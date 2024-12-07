18 человек поведали, почему они больше не доверяют фото блюд из рекламы

Фотоподборки
8 часов назад

Заказывая еду, мы зачастую ожидаем соответствующего качества. Но порой бывает так, что ожидание ну никак не совпадает с реальностью. И все, что нам остается, это только посмеяться как следует.

«Праздничный» пончик"

Lala_Luna
8 часов назад

А давайте сделаем хвою более оригинальной!
Но у нас нет зеленой посыпки...
Пусть пончик тогда будет в виде искусственной елки! Они и не зеленые бывают

-
-
Ответить
  • Мне больше пончик со второй картинки нравится. Дайте мне его скорее. © Shigeko_Kageyama / Reddit

«Довольно жалкий гамбургер»

«Бедная „женщина“ теперь даже нормальный макияж не сможет нанести с такими глазами»

Светлана БМВ
2 часа назад

А кто-то ожидал, что мороженое будет именно с таким лицом, как н.а картинке? Ну, поплыла барышня, видимо кто-то её уже лизнул.

-
-
Ответить

«Брат заказал торт»

«Заказала крылышки. Они были жесткими и совершенно без соуса. Я не ожидала ничего сверхъестественного, но, была крайне разочарована»

«Заказал оладьи с сиропом и беконом... а получил верхушки булочки бриошь»

«Праздничный торт, который я заказала, и который в итоге получила»

Светлана БМВ
1 час назад

Игроки ушли праздновать. Оставили поздравление: Happy birthday Chirs. Ну, перепутали буквы, ChRis(Крис). А может его так и зовут Кирс.(с) И вообще, в торте главное- вкус.

-
-
Ответить

«Заказала брауни. Звонила дважды, потому что... ну серьезно? Вопрос остался без ответа»

«Такой вот дубайский шоколад»

«Заказал пончик с шоколадной пастой. А вот, что получил»

«Даже чипсы покрошенные...»

Lala_Luna
8 часов назад

Если бы не первое фото, подумала бы, что там насыпаны кукурузные хлопья

-
-
Ответить

«Хрустящие гребешки за 12 долларов. И да, больше никогда не буду заказывать морепродукты на доставку»

«Заказал пиццу»

Jane
8 часов назад

пицца с огурцами - это какой-то новый уровень извращения? Хотя после пиццы с картошкой я уже ничему не удивляюсь

-
-
Ответить
  • Мне очень жаль. Это ужасно. Как будто они даже не пытались cделать нормально. © Pplannoyme0 / Reddit

«Какого этого? Пакет не переворачивал, если что»

  • Никогда не видел, чтобы еда так ясно говорила мне, чтобы я шел куда подальше. © Reasonable-Many7442 / Reddit

«Заказала маме торт за $50»

Inspiration
1 час назад

У нас за такую цену можно получить строго стандартный бюджетный торт.

-
-
Ответить
  • Если они не умеют делать съедобные изображения, то им следовало об этом сказать. © Anyone-9451 / Reddit

«Такой вот бутерброд»

«Обещали 100 пеперони, я не насчитал даже 50. И даже корочка не та, которую обещали»

«Мне обещали «гигантский пончик с присыпкой»

А ярких примеров в стиле «ожидание-реальность» много не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:

Фото на превью nickiii87 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Конфуз
7 часов назад

А у нас была какая-то беда с запечённым сырок (?) из Бургер Кинга: то 10 сырных соусов вместо него, то креветки то вообще ничего :)))) В общем. я теперь только если сама там покупаю, беру их детям. Да и то бывали нарекания :)))) И именно с ними.

-
-
Ответить

Похожее