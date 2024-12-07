А давайте сделаем хвою более оригинальной!
Но у нас нет зеленой посыпки...
Пусть пончик тогда будет в виде искусственной елки! Они и не зеленые бывают
18 человек поведали, почему они больше не доверяют фото блюд из рекламы
Заказывая еду, мы зачастую ожидаем соответствующего качества. Но порой бывает так, что ожидание ну никак не совпадает с реальностью. И все, что нам остается, это только посмеяться как следует.
«Праздничный» пончик"
А давайте сделаем хвою более оригинальной!
- Мне больше пончик со второй картинки нравится. Дайте мне его скорее. © Shigeko_Kageyama / Reddit
«Довольно жалкий гамбургер»
- Такая начинка... А к нему идет в подарок консультация кардиолога? © Huge-Attitude4845 / Reddit
«Бедная „женщина“ теперь даже нормальный макияж не сможет нанести с такими глазами»
А кто-то ожидал, что мороженое будет именно с таким лицом, как н.а картинке? Ну, поплыла барышня, видимо кто-то её уже лизнул.
«Брат заказал торт»
Видимо, это из статьи о дизайне. Шоколад неопределённо- зелёного цвета, что-то новое.
- Заказал: улыбающуюся мордашку. Получил: голову комара. © ComprehensiveHavoc / Reddit
«Заказала крылышки. Они были жесткими и совершенно без соуса. Я не ожидала ничего сверхъестественного, но, была крайне разочарована»
«Заказал оладьи с сиропом и беконом... а получил верхушки булочки бриошь»
«Праздничный торт, который я заказала, и который в итоге получила»
Игроки ушли праздновать. Оставили поздравление: Happy birthday Chirs. Ну, перепутали буквы, ChRis(Крис). А может его так и зовут Кирс.(с) И вообще, в торте главное- вкус.
«Заказала брауни. Звонила дважды, потому что... ну серьезно? Вопрос остался без ответа»
«Такой вот дубайский шоколад»
- Начинка этой плитки — просто ложь. © StevenBayShore / Reddit
«Заказал пончик с шоколадной пастой. А вот, что получил»
- Это самая смешная вещь, которую я когда-либо видел. © Unknown author / Reddit
«Даже чипсы покрошенные...»
Если бы не первое фото, подумала бы, что там насыпаны кукурузные хлопья
«Хрустящие гребешки за 12 долларов. И да, больше никогда не буду заказывать морепродукты на доставку»
«Заказал пиццу»
пицца с огурцами - это какой-то новый уровень извращения? Хотя после пиццы с картошкой я уже ничему не удивляюсь
- Мне очень жаль. Это ужасно. Как будто они даже не пытались cделать нормально. © Pplannoyme0 / Reddit
«Какого этого? Пакет не переворачивал, если что»
- Никогда не видел, чтобы еда так ясно говорила мне, чтобы я шел куда подальше. © Reasonable-Many7442 / Reddit
«Заказала маме торт за $50»
У нас за такую цену можно получить строго стандартный бюджетный торт.
- Если они не умеют делать съедобные изображения, то им следовало об этом сказать. © Anyone-9451 / Reddit
«Такой вот бутерброд»
- Там вообще есть мясо? © YellowishRose99 / Reddit
«Обещали 100 пеперони, я не насчитал даже 50. И даже корочка не та, которую обещали»
«Мне обещали «гигантский пончик с присыпкой»
А ярких примеров в стиле «ожидание-реальность» много не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
А у нас была какая-то беда с запечённым сырок (?) из Бургер Кинга: то 10 сырных соусов вместо него, то креветки то вообще ничего :)))) В общем. я теперь только если сама там покупаю, беру их детям. Да и то бывали нарекания :)))) И именно с ними.