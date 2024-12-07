18 человек поведали, почему они больше не доверяют фото блюд из рекламы

Заказывая еду, мы зачастую ожидаем соответствующего качества. Но порой бывает так, что ожидание ну никак не совпадает с реальностью. И все, что нам остается, это только посмеяться как следует.

«Праздничный» пончик"

© xx_kenzkenz_xx / Reddit Lala_Luna 8 часов назад А давайте сделаем хвою более оригинальной!

Но у нас нет зеленой посыпки...

Пусть пончик тогда будет в виде искусственной елки! Они и не зеленые бывают - - Ответить

Мне больше пончик со второй картинки нравится. Дайте мне его скорее. © Shigeko_Kageyama / Reddit

«Довольно жалкий гамбургер»

Такая начинка... А к нему идет в подарок консультация кардиолога? © Huge-Attitude4845 / Reddit

«Бедная „женщина“ теперь даже нормальный макияж не сможет нанести с такими глазами»

«Брат заказал торт»

«Заказала крылышки. Они были жесткими и совершенно без соуса. Я не ожидала ничего сверхъестественного, но, была крайне разочарована»

«Заказал оладьи с сиропом и беконом... а получил верхушки булочки бриошь»

«Праздничный торт, который я заказала, и который в итоге получила»

«Заказала брауни. Звонила дважды, потому что... ну серьезно? Вопрос остался без ответа»

«Такой вот дубайский шоколад»

Начинка этой плитки — просто ложь. © StevenBayShore / Reddit

«Заказал пончик с шоколадной пастой. А вот, что получил»

Это самая смешная вещь, которую я когда-либо видел. © Unknown author / Reddit

«Даже чипсы покрошенные...»

«Хрустящие гребешки за 12 долларов. И да, больше никогда не буду заказывать морепродукты на доставку»

«Заказал пиццу»

Мне очень жаль. Это ужасно. Как будто они даже не пытались cделать нормально. © Pplannoyme0 / Reddit

«Какого этого? Пакет не переворачивал, если что»

Никогда не видел, чтобы еда так ясно говорила мне, чтобы я шел куда подальше. © Reasonable-Many7442 / Reddit

«Заказала маме торт за $50»

Если они не умеют делать съедобные изображения, то им следовало об этом сказать. © Anyone-9451 / Reddit

«Такой вот бутерброд»

Там вообще есть мясо? © YellowishRose99 / Reddit

«Обещали 100 пеперони, я не насчитал даже 50. И даже корочка не та, которую обещали»