10 экранных историй любви, которые мы раньше идеализировали. А теперь взглянули на них другими глазами
Романтические фильмы бывают совершено разными. Но самое интересное то, что у каждого из нас свое восприятие персонажей и их отношений. Мы решили узнать у наших читателей, какие кинокартины про любовь они считают культовыми, а какие не пришлись им по вкусу.
Собака на сене
По мнению некоторых читателей ADME, история любви графини и Теодоро выглядит нелепой и незрелой. Главный герой поступает легкомысленно, разрываясь между двумя женщинами, будто вообще не зная, что и кто ему нужен. В то время как Диана де Бельфлор порой ведет себя совершенно нелогично. Пользователи сети просто не понимают, почему она решила связать свою судьбу со столь ненадежным человеком.
- Раньше очень нравился фильм «Собака на сене» но пересмотрев его, я вообще не понимаю, чем он зацепил меня. Главный герой бегал то к одной, то к другой женщине. В итоге главная героиня буквально силой его забрала себе. Но зачем вообще он ей был нужен? Просто легкомысленный донжуан. © Нина Ромейкова
Одиноким предоставляется общежитие
История любви свахи Веры и моряка Виктора покорила сердца наших читателей. Главные герои, хоть уже не юные, но их отношения цепляют своей искренностью и трогательностью. Виктор, несмотря на свой резкий характер, на протяжении всего фильма ведет себя как порядочный и сердечный мужчина. Полюбив по-настоящему, он становится идеальным мужем для своей избранницы.
- Между главными героями настоящая химия. Они хоть и немолодые люди, но между ними такие чистые и яркие чувства. Главный герой — искренний и положительный мужчина. Он просто идеал мужа. © Нина Ромейкова
Мастер и Маргарита
"осуждают Маргариту за то, что она не думала о последствиях своей измены и о том, какую сильную боль могла причинить своему мужу"
Вот это поворот! Ее муж, может, и был "положительным во всех смыслах человеком", но как муж - так себе.
Пользователи сети считают, что отношения Мастера и Маргариты инфантильны и эгоистичны. И что их чувства держатся только на драме в их отношениях. Некоторые считают, что герои не прожили бы и дня вместе, если бы находились в спокойной обстановке. Читатели также осуждают Маргариту за то, что она не думала о последствиях своей измены и о том, какую сильную боль могла причинить своему мужу, что был положительным во всех смыслах человеком.
- У этих отношений изначально не было будущего. Легкомысленные чувства, ни одной мысли о последствиях или, что Маргарита была все-таки замужем и плохо поступала со своим мужем. Боюсь представить, что было с ним, когда его жена исчезла. В реальности этот роман закончился бы, как только эта интрижка перестала быть ею. Если бы Мастер и Маргарита начали просто жить вместе, то они бы быстро наскучили друг другу без отсутствия драмы в отношениях. © Karina Menthol
Москва слезам не верит
Фильм реально хорош. Но когда начинаешь абстрагироваться от харизмы главных героев, невольно начинаешь оценивать Гошу-Гогу не много по другому. По факту : Гоша живёт в дерьмовой коммуналке с ободранными стенами (не может или не хочет сделать минимальный ремонт) , любитель выпить и ,похоже, способный на запой. Человек он , конечно, хороший... Но это оценка друзей , с которыми он ездит побухать на природу. Вопрос : нужен ли реально самодостаточной женщине такой ленивый и выпивающий муж ?
Эта кинолента тоже не оставила равнодушными наших читателей. В особенности отношения Катерины и Георгия. Трепетное отношение Тихомировой к своему возлюбленному трогает до слез. Создателям ленты удалось передать всю глубину любви взрослой и сильной женщины, которая не боится своих чувств.
- Момент, когда героиня Алентовой говорит: «Он самый лучший человек на свете», — пробирает до мурашек. © Владимир Титовченко
Вокзал для двоих
Отношения Веры и Платона, по мнению читателей, являются историей о настоящей взаимной любви. И с этим мнением сложно поспорить, ведь Людмила Гурченко и Олег Басилашвили в своей актерской игре выложились по максимуму, поэтому в их чувствам невозможно не верить. Героями хочется сопереживать, даже несмотря на всю неоднозначность обстоятельств, при которых они встретились.
