10 писателей, чьи любовные истории не уступают амурным делам в романах

В книгах мы нередко встречаем яркие истории любви. А между прочим, у самих создателей шедевров личная жизнь кипела не менее бурно. Как будто писатели сами сошли со страниц литературных произведений. Рассказываем про душещипательные романы представителей мировой классики.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

История Джея Гэтсби и Дейзи Бьюкенен, героев романа «Великий Гэтсби», во многом основана на истории самого Фицджеральда. В молодости он влюбился в девушку из состоятельной семьи, Зельду. Сам же он был очень небогат. Родители не хотели отдавать свою дочь за бедняка и не благословляли брак. Впрочем, Зельда продолжала встречаться с Фрэнсисом вопреки их воле. Однако Фицджеральд решил во что бы то ни стало добиться руки и сердца любимой. Он начал карьеру писателя. После выхода дебютного романа Фицджеральд, по его словам, стал «человеком, у которого в кармане звенели деньги». Они с Зельдой поженились и поселились в особняке на Манхэттене. И, подобно героям «Великого Гэтсби», регулярно закатывали роскошные вечеринки, звездами которых сами же и становились.

© The Great Gatsby / Warner Bros. and co-producers НибаньтиКрипто 10 часов назад «Она мучала Фрэнсиса бесконечными нервными срывами. В конце концов, женщина попала в психиатрическую больницу. Фицджеральду приходилось теперь еще и тратить деньги na лечение жены.



Устав от такой жизни, писатель попытался забыть Зельду и начать все с чистого листа.»

Какова любоффф! Она изменяет, а ему бедняге пришлось еще и платить за её лечение. Очень забавно написано) - - Ответить

Прототипами Джея Гэтсби и Дейзи Бьюкенен стали Фрэнсис Скотт и Зельда Фицджеральд.

Вскоре эта сказка закончилась. Денег на столь шикарный образ жизни стало не хватать. Преодолевая депрессию, Фицджеральд садился за пишущую машинку, чтобы прокормить семью. Со временем отношения супругов накалились. Зельда крутила романы на стороне. При этом сама ревновала мужа к каждой, кому он хотя бы просто отвешивал комплимент. Она мучала Фрэнсиса бесконечными нервными срывами. В конце концов, женщина попала в психиатрическую больницу. Фицджеральду приходилось теперь еще и тратить деньги на лечение жены. Устав от такой жизни, писатель попытался забыть Зельду и начать все с чистого листа. Устроился сценаристом в Голливуд и стал жить с другой женщиной. Но ничто уже не приносило ему счастья. К концу жизни Фицджеральд разочаровался в том, как попусту растратил молодость, писательский дар и деньги ради любви: «Я был лишь посредственным хранителем тех вещей, которые оказались у меня в руках, в том числе — моего таланта».

Анна Ахматова

С Гумилевым Ахматова познакомилась, когда они оба были еще подростками. Они были не похожи друг на друга. Анна — дерзкая, свободолюбивая девушка. Николай — чересчур романтичный юноша, которому жизненно необходим был объект обожания. Им и стала Ахматова. Сама Анна, кстати, поначалу не воспринимала поклонника всерьез — скорее, играла с ним. Она считала его лишь другом и постоянно размышляла о том, стоит ли ей быть с Гумилевым. А влюбленность Николая с годами не утихала. Он делал Ахматовой предложение три раза, и все время она отказывала молодому человеку, чем очень ранила его. Но в итоге Николай добился своего: на четвертый раз Анна сдалась. С ее стороны это был зов не сердца, а рассудка.

© Karl Bulla / Wikimedia Commons Zaноза 7 часов назад Зачем Гумилиев так коротко стригся...? Вообще, эти творческие гении, все такие экстравагантные... Это надо было, столько добиваться любимой женщины, чтобы заполучив ее, почти сразу охладеть...Да и Ахматова тоже, вся такая богемная, поэтичная, а в реальной жизни похоже та еще штучка была... - - Ответить

Поэты поженились. И тут Гумилева словно подменили. Он стал часто уезжать и оставлять жену одну, а через два года после свадьбы вовсе завел роман на стороне. На тот момент их совместная жизнь была полна сложностей. У супругов даже был обычай: когда Гумилев возвращался домой, он с порога кричал: «Гуси!» Если Ахматова была в хорошем настроении, она отвечала: «Лебеди!» Но обычно Анна была скупа на эмоции с мужем и постоянно устраивала серьезные разговоры, чем очень раздражала Гумилева. Тем не менее измена супруга оказалась ударом для Ахматовой. Анна не стала молча сносить предательство мужа и досадила ответной интрижкой. В итоге они решили начать свободные отношения, а потом и вовсе развелись. В отместку Гумилев женился на своей любовнице.

