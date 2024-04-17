10 экранных историй любви, которые мы раньше идеализировали. А теперь взглянули на них другими глазами

Романтические фильмы бывают совершено разными. Но самое интересное то, что у каждого из нас свое восприятие персонажей и их отношений. Мы решили узнать у наших читателей, какие кинокартины про любовь они считают культовыми, а какие не пришлись им по вкусу.

Собака на сене

По мнению некоторых читателей ADME, история любви графини и Теодоро выглядит нелепой и незрелой. Главный герой поступает легкомысленно, разрываясь между двумя женщинами, будто вообще не зная, что и кто ему нужен. В то время как Диана де Бельфлор порой ведет себя совершенно нелогично. Пользователи сети просто не понимают, почему она решила связать свою судьбу со столь ненадежным человеком. Раньше очень нравился фильм «Собака на сене» но пересмотрев его, я вообще не понимаю, чем он зацепил меня. Главный герой бегал то к одной, то к другой женщине. В итоге главная героиня буквально силой его забрала себе. Но зачем вообще он ей был нужен? Просто легкомысленный донжуан. © Нина Ромейкова

Одиноким предоставляется общежитие

История любви свахи Веры и моряка Виктора покорила сердца наших читателей. Главные герои, хоть уже не юные, но их отношения цепляют своей искренностью и трогательностью. Виктор, несмотря на свой резкий характер, на протяжении всего фильма ведет себя как порядочный и сердечный мужчина. Полюбив по-настоящему, он становится идеальным мужем для своей избранницы. Между главными героями настоящая химия. Они хоть и немолодые люди, но между ними такие чистые и яркие чувства. Главный герой — искренний и положительный мужчина. Он просто идеал мужа. © Нина Ромейкова

Мастер и Маргарита

Пользователи сети считают, что отношения Мастера и Маргариты инфантильны и эгоистичны. И что их чувства держатся только на драме в их отношениях. Некоторые считают, что герои не прожили бы и дня вместе, если бы находились в спокойной обстановке. Читатели также осуждают Маргариту за то, что она не думала о последствиях своей измены и о том, какую сильную боль могла причинить своему мужу, что был положительным во всех смыслах человеком. У этих отношений изначально не было будущего. Легкомысленные чувства, ни одной мысли о последствиях или, что Маргарита была все-таки замужем и плохо поступала со своим мужем. Боюсь представить, что было с ним, когда его жена исчезла. В реальности этот роман закончился бы, как только эта интрижка перестала быть ею. Если бы Мастер и Маргарита начали просто жить вместе, то они бы быстро наскучили друг другу без отсутствия драмы в отношениях. © Karina Menthol

Москва слезам не верит



© Москва слезам не верит / Мосфильм Bazzzay.jiw 57 минут назад Фильм реально хорош. Но когда начинаешь абстрагироваться от харизмы главных героев, невольно начинаешь оценивать Гошу-Гогу не много по другому. По факту : Гоша живёт в дерьмовой коммуналке с ободранными стенами (не может или не хочет сделать минимальный ремонт) , любитель выпить и ,похоже, способный на запой. Человек он , конечно, хороший... Но это оценка друзей , с которыми он ездит побухать на природу. Вопрос : нужен ли реально самодостаточной женщине такой ленивый и выпивающий муж ? - - Ответить

Эта кинолента тоже не оставила равнодушными наших читателей. В особенности отношения Катерины и Георгия. Трепетное отношение Тихомировой к своему возлюбленному трогает до слез. Создателям ленты удалось передать всю глубину любви взрослой и сильной женщины, которая не боится своих чувств. Момент, когда героиня Алентовой говорит: «Он самый лучший человек на свете», — пробирает до мурашек. © Владимир Титовченко

Вокзал для двоих

Отношения Веры и Платона, по мнению читателей, являются историей о настоящей взаимной любви. И с этим мнением сложно поспорить, ведь Людмила Гурченко и Олег Басилашвили в своей актерской игре выложились по максимуму, поэтому в их чувствам невозможно не верить. Героями хочется сопереживать, даже несмотря на всю неоднозначность обстоятельств, при которых они встретились. Говоря о настоящей взаимной любви, стоит вспомнить «Вокзал для двоих». А к выражению «любовь зла» подойдет фильм «Жестокий романс». © Olga Karavaéva

Жестокий романс

«Жестокий романс» же, наоборот, можно назвать историей о том, какой злой порой бывает любовь. В этой экранизации нет места честным и взаимным чувствам. Трагической любви Ларисы к Паратову можно только посочувствовать, ведь с девушкой играли как с марионеткой. Ее погубила собственная влюбленность и опасный мужчина, который задурманил ей голову. Паратов же является олицетворением пороков общества того времени. Его бессердечность просто поражает.

Служебный роман

«Служебный роман» также запал в душу аудитории ADME. По их мнению, в любовь главных героев хочется верить с первой секунды. Развитие их отношений выглядят не только комично, но и жизненно. Нелепые, но такие искренние проявления чувств друг к другу Людмилы Прокофьевны и Новосельцева просто не могут оставить людей равнодушными. А из любимых историй любви могу выделить «Служебный роман». Очень жизненно и в зарождение чувств героев веришь. Да, фильм в комедийном жанре, но он трогает сердце. Очень трепетно они друг к другу относятся. © Karina Menthol

Герои «Cлужебного романа» достаточно тонко прописаны. Людмила Прокофьевна интеллигентна, иронична, имеет тонкий вкус и увлекается современным искусством. Но спряталась в броню и «ликвидировала всех подруг» явно после какого-то предательства. Новосельцев — мужчина с высоко развитой эмпатией, единственный сумел заметить, что она, оказывается, «нормальная». Это тоже не случайно, ему пришлось растить двух пацанов в одиночку, а в этом деле без эмпатии никуда. © SwampHydra / ADME

Ирония судьбы, или С легким паром!

А вот отношения Жени и Нади кажутся читателям странными и совершенно не романтичными.

Главный герой ведет себя слишком нагло и дерзко. Пользователи сети просто не могут понять, почему Надя влюбилась в него, ведь не видят в мужчине никаких положительных качеств. Все-таки он был готов бросить свою невесту ради первой встречной, а это уже указывает на его несерьезность в любовных делах. Может, кто-то считает этот фильм романтичным, но мне так не кажется. Какой-то незнакомец залезает к тебе в квартиру и ведет себя очень нагло, права свои качает. Что могло зацепить в этом мужчине? Только симпатичные глазки и игра на гитаре? Они оба с легкостью отказались от своих прошлых отношений. Главные герои очень легкомысленные, поэтому не понимаю, почему этот фильм у нас стал культовым. © Loli / ADME

Вам и не снилось

История Кати и Ромы — это яркий пример первой искренней любви. Несмотря на то что главные герои порой ведут себя слишком наивно, нельзя отрицать, что в конце истории их чувства из детской влюбленности превратились в серьезные, которым под силу преодолеть все преграды на пути. Влюбленным непроизвольно хочется сочувствовать, когда семья Ромы начинает строить им козни. На первых порах любовь Ромы и Кати кажется слишком наивной. Особенно со стороны Кати: она ведет себя не как девятиклассница, а как ученица начальной школы. Влюбляются друг в друга они, как по мне, слишком быстро и легко. Но если рассматривать ту часть фильма, где у них все серьезно, то тут претензий нет. Видно, как страдают герои друг без друга. Испытываешь неприязнь к тем, кто мешает любви, не понимая всю ее серьезность. ©

young.s.a.s / Kinopoisk

Любовь и голуби