- Говоря о настоящей взаимной любви, стоит вспомнить «Вокзал для двоих». А к выражению «любовь зла» подойдет фильм «Жестокий романс». © Olga Karavaéva
Жестокий романс
«Жестокий романс» же, наоборот, можно назвать историей о том, какой злой порой бывает любовь. В этой экранизации нет места честным и взаимным чувствам. Трагической любви Ларисы к Паратову можно только посочувствовать, ведь с девушкой играли как с марионеткой. Ее погубила собственная влюбленность и опасный мужчина, который задурманил ей голову.
Паратов же является олицетворением пороков общества того времени. Его бессердечность просто поражает.
Служебный роман
«Служебный роман» также запал в душу аудитории ADME. По их мнению, в любовь главных героев хочется верить с первой секунды. Развитие их отношений выглядят не только комично, но и жизненно. Нелепые, но такие искренние проявления чувств друг к другу Людмилы Прокофьевны и Новосельцева просто не могут оставить людей равнодушными.
- А из любимых историй любви могу выделить «Служебный роман». Очень жизненно и в зарождение чувств героев веришь. Да, фильм в комедийном жанре, но он трогает сердце. Очень трепетно они друг к другу относятся. © Karina Menthol
- Герои «Cлужебного романа» достаточно тонко прописаны. Людмила Прокофьевна интеллигентна, иронична, имеет тонкий вкус и увлекается современным искусством. Но спряталась в броню и «ликвидировала всех подруг» явно после какого-то предательства. Новосельцев — мужчина с высоко развитой эмпатией, единственный сумел заметить, что она, оказывается, «нормальная». Это тоже не случайно, ему пришлось растить двух пацанов в одиночку, а в этом деле без эмпатии никуда. © SwampHydra / ADME
Ирония судьбы, или С легким паром!
А вот отношения Жени и Нади кажутся читателям странными и совершенно не романтичными.
Главный герой ведет себя слишком нагло и дерзко. Пользователи сети просто не могут понять, почему Надя влюбилась в него, ведь не видят в мужчине никаких положительных качеств. Все-таки он был готов бросить свою невесту ради первой встречной, а это уже указывает на его несерьезность в любовных делах.
- Может, кто-то считает этот фильм романтичным, но мне так не кажется. Какой-то незнакомец залезает к тебе в квартиру и ведет себя очень нагло, права свои качает. Что могло зацепить в этом мужчине? Только симпатичные глазки и игра на гитаре? Они оба с легкостью отказались от своих прошлых отношений. Главные герои очень легкомысленные, поэтому не понимаю, почему этот фильм у нас стал культовым. © Loli / ADME
Вам и не снилось
История Кати и Ромы — это яркий пример первой искренней любви. Несмотря на то что главные герои порой ведут себя слишком наивно, нельзя отрицать, что в конце истории их чувства из детской влюбленности превратились в серьезные, которым под силу преодолеть все преграды на пути. Влюбленным непроизвольно хочется сочувствовать, когда семья Ромы начинает строить им козни.
- На первых порах любовь Ромы и Кати кажется слишком наивной. Особенно со стороны Кати: она ведет себя не как девятиклассница, а как ученица начальной школы. Влюбляются друг в друга они, как по мне, слишком быстро и легко. Но если рассматривать ту часть фильма, где у них все серьезно, то тут претензий нет. Видно, как страдают герои друг без друга. Испытываешь неприязнь к тем, кто мешает любви, не понимая всю ее серьезность. ©
young.s.a.s / Kinopoisk
Любовь и голуби
Пара Нади и Василия пришлась по вкусу далеко не всем зрителям. Некоторые читатели считают, что брак невозможно восстановить после измены и что подобный поступок нельзя простить, и осуждают главного героя за предательство жены. К тому же пользователям в Сети кажется, что супруги не понимают друг друга и живут вместе не из-за великих чувств, а просто потому, что раньше в обществе расходиться было не принято.
- Мой любимый фильм «Служебный роман», а вот «Любовь и голуби» воспринимаю только, как комедию. Не могу нормально смотреть на то, как Василий спокойно изменил жене и потом вернулся назад домой. Разве это любовь? Да, Надюха никогда не уважала увлечения своего мужа. Ощущение, что они просто живут вместе, потому что «так надо». © Viktoriya Bezrukova
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