Маргарет Митчелл

© Associated Press / Wikimedia Commons Zaноза 7 часов назад Очень интересная история про Маргарет Митчелл. Есть какая то поговорка, что за каждым великим мужчиной стоит хорошенькая женщина. А тут наоборот: за успехом женщины-писателя стоит преданный мужчина) Редкое и чудесное исключение) - - Ответить

В жизни автора «Унесенных ветром» случился не менее драматичный любовный треугольник, чем у героини романа Скарлетт О’Хары. За будущей писательницей ухаживали сразу два кавалера — Рэд Апшоу и Джон Марш. Маргарет выбрала Рэда. Родители были против этого брака, но девушка все же вышла замуж за своего избранника. Шафером, кстати, стал проигравший в первом раунде любовной борьбы Джон. Уже позже Митчелл поняла, как ошиблась. Апшоу оказался агрессивным человеком, да еще и частенько уходил из дома. Спустя несколько месяцев супруги развелись. Маргарет настигла депрессия. И тут начался второй, выигрышный раунд для Джона Марша. Он помог девушке прийти в себя после неудачного брака, и в итоге они поженились. Именно благодаря Джону Маргарет взялась за свой знаменитый роман. Дело было так: она работала репортером, но получила травму лодыжки, и ей пришлось уйти из профессии. Тогда Марш преподнес жене пишущую машинку. Вдохновившись подарком, Митчелл и начала писать «Унесенных ветром». Все 10 лет работы над романом супруг не просто поддерживал ее труды, а всячески поощрял. Так Маргарет Митчелл не только нашла свою настоящую любовь, но и выпустила книгу, которая получила Пулитцеровскую премию и вошла в ряды мировой классики.

Виктор Гюго

На протяжении 50 лет единственной любовью писателя была Жюльетта Друэ. Есть расхожая версия, что Гюго впервые увидел девушку, когда та играла в его пьесе, и сразу же влюбился. Знакомые крутили пальцем у виска: мол, она куртизанка. Жюльетта тогда еле сводила концы с концами, жила за счет кучи ухажеров. К тому же у нее на руках была дочь (отец их бросил). Но Виктору было все равно. Гюго стал ухаживать за актрисой, и та ответила взаимностью. Когда у них начались отношения, писатель поставил условие: покончить со всеми кавалерами и уволиться из театра. Жюльетта согласилась. Гюго тогда уже был женат и разводиться с супругой отказывался, но Друэ все устраивало. Ведь Виктор часто приезжал к ней и полностью обеспечивал ее, хоть и не очень щедро. Ради него Жюльетта начала тихую, почти затворническую жизнь. Эти отношения были островком стабильности для обоих. Пока Гюго не узнал, что его возлюбленная набрала кучу долгов. Разразился скандал, и в порыве ярости писатель ушел от Жюльетты, крикнув: «Прощай навсегда!» Одумавшись, он вернулся, но обнаружил пустую квартиру. Девушка уехала к родственникам.

Гюго все-таки вернул возлюбленную, и с тех пор они не расставались. Правда, с годами писатель стал заводить молодых любовниц. Но по-прежнему клялся Жюльетте в вечной любви и боялся представить свою жизнь без нее. На последнюю годовщину Гюго преподнес Друэ свою фотографию с подписью: «50 лет любви — вот самое прекрасное супружество». А потом Жюльетта ушла из жизни. Без нее Гюго действительно быстро зачах и через два года тоже почил. Напоследок он оставил завещание своему внуку: «Ищи любви... Дари радость и сам стремись к ней, люби, пока любится».

Иван Тургенев

Тургенев познакомился с певицей Полиной Виардо, когда та пела в опере. Он проникся к девушке, как только услышал ее голос, и захотел познакомиться с ней. Благодаря мужу Полины это удалось. Вскоре Тургенев стал частым гостем в доме Виардо. Он все больше очаровывался Полиной и не скрывал своих чувств к ней. А потом стал ездить за ней по городам Европы, лишь бы видеть ее каждый день и быть рядом. Он говорил: «Ах, мои чувства к вам слишком велики и могучи. Я не могу жить вдали от вас, я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею». Сама же певица не относилась к писателю столь же пылко, даже воспринимала его поначалу, как одного из десятков своих поклонников.

