы кошку. Однажды у него и вовсе проживало до 19 кошек одновременно! Он любил и уважал своих питомцев «намного больше, чем испытывал такие же чувства к людям». А однажды Бамбино, один из его котиков, сбежал. Твен дал объявление в газету о пропаже кота. К дому писателя начали стекаться толпы с котами, которые хоть как-то соответствовали описанию беглеца. Но вскоре Бамбино вернулся домой сам. Радости писателя не было предела! Ну а когда автору книг о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна предстояло быть вдали от своих кошек, то он просто брал их «напрокат». Биограф Твена рассказывал, что после периода «аренды» котиков писатель оставлял хозяину столько денег, чтобы их хватило на содержание кошек в течение девяти жизней. Также биограф описал забавный случай, когда Твен взял напрокат трех котят: «Писатель собирался войти в дверь, ведущую в зал, но перед ним резко выбежали два котенка и присели в ожидании. Твен с максимальной вежливостью открыл перед ними дверь, низко поклонился, сделал шаг назад и промолвил: «Прошу прощения, джентльмены! Я всегда пропускаю вперед королевских особ».

Неспособность к эмпатии от Эрнеста Хемингуэя

Хемингуэй с женой поехал в путешествие по Китаю. Поездка состоялась по инициативе супруги. Вояж был не из легких, Марта ела нетипичные блюда и подхватила инфекцию. И вот однажды, лежа на деревянной доске, которая была ее кроватью, и отмахиваясь от комаров, обессиленная женщина сказала, что ей так плохо, что хотелось бы исчезнуть навсегда. Хемингуэй ухмыльнулся и вместо того, чтобы приободрить супругу, отмочил: «Слишком поздно! Кто из нас хотел ехать в Китай?»