Вскоре мать Тургенева, недовольная тем, в кого сын влюбился, наказала его: лишила помещичьих денег. Иван забрал свою дочь и отправил к Полине в Париж. Виардо приняла девочку на удивление хорошо, даже с радостью взялась за ее образование. Постепенно ее отношения с Тургеневым стали ближе. В биографическом произведении Андре Моруа «Тургенев» сказано: «Если бы ему предложили выбор быть первым в мире писателем, но никогда больше не увидеть семью Виардо или служить у них сторожем, дворником и в этом качестве последовать за ними куда-нибудь на другой конец света, он предпочел бы положение дворника». Это было недалеко от истины. Хотя Полина продолжала быть замужем за другим, Тургенев мчался в Париж по первому ее зову. А со временем фактически поселился в их доме. Скончался писатель на руках у любимой.

Жорж Санд

Когда Жорж Санд познакомилась с Фредериком Шопеном, у нее был уже колоссальный опыт в амурных делах. Она побывала замужем и сбежала от супруга со своим любовником. Изнеженный Шопен отличался от этой волевой женщины. Да и не сразу Санд понравилась ему. Увидев ее впервые, Шопен ужаснулся ее дерзкому поведению и совсем не женственному образу. Позже даже спрашивал у друзей: «Что это за отвратительная женщина — Жорж Санд?» Так уж случилось, что они стали пересекаться чаще. Волей-неволей Шопен общался с писательницей все больше, и она раскрылась ему совсем с другой стороны. Он обратил наконец внимание на женщину и начал с ней встречаться. А позже Шопен и Санд стали жить вместе. Тут и начались их злоключения.

Композитор хворал, и пара решила уехать в Испанию, поближе к теплому, мягкому климату. Но это не помогло. К тому же, боясь заразы, владелец квартиры, в которой они жили, выгнал их. Они с трудом отыскали хоть какую-то крышу над головой, а позже еле нашли место на корабле, чтобы вернуться в Париж. Пара все же смогла добраться до Франции и расположилась в доме Жорж Санд. На этом проблемы не закончились. Шопен продолжал болеть, а дети писательницы в штыки встретили появление в их доме нового мужчины. Дочь Санд вовсе стала настраивать композитора против мамы. Отношения возлюбленных испортились, и вскоре Шопен съехал. Санд не стала его удерживать, чтобы не рассориться с дочерью. Роман закончился настолько удручающе, что бывшие возлюбленные до конца жизни больше не разговаривали. Лишь поначалу обменялись несколькими письмами. Однако на пороге кончины Шопен затосковал по Жорж Санд. Когда-то она обещала композитору, что он встретит конец в ее объятиях. Но этому оказалось не суждено сбыться.

Шарлотта Бронте

Бронте с юных лет была популярна у противоположного пола. Ее не один раз звали замуж, но она вечно отвечала отказом. Первому жениху писательница дала от ворот поворот, потому что не чувствовала сильной привязанности к мужчине. А второму — из-за нежелания менять свой образ жизни. Жить тихой домашней жизнью Шарлотте нравилось гораздо больше, чем ходить на светские рауты. В третий раз Бронте отказалась выходить замуж за некоего Артура Белла Николса. Причина была серьезная: она не желала бросать больного отца и посвящать хотя бы крупицу времени кому-то другому. Но впоследствии она все-таки обручилась с Николсом и была очень счастлива с ним. Но счастье длилось всего лишь год. Вскоре после свадьбы женщина узнала, что ждет ребенка. Беременность проходила тяжко, с тошнотой и сильнейшей слабостью. Она истощила организм Шарлотты. В 39 лет писательница скончалась не то от последствий тяжелого токсикоза, не то от туберкулеза, не то от тифа.

Рэй Брэдбери

В 1946 году Брэдбери был малоизвестным писателем. Одетый очень скромно, он зашел как-то в книжный магазин в Лос-Анджелесе. Там он и познакомился со своей будущей женой Маргарет Маклюр. Она тогда вынужденно работала продавщицей в этом магазине. Подошла к Брэдбери, предложила помочь. А он искал книгу, где был рассказ его авторства. Ненароком писатель спросил девушку, слышала ли она о нем. Маргарет призналась, что нет. Брэдбери не смутился, да еще и позвал девушку на кофе. После его ухода Маклюр прочитала рассказ необычного покупателя. И осталась в диком восторге. Когда настал час первого свидания, молодые люди не могли никак наговориться — столько у них оказалось общих интересов. И главный из них — чтение книг. После этого Рэй и Маргарет все чаще проводили время вдвоем. Они много общались, читали друг другу вслух. В какой-то момент Брэдбери понял, что не сможет без этой девушки, и позвал ее замуж.

Предложение, кстати, было весьма оригинальным и достойным писателя-фантаста. Брэдбери спросил Маклюр, не хочет ли она отправиться с ним на Луну и Марс и быть рядом в этом путешествии до самого конца. Маргарет согласилась, и они поженились Поначалу жили совсем небогато. Но, когда Брэдбери выпустил роман «Марсианские хроники», дела сразу пошли в гору. Супруги прожили душу в душу 57 лет, вплоть до кончины Маклюр. И все это время Брэдбери считал ее своим ангелом-хранителем и музой. Кстати, тот роман, принесший ему первый успех, он посвятил жене. По его словам, если бы не поддержка Маргарет, не ее любовь, он не смог бы дописать произведение.

Михаил Булгаков

Свою третью и последнюю супругу Елену писатель встретил, когда был женат. Женщина тоже была отягощена вторым браком, который не приносил ей счастье. Она говорила: «...я чувствую, что такая тихая семейная жизнь совсем не по мне. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но очень хочется». Они познакомились в гостях у общих знакомых. Как позже рассказывала Елена, оба не хотели туда идти, но волею судьбы оказались в одном месте в одно время. И сразу влюбились друг в друга. Роман развивался быстро. С Булгаковым все было иначе, чем с мужем. Они встречались каждый день, постоянно гуляли. Жизнь наконец-то наполнилась новыми впечатлениями и яркими красками, как того желала Елена. Для Михаила этот роман тоже оказался свежим глотком воздуха. Ведь тогда его преследовали творческие неудачи: в работе отказывали, романы не печатали. Любовь Елены стала отдушиной. Но в какой-то момент об их связи узнал супруг женщины Евгений Шиловский. Он пригрозил жене отнять детей, если та продолжит видеться с Булгаковым. Пара рассталась.

Они не виделись более полутора лет. Разлука оказалась мучительной. И вот однажды они случайно встретились в кафе. Увидев Елену, Михаил понял, что не может без этой женщины. Он освободился от уз брака. А еще написал письмо мужу Елены, в котором оставил приписку: «...пройдите мимо нашего счастья». Неизвестно, правда, отправил ли он в итоге это письмо. Ради Булгакова Елена тоже развелась и отдала бывшему одного сына. Но она не жалела. Позже писатель хвастался пасынку: рискнула всем ради бедняка. Мальчик помешал кофе и выдал такое, что Булгаков аж покраснел: «Подожди, мама ведь может рискнуть еще раз». Но Елена больше не рисковала: она нашла свою судьбу. С Булгаковым они жили душа в душу вплоть до кончины писателя. Елена правила и печатала его рукописи, делилась с мужем мнением о его творениях, давала советы, вела переговоры с издательствами и театрами. У него словно открылось второе дыхание. В браке с Еленой Михаил написал одно из своих культовых произведений «Мастер и Маргарита», на страницах которого увековечил образ любимой женщины. Ведь именно Елена стала прототипом Маргариты.

В личной жизни Достоевскому не очень везло. Женщины не особо обращали на него внимание, хоть он и прославился уже как писатель. В 1964 году почила его первая жена, и казалось — все, больше он не женится. Тут еще подступили огромные проблемы с финансами. Чтобы решить их, Достоевский пошел ва-банк. Он заключил договор с издательством, по которому должен был сочинить новый роман всего за 26 дней. Условия нереальные, но писатель согласился. А чтобы воплотить план в жизнь, решил нанять ловкую стенографистку, которая бы очень быстро писала под его диктовку. Так Достоевский и встретил свою будущую жену Анну Сниткину. 20-летняя девушка была лучшей на курсах стенографии, к тому же обожала творчество писателя. Подумав, Достоевский взял ее на работу. Как позже признавалась Анна, она полюбила писателя еще до встречи с ним. Влюбилась в его творчество. А тут они стали проводить вместе дни напролет, пытаясь закончить роман в срок. Потихоньку они узнавали друг друга все больше. Девушка восхищалась его преданностью работе, тем, как он не щадил себя, отдаваясь творчеству. А Достоевского поразила самоотверженность Анны, готовой не спать и не есть, лишь бы помочь ему дописать роман.

26 дней пролетели незаметно. Вместе Анна и Федор закончили роман «Игрок». После этого писатель понял, что не может без Анны. Подумать только, в 45 Достоевский влюбился в девушку на 25 лет моложе. Решил выведать, как та относится к нему. Рассказал ей якобы сюжет нового романа: старик полюбил юную красотку. И спросил, что бы та сделала на месте героини. А она не промах была — заявила: «...Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь». Пара сыграла свадьбу. Вместе они провели почти 14 лет, вплоть до кончины писателя. Всю оставшуюся жизнь он безмерно любил Анну и был благодарен ей. Ведь она вела все его дела, помогала с изданием романов. Благодаря ей Федор выплатил свои долги, поправил здоровье, и жизнь семьи наладилась. В последние минуты жизни Достоевский взял жену за руку и сказал: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!»